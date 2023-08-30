Генпрокуратура начала проверку из-за сообщений о «некорректном» поведении сотрудника «Уральских авиалиний» в Домодедово Статьи редакции
Он выборочно не пускал пассажиров на рейсы и требовал заплатить штраф за ручную кладь, когда её размер не превышал норму.
- Генпрокуратура проверит сообщения о нарушении прав пассажиров в Домодедово. По информации ведомства, сотрудник «Уральских авиалиний» «без достаточных оснований» требовал заплатить за превышение нормы ручной клади и «по малозначительным и спорным поводам» не пускал людей на самолёт.
- Ведомство оценит действия авиакомпании, организации-агента и её сотрудников. Также транспортные прокуроры проверят возможные факты злоупотребления своими правами со стороны представителей авиакомпании. В итоге перевозчику объявят предостережение или примут другие меры прокурорского реагирования.
- В начале августа 2023 года о сотруднике «Уральских авиалиний» рассказал Telegram-канал Mash. По его информации, работник «кошмарит людей» в Домодедово два года. 27 августа 2023 года издание Msk1 опубликовало сообщения пассажиров и видеозаписи из аэропорта, на которых видно как работник заставляет платить за провоз проходящего в калибратор рюкзака и отказывается пускать на рейс из-за «плохого тона». Также издание показало скриншоты переписки во «ВКонтакте», на которых сотрудник язвительно отвечает на претензии пассажиров.
- В ответ на публикации в СМИ «Уральские авиалинии» заявили, что сотрудник действовал в соответствии с правилами компании, видеозаписи «не отражают полной картины возникшей ситуации», а аккаунт работника во «ВКонтакте» — поддельный и создан «с целью очернить репутацию представителя и авиакомпании».
- По данным Генпрокуратуры, представитель авиакомпании отстранён от работы. «Уральские авиалинии» не комментировали проверку ведомства.
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На самом деле сотрудник действовал от имени компании и если подобный беспредел творился ДВА ГОДА то компания обязана понести наказание как заинтересованное лицо ибо штрафы платились в кассу компании. Финансовое наказание юридического лица необходимо дабы остальным было не повадно закрывать глаза на работу сотрудников и партнеров. Сам несколько раз видел беспредел со стороны лоукостеров.
UPD. Необходим не просто копеечный штраф, а ШТРАФ на солидную сумму с шестью нулями.
Ну вы что, он уволится еще 8 лет назад. Действовал сам, не от лица.
В местной ситуации и фразе было про 2 недели вроде.
Я видел видео с участием данного персонажа. Редкостный крыс.
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Если кто не видел
Он же ебнутый. Очевидно.
А из-за чего началось? женщина не хочет оплачивать багаж?
Где взять багаж и тару, когда летишь с сумкой, пускаемой на борт и ручной кладью, которая проходит в калибратор?
И он ещё себя санитаром леса называет))
В Дагестан и Чечню летящие могут себе позволить и в бубен дать, и новый билет тут же купить, пропускает он, само собой.
Не летаю этой авиакомпанией вообще. Вечно задержки. Склоняюсь к тому что, компании пофиг, на фсе.
Держи в курсе.
Полетай, кайфани в аэропорту.
Из уральского я только "Пельменей" смотрю и планирую переехать поближе у Уральским горам.
Держи в курсе)))
А ты из какого города?
Я не думаю, что проблема только в этой компании. Часть персонала, работающего в аэропортах России (Санкт-Петербург-Москва), агрессивна и постоянно пытается создавать препятствия. Понятно, что они получают особое удовольствие, создавая проблемы.
Вероятно, они испытывают социальный комплекс.
синдром вахтёра этот комплекс называется.
Наконец-то, вся страна посмотрит.
Так он ещё и националист, людей по этому признаку унижал
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"сотрудник действовал в соответствии с правилами компании"
Может там правила такие, а сотрудников жёстко заставляют их выполнять.
На собесе с hr УА:
«Будь сукой и бабки к тебе потянутся»
предостережение)
Говорят шизофреник он.
а по нему заметно.
Писали что это фейковый аккаунт
Авиакомпания - говно, сотрудники - такие же.
Виноват холоп, но не компания?
Генерал ворот, директор калитки и начальник шлагбаума не могли проснуться в мелком клерке на нищенской зарплате, но правом хватать и не пущать?
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Так очень часто бывает.
Я вот в недоумении. Уральцы вроде норм контора, ну были по крайней мере. Какой то черт творил беспредел, люди все снимали, Мэш писал раза три об этом, но конторе похер. Удивительно. На пустом месте отгребли себе гемор и антипиар из-за одного мудозвона. Значит им реально похер на своих пассажиров.
Расскажи это победе ахахаха
Неужели козла за жопу возьмут.
Мерзкий хер, наконец
Зачем вообще эти компании? Росгоспромхозавиаперевоз. И отдать его сыну кадырова, например.
Вполне допускаю, что это заказуха, как и то, что сотрудник - мудак
вчера об этом писала в самолётной теме.
Ужасный человек.
https://vc.ru/transport/813387-importozameshchennyy-samolet-sj-100-sovershil-pervyy-testovyy-polet-on-dlilsya-54-minuty?comment=6366681&from=copylink&type=quick
Летал в июле в минводы уральскими, была тетка, которая мужика передо мной отправила к калибратору. У него была спортивная сумка с лямками под руки. Он ее затолкал, с усилиями, но полностью влезла. Она разочарованно сказала не пойдет, что ручная кладь должна быть сумка за плечи иди оплачивай багаж. Так что это у них это в норме людей разводить, просто данный персонаж более вызывающий был. На местах у людей выбора нет идут платить.
Безобразие конечно. Авиакомпания унылое Г.
Подобный персонаж должен быть наказан, а компания принести извинения.
Господи ну захотел чечек чуть подзаработать чё пристали.
Кайф
Чё творил а? Негодяй!!!
Пусть больше зеков и всяких люмпенов берут в штат раз руководству компании нравится такой пиар в СМИ
Причём, их уже ееели в суде за это.
https://www.e1.ru/text/incidents/2023/08/27/72642122/
Вот там есть видео девушки, которая с рюкзаком дошла до суда.
"Решение суда Октябрьского района Екатеринбурга есть в распоряжении редакции. Девушке вернули заплаченные за ручную кладь 3500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей, расходы на приобретение флеш-носителя в размере 350 рублей, а также штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 4425 рублей.
В тот рейс, по ее словам, примерно 10 человек точно так же заплатили за ручную кладь, многим угрожали снятием с рейса. Сейчас некоторые люди, столкнувшиеся с подобным поведением со стороны Латыпова, объединились и собираются писать письмо в администрацию президента."