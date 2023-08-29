Импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый тестовый полёт — он длился 54 минуты Статьи редакции
Правда, пока он летал с франко-российском двигателем.
- Опытный образец российского ближнемагистрального «Суперджета» изготовил центр «Яковлев» — структура «Ростеха». На нём заместили около 40 «систем и агрегатов» — авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другое, рассказал Минпромторг.
- Чтобы «ускорить программу испытаний», в первом образце использовали франко-российские двигатели SaM146. Об этом «Ростех» предупреждал ещё в июне 2023 года. Второй самолёт, в свою очередь, будет летать уже с российскими ПД-8, которые сейчас тестируют в летающей лаборатории.
- Полёт проходил на высотах до 3000 метров и скорости до 343 км/ч. Его выполняли лётчики Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев и инженер Денис Велижанин. Они проверили, помимо прочего, систему автоматического регулирования давления в кабине и произвели «посадку на облако», а также заход на посадку с уходом на второй круг.
- В ходе испытания производители и экипаж подтвердили «стабильную работу всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе».
- Сколько стоили разработка и выпуск образца — «Ростех» не говорит, но, по данным «Ведомостей» от сентября 2020 года, затраты могли составить 120-130 млрд рублей. В производственном центре «Иркут» в 2022 году замечали, что опытно-конструкторская работа по импортозамещению может обойтись в 50 млрд рублей без учёта двигателей.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
- В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
- В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».
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На самом деле это круто. Не так уж и много стран, которые могут сделать собственные пассажирские самолёты.
Вопрос эффективности, целесообразности и осмысленности я бы тут не поднимал даже :-)
Есть нюанс. Предыдущая более высокоразвитая цивилизация клепала современнные по тем временам пассажирские самолеты пачками. Немного омрачает радость можемповторительства.
В РФ давно уже забили на целесообразность и эффективность.
Ещё меньше стран, которые могут сделать собственные ЭКОНОМИЧЕСКИ-ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ пассажирские самолёты.
Вопрос в том - сколько? Изначально у них в планах на 2023 год было 19 штук, потом скорректировали до 6 (сложности с импортозамещением), теперь речь идет о двух.
Братья Райт в 1903 г тоже поднимали успешно на небе самолеты сделанные на коленке. В современном мире это не проблема, вопрос только в безопасности.
Комментарий удален модератором
Вот такой он — «импортозамещённый» самолёт. Зато летал.
И в чем проблема? Пд8 разрабатывается, все остальные системы заменены. В двигателях для вертолетов, например - все агрегаты отечественные, разработки ведутся. Ниокр, инновации, даже электродвигатель разрабатывается
Ждем полета с российским двигателем.
целых 54 минуты! это успех
Уважаемые комментаторы пожалуйста напишите почему это плохо а то непонятно
показуха потому что
Вообще это хорошо. Правда локализацию на 100% никто не делает, потому что дорого. А дорого - это плохо. Но, в нашем случае, всё-равно хорошо.
А ничего плохого нет. Я наоборот рад.
Чем больше будут торопиться и ради таких PR-поводов врать, насколько внутри все импортозамещенное и как прекрасно оно работает, — тем скорее на практике станет очевидно, что все ровным счетом наоборот.
Точно так же, как с предыдущим, никто не купит или купит, но не дождется, или вернет обратно, потому что невозможно обслуживать и надо запчастей ждать месяцами, в эксплуатации будет дороже предшественника, про инциденты лучше помолчу — не дай бог.
Но никто опять ничему не научится — кроме как еще заливистее п..здеть и еще наглее воровать.
С точки зрения успехов инженеров и производителей - хорошо.
С точки зрения рациональности и эффективности - плохо. Пример: мы решили строить дом, но поругались с поставщиком гвоздей, и теперь нам надо вспомнить как делать гвозди и построить свой завод для их производства. Помириться с производителем гвоздей - не патриотично.
Работа людей классная. Работа людей, которые ко всему этому привела отвратная.
Как обычно приходиться людям с наскоку реактивно реагировать на происходящее в стране и вкидывая кучу денег, сил и времени, чтобы как можно быстрее сделать первую версию "продукта" (в данном случае это самолет, хоть какой-то и хоть на каких-то компонентах).
Ничего не мешало многие годы "до" заниматься не сохранением власти, а развитием государства и различных направлений промышленности, и авиация не исключение.
Итог без плана будет печальным, деньги рано или поздно имеют свойство заканчиваться.
А специалисты, очень надеюсь, продолжат свои разработки и у нас будет продолжаться развитие авиации.
В том же «американском» Боинге компоненты из многих стран. Полностью отечественный самолет это круто. Но на самом деле, если есть иностранные компоненты с доступными поставками, нет ничего зазорного чтоб использовать.
Мы же не пытаемся импортозаместить опенсорсный линукс. Просто делаем российский дистрибутив, и это правильно.
А ребята из Яковлева красавцы.
Текущая ситуация показала, что такой вариант для России не подходит.
В некоторых отраслях, во многих, придётся производить всё на своей территории
Чтобы «ускорить программу испытаний» использовали франко-российские двигатели SaM146
Я чего так? Всему учить нужно
Ну когда молодцы, тогда молодцы.
Когда летаю по РФ - специально смотрю, чтобы ни в коем случае не суперджет был.
А это «импортозамещенное» чудо еще дальше нужно обходить.
🤡
А что не так с ними? Правда, я летал несколько лет назад, когда только появились, было норм. Сейчас хз, их и нет вроде...
Импортозамещённый самолёт SJ-100.
Но есть нюанс - в первом образце использовали франко-российские двигатели SaM146.
И не придирайтесь к каким-то неважным деталям!
Шарик, ты б.....
Очередной импортозамес одним словом
Бета тесты на людях когда?
В каком месте он замещенный, если основной агрегат так и не заместили. Кругом обман, кругом обмааан
Комментарий удален модератором
💪
Про авионику интересно, жаль без подробностей. Неужели сумели так быстро? Или переклеили шильдики? Или кабина от Су-34😁.
Наконец-то есть самолет, на котором будут летать чиновники. А простые люди вынуждены будут мучаться в боингах
Будет дорого. А когда всё вернётся и не нужным. 2.0 ничему не учимся.
Не вернется
Молодцы, российские авиастроители и инженеры при поддержке Правительства и высшего руководства нашей великой страны делают важные вещи, восстанавливая из руин производство, систему кадров, образование, научную и техническую базу. Производство в металле - это не сайтики писать и не по клавиатуре щелкать, это действительно мощь!
То, что было проебано:
производство, систему кадров, образование, научную и техническую базу
То что восстанавливают:
производство, систему кадров, образование, научную и техническую базу
Получается, сами под себя "насрали" и сейчас начали накоцен-то сами "подтирать жопу и убирать дерьмо", что ранее развели? Где вы были 20 лет?
интересно, а делось это все куда? Вроде как в СССР это все было
+15 рублей
партия гордится тобой! + полмиски гречки и одна собакожена!
Правильный заголовок должен быть "Частично импортозамещенный..." Иначе какой-то сарказм. Импортозамещенный самолет с импортными двигателями.
Частично импортным двигателем
Зачем его сопровождает истребитель?
сразу вспоминается анекдот "- это на случай если упаду я, мочи Кефирчика"
МЫ ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ!
правда не всЁ. Осталась ссущщая мелочь - двигатель.
Насколько надо не разбираться в авиации, чтобы говорить об импортозамещении...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Еще один фактор при выборе рейса - этот посреди ночи - не пойдет; этот из неудобного аэропорта; этот на SJ-100 - неее, я целым долететь хочу.
В общем, ничего удивительного нет.
Было очевидно, что сделают, и полетит. Могут сроки просрать, могут где-то накосячить, но сделают, и будут летать.
Сейчас эта вся возня даже забавляет, всё нужно прямо сейчас, и опоздание на полгода считается провалом. Но в разрезе нескольких лет всё уже будет. К мышиной возне типа "всё пропало, всё просрали" нужно относиться философски.
И электроника отечественная? А где ее делают если не секрет? На Ангстреме? По 90-нм технологии?
Комментарий удален модератором
В РФ есть линии на 28нм.
Если работает, пофиг же, какой там 90 или 900-нм, не? Хотя ваш настрой чувствуется, переубеждать вас я ни в чем, естественно, не буду
Во-первых, как уже сказали, в РФ делают техпроцесс 28-30 нм. Во-вторых, ты думаешь самолетам нужны процессоры 5-10 нм?
Главное чтобы потом не упал
На французском движке не должен!
Там информация была что в ОАЭ будут производить.
С "импортозамещением"
это вторая отвалившаяся половина совместной фирмы, в РФ не смогут поставлять.
Название тоже видимо импортозамещëнное
Самое смешное, что это можно было сделать давным давно и дешево. По сути Сухой - это перекупленный проект конца 00х другого производителя самолетов. И в тот момент, когда они взяли проект и начали его под себя доделывать - вот тогда можно было спокойно и без спешки разработать и произвести собственные агрегаты, протестировать и взять в работу.
Хотя нужно понимать, что полностью автономное производство самолетов сейчас недоступно ни одной стране в мире. Хоть США, хоть Китаю.
Как процессор байкал? Все купленное и стыренное за границей и перекрашенное?
Импортозамещённый )))
Главное, что не одноразовый
Похож на банан, а, как мы знаем, в рф бананы 🍌 не растут
банан как когда Гомер Симпсон автомобиль сделал в одной из серий)))
а он уже не сухой? был же SSJ
Комментарий удален модератором
То что он взлетел, уже большое достижение😁
Где-то продолжает сидеть и курить МС-21, который никак не построят
Где-то грустит Ту-214, давно разработанный, построенный, запущенный в серию но потом забытый
Это прорыв
Почему название на американском? Есть же приятное название СУ-
Хорошо, но мало. До СССР как до Луны с их авиастроением.
Разработчики сами охренели что оно летает
Причем это была просто гифка.