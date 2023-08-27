Администрация Парижа запретила аренду электросамокатов в городе Статьи редакции
Сервисы должны убрать транспорт с улиц до 1 сентября 2023 года.
- С 1 сентября 2023 года в Париже будет невозможно арендовать электросамокаты, сообщило издание Le Figaro. Администрация города не продлила договоры с тремя сервисами — Dott, Lime и Tier, занимающимися прокатом.
- Компании должны убрать к этому сроку все 15 тысяч самокатов с улиц города. Компании заявили, что после профилактики и техобслуживания отправят транспорт в другие города Франции и другие страны — Германию, Польшу, Бельгию, Италию и Израиль.
Сервисы хотят развивать аренду другого транспорта в Париже. Например, Tier запланировал увеличить парк электровелосипедов в два раза — до 10 тысяч штук.
- Кикшеринги запретили после городского референдума в апреле 2023 года. 89% из 100 тысяч участвовавших в голосовании парижан высказались за запрет электросамокатов.
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Надеюсь, что-то в наших городах скоро так будет.
Припаркованные электровелосипеды поперёк проезжей части?
Уже есть.
Кикшеринг мировое зло, его необходимо уничтожить.
Да не трясись ты
Красавцы!
Задолбали эти самокаты
запретили аренду а ездить не запретили
Следующий этап, автомобилисты в городе тоже бесят, оставить только велосипеды.
Париж уже почти там
Каршеринг давно запретили, ещё до пандемии
Что опасней - частный авто в городе или самокат?
Опасней всего дебил, что за рулём, что на самокате.
Что пешком.
Что на избирательном участке, что в армии, с оружием в руках, что в Госдуме, что в толпе на *коммунистическом* (можно подставить любую другую примитивную идеологию для широких масс), ... Список можно продолжать вечно.
Так частные самокаты никто не запрещал
Красавцы!
Задолбали эти жоповозки создающие пробки
Они тоже збли, но для них в Париже жёсткие ограничения. Там расстались с каршерингом несколько лет назад.
Частные самокаты тоже никто не запрещает. Покупай и катайся
Вот и поезжай в свой Израиль
Клятый автократ Макрон со своим диктаторским режимом, посягает на свободу граждан и душит предпринимателей!!😡
его выбрал народ
Не факт.
Извините за критику, но
1 - вы вообще в курсе, что такое диктаторский режим?
Каким боком это имеет отношение к Макрону и Франции?
2 - Т.е. электросамокаты создающие опасность для пешеходов - это теперь относится к свободе?
Вы серьезно?
3 - Клятый автократ?
Может вам стоит почитать смысл слова автократ?
Во Франции сменяемая демократическая власть.
У них разрешены митинги. Вы видели до чего они доходят у них?
И после этого вы говорите, что там нет свободы?
Да там перегибы со свободой. Там наоборот надо гайки хорошо закрутить и особенно по часте миграционных законов и социальной сферы.
Извините, но вы вообще отдаете отчет тем словам, которые пишите?
Это был сарказм. Не воспринимайте все так близко.
Данный комментатор в каждом комментарии говорит подобные вещи на любую тему.
Начинает раздражать подобное читать на vc.
Что такое адекватное поведение и комментарии вы похоже не в курсе.
Мне кажется вы сайтом ошиблись, вам на Пикабу надо свои посты и комментарии писать.
Больше всего гибнет от частных автомобилей - запретить!!!
Макрон тут при чем?)
Это решили жители Парижа и поддержала мэрия
Не уверен, что Макрон вообще в курсе такой ерунды
Рыба гниет с головы!
Это мэрия Парижа решила. Мэры Парижа, как и Лиона весьма неплохи. Чего не скажешь про Макрона
А х*ли тему не раскрыли? Что, почему высказались за запрет?
мешают пешеходам, бросают их где хотят и тд
Потому что Париж тесный город. Тротуары узкие, зачастую их нет вообще и они совпадают с проезжей частью. Плотность населения очень высокая.
Велосипед оставят
Ну можно же какое то адекватное решение. Где тесные улицы отключаем зону катания. Где просторные широкие оставляем.
заебали
Ну совсем запрещать — как-то ту мач. Повысить ответственность, штрафы и так далее.
Самокаты иногда — очень даже удобно.
Не иногда, всегда удобно. Но только если за рулем адекватный чел.
"если за рулем адекватный чел"
кащественнно
Удобно - покупайте. Хватит засорять тротуары, разбрасывая самокаты по городам
продавцы самокатов пролоббировали - покупайте самокаты
Действительно, вместо того, чтобы сделать нормальную инфраструктуру, штрафовать, ввести возрастные ограничения или права, проще все запретить и ходить довольным, как будто всех победил)
ну, почти)
Наконец-то.
нам ихних гейропейских ценностей не надоть!
мы за петушаринг!
Дело не в самокатах, а в части людей, их использующих. Мечтаю о запрете быдлу, психопатам и идиотам доступа к благам, которые могут быть использованы для разрушения личного пространства и безопасности окружающих их вменяемых людей.