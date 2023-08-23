Электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич» Статьи редакции
Речь идёт о конвейерной сварке, окраске и сборке машин.
- Компании подписали меморандум, который предусматривает «оказание услуг по производству электромобилей на территории завода», рассказали в «Атоме».
- Соглашение предусматривает конвейерную сварку, окраску, сборку электромобилей и другие сопутствующие услуги. Сторонам предстоит согласовать технические, юридический и коммерческие детали совместной работы, следует из меморандума.
- «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. В июле компания открыла предзаказ на электромобиль, а массовое производство планирует начать в 2025-м.
- В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве, который перешёл в собственность государства, началась серийная сборка автомобилей, похожих на китайские JAC, под брендом «Москвич». Первыми моделями стали кроссоверы «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е». В апреле 2023-го завод представил седан «Москвич 6».
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Ребят, а что с ё-мобилем-то приключилось? Помню, что Прохоров отказался, но куда все наработки дели, кому отошли, что с этим сделали?
Побарахтались и похоронили вместе со всеми наработками
"Через четыре года
здесь будет город-сад"
Пора признать спокойненько,
Оставив торжество,
Что кроме подполковника,
Не будет ничего.
Он с прыткостью любовника
Проник во все умы.
Гляжу на подполковника -
И вижу: это мы.
Осталось пить без просыпа,
До белых поросят.
Здесь нет другого способа
Устроить город-сад
Какой по счету это заход сделать российский электрокар ? 😅
А эволют?
Какая разница китаец внутри или американец? Американские автомобильные бренды тоже не в сахарной пудре уже не первый десяток лет. Форд еще трепыхается и Тесла ему в помощь. Задача заполнить рынок новых автомобилей в России и устранить дефицит. Цены будут формироваться из множества составляющих, в том числе стоимостью локализации, жадностью дилеров и рыночными предложениями.
Автопроизводители США страдают уже давно, ибо очень инертны. Пока они все еще штамповали свои прожорливые корыта - японцы завоевывали рынок США экономичными и практичными машинами, а потом подтянулись корейцы (а сейчас и китайцы). Весь мир начал активно переползать на сити кроссоверы - у парней по прежнему в производстве были седаны. Гибриды они вообще пропустили. Сейчас электрички в моде, а там только шевроле тренд вовремя подхватило, остальные еще раскачиваются. Даже с ADAS который родом из США - производители США в хвосте плетутся
Атомный москвич — звучит! И авто, и угроза!
Так, товарищи комментаторы.
Это какой-то китаец с гражданством России или наконец можно пожать руку конструкторам без плевка в ладонь?
Подожди краштестов и мелкосерийного производства то. А то йобамобиль то все еще помнят...
Разработан совместно с китайскими и итальянскими партнерами.
Вроде чисто своя разработка. Алмаз-Антей насколько я понимаю за ней стоит, а им нельзя в коллаборацию по основному виду деятельности.
Вообще, судя по информации в сети, это действительно разработка КамАЗа без участия китайцев. И главное, что софт пилят тоже сами.
С первого взгляда выглядит очень даже достойно, - теперь бы посмотреть бы на цену и надежность.
Угу и ценник на машинну москвич будет ровно как стоит дорогая квартира
Ну сейчас то не так
Не будет, атомной идет в замену Оке и матизу
"Вот как начнут производить, так и пишите!" (с)
и сразу
"Вот как будет цена нормальная для всех, так и пишите!" (с)
и ещё
"Вот как перестанут использовать иностранные детали, так и пишите!" (с)
А вы видели какие дороги в ново-ебёнево!?
Круто, конечно, но дизайн салона оставляет желать лучшего
С открытием дверей прикольно конечно. Хз как только оно себя поведет при боковом ударе.
забавная телега. как бы ее вживую посмотреть то
Ну если вы блогер то можно попробовать договориться :)
https://www.youtube.com/watch?v=bGGw9c3b5LY
Жду результатов краш-теста...
Гойдамобиль
Так вместо завода ЖК будет скоро
Чем бы не тешились - лишь бы покупать не заставляли.
а камаз то там каким боком?
Компания - дочка Камаза, точнее его электромобильного подразделения, пилившего электрогрузовик.
А вот это особенно понравилось!
"... началась серийная сборка автомобилей, ПОХОЖИХ на китайские JAC, под брендом «Москвич»..."
Звучит как хлопок или задымление
Стали известны цены на линейку автомобилей иранской компании SAIPA для России. Производитель планирует продавать в РФ три модели:
🔹 кросс-хетч Quik, оборудованный атмосферным 1,5-литровым двигателем М15 мощностью 87 л.с. и 128 Н•м крутящего момента; предусмотрены механические и автоматические коробки передач, комплектациях имеются в том числе подогрев сидений, ABS и две подушки безопасности; цена модели составит около 1,5 млн руб.;
🔹 седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik, его цена — от 1,22 млн руб.
🔹 четырехдверка Shahin, построенная на платформе Toyota B и оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем, будет стоить около 2 млн руб.
Ну шахидмобиль хотя бы давно выпускается и существует в природе.