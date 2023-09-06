В Москве открыли станцию «Аэропорт Внуково» — это первый аэропорт в стране, куда можно добраться на метро Статьи редакции
Выход со станции ведёт прямо в терминал А и терминал аэроэкспресса.
- На Солнцевской линии московского метро запустили сразу две станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Раньше, «чтобы добраться до аэропорта, [нужно было ехать] часа полтора на машине, а сейчас — 40 минут на метро», заметил мэр города Сергей Собянин.
- Строительство участка длиной 4,9 км и глубиной заложения от 10 до 20 м шло с 2019 года. Открытие новых узлов не только высвободит время пассажирам, но также разгрузит прилегающие автомобильные магистрали (Киевское шоссе — до 5%, а Боровское — до 12%) и станции «Рассказовка» и «Саларьево», написал в своём Telegram-канале Собянин.
- Внуково стало первым аэропортом в России, попасть в который можно из метро. Через подземный переход есть выходы в терминал А, подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.
- Станцией «Аэропорт Внуково», по прогнозам, будет пользоваться свыше 22 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году — до 31 тысячи пассажиров.
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ну что, удобно, приехал, узнал про «ковер», съездил обратно
Это как минимум дешевле, чем приехать на такси и узнать о ковре)
«Ковёр» задавал тон всей поездке.
100 очков за приплетение
Ну ковры в основном вечером и ночью…
Про Пыхтино шутить не буду, а вот станция метро рядом с аэропортом — просто превосходно! Даже вот 🤘🏻
https://vc.ru/services/823901-2gis-zapustil-marshruty-vnutri-torgovyh-centrov?comment=6401144&from=copylink&type=quick
Вот было бы хорошо сразу на метро в Стамбул
Соединили бы сразу нью-йоркским метро, в чем проблема
Самый кайф того, что можно на метро попасть в аэропорт - это прогнозируемое время прибытия, чтобы не переживать за пробки.
Самый кайф, что для этого давно придуман аэроэкспресс
Бедные таксисты теперь больше не смогут отвозить людей за тройную цену.
ну лично я с чемоданами от 2-х всё равно поеду на такси. Их же даже до метро ещё допереть надо.
Я вот с некоторых комментов херею, дают варик, не хочешь не юзай. Можно вилли за 3.5 выезжать, можно яндексом, можно аэ, можно своей тачкой, можно ща и метро. Как будто кто принуждает на чем то ездить
Топчик, не придется по 2к отдавать за поездку из аэропорта
Все относительно. Я езжу за 350 руб.
Молодцы. Осталось в шарик и домодедово сделать и кайф
ну в Домодедово это не скоро, а вот в Шарик вполне может быть
Скоро в другой город на метро можно будет гонять
Сразу на Колыму, в Сибирь?
Эх, хотелось бы когда-нибудь увидеть станцию «Пулково»
Согласен! Московского метрополитена!
Туда электричку проще протянуть или трамвай.
Супер 👏
Новость топ, теперь с любого конца можно будет добраться
Когда в ждать в Ростове? А, я забыл ростовское метро это уже давно мем. Аэропорт тоже собирается им стать.
класс то класс только летают в основном ковры в мск, пока в той же казани нихрена никакого общ транспорта в аэропорт
В Шарик и Домодедово есть аэроэкспрессы за 500 рублей с пересадкой из метро/жд
Но билет на просто метро 56 рублей. Теперь до Внукова
Кошерно
Классно. Правда с Внуково ни разу не вылетал) Жду Шарик и Домодедово. Таксисты всплакнули
Скорее жители местные всплакнули
Бывшая моя ветка метро.. жаль людей которые годы все это проектировали и строили, чтобы построить к аэропортам летающим в полторы страны
Есть нюанс, что 8А едет немного кругами. В центр все равно удобнее через Саларьево с автобусом.