Транспорт
Таня Боброва

Audi подтвердила отключение своих ИТ-систем у дилеров в России Статьи редакции

Это связано с санкциями ЕС, объяснили в компании.

  • Volkswagen Group, куда входит Audi, уже отключила большое количество ИТ-систем в России. Ещё пять будет доступно до конца 2023-го, рассказал ТАСС представитель компании. О каких системах речь, он не уточнил.

После продажи российского бизнеса местному инвестору в мае 2023 года произошло отделение других ИТ-систем, за исключением пяти, которые по согласованию с ответственным Федеральным ведомством по вопросам экономики и экспортного контроля и российским покупателем будут доступны для использования в течение переходного периода до конца 2023 года.

представитель Audi
  • Об ограничении доступа российских дилеров к программному обеспечению BMW и Audi в конце августа писали «Известия» со ссылкой на источники, дилеров и владельцев автомобилей.
  • Например, дилер BMW «БорисХоф» сообщал газете, что теперь владельцы машин не могут сделать дубликат ключей, «неизвестно, смогут ли дилеры проводить диагностику». В «Автодоме» говорили, что доступ к онлайн-сервисам для BMW компания осуществляет через «дополнительные резервные каналы».
  • Менеджер одного из дилерских центров Audi также говорил, что доступ к ПО для владельцев ограничили ещё два месяца назад: кроме проблем с дубликатами ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробку передач, парктроники и так далее.
  • От своего ПО отключил и Mercedes-Benz, писали «Известия» со ссылкой на компанию. В частности, у российских дилеров пропал доступ к системам, с помощью которых проводится техобслуживание и выявление проблем, писала газета.

#новость #audi

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 Босятский Мун Рок
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Ware Wow

Это какая-то CRM просто, или это повлияет на обслуживание автомобилей?

Какие последствия, что за системы, кто в курсе?
Навигаторы, прошивки, обновления, обслуживание автомобилей это все продолжает работать, или они кидают именно клиентов?

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Арчи

Это повлияет на обслуживание автомобилей. Это сервисное и диагностическое ПО

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Ware Wow

Это ужасно если так, надо в какой-то черный список имхо включать, чтобы просто так вернуться было нельзя.

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Aleks B

К лету еще вернутся

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Ware Wow

Ну возможно, но вот надо ли принимать обратно? Понятно, что политика, все дела, но блин, есть есть же обязанности гарантийные.

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Алексей Леденев

Очень сомнительно. В прошлом году также прогнозировали про год нынешний, но увы.

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Aleks B

Лол

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Alek Nikolskiy
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Alek Nikolskiy

Они не вернутся при действующем режиме. А при новом режиме все эти законы и списки будут нерелевантны

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Леван Бухарадзе

Каждая запчасть бьётся по вину.Смотрят, эта тачка в России. Значит фиг тебе а не запчасти)

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Ware Wow

звучит как наебка какая-то, преступление

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Oleg Shirochenkov

Конечно, ведь ничего не случилось. Вот негодяи.

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Ale K

Это совсем не CRM

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васян

И сколько интересно потребуется времени для джейлбрейка всей этой фигни? Сами еще потом пожалеют, уже когда научаться взламывать, назад откатить не получится.

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Олег Павлов

Кто хотел ломать, тот и раньше ломал и перепрошивал, но не все хотят корячить свои тачки

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васян

Ну а щас это просто пойдет на поток. Так самое главное, с потоком придет качество.

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Невкусно и грустно

Ага, и качество, и гарантии от васяна из соседнего гаража. Все придет, да. А потом догонит и еще раз придет.

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Nikita Voronin

Если сократить до двух слов вашу позицию, то "только выйграли".

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васян

Когда к этому васяну пол города будет ходить, то да. Вы как будто вчера из под камня вылезли, в России всегда так работало. Теневая экономика, пиратство. Причем больше чем у всех в мире. Мы коммунисты, ни за что не хотим платить.

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Alexey Ivanov

Давно уже все взломано. И одисов ломаных вагон (в т.ч.) обновляемых, и альтернативы ему есть

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Дмитрий Баштовой

Уже все всё прекрасно джейлбрейкнули,только цена вопроса умножилась на 2. Умельцы уже все поломали,можно шить ПО мотора,прописывать запчасти,но чем свежее повозки,тем более это теперь геморрно и дороже

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васян

Опять же, просто появятся отдельные ребята, нелегальные, которые этим будут заниматься. Чем больше будет поток, тем дешевле. Та самая пиратская экономика, которая у нас всегда отлично работала, а в провинции и щас работает.

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Невкусно и грустно

А как там с последующей верификацией от официала? Ну, т.е. себе поставить и настроить можно, но ведь у официала этой датки не будет => ни тебе, ни след владельцу офф. обслуживания уже не получить.

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Ale K

Не все это делали раньше, так как автоматически влекло к потери гарантии...
Сейчас наверное уже пофиг

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Fred Han

Респект немцам
Меркель под ВВП ходила, поэтому и попросили ласково уйти

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Скотина

Да, ливерная колбаса гораздо вкуснее.

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васян

Респект за что? Страдают простые люди.

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Mr Black

Там другое)

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Аккаунт отморожен

Ничего страшного

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Zloy Marketolog

Да кому вообще все эти парктроники нужны, всё это электронное барахло, оно только ломается постоянно. Напичкают машину всякой дрянью, а потом из ремонта не вылазят

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Босятский Мун Рок

ССЗБ, да.

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Pavel Cree

Ничего страшного, разработаем своё патриотичное импортозамещенное ПО, даже лучше будет.

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Alexey Ivanov

Ну вообще-то оно уже давно есть. И никакой проблемы с ЭБУ вагов нет) Просто завершится процесс перетекания денег от официалов к гаражникам

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Pavel Cree

Тем более, я только успел подумать, а оно уже разработано. Вот она, русская смекалочка!

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васян

И это правильно. Малый бизнес.

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васян

Лучше. Просто научимся взламывать. Нормисы или забыли, а кто-то никогда и не сталкивался с тем, что русские это народ пиратов. Русские ни за что не платят. Именно благодаря этому, мы до сих пор имеем пол русского инета сайтов с бесплатными фильмами, тогда как в сша и западной европе за такое сроки. И тут че нибудь придумаем. Эта пиратства возвращается, господа. Йохохо

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Pavel Cree

Горжусь своим народом и страной. 🇷🇺

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васян

Так на самом деле. На этом всем легальном зарабатывают единицы буквально, а от пиратства и от бесплатного выигрывает весь народ. В провинции ни о каких подписках и щас никто не слышал. Пора возвращать пиратскую индустрию, когда например можно было купить где нибудь на развале 10 фильмов по цене одного, вот это было время. Все для народа.

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Uncle Gluk

И бутылка рома?!

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Босятский Мун Рок
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Mr Black

Куплю Герань и полечу как на метле на работу)

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Руслан Рамазанов

Хороших новостей все больше. Прям куда деваться уже не знаю от них

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Muvandr

Поплачь

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Руслан Рамазанов

Поплакал бы, если бы помогло

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Muvandr

У вас ауди? В чем проблема?

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Руслан Рамазанов

Лучше. Тигуан

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Фоксик

Лучше последуйте совету, пока налог на слезы не ввели. Или штраф

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Виктор Кулинич

За такие финты, нужно штрафовать нещадно. А лучше грабить. В договоре о купле-продаже. Не написано, что покупателя может ждать отключение по инициативе продовца

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Вадим Д.

Можно было бы сказать: да и ладно, у нас своего завались. Но есть нюанс.

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