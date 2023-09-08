BMW передумала продавать подписки на подогрев сидений за $18 в месяц Статьи редакции
Услуга оказалась непопулярной, признался член совета директоров автоконцерна Петер Нота.
- ВMW больше не будет предлагать подписку на подогрев руля и сидений владельцам машин. Клиенты посчитали, что «платят за одно и то же два раза», поэтому услуга не пользовалась спросом, рассказал Autocar член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Петер Нота.
- Подогрев останется дополнительной опцией, но только при выборе комплектации во время покупки машины.
- Подписки на подогрев сидений появились в разных странах, например, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Южной Корее и ЮАР, в июле декабря 2022 года. Она стоила около $18 в месяц, $180 в год, $300 за три года или $415 — за безлимитный доступ.
- Компания продолжит эксперименты с подпиской, например, планирует предлагать сервис для помощи в парковке и адаптивную подвеску.
- С 2016 года BMW предлагала подключение к Apple CarPlay за единовременную плату в $300, а позже за $80 в год. В 2019-м компания отказалась от программы.
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Их просто засудили и они передумали..
А как же теперь без подогрева?
Задница зимой замёрзнет же..))
Людям не кажется
Ты, конечно, прав, но помнишь, как лет 20-ть назад ДжиЭм продавал опции "пакетами"? Например, чтобы купить машину с рукожопным теплом, мне пришлось брать полный пакет с противотуманками.
Те, у кого этого пакета не было, у них там в этих местах бампера "технические отверстия" были в заглушках.
Вот это было свинство, да.
Особенно, когда в первую же зиму при выезде из подземки от чистящего трактора мне в поднявшийся нос кусок льда крутящейся щётки прилетел аккурат в низ бампера в эту правую противотуманку))
Божечка великий затейник, конечно, с этим "накуй не надо - ну без неё и поездишь"
Это диджитал технолоджи продакшен.
Потому что горящий от злости пердак и так все отлично согревает.
Назло фрицам отморожу жеппу.
Выдвижные самотыки зашли бы веселее
Анальные фиксаторы, выстреливающие при аварии.
это для богатых, в автовазе швабры ставят
Подогрев, да ещё и по подписке? Нет уж, печкой обойдутся
буду греть пердак комментами на VC.ru
С большой вероятностью им не кажется
Ну как это не так?! Обогрев бесплатно установили чтоль? Не запихнули в стоимость машины? Не верится как-то.
Именно так, его дешевле ставить всем, чем городить отдельную производственную линию.
P.S. но цена конечно конь. 500$ за фактически "купить функцию", китайская грелка-чехол с алишки стоит 5$, так себе конечно сравнение, но порядок цен передаёт.
Вот еще идея, предоставлять подписку на автомобиль, который уже купил, чтобы была возможность получать дополнительную услугу и пользоваться автомобилем, когда будет удобно
По моей статистике главные отморозки по стилю вождения как раз на BMW и ездят.
Помнится, один челик пытался со мной спорить, когда я ему говорил, что платить за одно и то же два раза это безумие. Ибо эти функции уже включены в стоимость автомобиля, т.к. они уже там физически есть. Но сторонников не переубедить, не знаю что у них а голове происходит. Пусть на кассе в магазине открутят пробку от бутылки с водой и заплатят за нее дополнительно 10% от стоимости, не знаю как ещё объяснить
Еще в 90-е в Интеле вместо линейки процессоров производили один самый мощный и перемычками отключали у него ядра и понижали производительность. Были лайфхаки, что нужно сделать, чтобы хакнуть мощность. Как тебе такое физически?
"Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили. На самом деле это не так".
Как владелец новой БМВ хочу сказать, что товарищ пиздит. Там есть опция для "подготовки определенной функции" и "сама функция".
Когда ты покупаешь авто, в котором что-то может быть активировано софтверно, то все в ней уже есть и ты уже заплатил за все это.
Более того, мне продавец сказал, что с тем же рулем, происходит такая ситуация: тот кто берет себе машину в лизинг, берет функцию по подписке, так как подписка чуть дешевле, чем постоянная функция. Через 2 года, кто-то покупает себе машину как БУ и ему приходится платить еще раз, чтобы получить себе эту функцию. В итоге БМВ получает в два раза больше бабла.
Кажется повлиял пример с теслой, где автопилот и прочие помощники за отдельную монету от авто
Ну все таки автопилот это не обязательная функция, а действительно может продаваться как полноценный "доп", но вот к подогрева руля действительно есть вопросы
"Не прокатило, вычеркиваем"
Просто машины стали дороже на 415 баксов.
Изначально было понятно! Скоро начнут доплачивать сами чтобы их корыта брали)))
да ,услуга действительно не особо полезная
Предлагаю БМВ за подписку сделать показ факов на стоп-сигналах для водил сзади. Понты дороже денег
Не прокатило, вычеркиваем.
😄😄😄😄лохов нашел
Вам бы братья баварские продажи свои сохранить в связи с китайской экспансией, а они подогрев продают, идиоты.
Петя думал, что он самый умный разводила, но на самом деле это не так.
То есть механизм установлен, софт разработан и интегрирован. Но денег при покупке автомобиля за это все не брали даже в базовой комплектации. А заложили в подписку? Ну очень сомнительно.
"На самом деле это не так, но, с другой стороны, восприятие клиентов — это и есть реальность"
Ну то есть в покрытых мхом и пропахших прелыми дедами коридорах европейских автоконцернах НАКОНЕЦ-ТО стали о чем-то догадываться
Жду когда прозреют насчет того, что идея "а давайте от ДВС откажемся к 2025 году" тоже окажется, мягко говоря, глуповатой.
БМВ тачки для пацанов с контактами иванычей, сервис в России то больше недоступен
Спецоперация "Прогрев гоев" не удалась.
Здравый смысл победил.