Транспорт
Таня Боброва

«Яндекс Go» добавил пакеты минут для аренды электросамокатов Статьи редакции

И начал показывать спрос на кикшеринг — в том числе от него зависит стоимость поездки.

  • Пользователи могут посмотреть спрос на самокаты в конкретном районе в приложении «Яндекс Go», сообщила компания. Для этого после выбора транспортного средства на парковке нужно нажать на значок «Индекс спроса» в левом верхнем углу. Такая опция есть в такси.
Источник: «Яндекс Go»
  • Спрос влияет на стоимость поездки. Если он высокий, а заряженных свободных самокатов рядом мало, цена может быть выше. И наоборот: если устройств много, а желающих мало — стоимость минуты аренды будет стандартной или ниже.
  • Также сервис добавил «Пакеты минут», в которые уже включена расширенная страховка. Старт поездки нужно оплатить отдельно. Доступны пакеты: 60 минут на день за 339 рублей, 100 минут на неделю за 499 рублей и 200 минут на месяц за 849 рублей. Купленные минуты можно разделить на несколько поездок. Цена минуты в пакете не зависит от спроса.
Источник: «Яндекс Go»
  • «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Сейчас она доступна также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатерибурге, Казани и Туле.

#новость #яндексgo #самокаты

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 Вадим Д.

Вот бы ненужные пакеты минут сотового оператора обменять (-:

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Информационная безопасность

А это идея)))

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Вадим Д.

А то! Да хотя бы на что-то полезное их менять пора.

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Роман?

Так давно уже пакеты там

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Мох

У Яндекса самые невыгодные тарифы, даже с этими пакетами. Например, в Юрент за 900 рублей можно взять самокат на весь день (пока не разрядится). Яндекс за эти деньги предлагает только 200 минут. А высокий спрос в самокатах – верх идиотизма

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user0564335
Например, в Юрент за 900 рублей можно взять самокат на весь день (пока не разрядится). Например, в Юрент за 900 рублей можно взять самокат на весь день (пока не разрядится).

тебе часто нужен самокат на весь день? да и учитывая запас хода, посадить его можно за полтора-два часа.
пакет от яндекса удобен тем, кто часто ездит на короткие расстояния: например от жк до метро. юрент и вуш не предлагают ничего сопоставимого таким клиентам

А высокий спрос в самокатах –

рыночная экономика)

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Арсений

Ну у вуша и особенно юрена оч лояльные условия по подпискам в отличие от Я. Так что спокойно можно кататься поминутно.

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user0564335

4.5₽ за минуту всё равно же никак не получится там

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Арсений

Про оплату старта не забывайте поверх пакета.

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user0564335

плохо читал) тогда и правда не очень выгодно, но задумка неплохая

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Арсений

Плюс у вуша с юрентом куча вариантов с промиками итд

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Мох

Мне, как раз, на короткие расстояния самокат не нужен. А вот покататься и посмотреть какой-нибудь город, когда прилетел на несколько дней или просто покататься по Москве вечером – требуется.

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виктор сикрит
А высокий спрос в самокатах – верх идиотизма

Высокий спрос в доставках аналогично

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Кабаре-дуэт Академия

На весь день
@
Пока не разрядится

Итого ты берешь самокат на 2-3 часа за 900р?

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Александр Кайт

Как Вы считаете, эл. самокаты являются полноценными участниками дорожного движения?

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Кирилл Кириллов

Любой кто движется по улице является участником дорожного движения. Не является только тот, кто сидит дома.

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osernovsky

А что значит "неполноценный" участник дорожного движения?

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Кирилл Кириллов

Хуйня. Дорого.

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Фёдор Ушаков

Купил себе электросамокат и не покупаю никакие пакеты. Кста на рыбалку очень удобно ездить

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Александр Кайт

А у Вас до речки асфальтированная дорога?

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osernovsky

По мне не дорога главное, а то что для перемещения требуется хорошая погода, а не лужи и грязь, которые довольно частое явление. Поэтому даже не рассматриваю это как повседневный транспорт

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Артем

Я бы посмотрел, как это выглядит. Здоровый мужик с удочкой и рыбой едет на самокате с рыбалки 😂

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Костя Маслов

А че нет. Вот если бы он на кроссовках с колесиками был..

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Жони Деп

Пакет с пакетами

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Информационная безопасность

Нафиг надо Яндекс кормить)))

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