Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолёты без привлечения импортных технологий.



Следующие амбициозные задачи — сертифицировать самолёт в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании.