«Яндекс» задумался о продаже сервиса Yango в Израиле — Calcalist Статьи редакции
Компания провела первые переговоры, но пока сделку не заключила, говорят источники.
- «Яндекс» ведёт переговоры о продаже своего бизнеса в Израиле с местными компаниями, пишет израильское издание Calcalist со ссылкой на источники в компании.
- Calcalist предполагает, что возможная сделка связана с вступлением в России с 1 сентября 2023 года нового закона о такси. Вместе с ним начнёт действовать распоряжение правительства, по которому ФСБ получит «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс Такси». Из-за этого власти Финляндии и Норвегии запретят компании на три месяца передавать данные в Россию.
- В Израиле под брендом Yango, который развивает «Яндекс», работают сервис такси, кикшеринг Wind и служба доставки продуктов Deli. Всего в израильском Yango работает около 400 человек, не считая курьеров и около 5500 водителей-партнёров. Постоянная клиентская база — примерно 150 тысяч человек.
- Компания обсуждала продажу с израильским бизнесменом Бараком Абрамовым, утверждает издание. Он владеет футбольным клубом «Бейтар» и несколькими ресторанами. Но эти обсуждения ни к чему не привели, сделка не состоялась, пишет Calcalist.
- По словам источников издания, сейчас Yango ведёт переговоры с несколькими другими компаниями. В компании опровергли, что у неё есть планы по продаже израильского бизнеса. Также в Yango сообщили Forbes, что не обсуждали с Абрамовым продажу всего или части бизнеса.
- Calcalist отмечает, что сумма предполагаемой сделки по продаже Yango может превысить 500 млн шекелей ($134,5 млн или 13,1 млрд рублей). Оценка Yango Deli — $100 млн, а покупка Wind обошлась компании в $20-30 млн, добавляет издание.
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Уж не Воложу ли продадут? Знаменитый же израильско-казахстанский предприниматель.
В контексте последних заявлений Воложа вполне вероятно, если не напрямую, то через посредника по заниженной цене. Ибо вряд ли у Воложа в ближайшее время останется хоть какая-то доля в Яндексе
Норм,Кудрин плохого не посоветует)
тонко-тонко )))
"«Яндекс» задумался о продаже сервиса Yango в Израиле"-так задумался или все таки решился продавать
думает вслух.
а кому он нужен с прямым каналом сообщающим кому надо кто куда едет)
Израильтянам есть что скрывать от Моссада?
сейчас разберут яндекс по кускам, потом не пойми с кого спрашивать если на яндекс диске файлы потеряются или фильмы из кинопоиска удалят
Напишите заявление в ФСБ, у них наверняка есть копия
"...с израильским бизнесменом Бараком Обамовым"
Таки кажется я его знаю.
Странно, что финский бизнес не идет в нагрузку.
Не вижу, на первый взгляд, никаких отличий.
но пока сделку не заключила
то есть еще не факт что сделка состоится?