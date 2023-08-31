Транспорт
Полина Лааксо

Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 100 Статьи редакции

Речь об аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Дополнено в 9:17 мск. Аэропорты Домодедово и Внуково сообщили, что сняли все ограничения на полёты, введённые утром. Данные «Яндекс Расписания» на 9:18 мск: Внуково — 52 задержки, три отмены, Домодедово — 74 задержки, две отмены, Шереметьево — шесть задержек.
  • По данным «Яндекс Расписания», на 9:00 мск во Внукове задержано 48 рейсов и ещё три отменено, в Домодедове задерживаются 68 самолётов, а не полетят два. В Шереметьеве нет отмен, но есть четыре задержки.
  • В официальных группах во «ВКонтакте», а также в Telegram-каналах всех трёх аэропортов новостей о ситуации на момент публикации заметки нет. В пресс-службе аэропорта Внуково заявили СМИ, что ввели «временные ограничения по независящим от компании причинам».
  • Baza в 6:38 мск сообщала, что в Домодедове и Внукове объявляли режим «Ковёр». Такой сигнал подают органы ПВО при незаконном пересечении границ России, применении оружия и боевой техники военных сил России по воздушному судну-нарушителю и при появлении в воздухе неопознанных судов и «других материальных объектов». Он требует немедленной посадки и вывода всех судов, за исключением военных самолётов.
  • Позднее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 31 августа в Воскресенском районе Подмосковья сбили дрон, летевший по направлению к Москве.
Источник: «РИА Новости»

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78 комментариев
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 Вадим Д.

Новость о ситуации: ситуация стабильно продолжается.

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S1m0ne

Меня вот очень беспокоит, как далеко стали долетать. То ли летят "лучше", то ли видеть стали "хуже". Вас всех не беспокоит?

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23 комментария
Сергей Я

Если вы поняли

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Владимир Егоров

Ждём комментарий Пескова, пострадал ли президент.

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Андрей

Ой, а что случилось?

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Сергей Я

Люди с шутками за 300 пришли в комментарии, вот что.

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4 комментария
Запретили...

Тыдыщь!

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Борис Интеграторов

Можно разгонять маркетинг РЖД. Само продаваться будет

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S.Capusta

Где купить билеты в Стамбул на сайте РЖД? Сходу не нашел.. ))

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4 комментария
S1m0ne

https://iz.ru/1561644/2023-08-20/na-vokzale-v-kurske-ustranili-osnovnye-posledstviia-nochnoi-ataki-bespilotnika

На вокзале в Курске устранили основные…
На железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского…
iz.ru
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Protein Wars

План "Ковёр" - и пусть вся Москва подождёт.

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S1m0ne

В СССР по 2 суток на железных сидушках в 3 часах Икарусом от дома ждали погоду - и такое подождём, жить все хотят.

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3 комментария
Deschain

Доброе утро страна

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5 комментариев
Дмитрий

Юг полтора года ждет, Москва 2 часа не может?

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Рэдрик Шухарт

Наши новые реалии. И чем дальше, тем больше будет проявлений войны на территории РФ.
А достаточно было просто не лезть с оружием в соседнюю страну.

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Владимир Егоров

1). "А вот США можно, а нам нельзя?"
2). "А вот Израиль воюет, а нам нельзя?"
3). "Вы госдолг США видели?"
4) "А вот в Америке..."
5) "Если бы не мы, то нас"... Кстати, насчёт 5 пункта. Я как-то обращение к нации одного австрийского художника накануне 22 июня читал. Так там немало тезисов пугающе похожи на те, что были в обращении к нации 24 февраля.

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Зеленый самолетик

А что случилось?

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Запретили...

Тыдыщь!

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2 комментария
Anton Karmanov

Тем временем аэропорт Краснодара:

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Allestor Klei

Такого не существует, да и не скоро появится

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Сергей Я
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Griby Lenina

Боретесь с зависимостью?

Впору открывать клуб анонимных комментаторов.

— Здравствуйте. Меня зовут Миша и я комментатор. В детстве я был обычным ребенком, но в шестом классе одноклассники дали мне попробовать твитнуть. Я не рассказал родителям, а, наверное, стоило. После этого моя жизнь уже не была прежней. Что я только не перепробовал после этого: вк, яп, пикабу, одноклассники — всё было мало. Теперь я плотно сижу на виси.

Если я не комментирую хотя бы двадцать минут, начинаю чувствовать себя неуверенно, потеть, пальцы начинают подрагивать, мысли путаются, не могу думать ни о чем другом, кроме комментов. Пропадает аппетит. Я плохо сплю, постоянно просыпаюсь, снятся кошмары: я комменчу а никто не читает! Помогите!

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3 комментария
Зеленый самолетик

Не задержка, а отрицательное соблюдение расписания

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Sith Bender

Отрицательный вылет

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Посторонним В

то чувство, когда у тебя скоро вылет из Внуково

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Полина Лааксо
Автор

с днем дня!

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1 комментарий
Пётр Петров

Тут явно ничего такого не происходит. И не происходит твердо и точно, по плану.

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Свежий пирожок

В аэропорту коллапс а на КДПВ пустой зал

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Evgeny Bondkowski

Там сейчас все время так. Количество пассажиров сильно сократилось за последние полтора года.

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2 комментария
S1m0ne
В аэропорту коллапс а на КДПВ пустой зал

Если нажать на ссылку с источником, там написано
© РИА Новости / Мария Селиванова
В зоне вылета аэропорта Внуково. Архивное фото

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James Bomond

Москве фиолетово

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S1m0ne

с января по июнь 22-го, с чем эти аналитики сравнивают и посчитали + всего 11 процентов, всем как-то вообще не до икры было, по-моему)
Прям с 24 февраля не до икры

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Alexander Dyachkov

Не могу понять, к чему бы это. Ведь встаём с колен!

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Blisk

Пока встали на левую ягодицу.

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Sith Bender
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Запретили...

Ну ладно...

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Andy Lenty

На ковре-вертолете
Мимо радуги
Мы летим, а вы ползете –
Чудаки вы, чудаки

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75 комментариев
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