Nissan заявил, что теперь гарантийным ремонтом в России занимается «АвтоВАЗ», но водители и дилеры жалуются на проблемы Статьи редакции
Дилер, согласившийся на бесплатный ремонт, «рискует тем, что ему никто не компенсирует расходы».
- Японский производитель Nissan заявил редакции Autonews, что больше не несёт гарантийных обязательств перед владельцами машин своей марки в России. Теперь все претензии нужно направлять «АвтоВАЗу» — именно на нём лежит «полная ответственность» за ремонт до истечения срока гарантии, заявили в компании.
- Издание обратилось к концерну, так как получило жалобу от читателя: тот получил отказ в бесплатном обслуживании. Мастер салона сначала хотел переложить вину за дефекты на клиента, но затем сослался на «ещё не отлаженную работу с "АвтоВАЗом"» и сложности с получением выплат на ремонт от российской компании.
- После этого водитель обратился к дилеру, у которого купил машину, но ему отказали и там. В разговоре с Autonews на условиях анонимности дилеры признали, что «проблема с оплатой гарантийного ремонта со стороны автопроизводителя в случае с Nissan действительно есть».
- В пресс-службе «АвтоВАЗа» изданию посоветовали обратиться на горячую линию Nissan, оставить заявку и только потом просить у неё комментарий — уже по конкретному гарантийному случаю. На линии Nissan при этом сказали, что принимают претензии, отправленные только в письменном виде по почте на адрес представительства в Санкт-Петербурге.
- В начале февраля 2023 года «АвтоВАЗ» выкупил 99% российских активов Nissan за €1. Последний получил право на обратный выкуп в течение шести лет. Покупатель ещё до сделки предупреждал, что возьмёт на себя гарантийное и послепродажное обслуживание клиентов.
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Ну как бы извините, поговорка для кого придумана?
"Купил Ниссан - ебись сам"😉
Взял автосрас за 1 евро обещая гарантийный ремонт, но кинули народ, откуда сток радости?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Я сюда новость пришел читать что-ли? Я пришел в комменты и рассказал поговорку, релевантную заголовку.
Что-то случилось?
Да, японская компания Nissan нарушила договоры и забила хер на свои клиентов.
Судя по новости, кинул автоваз… не нужно фейков тут нам накидывать
Ясный пень, проблемы. При таком раскладе — ожидаемые и неизбежные.
Сколько можно жаловаться?
То есть купил машину, поездил, оказалось что там брак, приехал к дилеру, он тебя послал и сказал что ты сам виноват, не надо было на нем ездить.
На этом законы заканчиваются