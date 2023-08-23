Транспорт
Артур Томилко

Электромобили «Атом» будут производить на заводе «Москвич» Статьи редакции

Речь идёт о конвейерной сварке, окраске и сборке машин.

  • Компании подписали меморандум, который предусматривает «оказание услуг по производству электромобилей на территории завода», рассказали в «Атоме».
  • Соглашение предусматривает конвейерную сварку, окраску, сборку электромобилей и другие сопутствующие услуги. Сторонам предстоит согласовать технические, юридический и коммерческие детали совместной работы, следует из меморандума.
  • «Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч — 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. В июле компания открыла предзаказ на электромобиль, а массовое производство планирует начать в 2025-м.
Фото Autonews
  • В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве, который перешёл в собственность государства, началась серийная сборка автомобилей, похожих на китайские JAC, под брендом «Москвич». Первыми моделями стали кроссоверы «Москвич 3» и его электрическая версия «Москвич 3е». В апреле 2023-го завод представил седан «Москвич 6».

#новость #москвич #атом

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55 комментариев
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 Alek Nikolskiy
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ilia

Ребят, а что с ё-мобилем-то приключилось? Помню, что Прохоров отказался, но куда все наработки дели, кому отошли, что с этим сделали?

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Продавец Шаурмы

Побарахтались и похоронили вместе со всеми наработками

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Со всем уважением

"Через четыре года
здесь будет город-сад"

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Фоксик

Пора признать спокойненько,
Оставив торжество,
Что кроме подполковника,
Не будет ничего.

Он с прыткостью любовника
Проник во все умы.
Гляжу на подполковника -
И вижу: это мы.
Осталось пить без просыпа,
До белых поросят.
Здесь нет другого способа
Устроить город-сад

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DAstra Network

Какой по счету это заход сделать российский электрокар ? 😅

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Jacov Borisov

А эволют?

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5 комментариев
Zloy Sniper

Какая разница китаец внутри или американец? Американские автомобильные бренды тоже не в сахарной пудре уже не первый десяток лет. Форд еще трепыхается и Тесла ему в помощь. Задача заполнить рынок новых автомобилей в России и устранить дефицит. Цены будут формироваться из множества составляющих, в том числе стоимостью локализации, жадностью дилеров и рыночными предложениями.

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Продавец Шаурмы

Автопроизводители США страдают уже давно, ибо очень инертны. Пока они все еще штамповали свои прожорливые корыта - японцы завоевывали рынок США экономичными и практичными машинами, а потом подтянулись корейцы (а сейчас и китайцы). Весь мир начал активно переползать на сити кроссоверы - у парней по прежнему в производстве были седаны. Гибриды они вообще пропустили. Сейчас электрички в моде, а там только шевроле тренд вовремя подхватило, остальные еще раскачиваются. Даже с ADAS который родом из США - производители США в хвосте плетутся

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3 комментария
Вадим Д.

Атомный москвич — звучит! И авто, и угроза!

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Нейрослав Жепетеев

Так, товарищи комментаторы.
Это какой-то китаец с гражданством России или наконец можно пожать руку конструкторам без плевка в ладонь?

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Продавец Шаурмы

Подожди краштестов и мелкосерийного производства то. А то йобамобиль то все еще помнят...

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Santiago

Разработан совместно с китайскими и итальянскими партнерами.

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Evgeniy Bogdanov

Вроде чисто своя разработка. Алмаз-Антей насколько я понимаю за ней стоит, а им нельзя в коллаборацию по основному виду деятельности.

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4 комментария
Владимир Пивульский

Вообще, судя по информации в сети, это действительно разработка КамАЗа без участия китайцев. И главное, что софт пилят тоже сами.
С первого взгляда выглядит очень даже достойно, - теперь бы посмотреть бы на цену и надежность.

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P TM GLADIATOR

Угу и ценник на машинну москвич будет ровно как стоит дорогая квартира

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Jacov Borisov

Ну сейчас то не так

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4 комментария
Алекс Р

Не будет, атомной идет в замену Оке и матизу

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1 комментарий
Dima Alexeev

"Вот как начнут производить, так и пишите!" (с)
и сразу
"Вот как будет цена нормальная для всех, так и пишите!" (с)
и ещё
"Вот как перестанут использовать иностранные детали, так и пишите!" (с)

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Leonid Bushuev

А вы видели какие дороги в ново-ебёнево!?

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3 комментария
Александр

Круто, конечно, но дизайн салона оставляет желать лучшего

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Вильгельм Богачев

С открытием дверей прикольно конечно. Хз как только оно себя поведет при боковом ударе.

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1 комментарий
Руслан Астафьев

забавная телега. как бы ее вживую посмотреть то

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Evgeniy Bogdanov

Ну если вы блогер то можно попробовать договориться :)

https://www.youtube.com/watch?v=bGGw9c3b5LY

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Илья Тюменцев

Жду результатов краш-теста...

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alexrec

Гойдамобиль

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Rodion Glezerov

Так вместо завода ЖК будет скоро

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Вася Пражкин

Чем бы не тешились - лишь бы покупать не заставляли.

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неформат

а камаз то там каким боком?

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Продавец Шаурмы

Компания - дочка Камаза, точнее его электромобильного подразделения, пилившего электрогрузовик.

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1 комментарий
Ян Мирский

А вот это особенно понравилось!
"... началась серийная сборка автомобилей, ПОХОЖИХ на китайские JAC, под брендом «Москвич»..."
Звучит как хлопок или задымление

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Фоксик

Стали известны цены на линейку автомобилей иранской компании SAIPA для России. Производитель планирует продавать в РФ три модели:

🔹 кросс-хетч Quik, оборудованный атмосферным 1,5-литровым двигателем М15 мощностью 87 л.с. и 128 Н•м крутящего момента; предусмотрены механические и автоматические коробки передач, комплектациях имеются в том числе подогрев сидений, ABS и две подушки безопасности; цена модели составит около 1,5 млн руб.;

🔹 седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik, его цена — от 1,22 млн руб.

🔹 четырехдверка Shahin, построенная на платформе Toyota B и оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем, будет стоить около 2 млн руб.

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Mista

Ну шахидмобиль хотя бы давно выпускается и существует в природе.

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52 комментария
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