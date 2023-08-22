Транспорт
Маша Цепелева

Каршеринг BelkaCar введёт рейтинг водителей после найденного в одной из машин шприца с наркотиком Статьи редакции

Максимальное наказание за плохой рейтинг — отключение от сервиса.

  • BelkaCar начнёт оценивать водителей по данным о стиле вождения (экстремальные ускорения и торможения), штрафам ГИБДД и нарушениям внутренних правил сервиса — например, грязи, посторонним предметам в салоне и курению, рассказали vc.ru в компании.
  • Рейтинг будут обновлять после каждой поездки. Санкции зависят от изменения поведения пользователя и того, следует ли он рекомендациям сервиса. Максимальное наказание — отключение за систематические нарушения.
  • Систему запустят в тестовом режиме до конца августа. Во время тестов будут собирать обратную связь от пользователей, информация ляжет в основу системы санкций. Рейтинг можно будет посмотреть в личном кабинете.
  • До этого у каршеринга не было оценки водителей, сервис сосредотачивался «на работе с пользователями на этапе регистрации».
  • BelkaCar изменил подход к работе с водителями из-за инцидента 18 августа. 10-летний ребёнок укололся о шприц в машине каршеринга, который был воткнут на заднем сидении. Во время экспертизы следователи обнаружили, что в нём были следы мефедрона. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт или пересылка наркотических веществ). BelkaCar не комментирует ход следствия до результатов проверки.

#новость #belkacar

1.6K показов
2.5K открытий
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
58 комментариев
Написать комментарий...
 Alek Nikolskiy

Первый - высшая оценка, статус vip
План, экстази - средняя, обычный пользователь каршеринга
Второй, метадон и пр - давать только солярисы и лады
Айкос - бан

Ответить
Развернуть ветку
Alexzz

Не очень ясно, как рейтинг влияет на шприцы (который неизвестно кто оставил). Это это рейтинг качества наркотика?

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

Можно эмпирическим путём проверить, влияет ли качество

Рейтинг будут обновлять после каждой поездки

В один раз с низким качеством, с другой - с высоким
Если рейтинг коррелирует, значит влияет

Ответить
Развернуть ветку
Роман Роман

Буквально вчера ехал в машине, где разит марихуаной. Это все мигрантам кайфаникам спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Блин точно только мигранты же употребляют наркотики.

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Nursultan

Ахах низкие зп - виноваты мигранты, экономика в жопе - мигранты, а че обама уже не в тренде? Инфантилы нашли новую причину всех их бед))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Иван Вознюк

Максимальное наказание — отключение от сервиса
Вы бы еще по попе ремнем дали и сказали айайай

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Войнов

а если бы они вообще никаких мер не предприняли ,вы бы что на это сказали ?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Блин классно. Как-то ехал в одной тачке, в которой конкретно так мефедроном несло. Только вот заметил это уже тогда, когда меня чуткие сотрудники ГИБДД остановили. Весело получилось.

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Павел, а откуда Вы знаете, как мефедрон пахнет?

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Alex

Аналогичная ситуация была как раз с белкой в Крылатском. Тоже обратил внимание на едкий запах, похожий на меф (сталкивался со стороны, поэтому и запах знаю, боролся со знакомым и его баловством).

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Если наркотик у водителя качественный и/или необычный — рейтинг повышают?

Ответить
Развернуть ветку
Santiago

Просят поделиться!

Ответить
Развернуть ветку
Andrey

Рейтинг наркоман/не наркоман по справке по месту регистрации )))

Ответить
Развернуть ветку
schengen.reisen versicherung

И как выяснить кто из пассажиров воткнул шприц, если к примеру взял тачку напрокат и не садился никто сзади и сам когда проверял ничего не заметил?

Ответить
Развернуть ветку
Денис Боенсков

Никак. Он там мог несколько дней валяться.

Ответить
Развернуть ветку
Злата Горцева

Так что там в шприце то было?

Вроде же в новостях не написали…

Ответить
Развернуть ветку
Bógdan Babēnko

В статье написано

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

Крокодил обыкновенный

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
евгений

Невнимательно читаете - выше, в заметке написано: мефедрон

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Сразу после похуистического изначального отношения. Кто бы мог подумать.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Ковтонюк

Оценка водителей от 1 до 10, где 10 это «После двойной дозы героина соблюдал ПДД. Наивысший уровень пилотажа!»

Ответить
Развернуть ветку
James Bomond

Интересно, когда они додумаются каршеринг на предмет закладок осматривать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Я

Лол, наитупейшая мера в связи с инцидентом и уже тем более никак не поможет.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Айстражник

Законы компании не могут входить в противоречие с законами РФ. Срать я хотел на рейтинг, забанят - подам в суд.

Ответить
Развернуть ветку
Leonid Bushuev

Непонятно, как бан в сервисе нарушает законы РФ.
Тебе же доступ перекрывают не на основании личной неприязни.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Арсен Аникян

вообще хорошая мера ,может тогда будут соблюдаться все условия

Ответить
Развернуть ветку
schengen.reisen versicherung

А как шприц может воткнуться в ногу если иголка уже воткнута в сиденье? Там же один острый конец?

Ответить
Развернуть ветку
Костя Ушаков (ushakov.)

Мог воткнуться обратной стороной между сидушками, ребенок маленький, лазил по сиденьям и напоролся. Хотя должен был в кресле или бустере сидеть, по идее

Ответить
Развернуть ветку
schengen.reisen versicherung
Ее отец обнаружил под задним сиденьем открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. После этого родители экстренно отвезли дочь в больницу, где сдали анализы.

Теперь понятно что ничего непонятно. Шприц из под сидушки торчал в сторону салона. И на видео отец хватает шприц руками - чтобы замылить отпечатки пальцев чтоли?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Bannikov

"BelkaCar изменил подход к работе с водителями из-за инцидента 18 августа. 10-летний ребёнок укололся о шприц в машине каршеринга, который был воткнут на заднем сидении"-это жесть ,это во первых автомобиль для аренды и оставлять подобного рода вещи надо еще сообразить ,хотя в данном случае о каком соображении я говорю ......

Ответить
Развернуть ветку
Jakob K

Я нашел в турецком Avis (Анталья) снаряженный патрон, а ведь там машины готовят для клиента… чего уж говорить про каршеринг…

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Жду, когда Яндекс Драйв начнет сажать жопой на метлу за оставленные стаканы, бутылки и прочий срач – задолбали, епта, свиньи

Ответить
Развернуть ветку
rocket rocket
ребёнок укололся о шприц в машине каршеринга, который был воткнут на заднем сидении

Как шприц может быть одновременно воткнут и в ребенка и в сидение?

Ответить
Развернуть ветку
Tjom

Да все просто: в Белке стали закладки оставлять) Но тут не те нашли.

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Всего в одной?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
55 комментариев
null