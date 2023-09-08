«Яндекс» возобновил работу над беспилотными автомобилями в США под новым брендом — Forbes Статьи редакции
Испытания в стране приостановили в марте 2022 года.
- Компания открыла подразделение по разработке беспилотных автомобилей в Остине, штат Техас, рассказали Forbes два источника в «Яндексе». Оно будет работать под брендом Avride и рассчитывает привлечь сторонние инвестиции.
- По словам собеседников издания, в США уже релоцировалась часть сотрудников израильского подразделения по разработке беспилотников. Ещё часть команды ждёт оформления американских виз, пояснил источник, близкий к российской части «Яндекса». В компании отказались от комментариев.
- К переезду в Остин израильскую команду подтолкнула «финансовые причины», утверждает один из собеседников. В Израиле высокая стоимость жизни, а налоговые льготы для иностранцев действуют только в первые 12 месяцев после переезда в страну.
- Ещё одной причиной переезда в США стало большое количество дорог, которые подходят для тестирования беспилотных автомобилей, и удобное регулирование, рассказал источник, связанный с международным бизнесом «Яндекса». При этом закрывать офис в Израиле компания не планирует, отметил он.
- «Яндекс» запустил тестирование беспилотных автомобилей в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотных машин в Израиле, чтобы научить их распознавать скутеры и мотоциклы и лучше ориентироваться на круговых перекрёстках.
- В 2020 году компания начала тестировать беспилотники на дорогах в США, в том числе без человека за рулём. В марте 2022 года испытания прекратились.
- В августе 2022 года источник «Ъ» рассказал, что «Яндекс» решил перенести разработку беспилотников и роботов-доставщиков в Израиль.
- В ноябре совет директоров нидерландской Yandex N.V. объявил о планах разделить бизнес на российский и международный. Подразделения автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных планируют выделить в самостоятельные компании за рубежом. Они также должны продолжить работу в России.
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Из заголовка я понял, что новый бренд Яндекса это Форбс.
господи жиза, я пять раз перечитала чтобы понять
А, может, так и есть?
Почему не Aviato?
Или Aviator
Ну-ну.
Очень жаль, что созданная в России компания уже давно к ней не имеет отношения и развивается совсем в других странах. То, что осталось в России, уже не Яндекс, а что-то другое. Какой-то Линкин Парк без Честера
Им сейчас действительно логичнее развиваться не там, где гайки закручивают каждый день
Ну, переехали и разделились они не из-за гаек в РФ. Яндекс спокойно существовал в союзе с государством. Переехали они из-за санкций.
Если бы не действия нашего правительства, то санкций и не было бы. По факту все равно отсюда рыба гниет
Этот клубок взаимных обвинений можно раскручивать бесконечно, до пещерных времён, когда кто-то у кого-то палку отобрал.
Мой коммент был именно ответом на "логичнее развиваться не там, где гайки закручивают каждый день". И переехали они не из-за гаек точно.
Рад, что адекватной части Яндекса хватило сил встать на ноги и продолжать работу.
Да яндекс как таракан, выживут в любой ситуации
Ролевая
AV - Аркадий Волож? :)
А по какой визе они сотрудников в США перевозят?
Или по Лаутенбергу всех, так как из IZ