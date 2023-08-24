«Дочка» РЖД показала полноразмерный макет обновлённого интерьера вагона СВ с «объединённым» купе и широкими полками Статьи редакции
ФПК планирует получить 21 вагон СВ от «Вагонреммаша» до конца 2023-го.
- «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) показала макет на салоне «PRO//Движение. Экспо». Его сделали специалисты «Вагонреммаша».
- Среди его особенностей — увеличенная ширина спальных полок (до 90 см) и концепция «объединённого купе» (два соседних соединены дверью). Компоновка спальных мест вертикальная: пассажиры смогут менять положение верхней полки и трансформировать нижнюю в диван или кровать.
- Это один из вариантов, уточнили в компании. Макет вагона с традиционным расположением полок она представит в ноябре 2023 года.
- По плану, каждое купе оснастят откидным стулом, столиком со встроенной раковиной, лестницей для подъёма на верхнюю полку, мультимедиаэкранами, сейфами, а также индивидуальными розетками и USB-разъёмами. Установят глубокий шкаф для одежды.
В самом вагоне компания планирует разместить душевую кабину, для которой переоборудует одно из купе.
- В ФПК отметили, что речь не о строительстве нового типа подвижного состава, а о замене интерьера в уже существующих вагонах. До конца 2023 года компания рассчитывает получить 21 вагон СВ от «Вагонреммаша» — они могут курсировать в фирменных поездах между Москвой и регионами, в составах сообщением с Санкт-Петербургом и Хабаровском.
- ФПК показала изображения обновлённых вагонов СВ в июне 2023 года.
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Да!пассажиры смогут менять положение верхней полки и трансформировать нижнюю в диван или кровать
Да, да и ещё раз да! 🤘🏻
Возможно, когда-нибудь, и в обычных купе смогут более-менее нормально размещаться люди больше 160 см ростом.
Думаю, первоочередно надо исправлять масс-сегмент, обычные купе и плацкарт. Вот там и тесно и не комфортно!
Согласна, но тогда и цены будут больше. А это для многих - решающий фактор.
Пешком еще дешевле.
Куда уж больше то. РЖД и так субсидируется прилично, а сейчас выходит так, что на самолете до Москвы Аэрофлотом (который в этом году не субсидируется так, как в прошлом) дешевле и быстрей, чем плацкартом 2 дня мудохаться.
У нас цена не была решающей этим летом, но мы тоже, скажем так, обратили внимание на стоимость билетов 🤔
Да, про цену понимаю.
Но я в текущей ситуации вижу только один маршрут, актуальный наземным транспортом: Москва — Санкт-Петербург. За Сапсан и удобство расписания готов переплатить.
Ы плацкарт тогда и народу меньше влезет, и ценник будет ого-го, а он и так не сильно низкий.
Им выгоднее продавать люкс за 70т.р чем плацкарт за 5т.р до сочи
Это просто боль номер 1. Плацкарт это просто ад (но без Пригожина).
Боль номер 2 это скорость движения — в Восточной Европе вагоны Тверского завода ездят 120-150, а у нас...80-90.
А Птушкин, ранее, не показывал видосы про новые вагоны РЖД?
Цены конечно дичь, Кисловодск Москва 34К
Самолёты пока никто не отменял
Вы, наверное, не в курсе, но тут такое дело в 2022 году случилось...
Вчера один отменили, в РФ периодически отменяют, летать страшно.
Ещё страшнее лететь на тех, что вовремя не отменили.
Не летайте, раз страшно.
Летайте, раз не страшно.
Мне не страшно. У меня с января 2022 года порядка 40 перелетов внутри РФ.
А еще Рейтерс выпустили расследование, из которого следует, что РФ закупила запчастей для самолетов на 1.2 млрд EUR.
Желаю Вам равного количества взлетов и посадок. Искренне.
Да, в принципе, и всем.
Взаимно.
Небольшой инсайд: друг нашей семьи КВС Аэрофлота, так что из первых рук в целом знаем что и как. Пока летать не страшно. Разве что опытные пилоты скучают по полетам в ЕС.
Молимся, что Ставрополь не закрывали.
Я летала весной, успела по семейным делам, а осенью по ним же не полетим из-за стоимости билетов с багажом на семью. Пока взяли только поезд до Става ОДНО нижнее купе 6700, ехать 30 часов. Не знаю, как моя в пред70-т лет выдержит,самолётом категорически отказывается. Говорит, ну ездят же на курорты пенсионеры - и я выдержу.
Билет самолёта - её одна пенсиябез багажа, я готова оплачивать оба конца и проживание, не хочет самолётом и всё тут. Щас же 3.45 часа лететь вместо 2-х в облёт ракетной зоны, и самолёта стала бояться, и боковой изральско-новосибский случай помнит сама прекрасно.
У нас летало 5 АК, сейчас осталось 4 рейса на Став, все Аэрофлот. Монополист и понятно, крутит и крутит цены.
А с РЖД билетов нет - она поедет туда, а я себе обратный билет с астраханского направления не могу взять. РЖД я не знаю, чем занимается, с Астрахани до нашего наспункта дают всего 4 вагона, 2 плац, 2 купе. Сесть нереально, купить билет не реально.
Поеду маршруткой до Саратова и там уже буду брать на проходной поезд на Москву.
4 вагона в каникулярное время, наверное, и вагоны потихоньку стареют?
Это скоро уже - 3-5 лет - если ситуация не изменится в нашем целеполагании экономического развития - до паровозов дойдём
Некисло
Макет определённо удался.
"концепция «объёдиненного купе» (два соседних соединены дверью)" кто ЦА этой срани?
Семья, в которой больше 0 детей.
Они почти каждый год показывают свои разработки. Изменилось что-то в плане вагонов за последние лет 5? Кто знает?
ГЛАВНОЕ - конструкторам и дизайнерам УДАЛОСЬ сохранить нижнюю и верхнюю полки!
А не наоборот?
Удалось впихнуть еще и верхнюю.
Когда ездил в св, там только нижнии были. Но это давно было
2 нижних.
В "международных" - 1 нижняя и 1 верхняя.
А вот сейчас - СМОГЛИ! Впихнуть шикарную верхнюю полку в СВ - поистине дорогого стОит!!!
.
Вполне себе годно.
СВ это не верхняя полка. Это обрубок купе.
Что?
Цены х2?
СВ в котором я должен с соседом делить свою(или его) полку. Крутой СВ.
Кто эти люди, кто ездят на поездах? Когда на самолете гораздо быстрее и часто намного удобнее, и даже дешевле.
Вы, наверное, не в курсе, но у нас самолёты летают не в каждый город. В таких городах как, например, Новороссийск нет аэропорта. Доброе утро!
На западе страны половина аэропортов закрылись
Тут от ситуации зависит. Например есть случаи, когда проще поехать в ночь на поезде, поспать и утром быть на вокзале.
И да, я вот не знаю тех, кто предпочел бы самолет Сапсану из Мск в Питер.
Красивое.
Серьезно??