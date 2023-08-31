Обанкротившегося производителя электровелосипедов VanMoof купило подразделение McLaren Applied Статьи редакции
Проблемы у компании возникли в начале 2023 года, а банкротом её признали в июле.
- Компанию купил производитель электросамокатов Lavoie — подразделение McLaren Applied, пишет The Verge. McLaren Applied раньше принадлежала британскому производителю автомобилей McLaren, но с 2021 года её владелец — инвесткомпания Greybull Capital.
- Согласно релизу, сделка поможет «придать стабильность деятельности VanMoof». Её условия не раскрываются, но председатель правления McLaren Applied Ник Фрай сообщил Reuters, что в краткосрочной перспективе потребуются инвестиции в «десятки миллионов», чтобы стабилизировать деятельность VanMoof.
- VanMoof сократит большинство сотрудников, но сохранит или повторно наймёт «критически важные кадры». Из компании, например, ушла президент Джиллиан Тэнс (глава Booking.com с 2016-го по 2019 год).
- Кроме этого, компания будет продавать и обслуживать электровелосипеды через сторонних партнёров. Высокие затраты на ремонт по гарантии, который делали только в сервисных центрах VanMoof были одной из причин, по которым у производителя возникли финансовые проблемы.
- Руководить компанией будет Lavoie. Фрай в беседе с изданием Het Financieele Dagblad сообщил, что сооснователи VanMoof, братья Тако и Тис Карлье, больше не работают в ней. Они могут выступить в роли консультантов, но «ещё ничего не решено». Также, по словам Фрая, компания вряд ли станет прибыльной до 2025 года.
- Запущенный в 2009 году нидерландский стартап VanMoof позиционировал себя как «стильный» бренд и предлагал «одновременно практичные и элегантные» велосипеды. В своём подходе к дизайну он напоминал Apple, отмечало TechCrunch. Суд признал его банкротом в июле 2023 года.
- Стартап называл себя «самой финансируемой компанией по производству электровелосипедов в мире»: на тот момент он привлёк $182 млн без учёта раундов краудфандинга — в 2017-м и 2019-м. По данным Crunchbase, общая сумма инвестиций составила $189 млн, по данным PitchBook — $225 млн.
- В январе 2023 года издание Het Financieele Dagblad сообщило, что VanMoof попросил у инвесторов деньги, так как оказался на грани банкротства. С 29 июня он перестал принимать заказы на новые электровелосипеды «из-за технических проблем».
- Прибыли у компании не было. В 2021 году она показала убыток в €78 млн, и столько же он составил в 2022-м. TechCrunch писало, что стартап ищет инвесторов для бридж-раунда, чтобы «остаться на плаву» до следующих инвестиций, но, судя по всему, сделать это у него не получилось.
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Жду когда Илон запустит собственное производство велосипедов из отработанного металла который побывал в космосе!
Он, говорят, строительством домов занят сейчас
А я сухарики только что купил
Поделишься?
Уже съел, брат
Ну, раз так, тогда в следующий раз как совершишь приобретение, отсыпь пожалуйста.
👌
А я мороженое съел
Печалька,печеньку ем
Почему-то нет версии о распиле инвестиций. А ведь было, что пилить.
Обожаю читать реальные , а не книжные или киношные, истории про европейские традиции ведения бизнеса.
Упал - отжался !
( главное - чтобы деньги в кассе были, правда ? )
ну так себе велики.. не понятно зачем купили
А когда научатся тросик в раму прятать?
А кто купит обанкротившегося «производителя Байкала»?