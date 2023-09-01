Пассажиры верхних полок в поезде получили право занимать место у столика — три раза в день Статьи редакции
Эти и другие изменения в правилах поездок на поездах вступили в силу 1 сентября 2023 года.
- Теперь пассажир, проезжающий на верхней полке в поездах дальнего следования и пригородного сообщения, может воспользоваться столиком, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать. Для этого отвели временные окна — с 7:00 до 10:00, с 12:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00. Утром и вечером длительность перекуса не должна превышать полчаса, а днём — один час.
- Если сосед снизу будет против, можно попросить вмешаться проводника. Раньше у пассажиров верхних полок не было такого права, а работники РЖД не могли сослаться на закон во время споров, поэтому приходилось надеяться на благосклонность попутчиков.
- Среди других изменений — запрет на использование музыкальных инструментов и средств звукоусиления. Последними считаются, например, микрофоны. Наушников и слуховых аппаратов ограничения не коснулись.
- Помимо этого, работники РЖД получили право не пускать в вагон людей в пачкающей и плохо пахнущей одежде. Что конкретно будет считаться «зловонным запахом» — не уточняется. Без разрешения перевозчика теперь также нельзя торговать в поездах товарами и собирать деньги на благотворительность.
- Небольших собак нужно перевозить в переноске. В ином случае с питомцем пустят, только если он будет в наморднике, с поводком и поедет вместе с хозяином в отдельном купе по своему билету. Оплачивать проезд мелких собак, кошек и птиц придётся и в электричках. Размер платы устанавливает перевозчик.
- Новые правила также позволили россиянам покупать билет на поезд дальнего следования по паспорту, действие которого истекло менее чем 90 дней назад. При необходимости можно использовать вместо него заграничный, служебный или дипломатический паспорт или временное удостоверение личности.
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"Пассажиры верхних полок в поезде получили право занимать место у столика — три раза в день"
Право, которое мы заслужили. Спасибо! А то эти нижнеполочные совсем по-королевски себя чувствуют
А вы говорите, в России бесправие, свободы стало меньше. "Вот, есть же хорошие новости" (с)
Конечно, это ведь гораздо проще и дешевле, чем строить ВСМ, будем по таймеру засекать сколько кому можно у столика сидеть и кто следующий пойдет на рельсы какать
еропланы пока ещё не запретили совсем.
Вот это право, круть!!! Наконец-то, исстрадались все.
А сколько раз можно «по своему хотению» барину кланяться? Тут-то не ограничат?
Так вроде эти столики считаются общими, а не только для тех, кто едет на нижней койке
Да, стоять рядом с ним можете сколько захотите.
Кто-то был свидетелем, чтобы из-за этого были стычки в поездах? ))
Ну наконец то.
А то как ни позвонишь в РЖД, не отвечают сколько раз в день можно занимать стол