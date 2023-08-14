Транспорт
Евгения Евсеева

«Аэрофлот» анонсировал компенсации бонусными милями за задержку рейсов по вине авиакомпании — помимо денежных Статьи редакции

Мили будут начислять участникам программы лояльности за рейсы «Аэрофлота» и «России».

  • «Аэрофлот» начнёт компенсировать задержки с октября 2023 года, рассказал гендиректор компании Сергей Александровский в интервью «Ведомостям».
  • Если рейс был задержан по вине авиакомпании, участники бонусной программы помимо положенной по закону денежной выплаты получат компенсацию милями. Мера коснётся всех рейсов «Аэрофлота» и «России» под кодом SU (находятся под коммерческим управлением головной компании группы «Аэрофлот).
  • Если рейс был задержан на срок от двух до четырёх часов, пассажирам начислят 2000 бонусных миль, от четырёх до восьми часов — 3000 миль, больше восьми часов — 4000 миль. Бонусы начислят сразу, предъявлять дополнительные подтверждающие документы для их получения не нужно. Если пассажир не участвует в бонусной программе «Аэрофлота», ему нужно только зарегистрироваться — мили добавят автоматически.
  • Компенсация за задержку рейса по вине авиакомпании положена по закону и составляет 3% от стоимости билета на рейс за каждый час ожидания. Также компания в качестве штрафа обязана выплатить компенсацию в размере 25% МРОТ за каждый час ожидания (но не более 50% стоимости билета). Если рейс задержали из-за плохой погоды или других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, компенсация не выплачивается.
  • «Дочку» «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» — также подключат к бонусной программе. Начисление миль за полёты запустят до конца 2023 года, покупать билеты «Победы» за бонусные мили можно будет с 2024-го. Раньше у авиакомпании не было своей программы лояльности.
  • Также «Аэрофлот» изменил условия для получения элитных уровней бонусной программы. Для получения «серебряного уровня» нужно накопить 20 тысяч «квалификационных» миль (начисляются за совершённые полёты) вместо 25 тысяч, для «золотого» — 40 тысяч вместо 50 тысяч, а для «платины» — 100 тысяч вместо 125 тысяч.

#новость #аэрофлот #россия #победа

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57 комментариев
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Andrey Zykov

Ага, могу предположить, что без майонеза трава и ветки плохо жуются?

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2 комментария
Николай Иглоев

Разрешаем.

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Олег Юрьевич

Нельзя, он подорожал, уже не смогут позволить

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Станислав Романов

Самая лольная новость. Не забуду, как Аэрофлот просто отменил рейс и заставил торчать лишние 8 часов в Израиле (хотя уже началась погрузка в самолёт). Никаких компенсаций и извинений, ладно хоть отель дали. Страховая тоже послала. Теперь мили предлагают, ну спасибо, заживём )))

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Полина Лааксо

я в июле проторчала в аэропорту 18 часов)))) если бы не поменяла билеты, то просидела бы все 22 часа, потому что самолёт, который должен был улететь в 21:20 воскресенья, вылетел в итоге только в 19:00 понедельника))))))) размещение аэрофлот предоставил только экстраактивным мамочкам с не очень-то маленькими детьми и их папами

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2 комментария
Тот самый чел

Да больно кому нужны эти мили конечно в подобной ситуации

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Николай Иглоев

Ты сидишь в кресле, в небе, радоваться надо, зажрался совсем.

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Илья Попов

- Конфетку хочешь?
- Да.
- Нету🙄

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Полина Лааксо

«если рейс задержали из-за плохой погоды или других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, компенсация не выплачивается» — читаю как: «перевозчик сделает все, чтобы списать задержку на "другие обстоятельства, не зависящие от авиакомпании"»

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Роман?
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Denis Zotov

Ничего нового, при "других обстоятельствах" даже по закону авиакомпания не обязана ничего компенсировать.

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Гора Жора

Это их классическая схема

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Злата Горцева

И толку от этих миль после майских изменений?

Кто-то покупал эконом за мили?)

Абсолютно невогодная тема)

Хотя Аэрофлот очень люблю) но их бонусная поддержка шляпа полная

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Ivan Mart

А что за майские изменения?

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1 комментарий
S.Capusta

Один раз летал бизнесом за мили, доплатив рублей, как за эконом.))
И всё.. Хрень полная. Нужных направлений не было никогда. Миль было дохрена, давал Сбер за карту VISA.

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1 комментарий
Николай Иглоев

Никто тебе толк не обещал, толк ты должен обеспечивать.

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3 комментария
Maxim Demin

А чем плоха их бонусная схема?

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Shoo

Потому что ветки и траву можно хоть как-то полезным способом использовать.

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2 комментария
Николай Иглоев

Лучше пескоструем и турбодизелем.

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Фоксик

Ветки и трава денег стоят. А милли бесплатны

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RvN

Пару месяцев назад произошла индексация бонусов, поэтому на мили (если их даже под десяток) ничего особо не купишь. 4000 миль - это практически ничто. До Питера долететь 10000 миль и + 3к рублей доплаты. Помню, в начале года до Стамбула за 7500 миль можно было долететь экономом. Хитро, аэрофлот, хитро...

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Невкусно и грустно
До Питера долететь 10000 миль и + 3к рублей доплаты.

Могло бы быть еще смешнее, если бы обычный билет до Питера стоил < 3к

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2 комментария
Злата Горцева

🫶🏻

Вот вот! О чем я и говорю)

Что мили превратились в пустышку, хотя если накоплена пара сотня, все еще выгодно сделать апгрейт до бизнеса на дальняки.

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2 комментария
Вадим Д.

А Аэрофлот планирует признавать свою вину?! Что-то новое.

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Николай Иглоев

Сначала ты.

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Невкусно и грустно

Наебалово клиентов Аэрофлот планирует решать с помощью (на)е-баллов.

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Николай Иглоев

Без лоха и жизнь плоха. Умные люди владеют аэрофлотами, а не летают на них.

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A V

В ваши самолёты сегодня опасно заходить

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Николай Иглоев

Это не их, это боинга и эйрбаса.

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A V

Ха-ха-ха наебулина сегодня в кумаре ахаха

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Николай Иглоев

Тебе его никто и не предлагал, всмылсе нужен.

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Николай Иглоев

Уже объвили.

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Хозяин

Далековато до восстановления. Столько людей и территорий утрачено.

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Слегка Придурковатый

Объясните скромному миллиардеру, который летает исключительно на своих личных суперджетах, а сколько вообще нужно этих миль, чтобы, допустим, купить билет Калининград-Владивосток?

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Злата Горцева

+-80к в одну сторону + доплата за сбор

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Злата Горцева

Точнее Москва-Владивосток…и на каждый рейс разная сумма миль.

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2 комментария
Roman Hmelevsky

Думаю, что следующая новость - денежные компенсации вообще отменят, будут платит "милями", и третья - введут новый пересчет "миль", как несколько лет назад их уже "обесценивали".

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dos en

Почему милями, а не электрическим рублем?

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Денис Артемов

При условии что раньше никакой компенсации не было — бонусы уже сойдут

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Edward

А что получают не участники бонусной программы? Извините, подождите 10 часов следующего рейса?

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Бинарный Ёж
помимо денежных

Денежные компенсации потом отменят. Скриньте.

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Император Нолимоций

Почему до сих пор законодательно не запрещено начислять империалистические мили? Требую компенсацию в километрах!

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