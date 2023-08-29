Транспорт
Полина Лааксо

Импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый тестовый полёт — он длился 54 минуты Статьи редакции

Правда, пока он летал с франко-российском двигателем.

Импортозамещённый SJ-100. Источник: «Объединённая авиастроительная корпорация»
  • Опытный образец российского ближнемагистрального «Суперджета» изготовил центр «Яковлев» — структура «Ростеха». На нём заместили около 40 «систем и агрегатов» — авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другое, рассказал Минпромторг.
  • Чтобы «ускорить программу испытаний», в первом образце использовали франко-российские двигатели SaM146. Об этом «Ростех» предупреждал ещё в июне 2023 года. Второй самолёт, в свою очередь, будет летать уже с российскими ПД-8, которые сейчас тестируют в летающей лаборатории.
  • Полёт проходил на высотах до 3000 метров и скорости до 343 км/ч. Его выполняли лётчики Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев и инженер Денис Велижанин. Они проверили, помимо прочего, систему автоматического регулирования давления в кабине и произвели «посадку на облако», а также заход на посадку с уходом на второй круг.
  • В ходе испытания производители и экипаж подтвердили «стабильную работу всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолёта в воздухе».
  • Сколько стоили разработка и выпуск образца — «Ростех» не говорит, но, по данным «Ведомостей» от сентября 2020 года, затраты могли составить 120-130 млрд рублей. В производственном центре «Иркут» в 2022 году замечали, что опытно-конструкторская работа по импортозамещению может обойтись в 50 млрд рублей без учёта двигателей.

Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны. Мы доказали, в первую очередь самим себе, что можем разрабатывать и выпускать современные гражданские самолёты без привлечения импортных технологий.

Следующие амбициозные задачи — сертифицировать самолёт в полностью российском облике и начать серийные поставки в авиакомпании.

Юрий Слюсарь, директор «Объединенной авиастроительной корпорации»
Часть команды, участвовавшая в разработке и организации испытания. Источник: «Объединённая авиастроительная корпорация»
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
  • В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
  • В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».

#новость #самолёты

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147 комментариев
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 Evgeny Kozlov

На самом деле это круто. Не так уж и много стран, которые могут сделать собственные пассажирские самолёты.

Вопрос эффективности, целесообразности и осмысленности я бы тут не поднимал даже :-)

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Kabanchik

Есть нюанс. Предыдущая более высокоразвитая цивилизация клепала современнные по тем временам пассажирские самолеты пачками. Немного омрачает радость можемповторительства.

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5 комментариев
Evgeny Bondkowski

В РФ давно уже забили на целесообразность и эффективность.

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Abnatop Sky
На самом деле это круто. Не так уж и много стран, которые могут сделать собственные пассажирские самолёты.

Ещё меньше стран, которые могут сделать собственные ЭКОНОМИЧЕСКИ-ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ пассажирские самолёты.

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1 комментарий
Zoringer

Вопрос в том - сколько? Изначально у них в планах на 2023 год было 19 штук, потом скорректировали до 6 (сложности с импортозамещением), теперь речь идет о двух.

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mr g

Братья Райт в 1903 г тоже поднимали успешно на небе самолеты сделанные на коленке. В современном мире это не проблема, вопрос только в безопасности.

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1 комментарий
Вадим Д.
Правда, пока он летал с франко-российском двигателем

Вот такой он — «импортозамещённый» самолёт. Зато летал.

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Никита Мельников

И в чем проблема? Пд8 разрабатывается, все остальные системы заменены. В двигателях для вертолетов, например - все агрегаты отечественные, разработки ведутся. Ниокр, инновации, даже электродвигатель разрабатывается

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47 комментариев
Echo

Ждем полета с российским двигателем.

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3 комментария
Артур Маслов

целых 54 минуты! это успех

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1 комментарий
Dee

Уважаемые комментаторы пожалуйста напишите почему это плохо а то непонятно

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Злой пчёл

показуха потому что

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8 комментариев
Hox

Вообще это хорошо. Правда локализацию на 100% никто не делает, потому что дорого. А дорого - это плохо. Но, в нашем случае, всё-равно хорошо.

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Император Нолимоций

А ничего плохого нет. Я наоборот рад.

Чем больше будут торопиться и ради таких PR-поводов врать, насколько внутри все импортозамещенное и как прекрасно оно работает, — тем скорее на практике станет очевидно, что все ровным счетом наоборот.

Точно так же, как с предыдущим, никто не купит или купит, но не дождется, или вернет обратно, потому что невозможно обслуживать и надо запчастей ждать месяцами, в эксплуатации будет дороже предшественника, про инциденты лучше помолчу — не дай бог.

Но никто опять ничему не научится — кроме как еще заливистее п..здеть и еще наглее воровать.

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Alex Lowen

С точки зрения успехов инженеров и производителей - хорошо.

С точки зрения рациональности и эффективности - плохо. Пример: мы решили строить дом, но поругались с поставщиком гвоздей, и теперь нам надо вспомнить как делать гвозди и построить свой завод для их производства. Помириться с производителем гвоздей - не патриотично.

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1 комментарий
MK

Работа людей классная. Работа людей, которые ко всему этому привела отвратная.

Как обычно приходиться людям с наскоку реактивно реагировать на происходящее в стране и вкидывая кучу денег, сил и времени, чтобы как можно быстрее сделать первую версию "продукта" (в данном случае это самолет, хоть какой-то и хоть на каких-то компонентах).

Ничего не мешало многие годы "до" заниматься не сохранением власти, а развитием государства и различных направлений промышленности, и авиация не исключение.

Итог без плана будет печальным, деньги рано или поздно имеют свойство заканчиваться.
А специалисты, очень надеюсь, продолжат свои разработки и у нас будет продолжаться развитие авиации.

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Yevgen Voronenko

В том же «американском» Боинге компоненты из многих стран. Полностью отечественный самолет это круто. Но на самом деле, если есть иностранные компоненты с доступными поставками, нет ничего зазорного чтоб использовать.

Мы же не пытаемся импортозаместить опенсорсный линукс. Просто делаем российский дистрибутив, и это правильно.

А ребята из Яковлева красавцы.

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Dima Alexeev

Текущая ситуация показала, что такой вариант для России не подходит.
В некоторых отраслях, во многих, придётся производить всё на своей территории

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Old Car Raffle
Это лучшая демонстрация технологической независимости нашей страны.
Чтобы «ускорить программу испытаний» использовали франко-российские двигатели SaM146

Я чего так? Всему учить нужно

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Степан Фадеев

Ну когда молодцы, тогда молодцы.

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Просто Харви

Когда летаю по РФ - специально смотрю, чтобы ни в коем случае не суперджет был.
А это «импортозамещенное» чудо еще дальше нужно обходить.

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Сергей Я

🤡

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1 комментарий
Иван Иванов

А что не так с ними? Правда, я летал несколько лет назад, когда только появились, было норм. Сейчас хз, их и нет вроде...

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1 комментарий
Сергей Леопольдович

Импортозамещённый самолёт SJ-100.
Но есть нюанс - в первом образце использовали франко-российские двигатели SaM146.
И не придирайтесь к каким-то неважным деталям!

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Bames Jond

Шарик, ты б.....

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Andrew Simon
Импортозамещённый самолёт

Очередной импортозамес одним словом

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hakhagmon

Бета тесты на людях когда?

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fullstackoff

В каком месте он замещенный, если основной агрегат так и не заместили. Кругом обман, кругом обмааан

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Kid 87

💪

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Ами Варджа

Про авионику интересно, жаль без подробностей. Неужели сумели так быстро? Или переклеили шильдики? Или кабина от Су-34😁.

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Murat Oshroev

Наконец-то есть самолет, на котором будут летать чиновники. А простые люди вынуждены будут мучаться в боингах

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Артем Якимов

Будет дорого. А когда всё вернётся и не нужным. 2.0 ничему не учимся.

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Kid 87

Не вернется

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5 комментариев
Александр Торцев

Молодцы, российские авиастроители и инженеры при поддержке Правительства и высшего руководства нашей великой страны делают важные вещи, восстанавливая из руин производство, систему кадров, образование, научную и техническую базу. Производство в металле - это не сайтики писать и не по клавиатуре щелкать, это действительно мощь!

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MK

То, что было проебано:
производство, систему кадров, образование, научную и техническую базу

То что восстанавливают:
производство, систему кадров, образование, научную и техническую базу

Получается, сами под себя "насрали" и сейчас начали накоцен-то сами "подтирать жопу и убирать дерьмо", что ранее развели? Где вы были 20 лет?

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1 комментарий
Дмитрий Зима

интересно, а делось это все куда? Вроде как в СССР это все было

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Булка хлеба

+15 рублей

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Артур Маслов

партия гордится тобой! + полмиски гречки и одна собакожена!

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Алексей К

Правильный заголовок должен быть "Частично импортозамещенный..." Иначе какой-то сарказм. Импортозамещенный самолет с импортными двигателями.

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Таир Бакиев

Частично импортным двигателем

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osernovsky

Зачем его сопровождает истребитель?

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Timur Karimbaev

сразу вспоминается анекдот "- это на случай если упаду я, мочи Кефирчика"

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Abnatop Sky

МЫ ИМПОРТОЗАМЕСТИЛИ!
правда не всЁ. Осталась ссущщая мелочь - двигатель.

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Vitaly Ya

Насколько надо не разбираться в авиации, чтобы говорить об импортозамещении...

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1 комментарий

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John Doe

Еще один фактор при выборе рейса - этот посреди ночи - не пойдет; этот из неудобного аэропорта; этот на SJ-100 - неее, я целым долететь хочу.

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Dima Alexeev

В общем, ничего удивительного нет.
Было очевидно, что сделают, и полетит. Могут сроки просрать, могут где-то накосячить, но сделают, и будут летать.
Сейчас эта вся возня даже забавляет, всё нужно прямо сейчас, и опоздание на полгода считается провалом. Но в разрезе нескольких лет всё уже будет. К мышиной возне типа "всё пропало, всё просрали" нужно относиться философски.

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Андрей Королев

И электроника отечественная? А где ее делают если не секрет? На Ангстреме? По 90-нм технологии?

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Ами Варджа

В РФ есть линии на 28нм.

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1 комментарий
Алеоп

Если работает, пофиг же, какой там 90 или 900-нм, не? Хотя ваш настрой чувствуется, переубеждать вас я ни в чем, естественно, не буду

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Сергей Я

Во-первых, как уже сказали, в РФ делают техпроцесс 28-30 нм. Во-вторых, ты думаешь самолетам нужны процессоры 5-10 нм?

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Григорий Сумин

Главное чтобы потом не упал

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Vitaly Ya

На французском движке не должен!

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Yury Tyugin

Там информация была что в ОАЭ будут производить.
С "импортозамещением"

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Злой пчёл

это вторая отвалившаяся половина совместной фирмы, в РФ не смогут поставлять.

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Alexandr Rom

Название тоже видимо импортозамещëнное

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Archi Brook

Самое смешное, что это можно было сделать давным давно и дешево. По сути Сухой - это перекупленный проект конца 00х другого производителя самолетов. И в тот момент, когда они взяли проект и начали его под себя доделывать - вот тогда можно было спокойно и без спешки разработать и произвести собственные агрегаты, протестировать и взять в работу.

Хотя нужно понимать, что полностью автономное производство самолетов сейчас недоступно ни одной стране в мире. Хоть США, хоть Китаю.

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Otto Blotto

Как процессор байкал? Все купленное и стыренное за границей и перекрашенное?

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SegaBoy

Импортозамещённый )))

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Дмитрий Абрамов

Главное, что не одноразовый

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pupsik

Похож на банан, а, как мы знаем, в рф бананы 🍌 не растут

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SegaBoy

банан как когда Гомер Симпсон автомобиль сделал в одной из серий)))

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неформат

а он уже не сухой? был же SSJ

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Вадим Сазанаков

То что он взлетел, уже большое достижение😁

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Timur e la squadra

Где-то продолжает сидеть и курить МС-21, который никак не построят

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Alexander

Где-то грустит Ту-214, давно разработанный, построенный, запущенный в серию но потом забытый

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A V

Это прорыв

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Булка хлеба

Почему название на американском? Есть же приятное название СУ-

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Robber

Хорошо, но мало. До СССР как до Луны с их авиастроением.

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Black7

Разработчики сами охренели что оно летает

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Алексей Иванов

Причем это была просто гифка.

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