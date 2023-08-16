Калининградский «Автотор» начал собирать коммерческие автомобили и пикап китайского бренда JMC Статьи редакции
С начала 2023 года предприятие, которое до этого собирало BMW и Hyundai, уже выпускает BAIC, Kaiyi и SWM.
- Промышленное производство трёх моделей JMC запустили 16 августа 2023 года в Калининградской области, сообщило предприятие. Перед этим оно выпустило пилотную партию. Инвестиции в проект и план по выпуску компания не раскрыла.
- Первая модель — компактный городской коммерческий автомобиль Carrying. Полная масса — 3,5 тонны и 5 тонн, колёсная база — 3360 мм, длина шасси — 5900 мм, дизельный двигатель с турбонаддувом объёмом 2,8 литра мощностью 109 л.с.
- Вторая — универсальный коммерческий Conquer. Масса — 9,4 тонны, колёсная база — 3815 мм, длина — 6990 мм, турбодизель объёмом 2,9 литра мощностью 156 л.с.. Третья — пикап Vigus. Его масса — 2,8 тонны, колёсная база 3085 мм, длина — 5345 мм, турбодизель объёмом 2,5 литра мощностью 128 л.с..
- Если предприятие выйдет на «необходимый объём», партнёры планируют поэтапно начать производство по полному циклу — сварка, окраска, сборка. В России уже есть дилерская сеть JMC из более 25 центров в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Новосибирской областях и других регионах, отметили в «Автоторе».
- «Автотор» занимался сборкой Hyundai, Kia и BMW. В марте 2022-го производство остановил BMW, осенью предприятие сообщило об остановке выпуска Hyundai и Kia из-за истощения запасов комплектующих.
- В январе 2023 года «Автотор» начал выпускать китайские Kaiyi (продажи открыли в марте по цене от 1,96 млн рублей), в апреле — кроссоверы и седаны BAIC (по данным на август стоят от 1,84 млн рублей) и кроссоверы SWM.
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Ну наконец-то можно ездить на всемирно известных BAIC, Kaiyi, SWM и JMC, а не на этих ноунеймах BMW и Hyundai.
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура
"Kaiyi" Я обосрался, читая это название
Хотел лайк статье поставить, но тут обратил внимание на автора. Таня, в чём подвох? :-)
Почему сразу подвох...
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура )
кто будет недоволен этим каментом будет отвечать по закону
И назвал их «полнтстью отечественными».
А что не так? Они же наши, родные, китайские...
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура
Так Мао же умер вроде уже
это другой
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура товарищи
сложно поверить, что китайцы позволят в РФ полный цикл сборки, в момент когда в своей стране данные по безработице секретят. Продавать "Москвич" без шильдиков и бамперов вполне ок
https://www.youtube.com/watch?v=6ayyxBnlEHE&t=1390s
отечественный как радиатор?
заметил, что в такси особо нет китайских авто, только китайский фольцваген. может ошибаюсь, а может это признак качества при интенсивной эксплуатации
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура )
кто будет недоволен этим каментом будет отвечать по закону
Всем кто здесь коментит "псевдо-негатив" - это по крайней мере для нас денег подзаработать.
слава нашему президенту великому продолжателю дела Ленина восстановителю СССР -ура )
кто будет недоволен этим каментом будет отвечать по закону
позорище