Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс» задумался о продаже сервиса Yango в Израиле — Calcalist Статьи редакции

Компания провела первые переговоры, но пока сделку не заключила, говорят источники.

  • «Яндекс» ведёт переговоры о продаже своего бизнеса в Израиле с местными компаниями, пишет израильское издание Calcalist со ссылкой на источники в компании.
  • Calcalist предполагает, что возможная сделка связана с вступлением в России с 1 сентября 2023 года нового закона о такси. Вместе с ним начнёт действовать распоряжение правительства, по которому ФСБ получит «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс Такси». Из-за этого власти Финляндии и Норвегии запретят компании на три месяца передавать данные в Россию.
  • В Израиле под брендом Yango, который развивает «Яндекс», работают сервис такси, кикшеринг Wind и служба доставки продуктов Deli. Всего в израильском Yango работает около 400 человек, не считая курьеров и около 5500 водителей-партнёров. Постоянная клиентская база — примерно 150 тысяч человек.
  • Компания обсуждала продажу с израильским бизнесменом Бараком Абрамовым, утверждает издание. Он владеет футбольным клубом «Бейтар» и несколькими ресторанами. Но эти обсуждения ни к чему не привели, сделка не состоялась, пишет Calcalist.
  • По словам источников издания, сейчас Yango ведёт переговоры с несколькими другими компаниями. В компании опровергли, что у неё есть планы по продаже израильского бизнеса. Также в Yango сообщили Forbes, что не обсуждали с Абрамовым продажу всего или части бизнеса.
  • Calcalist отмечает, что сумма предполагаемой сделки по продаже Yango может превысить 500 млн шекелей ($134,5 млн или 13,1 млрд рублей). Оценка Yango Deli — $100 млн, а покупка Wind обошлась компании в $20-30 млн, добавляет издание.
Фото «Яндекса»

#новость #яндекс #yango #израиль

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14 комментариев
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 Вадим Д.

Уж не Воложу ли продадут? Знаменитый же израильско-казахстанский предприниматель.

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Таир Бакиев

В контексте последних заявлений Воложа вполне вероятно, если не напрямую, то через посредника по заниженной цене. Ибо вряд ли у Воложа в ближайшее время останется хоть какая-то доля в Яндексе

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Mr Black

Норм,Кудрин плохого не посоветует)

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ASh Chile

тонко-тонко )))

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Айдар Каримов

"«Яндекс» задумался о продаже сервиса Yango в Израиле"-так задумался или все таки решился продавать

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Сергей Мазур
«Яндекс» ведёт переговоры о продаже своего бизнеса в Израиле с местными компаниями

думает вслух.

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Ирина

а кому он нужен с прямым каналом сообщающим кому надо кто куда едет)

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Таир Бакиев

Израильтянам есть что скрывать от Моссада?

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Dmitriy

сейчас разберут яндекс по кускам, потом не пойми с кого спрашивать если на яндекс диске файлы потеряются или фильмы из кинопоиска удалят

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Таир Бакиев

Напишите заявление в ФСБ, у них наверняка есть копия

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Слегка Придурковатый

"...с израильским бизнесменом Бараком Обамовым"

Таки кажется я его знаю.

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Ирина Неретина
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Magistr Architecture

Странно, что финский бизнес не идет в нагрузку.
Не вижу, на первый взгляд, никаких отличий.

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Irina Istomina

но пока сделку не заключила
то есть еще не факт что сделка состоится?

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