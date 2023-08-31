Транспорт
Евгения Евсеева

Обанкротившегося производителя электровелосипедов VanMoof купило подразделение McLaren Applied Статьи редакции

Проблемы у компании возникли в начале 2023 года, а банкротом её признали в июле.

  • Компанию купил производитель электросамокатов Lavoie — подразделение McLaren Applied, пишет The Verge. McLaren Applied раньше принадлежала британскому производителю автомобилей McLaren, но с 2021 года её владелец — инвесткомпания Greybull Capital.
  • Согласно релизу, сделка поможет «придать стабильность деятельности VanMoof». Её условия не раскрываются, но председатель правления McLaren Applied Ник Фрай сообщил Reuters, что в краткосрочной перспективе потребуются инвестиции в «десятки миллионов», чтобы стабилизировать деятельность VanMoof.
  • VanMoof сократит большинство сотрудников, но сохранит или повторно наймёт «критически важные кадры». Из компании, например, ушла президент Джиллиан Тэнс (глава Booking.com с 2016-го по 2019 год).
  • Кроме этого, компания будет продавать и обслуживать электровелосипеды через сторонних партнёров. Высокие затраты на ремонт по гарантии, который делали только в сервисных центрах VanMoof были одной из причин, по которым у производителя возникли финансовые проблемы.
  • Руководить компанией будет Lavoie. Фрай в беседе с изданием Het Financieele Dagblad сообщил, что сооснователи VanMoof, братья Тако и Тис Карлье, больше не работают в ней. Они могут выступить в роли консультантов, но «ещё ничего не решено». Также, по словам Фрая, компания вряд ли станет прибыльной до 2025 года.
Фото: Insider
  • Запущенный в 2009 году нидерландский стартап VanMoof позиционировал себя как «стильный» бренд и предлагал «одновременно практичные и элегантные» велосипеды. В своём подходе к дизайну он напоминал Apple, отмечало TechCrunch. Суд признал его банкротом в июле 2023 года.
  • Стартап называл себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире»: на тот момент он привлёк $182 млн без учёта раундов краудфандинга — в 2017-м и 2019-м. По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций составила $189 млн, по данным PitchBook — $225 млн.
  • В январе 2023 года издание Het Financieele Dagblad сообщило, что VanMoof попросил у инвесторов деньги, так как оказался на грани банкротства. С 29 июня он перестал принимать заказы на новые электровелосипеды «из-за технических проблем».
  • Прибыли у компании не было. В 2021 году она показала убыток в €78 млн, и столько же он составил в 2022-м. TechCrunch писало, что стартап ищет инвесторов для бридж-раунда, чтобы «остаться на плаву» до следующих инвестиций, но, судя по всему, сделать это у него не получилось.
Транспорт
Евгения Евсеева
Производитель электровелосипедов VanMoof оказался на грани закрытия — компания ищет деньги, чтобы спастись Статьи редакции

Одна из возможных причин — слишком дорогие себестоимость и ремонт электровелосипедов.

Электровелосипед VanMoof S4. Фото The Verge

#новость #vanmoof #mclaren

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15 комментариев
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 Axel Denisenko

Жду когда Илон запустит собственное производство велосипедов из отработанного металла который побывал в космосе!

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Ale K

Он, говорят, строительством домов занят сейчас

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Ale K

А я сухарики только что купил

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Quentin Costello

Поделишься?

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Ale K

Уже съел, брат

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Quentin Costello

Ну, раз так, тогда в следующий раз как совершишь приобретение, отсыпь пожалуйста.

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Ale K

👌

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Дмитрий Дибров

А я мороженое съел

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Арина Коновалова

Печалька,печеньку ем

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Zloy Sniper

Почему-то нет версии о распиле инвестиций. А ведь было, что пилить.

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Лев Щенин

Обожаю читать реальные , а не книжные или киношные, истории про европейские традиции ведения бизнеса.
Упал - отжался !
( главное - чтобы деньги в кассе были, правда ? )

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Скоро осень

ну так себе велики.. не понятно зачем купили

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Скоро осень

А когда научатся тросик в раму прятать?

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Artem K

А кто купит обанкротившегося «производителя Байкала»?

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Григорий Лыжин
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