Каршеринг BelkaCar введёт рейтинг водителей после найденного в одной из машин шприца с наркотиком Статьи редакции
Максимальное наказание за плохой рейтинг — отключение от сервиса.
- BelkaCar начнёт оценивать водителей по данным о стиле вождения (экстремальные ускорения и торможения), штрафам ГИБДД и нарушениям внутренних правил сервиса — например, грязи, посторонним предметам в салоне и курению, рассказали vc.ru в компании.
- Рейтинг будут обновлять после каждой поездки. Санкции зависят от изменения поведения пользователя и того, следует ли он рекомендациям сервиса. Максимальное наказание — отключение за систематические нарушения.
- Систему запустят в тестовом режиме до конца августа. Во время тестов будут собирать обратную связь от пользователей, информация ляжет в основу системы санкций. Рейтинг можно будет посмотреть в личном кабинете.
- До этого у каршеринга не было оценки водителей, сервис сосредотачивался «на работе с пользователями на этапе регистрации».
- BelkaCar изменил подход к работе с водителями из-за инцидента 18 августа. 10-летний ребёнок укололся о шприц в машине каршеринга, который был воткнут на заднем сидении. Во время экспертизы следователи обнаружили, что в нём были следы мефедрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт или пересылка наркотических веществ). BelkaCar не комментирует ход следствия до результатов проверки.
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Первый - высшая оценка, статус vip
План, экстази - средняя, обычный пользователь каршеринга
Второй, метадон и пр - давать только солярисы и лады
Айкос - бан
Не очень ясно, как рейтинг влияет на шприцы (который неизвестно кто оставил). Это это рейтинг качества наркотика?
Можно эмпирическим путём проверить, влияет ли качествоРейтинг будут обновлять после каждой поездки
В один раз с низким качеством, с другой - с высоким
Если рейтинг коррелирует, значит влияет
Буквально вчера ехал в машине, где разит марихуаной. Это все мигрантам кайфаникам спасибо.
Блин точно только мигранты же употребляют наркотики.
Ахах низкие зп - виноваты мигранты, экономика в жопе - мигранты, а че обама уже не в тренде? Инфантилы нашли новую причину всех их бед))
Максимальное наказание — отключение от сервиса
Вы бы еще по попе ремнем дали и сказали айайай
а если бы они вообще никаких мер не предприняли ,вы бы что на это сказали ?
Блин классно. Как-то ехал в одной тачке, в которой конкретно так мефедроном несло. Только вот заметил это уже тогда, когда меня чуткие сотрудники ГИБДД остановили. Весело получилось.
Павел, а откуда Вы знаете, как мефедрон пахнет?
Аналогичная ситуация была как раз с белкой в Крылатском. Тоже обратил внимание на едкий запах, похожий на меф (сталкивался со стороны, поэтому и запах знаю, боролся со знакомым и его баловством).
Если наркотик у водителя качественный и/или необычный — рейтинг повышают?
Просят поделиться!
Рейтинг наркоман/не наркоман по справке по месту регистрации )))
И как выяснить кто из пассажиров воткнул шприц, если к примеру взял тачку напрокат и не садился никто сзади и сам когда проверял ничего не заметил?
Никак. Он там мог несколько дней валяться.
Так что там в шприце то было?
Вроде же в новостях не написали…
В статье написано
Крокодил обыкновенный
Невнимательно читаете - выше, в заметке написано: мефедрон
Сразу после похуистического изначального отношения. Кто бы мог подумать.
Оценка водителей от 1 до 10, где 10 это «После двойной дозы героина соблюдал ПДД. Наивысший уровень пилотажа!»
Интересно, когда они додумаются каршеринг на предмет закладок осматривать?
Лол, наитупейшая мера в связи с инцидентом и уже тем более никак не поможет.
Законы компании не могут входить в противоречие с законами РФ. Срать я хотел на рейтинг, забанят - подам в суд.
Непонятно, как бан в сервисе нарушает законы РФ.
Тебе же доступ перекрывают не на основании личной неприязни.
вообще хорошая мера ,может тогда будут соблюдаться все условия
А как шприц может воткнуться в ногу если иголка уже воткнута в сиденье? Там же один острый конец?
Мог воткнуться обратной стороной между сидушками, ребенок маленький, лазил по сиденьям и напоролся. Хотя должен был в кресле или бустере сидеть, по идее
Теперь понятно что ничего непонятно. Шприц из под сидушки торчал в сторону салона. И на видео отец хватает шприц руками - чтобы замылить отпечатки пальцев чтоли?
"BelkaCar изменил подход к работе с водителями из-за инцидента 18 августа. 10-летний ребёнок укололся о шприц в машине каршеринга, который был воткнут на заднем сидении"-это жесть ,это во первых автомобиль для аренды и оставлять подобного рода вещи надо еще сообразить ,хотя в данном случае о каком соображении я говорю ......
Я нашел в турецком Avis (Анталья) снаряженный патрон, а ведь там машины готовят для клиента… чего уж говорить про каршеринг…
Жду, когда Яндекс Драйв начнет сажать жопой на метлу за оставленные стаканы, бутылки и прочий срач – задолбали, епта, свиньи
Как шприц может быть одновременно воткнут и в ребенка и в сидение?
Да все просто: в Белке стали закладки оставлять) Но тут не те нашли.
Всего в одной?