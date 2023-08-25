Авиакомпания из Австралии выплатит работникам по $7000 акциями и деньгами — она обещала их тем, кто останется в пандемию Статьи редакции
Бонусы получит 21 тысяча сотрудников.
- Австралийская авиакомпания Qantas отчиталась о первой годовой прибыли с 2019 года: за финансовый 2023-й она составила 2,47 млрд австралийских долларов ($1,6 млрд) до уплаты налогов и 1,74 млрд ($1,1 млрд) австралийских долларов после уплаты.
- В честь этого Qantas решила выплатить сотрудникам бонусы акциями и наличными: их она обещала в начале 2022 года тем, кто останется работать в компании в течение как минимум 18 месяцев. Так Qantas хотела удержать штат на фоне пандемии и текучести кадров.
- Выплата составит 5000 австралийских долларов ($3239) наличными и около 1000 акций компании. На 25 августа они торгуются по 6,24 австралийских долларов ($4) за штуку, в деньгах сотрудники получат акции примерно на 6000 австралийских долларов (около $3800). Также им выделят по 500 австралийских долларов ($323) командировочных.
- Всего на выплату бонусов Qantas направит 340 млн австралийских долларов ($220 млн). Их получит 21 тысяча сотрудников — пилоты, бортпроводники, инженеры и сотрудники головного офиса.
- Также авиакомпания решила поблагодарить и своих клиентов. Они получат по 1000 бонусов по программе лояльности, если совершили хотя бы один полёт рейсами Qantas за последние 12 месяцев, и по 5000 — за десять и больше рейсов.
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Компания, в которой я работал в пандемию ничего не обещала, обанкротилась, осталась должна мне и другим работникам более 11 млн.рублей. Прокурор тоже ничего не обещал, суд не обещал - закрыли дело, так как за срок давности ни адвокат, ни гендир в суд не являлись (не митинг и не плакат так то) - не найти их в великой стране... А работникам австралийской компании поздравления от души.
А я со своей урезанной в три раза зарплатой в пандемию еще жаловался. Зато друзья бюджетники на 100% окладе сидели дома))
не знаю как у них но у нас оклад 100% это 25к. Остальное уже за работу. Конечно можно было сидеть, и получать 25к, но как то стремно и приходилось работать, только с минимальным посещением офиса, что по факту был еще тот писос.
Помню, в фильме «Человек дождя» герой Дастина Хоффмана предлагал лететь из Огайо в Лос-Анджелес через Австралию — потому, как у Qantas не было ни одной катастрофы, в отличие от всех остальных.
Посмотрел сейчас — до сих пор держат планку. После 1951 года, когда начали летать на реактивных, действительно никто не погиб.
119 раненных на борту в 2008-м не в счёт?)
Да, почитал, пострадавшие случались:
https://en.wikipedia.org/wiki/Qantas#Accidents_and_incidents
Но, главное, после 1951 года никто не погиб. Даже до этого примерно половина — сбитые во время Второй мировой.
Средний недельный заработок мужчин 1 900 – 2 100 долларов (зависит от сектора), у женщин – 1 600 – 1 900 долларов.
https://visasam.ru/emigration/australiafrica/zarplata-v-avstralii.html
То есть бонус в размере +/- одна зарплата. Приятно конечно, но по факту не так уж хайпово.
Круто, конечно принижать. Можно аналогичный пример выплат в российских авикомпаниях сотрудникам за 18 месяцев?
странно что бы объективную оценку за принижение посчитали. По факту для Австралии это копейки, ибо уровень жизни и цены там в разы выше России.
Вы факты выплат российскими авиакомпаниями привидите, вот и будет объективная оценка.
Не понял как выплаты в РФ (где правит тиран, и мы все нищие, а все деньги украли) может повлиять на тот факт, что эта выплата равна 5000 рублей акциями Аэрофлота в реалиях России.
Ну так далеко не на все же там цены выше. Та же техника например вряд-ли сильно дороже.
Очень нравится, что когда хуесосят Россию и ты даешь пример зарубежный, то сразу начинается "А ПРИЧЕМ ТУТ РОССИЯ!?".
Когда же обсуждаешь другая страна и там прикладывают расчеты - то сразу прибегают и "А ВОТ В РОССИИ!!!!" :D
А как же нерабочие дни за счёт работодателя в пандемию :)
Как будто это была инициатива сотрудников. Царя благодарите за такие финты. Тут авиакомпания сама добровольно сделала выплаты
Это был сарказм :)
Ну а как же 10 тыщ пострадавшим отраслям - это же почти 100 буржуйских денех
а в Африке дети голодают
Ну хз какой он средний., тут платят 30 в час, если ты не умеешь нечего делать (без образования вообще) и с языком совсем плохим. Это 1200 в неделю., часто работают по 10 часов., это уже 1500., так что средняя тут выше.
А можно узнать, как туда попасть с плохим языком и без образования с правом на работу?)
Вот если бы они одну зарплату забрали, вот это было бы дело, вот это был бы хайп
А Австралии же не существует?
я на ютубе смотрел, там сказали что инфа сотка
Правильно писать Австрия!
Австрия как раз существует, там же кенгуру живут. Инфа сотка.
Да, говорят, что Гитлер как раз аншлюс Австралии/Австрии устроил, потому что любил кенгуру и хотел, чтобы они и в Германии появились. До этого австралийцы их на границе отстреливали.
Авиакомпания из Австралии обещала их тем, кто останется в пандемию в живых
главное что не забыли о том ,что обещали
"Всего на выплату бонусов Qantas направит 340 млн австралийских долларов ($220 млн). Их получит 21 тысяча сотрудников — пилоты, бортпроводники, инженеры и сотрудники головного офиса."супер,что компания такое делает для своих сотрудников ,пандемия была тяжелым времеменем для многих ,знали как заинтересовать
Странные...
А могли бы ничего работникам не выплачивать, а вместо этого как следует оторваться всем руководством. Как заведено.