Транспорт
Евгения Евсеева

Дептранс Москвы объявил, что будет отправлять «разбросанные» электросамокаты и велосипеды на спецстоянку Статьи редакции

Как арендованные, так и личные.

  • Дептранс Москвы заявил в своём Telegram-канале, что разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам, а также создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров.
  • Поэтому «брошенную как попало» технику будут отправлять на спецстоянки. Контролировать соблюдение правил парковки будет Центр организации дорожного движения, а перемещать самокаты и велосипеды — «Московский паркинг».
  • Забрать их оттуда смогут только владельцы или их представители — предоставив документы на собственность на каждое транспортное средство. Будут ли их при этом штрафовать — ведомство не уточняет.
  • Арендованные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, отмеченных в сервисах аренды. У Whoosh, «Яндекса» и «Юрента» завершить аренду вне парковки нельзя, за это могут оштрафовать. Например, у «Юрента» такой штраф составляет 1000 рублей.

#новость #москва #электросамокаты

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18 комментариев
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 Иван Помидоров

Тут на днях видел у вокзала машины припарковались, и у каждой тряпочка, букву номера закрывает. Так понимаю, это обычное дело, и никого за это особо не наказывают, судя по массовости нарушения. Неужто будут самокаты таскать, рвение проявлять.

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Gre Li

По идее ходят пешие парковщики и фотографируют таких. Но вы тоже можете помочь несчастному владельцу ТС соблюсти закон и освободить номерной знак от случайно оказавшегося на нём мусора.

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Alek Nikolskiy

Кикшеринг - один из примеров, когда вроде бы хорошая идея, на деле оказалась полным адом по целому ряду причин, причем даже в городах с лучшей велоинфраструктурой. Поэтому продвинутые города их выпиливают потихоньку, возвращаются к старым добрым велосипедам, но с электрическим приводом (который только облегчает трансмиссию с педалей, а не заменяет ее). Я сам давний фанат электротранспорта и верю в будущее развитие схемы мотор-колеса, но с самокатами прогресс не туда пошел, имхо

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Chinko

Кикшеринг это самое настоящее зло, даже хуже каршеринга
Но бороться с этим явлением власти не будут, ведь владельцы уважаемые люди

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Alek Nikolskiy

Сами сдуются. Lime уже сдувается, в Европе совсем мало пользуются там где еще не запретили, хотя лет 5-6 назад настоящий бум был (причем летали они по 35км/ч поначалу)

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Просто Харви
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Со всем уважением

Велопробег попал под локомотив?

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Просто Харви

Просто спецстоянка на дне канала.

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Alek Nikolskiy

Амс, судя по раскраске левого судна?)

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Васисуалий Лоханкин

А сервисы проката не имеют никаких штрафов для таких разбрасывателей самокатов? Где только их не видел: посреди тротуара, в парке на газоне, на остановках.

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ave ego

когда gps не работает, завершать парковку можно везде где хочется?

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SegaBoy

Знаете что хуже самокатов? Это эти полумопеды на которых доставщики гоняют по пешеходным тротуарам со скоростью 300 км/ч..

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Алеоп

Спецстоянка будет возле мэрии, для быстрого доступа к самокатам

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Со всем уважением

Ай, да Максимушка, ай, да хват!
А какое отношение имеет Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры к тротуарам?

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Chinko

По всей стране бы так, надоели.

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SegaBoy
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Андрей Середа

ну и правильно ,а то валяются везде

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VIK Sp.z o.o

Я считаю что прокатные самокаты это лучшее что было в последнее время . Это мое личное мнение. В течении рабочего дня надо например в сдэк две минуты туда и две обратно потом на обед в кафе не в бизнес центре а в разные места . Я не могу себе позволить платить по 10 раз в день за такси ( плюс иногда для меня важно время ) плюс если турист ты можешь посмотреть разные места в городе. Все верно что есть долбоебы которые хз как катают но и в автомобилях их сидят не меньше а может и больше .

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