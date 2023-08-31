Число задержанных в московских аэропортах рейсов превысило 100 Статьи редакции
Речь об аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.
- По данным «Яндекс Расписания», на 9:00 мск во Внукове задержано 48 рейсов и ещё три отменено, в Домодедове задерживаются 68 самолётов, а не полетят два. В Шереметьеве нет отмен, но есть четыре задержки.
- В официальных группах во «ВКонтакте», а также в Telegram-каналах всех трёх аэропортов новостей о ситуации на момент публикации заметки нет. В пресс-службе аэропорта Внуково заявили СМИ, что ввели «временные ограничения по независящим от компании причинам».
- Baza в 6:38 мск сообщала, что в Домодедове и Внукове объявляли режим «Ковёр». Такой сигнал подают органы ПВО при незаконном пересечении границ России, применении оружия и боевой техники военных сил России по воздушному судну-нарушителю и при появлении в воздухе неопознанных судов и «других материальных объектов». Он требует немедленной посадки и вывода всех судов, за исключением военных самолётов.
- Позднее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 31 августа в Воскресенском районе Подмосковья сбили дрон, летевший по направлению к Москве.
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Новость о ситуации: ситуация стабильно продолжается.
Меня вот очень беспокоит, как далеко стали долетать. То ли летят "лучше", то ли видеть стали "хуже". Вас всех не беспокоит?
Если вы поняли
Ждём комментарий Пескова, пострадал ли президент.
Ой, а что случилось?
Люди с шутками за 300 пришли в комментарии, вот что.
Тыдыщь!
Можно разгонять маркетинг РЖД. Само продаваться будет
Где купить билеты в Стамбул на сайте РЖД? Сходу не нашел.. ))
https://iz.ru/1561644/2023-08-20/na-vokzale-v-kurske-ustranili-osnovnye-posledstviia-nochnoi-ataki-bespilotnika
План "Ковёр" - и пусть вся Москва подождёт.
В СССР по 2 суток на железных сидушках в 3 часах Икарусом от дома ждали погоду - и такое подождём, жить все хотят.
Доброе утро страна
Юг полтора года ждет, Москва 2 часа не может?
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Наши новые реалии. И чем дальше, тем больше будет проявлений войны на территории РФ.
А достаточно было просто не лезть с оружием в соседнюю страну.
1). "А вот США можно, а нам нельзя?"
2). "А вот Израиль воюет, а нам нельзя?"
3). "Вы госдолг США видели?"
4) "А вот в Америке..."
5) "Если бы не мы, то нас"... Кстати, насчёт 5 пункта. Я как-то обращение к нации одного австрийского художника накануне 22 июня читал. Так там немало тезисов пугающе похожи на те, что были в обращении к нации 24 февраля.
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Комментарий удален модератором
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А что случилось?
Тыдыщь!
Тем временем аэропорт Краснодара:
Такого не существует, да и не скоро появится
Боретесь с зависимостью?
Впору открывать клуб анонимных комментаторов.
— Здравствуйте. Меня зовут Миша и я комментатор. В детстве я был обычным ребенком, но в шестом классе одноклассники дали мне попробовать твитнуть. Я не рассказал родителям, а, наверное, стоило. После этого моя жизнь уже не была прежней. Что я только не перепробовал после этого: вк, яп, пикабу, одноклассники — всё было мало. Теперь я плотно сижу на виси.
Если я не комментирую хотя бы двадцать минут, начинаю чувствовать себя неуверенно, потеть, пальцы начинают подрагивать, мысли путаются, не могу думать ни о чем другом, кроме комментов. Пропадает аппетит. Я плохо сплю, постоянно просыпаюсь, снятся кошмары: я комменчу а никто не читает! Помогите!
Не задержка, а отрицательное соблюдение расписания
Отрицательный вылет
то чувство, когда у тебя скоро вылет из Внуково
с днем дня!
Тут явно ничего такого не происходит. И не происходит твердо и точно, по плану.
В аэропорту коллапс а на КДПВ пустой зал
Там сейчас все время так. Количество пассажиров сильно сократилось за последние полтора года.
Если нажать на ссылку с источником, там написано
© РИА Новости / Мария Селиванова
В зоне вылета аэропорта Внуково. Архивное фото
Москве фиолетово
с января по июнь 22-го, с чем эти аналитики сравнивают и посчитали + всего 11 процентов, всем как-то вообще не до икры было, по-моему)
Прям с 24 февраля не до икры
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Комментарий удален модератором
Не могу понять, к чему бы это. Ведь встаём с колен!
Пока встали на левую ягодицу.
Ну ладно...
На ковре-вертолете
Мимо радуги
Мы летим, а вы ползете –
Чудаки вы, чудаки