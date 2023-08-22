Дептранс Москвы объявил, что будет отправлять «разбросанные» электросамокаты и велосипеды на спецстоянку Статьи редакции
Как арендованные, так и личные.
- Дептранс Москвы заявил в своём Telegram-канале, что разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, а также создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров.
- Поэтому «брошенную как попало» технику будут отправлять на спецстоянки. Контролировать соблюдение правил парковки будет Центр организации дорожного движения, а перемещать самокаты и велосипеды — «Московский паркинг».
- Забрать их оттуда смогут только владельцы или их представители — предоставив документы на собственность на каждое транспортное средство. Будут ли их при этом штрафовать — ведомство не уточняет.
- Арендованные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, отмеченных в сервисах аренды. У Whoosh, «Яндекса» и «Юрента» завершить аренду вне парковки нельзя, за это могут оштрафовать. Например, у «Юрента» такой штраф составляет 1000 рублей.
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Тут на днях видел у вокзала машины припарковались, и у каждой тряпочка, букву номера закрывает. Так понимаю, это обычное дело, и никого за это особо не наказывают, судя по массовости нарушения. Неужто будут самокаты таскать, рвение проявлять.
По идее ходят пешие парковщики и фотографируют таких. Но вы тоже можете помочь несчастному владельцу ТС соблюсти закон и освободить номерной знак от случайно оказавшегося на нём мусора.
Кикшеринг - один из примеров, когда вроде бы хорошая идея, на деле оказалась полным адом по целому ряду причин, причем даже в городах с лучшей велоинфраструктурой. Поэтому продвинутые города их выпиливают потихоньку, возвращаются к старым добрым велосипедам, но с электрическим приводом (который только облегчает трансмиссию с педалей, а не заменяет ее). Я сам давний фанат электротранспорта и верю в будущее развитие схемы мотор-колеса, но с самокатами прогресс не туда пошел, имхо
Кикшеринг это самое настоящее зло, даже хуже каршеринга
Но бороться с этим явлением власти не будут, ведь владельцы уважаемые люди
Сами сдуются. Lime уже сдувается, в Европе совсем мало пользуются там где еще не запретили, хотя лет 5-6 назад настоящий бум был (причем летали они по 35км/ч поначалу)
Велопробег попал под локомотив?
Просто спецстоянка на дне канала.
Амс, судя по раскраске левого судна?)
А сервисы проката не имеют никаких штрафов для таких разбрасывателей самокатов? Где только их не видел: посреди тротуара, в парке на газоне, на остановках.
когда gps не работает, завершать парковку можно везде где хочется?
Знаете что хуже самокатов? Это эти полумопеды на которых доставщики гоняют по пешеходным тротуарам со скоростью 300 км/ч..
Спецстоянка будет возле мэрии, для быстрого доступа к самокатам
Ай, да Максимушка, ай, да хват!
А какое отношение имеет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры к тротуарам?
По всей стране бы так, надоели.
ну и правильно ,а то валяются везде
Я считаю что прокатные самокаты это лучшее что было в последнее время . Это мое личное мнение. В течении рабочего дня надо например в сдэк две минуты туда и две обратно потом на обед в кафе не в бизнес центре а в разные места . Я не могу себе позволить платить по 10 раз в день за такси ( плюс иногда для меня важно время ) плюс если турист ты можешь посмотреть разные места в городе. Все верно что есть долбоебы которые хз как катают но и в автомобилях их сидят не меньше а может и больше .