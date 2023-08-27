Транспорт
Маша Цепелева

Администрация Парижа запретила аренду электросамокатов в городе Статьи редакции

Сервисы должны убрать транспорт с улиц до 1 сентября 2023 года.

  • С 1 сентября 2023 года в Париже будет невозможно арендовать электросамокаты, сообщило издание Le Figaro. Администрация города не продлила договоры с тремя сервисами — Dott, Lime и Tier, занимающимися прокатом.
  • Компании должны убрать к этому сроку все 15 тысяч самокатов с улиц города. Компании заявили, что после профилактики и техобслуживания отправят транспорт в другие города Франции и другие страны — Германию, Польшу, Бельгию, Италию и Израиль.

  • Сервисы хотят развивать аренду другого транспорта в Париже. Например, Tier запланировал увеличить парк электровелосипедов в два раза — до 10 тысяч штук.

  • Кикшеринги запретили после городского референдума в апреле 2023 года. 89% из 100 тысяч участвовавших в голосовании парижан высказались за запрет электросамокатов.
Электросамокаты в Париже, фото Reuters

#новость #франция #кикшеринг

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43 комментария
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 Максим Митрюхин

Надеюсь, что-то в наших городах скоро так будет.

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Со всем уважением

Припаркованные электровелосипеды поперёк проезжей части?
Уже есть.

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Chinko

Кикшеринг мировое зло, его необходимо уничтожить.

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Dmitry Martynovich

Да не трясись ты

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Mike Espoo

Красавцы!
Задолбали эти самокаты

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Clifford Byrd

запретили аренду а ездить не запретили

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Pavel Petel

Следующий этап, автомобилисты в городе тоже бесят, оставить только велосипеды.

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alexstellar

Париж уже почти там

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Magistr Architecture

Каршеринг давно запретили, ещё до пандемии

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Pavel Petel

Что опасней - частный авто в городе или самокат?

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Со всем уважением

Опасней всего дебил, что за рулём, что на самокате.
Что пешком.

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Nikita Voronin

Что на избирательном участке, что в армии, с оружием в руках, что в Госдуме, что в толпе на *коммунистическом* (можно подставить любую другую примитивную идеологию для широких масс), ... Список можно продолжать вечно.

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Magistr Architecture

Так частные самокаты никто не запрещал

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Dmitry Martynovich

Красавцы!
Задолбали эти жоповозки создающие пробки

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Magistr Architecture

Они тоже збли, но для них в Париже жёсткие ограничения. Там расстались с каршерингом несколько лет назад.
Частные самокаты тоже никто не запрещает. Покупай и катайся

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Сергей Лукьянчиков

Вот и поезжай в свой Израиль

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Сергей Я

Клятый автократ Макрон со своим диктаторским режимом, посягает на свободу граждан и душит предпринимателей!!😡

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Clifford Byrd

его выбрал народ

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Сергей Я

Не факт.

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Mike Espoo

Извините за критику, но
1 - вы вообще в курсе, что такое диктаторский режим?
Каким боком это имеет отношение к Макрону и Франции?
2 - Т.е. электросамокаты создающие опасность для пешеходов - это теперь относится к свободе?
Вы серьезно?
3 - Клятый автократ?
Может вам стоит почитать смысл слова автократ?

Во Франции сменяемая демократическая власть.
У них разрешены митинги. Вы видели до чего они доходят у них?
И после этого вы говорите, что там нет свободы?
Да там перегибы со свободой. Там наоборот надо гайки хорошо закрутить и особенно по часте миграционных законов и социальной сферы.

Извините, но вы вообще отдаете отчет тем словам, которые пишите?

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mr g

Это был сарказм. Не воспринимайте все так близко.

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Mike Espoo

Данный комментатор в каждом комментарии говорит подобные вещи на любую тему.

Начинает раздражать подобное читать на vc.

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Сергей Я
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Mike Espoo

Что такое адекватное поведение и комментарии вы похоже не в курсе.

Мне кажется вы сайтом ошиблись, вам на Пикабу надо свои посты и комментарии писать.

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Pavel Petel

Больше всего гибнет от частных автомобилей - запретить!!!

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Magistr Architecture

Макрон тут при чем?)
Это решили жители Парижа и поддержала мэрия
Не уверен, что Макрон вообще в курсе такой ерунды

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Сергей Я

Рыба гниет с головы!

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Alek Nikolskiy

Это мэрия Парижа решила. Мэры Парижа, как и Лиона весьма неплохи. Чего не скажешь про Макрона

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Дмитрий Перепродажный

А х*ли тему не раскрыли? Что, почему высказались за запрет?

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alexstellar

мешают пешеходам, бросают их где хотят и тд

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Magistr Architecture

Потому что Париж тесный город. Тротуары узкие, зачастую их нет вообще и они совпадают с проезжей частью. Плотность населения очень высокая.
Велосипед оставят

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Vitaly Ya

Ну можно же какое то адекватное решение. Где тесные улицы отключаем зону катания. Где просторные широкие оставляем.

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sles

заебали

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Вадим Д.

Ну совсем запрещать — как-то ту мач. Повысить ответственность, штрафы и так далее.
Самокаты иногда — очень даже удобно.

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Марк Кац

Не иногда, всегда удобно. Но только если за рулем адекватный чел.

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sles

"если за рулем адекватный чел"

кащественнно

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Sergeant Ding

Удобно - покупайте. Хватит засорять тротуары, разбрасывая самокаты по городам

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Clifford Byrd

продавцы самокатов пролоббировали - покупайте самокаты

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beg2016

Действительно, вместо того, чтобы сделать нормальную инфраструктуру, штрафовать, ввести возрастные ограничения или права, проще все запретить и ходить довольным, как будто всех победил)

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Иван Хаманн

ну, почти)

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Alek Nikolskiy

Наконец-то.

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sles

нам ихних гейропейских ценностей не надоть!
мы за петушаринг!

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Nikita Voronin

Дело не в самокатах, а в части людей, их использующих. Мечтаю о запрете быдлу, психопатам и идиотам доступа к благам, которые могут быть использованы для разрушения личного пространства и безопасности окружающих их вменяемых людей.

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