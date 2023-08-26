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Транспорт
Маша Цепелева

День 549: в Москве началось производство новой модели электропоездов «Иволга» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 августа: доллар — 94,71 (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).

Курсы на закрытии Мосбиржи 25 августа: доллар — 95,41 рубля, евро — 103,01 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 94,06 рубля, евро — 101,5 рубля.

Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.

Кто и как адаптируется

«Трансмашхолдинг» запустил серийное производство электропоездов «Иволга 4.0». Отличие от предыдущей модели — увеличение количества дверей до трёх во всех вагонах, кроме головных. 97% комплектующих поезда производятся в России.

Экипаж Crew-7 с российским космонавтом Константином Борисовым вылетел к МКС. Стыковка корабля к американскому сегменту станции запланирована на 27 августа.

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Минюст исключил из реестра иноагентов юрлицо петербургского информагентства «Росбалт». В качестве причины указано прекращение иностранного финансирования.

Контекст

По данным Reuters, правительственная комиссия требует дополнительных скидок при согласовании продажи российского бизнеса иностранными компаниями. Так «развернули несколько сделок, из-за того, что оценка бизнеса должна быть на 20-30% ниже». Минфин заявил, что правительство не заставляет иностранные компании снижать цену на свои российские активы.

Новости предыдущего дня, 25 августа — здесь.

#новость

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23 комментария
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 Вадим Д.

Три двери в вагоне, наконец-то, ура! Реально круто!

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Григорий Лыжин

Три это мало!!!Нужно или четыре,или чтобы во весь вагон дверь 🚪 была

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Вадим Д.

Вообще без дверей! С открытым боком (-: И аттракцион, и в производстве дешевле/проще!

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Таир Бакиев

Сергей Семенович перелогиньтесь

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Андрей Вечерний

И зачем три двери?
Чтобы ошалевшие бабки перли в три потока?

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Genby

А что ты сделал для страны!

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Вадим Д.
правительство не заставляет иностранные компании снижать цену на свои российские активы

Смешной был бы анекдот, но есть нюанс.

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ZuDwa

"Отличие от предыдущей модели — увеличение количества дверей до трёх во всех вагонах"

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Leonid Bushuev
«Трансмашхолдинг» запустил серийное производство электропоездов «Иволга 4.0». Отличие от предыдущей модели — увеличение количества дверей до трёх во всех вагонах, кроме головных. 97% комплектующих поезда производятся в России.

Ждем уникумов, которые скажут что 3% это самые важные, а 97% это просто метал. и тот, закупаем в Китае.
и вообще. дороги то видели!?

Экипаж Crew-7 с российским космонавтом Константином Борисовым вылетел к МКС. Стыковка корабля к американскому сегменту станции запланирована на 27 августа.

эх, жаль совместные проекты с НАСА прекращены :( верните мой, 2010 :(

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Андрей Вечерний

Так а че с дорогами то?

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Leonid Bushuev

хз. мне тут затирали что я просто за Москву не выезжал по этому не знаю что с дорогами по стране. на мой аргумент с перечислением регионов которые я обкатал - ушли в закат :(

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ZuDwa

Да просто нужно пëрнуть в табуретку.

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nochnoy.ru

Хуёвые

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Алекс Д.
Ждем уникумов, которые скажут что 3% это самые важные, а 97% это просто метал. и тот, закупаем в Китае.

А давайте от обратного? какие 97% комплектующих производятся в РФ?

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Pavel Chernev

97% это переклеенный шильдик.. раунд!!

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Цифровые комплексы

Всем хороших выходных ;)

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Марат

скупой платит дважды. кто-то продал на приемлемых условиях с правом обратного выкупа, а кто-то пожалел денег и решил посидеть на двух стульях

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Таир Бакиев

Обычно продажи с правом обратного выкупа шли на условия продажи чуть ли не за рубль. Ниссан, Рено, АвтоВАЗ, Макдональдс и т.д.

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Комментарий удален модератором

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неформат

кек исправились счётчик вернули, а я уж обрадовался шо настоп%дело наконец то

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Ушлый продаван

Хоть название не всратое в этот раз

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Алекс Д.

Наконец-то в "транспорте", а не в "деньгах", где я не могу комментить:)

По данным Reuters, правительственная комиссия требует дополнительных скидок при согласовании продажи российского бизнеса иностранными компаниями. Так «развернули несколько сделок, из-за того, что оценка бизнеса должна быть на 20-30% ниже». Минфин заявил, что правительство не заставляет иностранные компании снижать цену на свои российские активы.

Они сами продают свои активы за 1 Евро:)

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новый участник

Космическая миссия завершена. Необходимо закончить и другие незавершенные работы в мире !!

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Tarki

Иволга ❤

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