День 549: в Москве началось производство новой модели электропоездов «Иволга» Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 26-28 августа: доллар — 94,71 (на 31 копейку больше, чем 25 августа), евро — 102,25 рубля (на 22 копейки меньше).
Binance запретила россиянам операции через p2p-сервис с любыми валютами, кроме рубля.
Кто и как адаптируется
«Трансмашхолдинг» запустил серийное производство электропоездов «Иволга 4.0». Отличие от предыдущей модели — увеличение количества дверей до трёх во всех вагонах, кроме головных. 97% комплектующих поезда производятся в России.
Экипаж Crew-7 с российским космонавтом Константином Борисовым вылетел к МКС. Стыковка корабля к американскому сегменту станции запланирована на 27 августа.
Минюст исключил из реестра иноагентов юрлицо петербургского информагентства «Росбалт». В качестве причины указано прекращение иностранного финансирования.
Контекст
По данным Reuters, правительственная комиссия требует дополнительных скидок при согласовании продажи российского бизнеса иностранными компаниями. Так «развернули несколько сделок, из-за того, что оценка бизнеса должна быть на 20-30% ниже». Минфин заявил, что правительство не заставляет иностранные компании снижать цену на свои российские активы.
Новости предыдущего дня, 25 августа — здесь.
Три двери в вагоне, наконец-то, ура! Реально круто!
Три это мало!!!Нужно или четыре,или чтобы во весь вагон дверь 🚪 была
Вообще без дверей! С открытым боком (-: И аттракцион, и в производстве дешевле/проще!
Сергей Семенович перелогиньтесь
И зачем три двери?
Чтобы ошалевшие бабки перли в три потока?
А что ты сделал для страны!
Смешной был бы анекдот, но есть нюанс.
"Отличие от предыдущей модели — увеличение количества дверей до трёх во всех вагонах"
Ждем уникумов, которые скажут что 3% это самые важные, а 97% это просто метал. и тот, закупаем в Китае.Экипаж Crew-7 с российским космонавтом Константином Борисовым вылетел к МКС. Стыковка корабля к американскому сегменту станции запланирована на 27 августа.
и вообще. дороги то видели!?
эх, жаль совместные проекты с НАСА прекращены :( верните мой, 2010 :(
Так а че с дорогами то?
хз. мне тут затирали что я просто за Москву не выезжал по этому не знаю что с дорогами по стране. на мой аргумент с перечислением регионов которые я обкатал - ушли в закат :(
Да просто нужно пëрнуть в табуретку.
Хуёвые
А давайте от обратного? какие 97% комплектующих производятся в РФ?
97% это переклеенный шильдик.. раунд!!
Всем хороших выходных ;)
скупой платит дважды. кто-то продал на приемлемых условиях с правом обратного выкупа, а кто-то пожалел денег и решил посидеть на двух стульях
Обычно продажи с правом обратного выкупа шли на условия продажи чуть ли не за рубль. Ниссан, Рено, АвтоВАЗ, Макдональдс и т.д.
Комментарий удален модератором
кек исправились счётчик вернули, а я уж обрадовался шо настоп%дело наконец то
Хоть название не всратое в этот раз
Наконец-то в "транспорте", а не в "деньгах", где я не могу комментить:)По данным Reuters, правительственная комиссия требует дополнительных скидок при согласовании продажи российского бизнеса иностранными компаниями. Так «развернули несколько сделок, из-за того, что оценка бизнеса должна быть на 20-30% ниже». Минфин заявил, что правительство не заставляет иностранные компании снижать цену на свои российские активы.
Они сами продают свои активы за 1 Евро:)
Космическая миссия завершена. Необходимо закончить и другие незавершенные работы в мире !!
Иволга ❤