«Победа» выпустит рюкзаки под габариты своей ручной клади — их владельцев не будут заставлять использовать калибратор Статьи редакции
В первой партии будет 500 рюкзаков, после компания может выпустить больше.
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- «Победа» выпустит собственные рюкзаки, которые будут соответствовать установленным перевозчиком габаритам ручной клади, рассказал в интервью РБК глава лоукостера Дмитрий Тыщук.
- Дизайн рюкзака уже разработали, в ближайшие месяцы его начнут продавать на сайте «Победы» — это будет «дополнительный доход для авиакомпании». В первую партию войдут 500 рюкзаков, по мере «востребованности» компания будет выпускать больше.
- По словам Тыщука, в рюкзак «спокойно» поместятся «три пятилитровые бутылки», даже останется пустое место. Габариты компания сравнивала с другими лоукостерами, и у «Победы» объём ручной клади «оказался выше». У «Победы» габариты — 36x30x27 см (примерно 29 л), их сравнивали с Wizz Air (40x30x20 см или 24 л), Ryanair (40х25х20 см или 20 л), Smartavia (40x30x20 см).
- «Идея простая — специалисты, которые занимаются обслуживанием клиентов и контролем их ручной клади, при виде рюкзака не просили бы клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропускали бы на борт», — отметил Тыщук.
- В январе 2023 года суд признал незаконными габариты ручной клади у «Победы» и обязал авиакомпанию изменить их. «Победа» заявила, что убрала из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей. Но сохранился и альтернативный вариант провоза — по нему в салон можно взять любые незапрещённые к перевозке вещи, которые поместятся в калибратор (36x30x27 см).
- Как пояснил Тыщук, по действующему законодательству, лоукостер может ограничивать размеры рюкзаков в ручной клади, а дамские сумки и портфели перечислены «без возможности определения габаритов». Это может помешать безопасно разместить вещи в самолёте.
- Он отметил, что компания давно предлагает, чтобы в федеральных правилах было указано: «габариты ручной клади определяются исходя из компоновки воздушного судна в соответствии с требованиями безопасности полетов и рекомендациями производителя авиатехники».
Финансовые потери от атак беспилотников
- В интервью Тыщук рассказал, что формат лоукостера хорошо подходит для адаптации в кризис. Он отметил, что пришёл в компанию (август 2022-го), когда «кризис развивался достаточно активно, но при этом ситуация, например, с запчастями начала более-менее стабилизироваться». И в принципе компания «сразу увидела, что возможности для восстановления воздушных судов есть».
- Также он прокомментировал ситуацию с необходимостью корректировать полёты из-за атак беспилотников в Москве. По словам Тыщука, изменения маршрутов самолётов приводят к дополнительным расходам. «Если борт шёл во Внуково, а сел в Шереметьево — это примерно час полёта дополнительного времени и соответствующие расходы в себестоимости авиакомпании», — сказал он, не приведя денежную оценку потерь лоукостера.
- В парке «Победы» 41 среднемагистральный Boeing 737-800 — они базируются в московских аэропортах Шереметьево и Внуково. Один час полета самолёта этого типа стоит примерно 750-800 тысяч рублей ($7,6-8,1 тысяч), отмечает РБК.
Еда на борту, алкоголь и развлечения
- В 2024 году «Победа» планирует начать продавать на борту закуски и напитки и раздавать на устройства платный развлекательный контент. В июне 2023-го компания добавила услугу «Еда на гейт». Блюда готовят за 1-1,5 часа до вылета, а выдают перед посадкой.
- Алкоголя в предлагаемом ассортименте не будет. Тыщук отметил, что у авиакомпании «достаточно много вопросов с дебоширами». Также употребление алкоголя на борту создаст «чисто физиологический дискомфорт для пассажиров».
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ебать, спасибо нахуй
Учитесь у победы. Мало того, что на маленьких габаритах ручной клади зарабатывают, так ещё и мерч под эти габариты выпускают.
Так они и сумки только под себя выпускали, и нормы меняли.
Но им мало что помогает.
https://vc.ru/transport/582649-verhovnyy-sud-priznal-nezakonnymi-gabarity-ruchnoy-kladi-aviakompanii-pobeda
С одной стороны, отличное решение (если цена сумки приемлема). А с другой, если она мягкая, то загрузить вполне можно и с нарушением габаритов!.. :)
Ждём когда начнут изготавливать подделки большего размера )
Бизнес-идея на миллион. Уже слышу топот орды селлеров, штурмующих китайские фабрики
Решение хорошее, конечно, однако, если все будут родного цвета, не будет ли это проблемой, например, в виде перепутанных рюкзаков?
Но с третьей стороны, на одинаковые рюкзаки можно будет навешать удобные идентификаторы (например, личный код, еще и от подделок защитит). В то время, как случайно встретившиеся одинаковые чемоданы без вскрытия не определить будет
Правильно меряют бутылками, это победа!
Ну зашибись. А когда подходящую одежду для пассажиров выпускать начнут?
Ты погоди, ещё прошлый тендер для бортпроводников не весь попилен.
https://vc.ru/flood/167830-pobeda-obyavila-tender-na-zakupku-trenazherov-shikarnoy-ulybki-dlya-bortprovodnikov
Насчёт бухла, я недавно охуел когда на длительном полёте аэрофлот предложил бесплатную выпивку. Дали две банки жигуля, вспомнил как во дворе с пацанами хлестали литрами его, потом шлифанул стаканом вина и полёт стал гораздо комфортнее
Надеюсь, Арбатским?
Уважаемый автор, вы должно быть хотели сказать "косметички", учитывая дозволенные габариты ручной клади в Победе.
сумки и рюкзаки по размерам победы давно продают
в чём новизна?
сумка будет брендированная и в два раза дороже)
Ждем в приемной постов "Меня не пустили с рюкзаком победы на рейс победы" :))
Алле, это победа?
Нет, мы проиграли
Извините, но у меня ни разу мой рюкзак не мерили.
Но я был бы только рад, если бы начали, потому что обычно в ручную кладь тащат целые баулы. И твоя ручная кладь никуда не влезает, кроме как под ноги.
Какие замеры?
Я летаю 4 раза в год и никогда не встречалась с такими людьми, сама тоже с рюкзаком летаю на Кавказ. Когда на выходные - это только рюкзак, как и у многих.
РК может располагаться в ногах по закону, кроме аварийного выхода.
Не нравится, что на полках не остаётся места - поднимайтесь к посадке и вставайте в очередь заранее, чтобы в числе первых разместиться на борту. Ведь иначе стюарды будут распределять её по другим полкам подпихиванием.
Можно сшить такую же брендированную котомку но размером немного больше)
хитрый план :-)
После распродажи всей партии рюкзаков надо уменьшить габариты ручной клади.
А ты шаришь за business
Я вот не понимаю как работают эти правила.
Часто летал победой, с собой был достаточно большой рюкзак, который не факт что пройдет в калибратор, но меня ни разу не попросили его на проверку габаритов. Зато много раз видел людей, которых на гейте заставляют пихать чуть ли не дамскую сумку на проверку.
Может кто пояснить эту внутреннюю кухню?
Вы просто не попадали на ихнего Ильдара
Три пятилитровые бутылки - прям хорошая мотивация купить рюкзак в аэропорт)
Они туда поместятся только если воду вылить в рюкзак, без тары
Зачем мне из хвалёное «объём ручной клади выше, чем у других лоукостеров». Пусть он будет хоть ниже, но цена такая же, как на других лоукостерах! Я выбираю авиакомпанию не за 1 кг дополнительного багажа, а за сервис и разумную цену.
Представьте, что некоторые не могут летать без вещей
Ну что, господа предприниматели всея VC.
Дарю бизнес план:
1. Делаете рюкзаки мимикрирующие под дизайн побеДНОго, но с обьемом на 15 литров больше.
2. Продаете желающим наебать систему, потому что все равно они разницы не заметят.
3. Собираете 900% маржи и вкладываете в биткоины.
4. Успех.
Так они и так будут сшиты братьями азиатами, у нас будто бабы шить умеют да и мануфактура есть
Ровно по этой причине владельцев фирменного рюкзака также будут подвергать испытаниям калибратором
Уже показали и сам рюкзак:
После рюкзаков Победа выведет породу людей, которым будет "ок" летать Победой. Кстати, этих же людей можно будет посадить на Смартавиа (коротких ей лет жизни).
Учитывая, что это победа, то внести рюкзачок будет бесплатно, а вынести за денежку! 🤑🤑🤑🤑
Интересная идея
"Алкоголя в предлагаемом ассортименте не будет." - а что кто-то заявки подавал? вот это прикол бы был
Ага, чтобы все в городе видели что ты летаешь нищебродскиии авиалиниями😁
Кросспродажи, норм.
Сейчас стоял на посадку. Вредная тетя из победы требовала пройти калибратор. Неприятно было на это смотреть
Билеты люди не покупают, хоть на рюкзаках для рыбалки заработают.
Всех под одну гребёнку 🤔
Когда на посадке всех прогоняют через калибратор, сразу вспоминается видео про досмотр в вайлдберисе
Мы рабы…нет не божьи, рабы капитала!)
Ожидание: поменять размеры ручной клади на общепринятые и заложить стоимость в авиабилеты
Реальность: потратить время/деньги на производство никому не нужных рюкзаков, которые удовлетворяют требования одной единственной авиакомпании, которая летает только в рф
у победы замер рюкзака на "правильность" чуть ли не обязаловка и не дай боже он по высоте не пройдет или застрянет лямками, собственно поэтому у победы такая ограниченная высота, чтобы как можно больше прогревать гоев на бабки
потому что это лоукостер. Хотите стандартные, летайте условным S7 за более высокую цену.
Удивлен был в Астане. Пока это первый зарубежный аэропорт, в который наши доблестные авиакомпании притянули свои калибраторы. Естественно победный среди всех выделялся. И молодцы сотрудники аэропорта, просто сложили их всех в углу и забыли про них. Может мне так везет, но калибраторов зарубежных авиакомпаний я не видел ни разу
Она очень маленькая