Tesla представила обновлённую версию Model 3 — с увеличенным запасом хода и улучшенной шумоизоляцией Статьи редакции
Разгон до 100 км/ч — от 6,1 секунды, цена — от €42 990.
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- В новой версии Model 3 изменился дизайн кузова, форма фар и некоторые детали салона, пишет Electreck. В частности, компания уменьшила выступ в передней части автомобиля и обновила настройки подвески для улучшения аэродинамики и увеличения запаса хода.
- Новая версия заднеприводной Model 3 способна преодолевать до 513 км на одном заряде — на 10% больше, чем предыдущая. Разгон до 100 км/ч занимает у неё 6,1 секунды. В комплектации с полным приводом машина способна проехать до 629 км на одном заряде. До 100 км/ч она разгоняется за 4,4 секунды.
- Компания отказалась от подрулевых рычагов, в том числе отвечающие за поворотники — их переместили на руль, а переключать режимы движения нужно на сенсорном дисплее.
- Передние кресла в дополнение к подогреву получили функцию вентиляции. В задней части появился сенсорный экран для управления пассажирским климат-контролем и развлечений, а сидения стали «удобнее».
- Количество динамиков в салоне увеличилось с 14 до 17 штук. Telsa также улучшила звукоизоляцию, оборудовав кузов акустическими стёклами, отмечает The Verge. А в интерьере появилась настраиваемая светодиодная подсветка.
- Поставки обновлённой Model 3 начнутся в октябре 2023 года в Европе и на Ближнем Востоке. Она будет доступна в двух цветах: красном и сером. Цена базовой комплектации с задним приводом начинается от €42 990, полноприводной с увеличенным запасом хода — от €50 990.
Как выглядела предыдущая версия Tesla Model 3
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В России зато Москвич 3 по цене Теслы
Машина зверь!
Хоть Москвич говно и не стоит своих денег, вы приплетатели уже заебали конкретно. В новости ничего не говорится о России и Москвиче.
М-м-м Tesla...
Теперь банановый? (-:
Банановый Тесла в банановой республике, Маск иноагент, дед огорчён. Жили были...
Дед
Банановый дед?! 😱 Фу...
Был банановый, стал гранатовым.🙄
На заслуженный отдых!
Хочется?😊
Всё ещё не летает, ждём дальше.
Куплю, как полетит. А пока на велике
Да, нелетучая просто чуть шустрее и в новом кузове даром не нужна, старая ещё не сносилась.
Кому как, но я сам предпочитаю БМВ. Говорят, что на одном заряде проходит 1000 км и больше.
Долго придется ждать.
*самокате
Только летающий!
Пока единожды
и только вниз •
Рождённый ползать...
У предыдущей версии морда была интересней. у новой морда какая-то пришибленная, на Ferrari похожа стала
Что то говно, что это. Как вообще в здравом уме можно это поделие покупать.
И не говорите. Вот, Москвич другое дело - мечта каждого...
Причем тут вообще Москвич? Это переименованный JAC, продающийся втридорога в РФ. Тем не менее, свою оценку Тесле, вне зависимости от ценности Москвича я уже дал.
Значит я немножко сумасшедший.
Мне даже Кибертрак очень нравится. Воможно я больной на всю голову, кайф.
После немцев езда на Тесле ощущается, как в телеге.
Чего у меня нет, того не люблю, не нравится, моя машина лучше.😊
Хочу 😃🏎️
Купи - я не против.😊
Корёжит от этого телевизора на панели, как вижу, до сих пор кажется что это какая-то шутка.
Ну представила и представила , чё бубнить то!
Отлично, как раз собирался обновить свою.
Опоздали немного с рестайлингом. Китайцы на пятки наступают
Ещё бы они наступали на пятки ресурсом авто в равной стоимости не у себя на Родине, а на внешних рынках. Статистика по отказам ещё не набралась. Предпочту пока бета тестеры 3-5 лет откатают на миллионах проданных в РФ заменителях ненужного, чтобы сложилась картина.
Полагаю, шумоизоляцию улучшили путем устранения зазоров при сборке, как было в предыдущей модели
Самая лучшая модель в плане дизайна, как по мне, молодцы инженеры
Долой эргономику, отточенную всем автопромом на протяжении десятилетий. Давайте еще больше удешевим салон, теперь при движении руля водителю нужно будет искать кнопки, что несомненно скажется как на удобстве, так и на безопасности вождения.Передние кресла в дополнение к подогреву получили функцию вентиляции. В задней части появился сенсорный экран для управления пассажирским климат-контролем и развлечений, а сидения стали «удобнее».
Что ж, критики Теслы получается были правы и теперь, спустя 10 лет после немцев данная "инновационная" компания внедряет тривиальные фичи.Она будет доступна в двух цветах: красном и сером.
А вот тут ничего не меняется. Два унылых цвета для унылого серого автомобиля.Telsa также улучшила звукоизоляцию, оборудовав кузов акустическими стёклами
А есть числа в децибелах, что б понять разницу? Двойных стекол на авто за 50к евро так и не завезли, хотя они даже в VW Passat есть.
Ппц она как была убогой, так и остаётся. Но это к вопросу о фломастерах.
Сам на чем двигаешься? Тож на тройке небось
Тож? У меня ее никогда не было, в отличии от Тыж.