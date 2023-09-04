Российское посольство рассказало, что таможня в Германии продолжает задерживать машины россиян Статьи редакции
Последняя назвала въезд на личном транспорте из России основанием для ареста.
- 4 сентября 2023 года российское посольство в Германии предупредило, что продолжает «фиксировать отдельные случаи изъятия машин на таможне у российских граждан». Это касается транспорта «временно ввезённого в ФРГ для использования в личных целях или транзита».
Машину конфискуют за нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на статью 3 i Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014. Там указан запрет на импорт машин из России в ЕС. «Аргументы, что в данном случае речь идёт не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — добавили в посольстве.
- Переговоры в германском МИД на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры «пока не привели к урегулированию проблемы».
- Посольство рекомендует воздержаться от ввоза на территорию Германии машин с российскими номерами «до прояснения ситуации». Пострадавших просят обращаться в российские консульские учреждения.
- В конце июня 2023 года владельцы машин рассказали о случаях ареста BFM.ru и «Фонтанке». Сотрудники немецкой таможни объясняли это санкциями и уведомляли о том, что заводят уголовные дела. В других странах ЕС, которые проезжали россияне, претензий у таможни не было.
- В июле российское посольство уже призывало граждан России не въезжать в Германию на собственных машинах. 14 июля россиянин Иван Коваль рассказал, что смог вернуть машину после её ареста таможней Германии. «Фонтанка» сообщала, что это первый известный случай.
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Не бывает идеальных ни народов и ни расы.
В каждой группе населения ну хоть что-то не так.
С точки зрения лягушек все французы пи&арасы,
а корейцы пи&арасы c точки зрения собак.
© М. Фельдман
Так нравятся немцам машины россиян, что не могут удержаться.
Это всё потому, что шибко нетрадиционные они.
Токсичные комменты от персонажа, банящего других за токсичность )) Ах эти двойные стандарты, мон амур.
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"Последняя назвала въезд на личном транспорте из России основанием для ареста."-жесткие правила ввели ,это уже перебор
А война на чужой территории это не перебор?
Ничего, Россия введет зеркальные меры и начнет задерживать машины немцев, въезжающих в Россию.
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90% из них будут русские с немецким паспортом
Русские за границу ездят на танках, таможне сложно их изъять
Дальше Бахмута что-то не доезжают…
Вспомнилось...
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Я так понимаю это новые автомобили ввезенные по параллельному импорту ? Т.е. теоретически если я пересеку границу на 15 летней бмв ее, по идее, не должны конфисковать ?
А вообще наблюдаю в потоке иногда автос номерами евросоюза и буквой D. Что если их тут начать конфисковывать ? И вообще соответствует ли это «европейским ценностям» которые они так рьяно чтут ? Частная собственность, все дела ..?
По-моему так называемых европейских ценностней, если они когда-то и были, нет.
Это их европейские ценности и их частная собственность. А не ценности и собственность каких-то там восточных буянов.
Мы вот целые территории конфискуем, без учета мнения соседей - норм.
Данным заявлением можно было бы и ограничиться и не тратить буквы и время на отработку норматива.
недавно конфисковали. Ночью высадили, вещи выгрузили и забрали. Люди ехали с Чемпионата Мира собак. Собак тоже высадили. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gke25RuAHTLztusaVxD237DjmYkfMQGptGNQim6pDeT4yMK7QdUzRJnGgBaoaaHGl&id=100010111272532
Кто такая Последняя?
Таможня, очевидно
Та, кто и первая, только с другого конца
тут самое главное не перепутать, это законные требования законного государства на законных основаниях.
любые другие инсинуации - вата
да там трудности перевода просто
В 45ом такого не было.
Было, просто действующие лица поменялись местами.
Не просто так же начали задерживать. Это ещё все цветочки
А что случилось между Россией и Германией?
Давайте ответку кинем. Представляете ещё и с полным баком забирать будем.
Рассказчики, блин...
В общем, проблема неизменна - заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьёт
Не понимаю, что они там на машинах забыли, может так экономнее?
окончательное решение русского автомобильного вопроса
Ну и конечно, консульству России верить мы не бросим. Раз оно написало, то факт. Какие случаи, когда конфисковали, даты, город? А не важно.
06.02.1945 Берлин
Ответ России будет несимметричным? Воронежу приготовиться?
Грабеж на государственном уровне
Закон и Порядок
То есть они заявили, что на своих авто нельзя. И вот кто-то поехал все равно и удивился, что на своих авто нельзя?
Про неприкосновенность частной собственности "цивилизованные" европейцы забыли. После этого смеют нас учить демократии.
А когда на штраф стоянку авто увозят это другое?
Прикольно они закон трактуют. По такой трактовке можно вообще что угодно на таможне отобрать.