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Транспорт
Артур Томилко

Tesla представила обновлённую версию Model 3 — с увеличенным запасом хода и улучшенной шумоизоляцией Статьи редакции

Разгон до 100 км/ч — от 6,1 секунды, цена — от €42 990.

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Model 3, Фото Tesla
  • В новой версии Model 3 изменился дизайн кузова, форма фар и некоторые детали салона, пишет Electreck. В частности, компания уменьшила выступ в передней части автомобиля и обновила настройки подвески для улучшения аэродинамики и увеличения запаса хода.
  • Новая версия заднеприводной Model 3 способна преодолевать до 513 км на одном заряде — на 10% больше, чем предыдущая. Разгон до 100 км/ч занимает у неё 6,1 секунды. В комплектации с полным приводом машина способна проехать до 629 км на одном заряде. До 100 км/ч она разгоняется за 4,4 секунды.
  • Компания отказалась от подрулевых рычагов, в том числе отвечающие за поворотники — их переместили на руль, а переключать режимы движения нужно на сенсорном дисплее.
  • Передние кресла в дополнение к подогреву получили функцию вентиляции. В задней части появился сенсорный экран для управления пассажирским климат-контролем и развлечений, а сидения стали «удобнее».
  • Количество динамиков в салоне увеличилось с 14 до 17 штук. Telsa также улучшила звукоизоляцию, оборудовав кузов акустическими стёклами, отмечает The Verge. А в интерьере появилась настраиваемая светодиодная подсветка.
Панорамное остекление Model 3, Фото Tesla
  • Поставки обновлённой Model 3 начнутся в октябре 2023 года в Европе и на Ближнем Востоке. Она будет доступна в двух цветах: красном и сером. Цена базовой комплектации с задним приводом начинается от €42 990, полноприводной с увеличенным запасом хода — от €50 990.

Как выглядела предыдущая версия Tesla Model 3

#новость #tesla

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42 комментария
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 Alex R

В России зато Москвич 3 по цене Теслы

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Илья Попов

Машина зверь!

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John Smith

Хоть Москвич говно и не стоит своих денег, вы приплетатели уже заебали конкретно. В новости ничего не говорится о России и Москвиче.

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Премудрый пискарь

М-м-м Tesla...

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Вадим Д.

Теперь банановый? (-:

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Илья Попов

Банановый Тесла в банановой республике, Маск иноагент, дед огорчён. Жили были...

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Alexey

Дед

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Вадим Д.

Банановый дед?! 😱 Фу...

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Илья Попов

Был банановый, стал гранатовым.🙄

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Илья Попов

На заслуженный отдых!

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Александр Васильев
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Илья Попов

Хочется?😊

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Вадим Д.

Всё ещё не летает, ждём дальше.

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Илья Заводов

Куплю, как полетит. А пока на велике

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Вадим Д.

Да, нелетучая просто чуть шустрее и в новом кузове даром не нужна, старая ещё не сносилась.

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Илья Попов

Кому как, но я сам предпочитаю БМВ. Говорят, что на одном заряде проходит 1000 км и больше.

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Илья Попов

Долго придется ждать.

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Vyacheslav Anzhiganov

*самокате

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Илья Попов

Только летающий!

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Валерий Решенин

Пока единожды
и только вниз •

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Илья Попов

Рождённый ползать...

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Невероятный Блондин

У предыдущей версии морда была интересней. у новой морда какая-то пришибленная, на Ferrari похожа стала

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John Smith

Что то говно, что это. Как вообще в здравом уме можно это поделие покупать.

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Илья Попов

И не говорите. Вот, Москвич другое дело - мечта каждого...

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John Smith

Причем тут вообще Москвич? Это переименованный JAC, продающийся втридорога в РФ. Тем не менее, свою оценку Тесле, вне зависимости от ценности Москвича я уже дал.

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Невероятный Блондин

Значит я немножко сумасшедший.
Мне даже Кибертрак очень нравится. Воможно я больной на всю голову, кайф.

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John Smith

После немцев езда на Тесле ощущается, как в телеге.

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Илья Попов

Чего у меня нет, того не люблю, не нравится, моя машина лучше.😊

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Yeleniya

Хочу 😃🏎️

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Илья Попов

Купи - я не против.😊

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Dmitry Voloshin

Корёжит от этого телевизора на панели, как вижу, до сих пор кажется что это какая-то шутка.

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Toxic Person

Ну представила и представила , чё бубнить то!

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Сергей Я

Отлично, как раз собирался обновить свою.

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Kirill

Опоздали немного с рестайлингом. Китайцы на пятки наступают

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Citizen X

Ещё бы они наступали на пятки ресурсом авто в равной стоимости не у себя на Родине, а на внешних рынках. Статистика по отказам ещё не набралась. Предпочту пока бета тестеры 3-5 лет откатают на миллионах проданных в РФ заменителях ненужного, чтобы сложилась картина.

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Юрий Другач

Полагаю, шумоизоляцию улучшили путем устранения зазоров при сборке, как было в предыдущей модели

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Андрей Лазутин

Самая лучшая модель в плане дизайна, как по мне, молодцы инженеры

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John Smith
Компания отказалась от подрулевых рычагов, в том числе отвечающие за поворотники — их переместили на руль, а переключать режимы движения нужно на сенсорном дисплее.

Долой эргономику, отточенную всем автопромом на протяжении десятилетий. Давайте еще больше удешевим салон, теперь при движении руля водителю нужно будет искать кнопки, что несомненно скажется как на удобстве, так и на безопасности вождения.

Передние кресла в дополнение к подогреву получили функцию вентиляции. В задней части появился сенсорный экран для управления пассажирским климат-контролем и развлечений, а сидения стали «удобнее».

Что ж, критики Теслы получается были правы и теперь, спустя 10 лет после немцев данная "инновационная" компания внедряет тривиальные фичи.

Она будет доступна в двух цветах: красном и сером.

А вот тут ничего не меняется. Два унылых цвета для унылого серого автомобиля.

Telsa также улучшила звукоизоляцию, оборудовав кузов акустическими стёклами

А есть числа в децибелах, что б понять разницу? Двойных стекол на авто за 50к евро так и не завезли, хотя они даже в VW Passat есть.

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Pavel Voronkov

Ппц она как была убогой, так и остаётся. Но это к вопросу о фломастерах.

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Fred Han

Сам на чем двигаешься? Тож на тройке небось

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Pavel Voronkov

Тож? У меня ее никогда не было, в отличии от Тыж.

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Александр Васильев
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