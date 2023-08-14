«Аэрофлот» анонсировал компенсации бонусными милями за задержку рейсов по вине авиакомпании — помимо денежных Статьи редакции
Мили будут начислять участникам программы лояльности за рейсы «Аэрофлота» и «России».
- «Аэрофлот» начнёт компенсировать задержки с октября 2023 года, рассказал гендиректор компании Сергей Александровский в интервью «Ведомостям».
- Если рейс был задержан по вине авиакомпании, участники бонусной программы помимо положенной по закону денежной выплаты получат компенсацию милями. Мера коснётся всех рейсов «Аэрофлота» и «России» под кодом SU (находятся под коммерческим управлением головной компании группы «Аэрофлот).
- Если рейс был задержан на срок от двух до четырёх часов, пассажирам начислят 2000 бонусных миль, от четырёх до восьми часов — 3000 миль, больше восьми часов — 4000 миль. Бонусы начислят сразу, предъявлять дополнительные подтверждающие документы для их получения не нужно. Если пассажир не участвует в бонусной программе «Аэрофлота», ему нужно только зарегистрироваться — мили добавят автоматически.
- Компенсация за задержку рейса по вине авиакомпании положена по закону и составляет 3% от стоимости билета на рейс за каждый час ожидания. Также компания в качестве штрафа обязана выплатить компенсацию в размере 25% МРОТ за каждый час ожидания (но не более 50% стоимости билета). Если рейс задержали из-за плохой погоды или других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, компенсация не выплачивается.
- «Дочку» «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — также подключат к бонусной программе. Начисление миль за полёты запустят до конца 2023 года, покупать билеты «Победы» за бонусные мили можно будет с 2024-го. Раньше у авиакомпании не было своей программы лояльности.
- Также «Аэрофлот» изменил условия для получения элитных уровней бонусной программы. Для получения «серебряного уровня» нужно накопить 20 тысяч «квалификационных» миль (начисляются за совершённые полёты) вместо 25 тысяч, для «золотого» — 40 тысяч вместо 50 тысяч, а для «платины» — 100 тысяч вместо 125 тысяч.
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Комментарий удален модератором
Ага, могу предположить, что без майонеза трава и ветки плохо жуются?
Разрешаем.
Нельзя, он подорожал, уже не смогут позволить
Самая лольная новость. Не забуду, как Аэрофлот просто отменил рейс и заставил торчать лишние 8 часов в Израиле (хотя уже началась погрузка в самолёт). Никаких компенсаций и извинений, ладно хоть отель дали. Страховая тоже послала. Теперь мили предлагают, ну спасибо, заживём )))
я в июле проторчала в аэропорту 18 часов)))) если бы не поменяла билеты, то просидела бы все 22 часа, потому что самолёт, который должен был улететь в 21:20 воскресенья, вылетел в итоге только в 19:00 понедельника))))))) размещение аэрофлот предоставил только экстраактивным мамочкам с не очень-то маленькими детьми и их папами
Да больно кому нужны эти мили конечно в подобной ситуации
Ты сидишь в кресле, в небе, радоваться надо, зажрался совсем.
Комментарий удален модератором
- Конфетку хочешь?
- Да.
- Нету🙄
«если рейс задержали из-за плохой погоды или других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, компенсация не выплачивается» — читаю как: «перевозчик сделает все, чтобы списать задержку на "другие обстоятельства, не зависящие от авиакомпании"»
Ничего нового, при "других обстоятельствах" даже по закону авиакомпания не обязана ничего компенсировать.
Комментарий удален модератором
Это их классическая схема
И толку от этих миль после майских изменений?
Кто-то покупал эконом за мили?)
Абсолютно невогодная тема)
Хотя Аэрофлот очень люблю) но их бонусная поддержка шляпа полная
А что за майские изменения?
Один раз летал бизнесом за мили, доплатив рублей, как за эконом.))
И всё.. Хрень полная. Нужных направлений не было никогда. Миль было дохрена, давал Сбер за карту VISA.
Никто тебе толк не обещал, толк ты должен обеспечивать.
А чем плоха их бонусная схема?
Комментарий удален модератором
Потому что ветки и траву можно хоть как-то полезным способом использовать.
Лучше пескоструем и турбодизелем.
Ветки и трава денег стоят. А милли бесплатны
Пару месяцев назад произошла индексация бонусов, поэтому на мили (если их даже под десяток) ничего особо не купишь. 4000 миль - это практически ничто. До Питера долететь 10000 миль и + 3к рублей доплаты. Помню, в начале года до Стамбула за 7500 миль можно было долететь экономом. Хитро, аэрофлот, хитро...
Могло бы быть еще смешнее, если бы обычный билет до Питера стоил < 3к
🫶🏻
Вот вот! О чем я и говорю)
Что мили превратились в пустышку, хотя если накоплена пара сотня, все еще выгодно сделать апгрейт до бизнеса на дальняки.
А Аэрофлот планирует признавать свою вину?! Что-то новое.
Сначала ты.
Наебалово клиентов Аэрофлот планирует решать с помощью (на)е-баллов.
Без лоха и жизнь плоха. Умные люди владеют аэрофлотами, а не летают на них.
В ваши самолёты сегодня опасно заходить
Комментарий удален модератором
Это не их, это боинга и эйрбаса.
Комментарий удален модератором
Ха-ха-ха наебулина сегодня в кумаре ахаха
Тебе его никто и не предлагал, всмылсе нужен.
Комментарий удален модератором
Уже объвили.
Далековато до восстановления. Столько людей и территорий утрачено.
Объясните скромному миллиардеру, который летает исключительно на своих личных суперджетах, а сколько вообще нужно этих миль, чтобы, допустим, купить билет Калининград-Владивосток?
+-80к в одну сторону + доплата за сбор
Точнее Москва-Владивосток…и на каждый рейс разная сумма миль.
Думаю, что следующая новость - денежные компенсации вообще отменят, будут платит "милями", и третья - введут новый пересчет "миль", как несколько лет назад их уже "обесценивали".
Почему милями, а не электрическим рублем?
При условии что раньше никакой компенсации не было — бонусы уже сойдут
А что получают не участники бонусной программы? Извините, подождите 10 часов следующего рейса?
Денежные компенсации потом отменят. Скриньте.
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Почему до сих пор законодательно не запрещено начислять империалистические мили? Требую компенсацию в километрах!