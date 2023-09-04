Транспорт
Маша Цепелева

Российское посольство рассказало, что таможня в Германии продолжает задерживать машины россиян Статьи редакции

Последняя назвала въезд на личном транспорте из России основанием для ареста.

  • 4 сентября 2023 года российское посольство в Германии предупредило, что продолжает «фиксировать отдельные случаи изъятия машин на таможне у российских граждан». Это касается транспорта «временно ввезённого в ФРГ для использования в личных целях или транзита».

  • Машину конфискуют за нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на статью 3 i Регламента Совета ЕС от 31 июля 2014 года № 833/2014. Там указан запрет на импорт машин из России в ЕС. «Аргументы, что в данном случае речь идёт не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — добавили в посольстве.

  • Переговоры в германском МИД на уровне руководства земельных властей, таможенных органов и прокуратуры «пока не привели к урегулированию проблемы».
  • Посольство рекомендует воздержаться от ввоза на территорию Германии машин с российскими номерами «до прояснения ситуации». Пострадавших просят обращаться в российские консульские учреждения.
  • В конце июня 2023 года владельцы машин рассказали о случаях ареста BFM.ru и «Фонтанке». Сотрудники немецкой таможни объясняли это санкциями и уведомляли о том, что заводят уголовные дела. В других странах ЕС, которые проезжали россияне, претензий у таможни не было.
  • В июле российское посольство уже призывало граждан России не въезжать в Германию на собственных машинах. 14 июля россиянин Иван Коваль рассказал, что смог вернуть машину после её ареста таможней Германии. «Фонтанка» сообщала, что это первый известный случай.
Конфискация автомобиля на таможне в Германии, фото «Фонтанки»

#новость #германия

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72 комментария
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 Иван Серик
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S.Capusta

Не бывает идеальных ни народов и ни расы.
В каждой группе населения ну хоть что-то не так.
С точки зрения лягушек все французы пи&арасы,
а корейцы пи&арасы c точки зрения собак.
© М. Фельдман

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Вадим Д.

Так нравятся немцам машины россиян, что не могут удержаться.

Это всё потому, что шибко нетрадиционные они.

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дед Мазай и муравьеды

Токсичные комменты от персонажа, банящего других за токсичность )) Ах эти двойные стандарты, мон амур.

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2 комментария

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1 комментарий
Natalie Brown

"Последняя назвала въезд на личном транспорте из России основанием для ареста."-жесткие правила ввели ,это уже перебор

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A V

А война на чужой территории это не перебор?

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7 комментариев
Пётр Петров

Ничего, Россия введет зеркальные меры и начнет задерживать машины немцев, въезжающих в Россию.

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Арсений

90% из них будут русские с немецким паспортом

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schengen.reisen versicherung

Русские за границу ездят на танках, таможне сложно их изъять

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Иван Серик
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2 комментария
Пётр Петров

Дальше Бахмута что-то не доезжают…

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Вадим Д.

Вспомнилось...

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Сайф Сердитый

Я так понимаю это новые автомобили ввезенные по параллельному импорту ? Т.е. теоретически если я пересеку границу на 15 летней бмв ее, по идее, не должны конфисковать ?
А вообще наблюдаю в потоке иногда автос номерами евросоюза и буквой D. Что если их тут начать конфисковывать ? И вообще соответствует ли это «европейским ценностям» которые они так рьяно чтут ? Частная собственность, все дела ..?
По-моему так называемых европейских ценностней, если они когда-то и были, нет.

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дед Мазай и муравьеды

Это их европейские ценности и их частная собственность. А не ценности и собственность каких-то там восточных буянов.

Мы вот целые территории конфискуем, без учета мнения соседей - норм.

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Юрий Б.
По-моему так называемых европейских ценностней, если они когда-то и были, нет.

Данным заявлением можно было бы и ограничиться и не тратить буквы и время на отработку норматива.

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6 комментариев
Elena Polkina

недавно конфисковали. Ночью высадили, вещи выгрузили и забрали. Люди ехали с Чемпионата Мира собак. Собак тоже высадили. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02gke25RuAHTLztusaVxD237DjmYkfMQGptGNQim6pDeT4yMK7QdUzRJnGgBaoaaHGl&id=100010111272532

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Framework Юзернеймович

Кто такая Последняя?

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Bames Jond

Таможня, очевидно

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4 комментария
Иван

Та, кто и первая, только с другого конца

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Anton Innokentievich

тут самое главное не перепутать, это законные требования законного государства на законных основаниях.
любые другие инсинуации - вата

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Хозяин

да там трудности перевода просто

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1 комментарий
Fred Han

В 45ом такого не было.

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дед Мазай и муравьеды

Было, просто действующие лица поменялись местами.

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A V

Не просто так же начали задерживать. Это ещё все цветочки

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Dima Alexeev

А что случилось между Россией и Германией?

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10 комментариев
Alexander Novikov

Давайте ответку кинем. Представляете ещё и с полным баком забирать будем.

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дед Мазай и муравьеды
Российское посольство рассказало

Рассказчики, блин...

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Dima Alexeev

В общем, проблема неизменна - заставь дурака богу молиться, он и лоб разобьёт

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Дмитрий Симаков

Не понимаю, что они там на машинах забыли, может так экономнее?

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Хозяин

окончательное решение русского автомобильного вопроса

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Юрий Б.

Ну и конечно, консульству России верить мы не бросим. Раз оно написало, то факт. Какие случаи, когда конфисковали, даты, город? А не важно.

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Хозяин

06.02.1945 Берлин

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Хозяин

Ответ России будет несимметричным? Воронежу приготовиться?

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lega

Грабеж на государственном уровне

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Хозяин

Закон и Порядок

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Довольный

То есть они заявили, что на своих авто нельзя. И вот кто-то поехал все равно и удивился, что на своих авто нельзя?

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Aleksei Solonkov

Про неприкосновенность частной собственности "цивилизованные" европейцы забыли. После этого смеют нас учить демократии.

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Alex R

А когда на штраф стоянку авто увозят это другое?

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Xi

Прикольно они закон трактуют. По такой трактовке можно вообще что угодно на таможне отобрать.

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69 комментариев
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