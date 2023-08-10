«Яндекс Go» добавил пакеты минут для аренды электросамокатов Статьи редакции
И начал показывать спрос на кикшеринг — в том числе от него зависит стоимость поездки.
- Пользователи могут посмотреть спрос на самокаты в конкретном районе в приложении «Яндекс Go», сообщила компания. Для этого после выбора транспортного средства на парковке нужно нажать на значок «Индекс спроса» в левом верхнем углу. Такая опция есть в такси.
- Спрос влияет на стоимость поездки. Если он высокий, а заряженных свободных самокатов рядом мало, цена может быть выше. И наоборот: если устройств много, а желающих мало — стоимость минуты аренды будет стандартной или ниже.
- Также сервис добавил «Пакеты минут», в которые уже включена расширенная страховка. Старт поездки нужно оплатить отдельно. Доступны пакеты: 60 минут на день за 339 рублей, 100 минут на неделю за 499 рублей и 200 минут на месяц за 849 рублей. Купленные минуты можно разделить на несколько поездок. Цена минуты в пакете не зависит от спроса.
- «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Сейчас она доступна также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатерибурге, Казани и Туле.
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Вот бы ненужные пакеты минут сотового оператора обменять (-:
А это идея)))
А то! Да хотя бы на что-то полезное их менять пора.
Так давно уже пакеты там
У Яндекса самые невыгодные тарифы, даже с этими пакетами. Например, в Юрент за 900 рублей можно взять самокат на весь день (пока не разрядится). Яндекс за эти деньги предлагает только 200 минут. А высокий спрос в самокатах – верх идиотизма
тебе часто нужен самокат на весь день? да и учитывая запас хода, посадить его можно за полтора-два часа.А высокий спрос в самокатах –
пакет от яндекса удобен тем, кто часто ездит на короткие расстояния: например от жк до метро. юрент и вуш не предлагают ничего сопоставимого таким клиентам
рыночная экономика)
Ну у вуша и особенно юрена оч лояльные условия по подпискам в отличие от Я. Так что спокойно можно кататься поминутно.
4.5₽ за минуту всё равно же никак не получится там
Про оплату старта не забывайте поверх пакета.
плохо читал) тогда и правда не очень выгодно, но задумка неплохая
Плюс у вуша с юрентом куча вариантов с промиками итд
Мне, как раз, на короткие расстояния самокат не нужен. А вот покататься и посмотреть какой-нибудь город, когда прилетел на несколько дней или просто покататься по Москве вечером – требуется.
Высокий спрос в доставках аналогично
На весь день
@
Пока не разрядится
Итого ты берешь самокат на 2-3 часа за 900р?
Как Вы считаете, эл. самокаты являются полноценными участниками дорожного движения?
Любой кто движется по улице является участником дорожного движения. Не является только тот, кто сидит дома.
А что значит "неполноценный" участник дорожного движения?
Хуйня. Дорого.
Купил себе электросамокат и не покупаю никакие пакеты. Кста на рыбалку очень удобно ездить
А у Вас до речки асфальтированная дорога?
По мне не дорога главное, а то что для перемещения требуется хорошая погода, а не лужи и грязь, которые довольно частое явление. Поэтому даже не рассматриваю это как повседневный транспорт
Я бы посмотрел, как это выглядит. Здоровый мужик с удочкой и рыбой едет на самокате с рыбалки 😂
А че нет. Вот если бы он на кроссовках с колесиками был..
Пакет с пакетами
Нафиг надо Яндекс кормить)))