Регуляторы в ЕС уличили лондонскую фирму в поставке поддельных деталей для Boeing и Airbus — Bloomberg Статьи редакции
Их использовали для ремонта «самых продаваемых в мире» реактивных двигателей.
- Европейские авиарегуляторы установили, что лондонская компания AOG Technics поставляла клиентам контрафактные детали — их использовали при ремонте двигателей CFM56. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на регуляторные документы, письма авиаперевозчикам и на знакомых с делом участников рынка.
- По словам издания, CFM56 — самые продаваемые реактивные двигатели. Они установлены на «тысячах» узкофюзеляжных самолётов, в частности на Airbus A320 и Boeing 737 более старых поколений. В расследовании помогали производственные компании Safran и General Electric.
- Европейское агентство по безопасности полётов (EASA) обратилось к тем производителям, кто был указан в сертификатах годности. Те заявили, что не имеют отношения к поставленным компанией запчастям. Где их закупили — выяснить не удалось. EASA продолжит изучать обращения от участников рынка, чтобы понять, как действовать дальше.
- Первые подозрения на контрафакт появились в конце июля 2023 года. Регуляторы практически сразу разослали предупреждения владельцам воздушных судов, авиакомпаниям, мастерским и дистрибьюторам — с просьбой проверить документацию и убедиться, что они не получали потенциально негодные детали напрямую от AOG Technics или через перекупщиков.
- Сколько таких запчастей уже установили и сколько самолётов могут из-за этого пострадать, регуляторы пока не определили. Safran обнаружила по меньшей мере 72 фальшивых сертификата на 50 «артикулов» для CFM и ещё два на компоненты для CF6 — это двигатель General Electric. Пока речь идёт прежде всего о судах, зарегистрированных в Великобритании.
- Оба производителя также отмечают, что не сотрудничали с AOG Technics и были вынуждены выслать ей письменные претензии из-за нарушения их прав. Саму компанию зарегистрировали в 2015 году. Она называет себя одним из «ключевых поставщиков запчастей для воздушных судов». На запросы Bloomberg там не ответили.
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Ну что мои токсики, начнем вечеринку?
С днём знаний!
Чую, наши намотают на ус и возьмут на вооружение методику.
И плохо это. Чревато.
Даже тут наших приплел, ахахах
Так ты сам приплел чуть выше лол)0)0
Кремлеботы за собой не замечают, первая заповедь в методичке.
ЭТО ДРУГОЕ
Ты даже не понял, о чем там написано и почему🤭
И тут отплетать пытаешься? Я думал, у тебя уроки уже начались. Или сегодня только линейка?
Так себе шутка.
А это не шутка 🤷🏻♂️
Не шутка - это когда правда.
Какая ты умница! Так и есть. Отличник политической подготовки, небось (-:
Два красных диплома, кстати.
По отработке методичек?! 👍🏻 Молодчина!
Неужели люди с правильными лицами могут так поступать?
Ю тел ми, владелец фирмы-схематозника - венесуэлец.
Не может быть такого у великолепных Боинга и Эйрбаса, плохие комплектующие только у Сухого Суперджета.
Что значит плохие?
Это обычные мошенники, скорее всего перепродавали отремонтированные двигатели
Новость адекватная: был контрафакт, вычислили, ведут разбирательства. К чему эти нелепые высеры?
Там у них вообще коррупции нет 😎
Паразиты что творят а...
Да вы что? Контрафакт в Европе, да ещё и на таких серьезных цепочках? Это невозможно, там же сплошь нравственность, законопослушность и вообще люди на другом уровне развития!
А ведь даже из-за одно болта неоригинального было крушение: Partnair Flight 394, а тут двигатель
Неплохой стартап замутили.