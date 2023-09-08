Понимаете, если у нас не закрыты багажные полки или, не дай бог, багажная полка откроется в полёте или при торможении на посадке, ручная кладь сверху повалится на человека. Согласитесь, это недопустимо.

Поэтому нам критически важно, чтобы все клиенты могли безопасно расположить ручную кладь на багажных полках. В свое время Boeing предоставил нам официальное письмо с чертежами, из которых видно, каким должен быть размер ручной клади для её безопасного размещения. Габариты нашей ручной клади точно соответствуют требованиям безопасности полёта и рекомендациям производителя самолёта.