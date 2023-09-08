Транспорт
Евгения Евсеева

Активы Volvo в России передали местному инвестору Статьи редакции

Они перешли под контроль Игоря Кима — владельца «Экспобанка» и строительной группы «Астон», обнаружил «Интерфакс».

  • Минпромторг рассказал «Интерфаксу», что активы Volvo передали новому собственнику, вместе с ним ведомство определило «отечественного партнёра» для перезапуска производства на заводе в Калуге. Кого именно — не уточняется. Сумму сделки и имя инвестора Минпромторг не раскрыл. Сама Volvo о продаже не сообщала.
  • Издание обнаружило в ЕГРЮЛ, что дочерние структуры Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима — владельца «Экспобанка» и строительной группы «Астон».
  • В среду, 6 сентября, гендиректором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование», ранее — АО(Н) «Вольво Восток»), согласно реестру, стал партнёр Кима по бизнесу в сфере авторитейла и первый зампред правления «Экспобанка» Алексей Санников. Совладельцами предприятия по-прежнему числятся AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).
  • Лизинговую компанию Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги», ранее — ООО «Вольво Финанс Сервис Восток»), которая специализировалась на финансовом лизинге грузовиков, автобусов и строительной техники Volvo и Renault Trucks, возглавил другой партнёр Кима — инвестбанкир, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов.
  • Под его руководство перешло также подконтрольное этой компании ООО «Стоков Финансы» (ранее — «Вольво Финанс Восток»). ООО «Стоков Финансовые Услуги» всё так же принадлежит VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%).
  • Непосредственный контроль Ким получил лишь в одной из российских «дочек» Volvo — ООО «Стоков Конструкция» (ранее — ООО «Вольво Строительная Техника Восток»), отмечает издание. Компания специализируется на производстве, лизинге и продаже спецтехники 99% в ней получило контролируемое бизнесменом ООО «Группа ”Астон”». Представитель Кима отказалась комментировать изданию вопросы о сделках с активами Volvo.
  • В конце февраля 2022 года Volvo прекратила выпуск грузовиков в России. К сентябрю продажи компании в стране сократились на 59%.
  • В июле 2022-го производитель предупредил о частичном сокращении сотрудников в России — тогда их было 1270. В октябре Volvo допустила возможность полной продажи российского бизнеса.

#новость #volvo

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23 комментария
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 Mr Black

Когда нибудь будут хорошие новости?….

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Kiss1nger

Возможно после 2036-го. Но это неточно.

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Иван Серик
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Pavel Grishunin

Надеюсь она сортиры драет во вкусной точке

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Mr Black

Ну подумаешь…еще нужно 13 лет потерпеть🤦

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Федор Русаков

А почему именно 36? Ванга прогноз сделала?

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Саша Панина

Сегодня пятница, это хорошие новости!

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Alex Shevchenko

Для кого хорошие?)

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Dima Alexeev

Это и есть хорошие

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Сергей Я

К новому году.

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Zamir Saidov

Не понял. Так продали или просто цап царап?

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Mr Black

А пример на заводе Рено который резко стал выпускать китайский «Москвич» не ясно как это происходит?

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Andrew K.

Там Рено продал за 1 рубль с правом обратного выкупа, на сколько помню. Тут же информации не привели на основе чего переход произошёл. Ощущение, что всё-таки царап

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Вадим Д.

Товарищ Ким доволен.

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Аккаунт разморожен

Товарищ Си тоже.

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Вадим Д.

Достойные товарищи очень довольны!

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Сергей Я

Кардашьян?

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Император Нолимоций

За гарантийным обслуживанием тоже в «АвтоВАЗ»?

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Dima Alexeev

К Ашоту или Армену

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debil
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Alex Shevchenko

Э ром дом дом..)🎶

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Булка хлеба

Так Вольво вроде китайская уже. Это что, удар в нефритовый стержень?

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Владимир Егоров

half-life 3 теперь сделают русские. Ура!

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20 комментариев
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