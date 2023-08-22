Audi подтвердила отключение своих ИТ-систем у дилеров в России Статьи редакции
Это связано с санкциями ЕС, объяснили в компании.
- Volkswagen Group, куда входит Audi, уже отключила большое количество ИТ-систем в России. Ещё пять будет доступно до конца 2023-го, рассказал ТАСС представитель компании. О каких системах речь, он не уточнил.
- Об ограничении доступа российских дилеров к программному обеспечению BMW и Audi в конце августа писали «Известия» со ссылкой на источники, дилеров и владельцев автомобилей.
- Например, дилер BMW «БорисХоф» сообщал газете, что теперь владельцы машин не могут сделать дубликат ключей, «неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику». В «Автодоме» говорили, что доступ к онлайн-сервисам для BMW компания осуществляет через «дополнительные резервные каналы».
- Менеджер одного из дилерских центров Audi также говорил, что доступ к ПО для владельцев ограничили ещё два месяца назад: кроме проблем с дубликатами ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробку передач, парктроники и так далее.
- От своего ПО отключил и Mercedes-Benz, писали «Известия» со ссылкой на компанию. В частности, у российских дилеров пропал доступ к системам, с помощью которых проводится техобслуживание и выявление проблем, писала газета.
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Это какая-то CRM просто, или это повлияет на обслуживание автомобилей?
Какие последствия, что за системы, кто в курсе?
Навигаторы, прошивки, обновления, обслуживание автомобилей это все продолжает работать, или они кидают именно клиентов?
Это повлияет на обслуживание автомобилей. Это сервисное и диагностическое ПО
Это ужасно если так, надо в какой-то черный список имхо включать, чтобы просто так вернуться было нельзя.
К лету еще вернутся
Ну возможно, но вот надо ли принимать обратно? Понятно, что политика, все дела, но блин, есть есть же обязанности гарантийные.
Очень сомнительно. В прошлом году также прогнозировали про год нынешний, но увы.
Лол
Они не вернутся при действующем режиме. А при новом режиме все эти законы и списки будут нерелевантны
Каждая запчасть бьётся по вину.Смотрят, эта тачка в России. Значит фиг тебе а не запчасти)
звучит как наебка какая-то, преступление
Конечно, ведь ничего не случилось. Вот негодяи.
Это совсем не CRM
И сколько интересно потребуется времени для джейлбрейка всей этой фигни? Сами еще потом пожалеют, уже когда научаться взламывать, назад откатить не получится.
Кто хотел ломать, тот и раньше ломал и перепрошивал, но не все хотят корячить свои тачки
Ну а щас это просто пойдет на поток. Так самое главное, с потоком придет качество.
Ага, и качество, и гарантии от васяна из соседнего гаража. Все придет, да. А потом догонит и еще раз придет.
Если сократить до двух слов вашу позицию, то "только выйграли".
Когда к этому васяну пол города будет ходить, то да. Вы как будто вчера из под камня вылезли, в России всегда так работало. Теневая экономика, пиратство. Причем больше чем у всех в мире. Мы коммунисты, ни за что не хотим платить.
Давно уже все взломано. И одисов ломаных вагон (в т.ч.) обновляемых, и альтернативы ему есть
Уже все всё прекрасно джейлбрейкнули,только цена вопроса умножилась на 2. Умельцы уже все поломали,можно шить ПО мотора,прописывать запчасти,но чем свежее повозки,тем более это теперь геморрно и дороже
Опять же, просто появятся отдельные ребята, нелегальные, которые этим будут заниматься. Чем больше будет поток, тем дешевле. Та самая пиратская экономика, которая у нас всегда отлично работала, а в провинции и щас работает.
А как там с последующей верификацией от официала? Ну, т.е. себе поставить и настроить можно, но ведь у официала этой датки не будет => ни тебе, ни след владельцу офф. обслуживания уже не получить.
Не все это делали раньше, так как автоматически влекло к потери гарантии...
Сейчас наверное уже пофиг
Респект немцам
Меркель под ВВП ходила, поэтому и попросили ласково уйти
Да, ливерная колбаса гораздо вкуснее.
Респект за что? Страдают простые люди.
Там другое)
Ничего страшного
Да кому вообще все эти парктроники нужны, всё это электронное барахло, оно только ломается постоянно. Напичкают машину всякой дрянью, а потом из ремонта не вылазят
ССЗБ, да.
Ничего страшного, разработаем своё патриотичное импортозамещенное ПО, даже лучше будет.
Ну вообще-то оно уже давно есть. И никакой проблемы с ЭБУ вагов нет) Просто завершится процесс перетекания денег от официалов к гаражникам
Тем более, я только успел подумать, а оно уже разработано. Вот она, русская смекалочка!
И это правильно. Малый бизнес.
Лучше. Просто научимся взламывать. Нормисы или забыли, а кто-то никогда и не сталкивался с тем, что русские это народ пиратов. Русские ни за что не платят. Именно благодаря этому, мы до сих пор имеем пол русского инета сайтов с бесплатными фильмами, тогда как в сша и западной европе за такое сроки. И тут че нибудь придумаем. Эта пиратства возвращается, господа. Йохохо
Горжусь своим народом и страной. 🇷🇺
Так на самом деле. На этом всем легальном зарабатывают единицы буквально, а от пиратства и от бесплатного выигрывает весь народ. В провинции ни о каких подписках и щас никто не слышал. Пора возвращать пиратскую индустрию, когда например можно было купить где нибудь на развале 10 фильмов по цене одного, вот это было время. Все для народа.
И бутылка рома?!
Куплю Герань и полечу как на метле на работу)
Хороших новостей все больше. Прям куда деваться уже не знаю от них
Поплачь
Поплакал бы, если бы помогло
У вас ауди? В чем проблема?
Лучше. Тигуан
Лучше последуйте совету, пока налог на слезы не ввели. Или штраф
За такие финты, нужно штрафовать нещадно. А лучше грабить. В договоре о купле-продаже. Не написано, что покупателя может ждать отключение по инициативе продовца
Можно было бы сказать: да и ладно, у нас своего завались. Но есть нюанс.