Активы Volvo в России передали местному инвестору Статьи редакции
Они перешли под контроль Игоря Кима — владельца «Экспобанка» и строительной группы «Астон», обнаружил «Интерфакс».
- Минпромторг рассказал «Интерфаксу», что активы Volvo передали новому собственнику, вместе с ним ведомство определило «отечественного партнёра» для перезапуска производства на заводе в Калуге. Кого именно — не уточняется. Сумму сделки и имя инвестора Минпромторг не раскрыл. Сама Volvo о продаже не сообщала.
- Издание обнаружило в ЕГРЮЛ, что дочерние структуры Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, перешли под операционный контроль бизнесмена Игоря Кима — владельца «Экспобанка» и строительной группы «Астон».
- В среду, 6 сентября, гендиректором завода Volvo Trucks (АО «Стоков Машинное Оборудование», ранее — АО(Н) «Вольво Восток»), согласно реестру, стал партнёр Кима по бизнесу в сфере авторитейла и первый зампред правления «Экспобанка» Алексей Санников. Совладельцами предприятия по-прежнему числятся AB Volvo (75%) и Volvo Trucks Region CE Gmbh (25%).
- Лизинговую компанию Volvo AB (ООО «Стоков Финансовые Услуги», ранее — ООО «Вольво Финанс Сервис Восток»), которая специализировалась на финансовом лизинге грузовиков, автобусов и строительной техники Volvo и Renault Trucks, возглавил другой партнёр Кима — инвестбанкир, сооснователь фонда ExpoCapital Никита Ряузов.
- Под его руководство перешло также подконтрольное этой компании ООО «Стоков Финансы» (ранее — «Вольво Финанс Восток»). ООО «Стоков Финансовые Услуги» всё так же принадлежит VFS International AB (99,88%) и Volvo Financial Services GmbH (0,11%).
- Непосредственный контроль Ким получил лишь в одной из российских «дочек» Volvo — ООО «Стоков Конструкция» (ранее — ООО «Вольво Строительная Техника Восток»), отмечает издание. Компания специализируется на производстве, лизинге и продаже спецтехники 99% в ней получило контролируемое бизнесменом ООО «Группа ”Астон”». Представитель Кима отказалась комментировать изданию вопросы о сделках с активами Volvo.
- В конце февраля 2022 года Volvo прекратила выпуск грузовиков в России. К сентябрю продажи компании в стране сократились на 59%.
- В июле 2022-го производитель предупредил о частичном сокращении сотрудников в России — тогда их было 1270. В октябре Volvo допустила возможность полной продажи российского бизнеса.
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Когда нибудь будут хорошие новости?….
Возможно после 2036-го. Но это неточно.
Надеюсь она сортиры драет во вкусной точке
Ну подумаешь…еще нужно 13 лет потерпеть🤦
А почему именно 36? Ванга прогноз сделала?
Сегодня пятница, это хорошие новости!
Для кого хорошие?)
Это и есть хорошие
К новому году.
Не понял. Так продали или просто цап царап?
А пример на заводе Рено который резко стал выпускать китайский «Москвич» не ясно как это происходит?
Там Рено продал за 1 рубль с правом обратного выкупа, на сколько помню. Тут же информации не привели на основе чего переход произошёл. Ощущение, что всё-таки царап
Товарищ Ким доволен.
Товарищ Си тоже.
Достойные товарищи очень довольны!
Кардашьян?
За гарантийным обслуживанием тоже в «АвтоВАЗ»?
К Ашоту или Армену
Э ром дом дом..)🎶
Так Вольво вроде китайская уже. Это что, удар в нефритовый стержень?
half-life 3 теперь сделают русские. Ура!