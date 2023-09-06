Транспорт
Полина Лааксо

В Москве открыли станцию «Аэропорт Внуково» — это первый аэропорт в стране, куда можно добраться на метро Статьи редакции

Выход со станции ведёт прямо в терминал А и терминал аэроэкспресса.

  • На Солнцевской линии московского метро запустили сразу две станции — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Раньше, «чтобы добраться до аэропорта, [нужно было ехать] часа полтора на машине, а сейчас — 40 минут на метро», заметил мэр города Сергей Собянин.
  • Строительство участка длиной 4,9 км и глубиной заложения от 10 до 20 м шло с 2019 года. Открытие новых узлов не только высвободит время пассажирам, но также разгрузит прилегающие автомобильные магистрали (Киевское шоссе — до 5%, а Боровское — до 12%) и станции «Рассказовка» и «Саларьево», написал в своём Telegram-канале Собянин.
  • Внуково стало первым аэропортом в России, попасть в который можно из метро. Через подземный переход есть выходы в терминал А, подземный терминал аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице.
  • Станцией «Аэропорт Внуково», по прогнозам, будет пользоваться свыше 22 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году — до 31 тысячи пассажиров.
Вход в метро. Источник: «РИА Новости»
Станция внутри. Источник: «РИА Новости»
Собянин на открытии станции. Источник: «РИА Новости»

#метро #новость

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58 комментариев
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 Пряничный дедушка

ну что, удобно, приехал, узнал про «ковер», съездил обратно

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Дмитрий

Это как минимум дешевле, чем приехать на такси и узнать о ковре)

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4 комментария
Ираклий Шатиришвили

«Ковёр» задавал тон всей поездке.

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Ахмед Шахидов

100 очков за приплетение

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Boyko

Ну ковры в основном вечером и ночью…

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Вадим Д.

Про Пыхтино шутить не буду, а вот станция метро рядом с аэропортом — просто превосходно! Даже вот 🤘🏻

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S1m0ne

https://vc.ru/services/823901-2gis-zapustil-marshruty-vnutri-torgovyh-centrov?comment=6401144&from=copylink&type=quick

«2ГИС» запустил маршруты внутри торговых центров…
В ближайшее время сервис добавит построение маршрутов в аэропортах, на вокзалах и в бизнес-центрах.
vc.ru
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4 комментария
Vasiliy coconut

Вот было бы хорошо сразу на метро в Стамбул

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NeuroNoir

Соединили бы сразу нью-йоркским метро, в чем проблема

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Division by Zero

Самый кайф того, что можно на метро попасть в аэропорт - это прогнозируемое время прибытия, чтобы не переживать за пробки.

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Pavel Cree

Самый кайф, что для этого давно придуман аэроэкспресс

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6 комментариев
Edward

Бедные таксисты теперь больше не смогут отвозить людей за тройную цену.

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S1m0ne

ну лично я с чемоданами от 2-х всё равно поеду на такси. Их же даже до метро ещё допереть надо.

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1 комментарий
Yuri

Я вот с некоторых комментов херею, дают варик, не хочешь не юзай. Можно вилли за 3.5 выезжать, можно яндексом, можно аэ, можно своей тачкой, можно ща и метро. Как будто кто принуждает на чем то ездить

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Kruason

Топчик, не придется по 2к отдавать за поездку из аэропорта

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Sergei Fedostsev

Все относительно. Я езжу за 350 руб.

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3 комментария
Алексей Орлов

Молодцы. Осталось в шарик и домодедово сделать и кайф

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Таир Бакиев

ну в Домодедово это не скоро, а вот в Шарик вполне может быть

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1 комментарий
Sergei Fedostsev

Скоро в другой город на метро можно будет гонять

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تقي

Сразу на Колыму, в Сибирь?

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3 комментария
Boyko

Эх, хотелось бы когда-нибудь увидеть станцию «Пулково»

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Роботы из зубной пасты

Согласен! Московского метрополитена!

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Den Kotov

Туда электричку проще протянуть или трамвай.

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Денис KZ

Супер 👏

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Вовчик

Новость топ, теперь с любого конца можно будет добраться

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Eddie II

Когда в ждать в Ростове? А, я забыл ростовское метро это уже давно мем. Аэропорт тоже собирается им стать.

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неформат

класс то класс только летают в основном ковры в мск, пока в той же казани нихрена никакого общ транспорта в аэропорт

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James Bomond

В Шарик и Домодедово есть аэроэкспрессы за 500 рублей с пересадкой из метро/жд

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S1m0ne

Но билет на просто метро 56 рублей. Теперь до Внукова

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умный человек

Кошерно

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Богдан Сулагаев

Классно. Правда с Внуково ни разу не вылетал) Жду Шарик и Домодедово. Таксисты всплакнули

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Sergei Fedostsev

Скорее жители местные всплакнули

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3 комментария
Луна

Бывшая моя ветка метро.. жаль людей которые годы все это проектировали и строили, чтобы построить к аэропортам летающим в полторы страны

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Den Kotov

Есть нюанс, что 8А едет немного кругами. В центр все равно удобнее через Саларьево с автобусом.

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55 комментариев
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