Транспорт
Маша Цепелева

BMW передумала продавать подписки на подогрев сидений за $18 в месяц Статьи редакции

Услуга оказалась непопулярной, признался член совета директоров автоконцерна Петер Нота.

  • ВMW больше не будет предлагать подписку на подогрев руля и сидений владельцам машин. Клиенты посчитали, что «платят за одно и то же два раза», поэтому услуга не пользовалась спросом, рассказал Autocar член совета директоров BMW по продажам и маркетингу Петер Нота.
  • Подогрев останется дополнительной опцией, но только при выборе комплектации во время покупки машины.

Мы думали, что предлагаем клиентам дополнительную услугу, с возможностью активировать её в любое время, но спрос оказался не так уж велик. Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили (за функции, встроенные в автомобиль ещё при покупке, — vc.ru). На самом деле это не так, но, с другой стороны, восприятие клиентов — это и есть реальность.

Петер Нота
  • Подписки на подогрев сидений появились в разных странах, например, Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Южной Корее и ЮАР, в июле декабря 2022 года. Она стоила около $18 в месяц, $180 в год, $300 за три года или $415 — за безлимитный доступ.
  • Компания продолжит эксперименты с подпиской, например, планирует предлагать сервис для помощи в парковке и адаптивную подвеску.
  • С 2016 года BMW предлагала подключение к Apple CarPlay за единовременную плату в $300, а позже за $80 в год. В 2019-м компания отказалась от программы.
Сиденья в автомобиле, фото BMW

#новость #bmw

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53 комментария
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 Вадим Д.
Услуга оказалась непопулярной
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Иван Серик

Их просто засудили и они передумали..

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S.Capusta

А как же теперь без подогрева?
Задница зимой замёрзнет же..))

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11 комментариев
Амбассадор Черноголовки
Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили

Людям не кажется

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S1m0ne

Ты, конечно, прав, но помнишь, как лет 20-ть назад ДжиЭм продавал опции "пакетами"? Например, чтобы купить машину с рукожопным теплом, мне пришлось брать полный пакет с противотуманками.
Те, у кого этого пакета не было, у них там в этих местах бампера "технические отверстия" были в заглушках.
Вот это было свинство, да.
Особенно, когда в первую же зиму при выезде из подземки от чистящего трактора мне в поднявшийся нос кусок льда крутящейся щётки прилетел аккурат в низ бампера в эту правую противотуманку))
Божечка великий затейник, конечно, с этим "накуй не надо - ну без неё и поездишь"

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1 комментарий
Цукер Блин

Это диджитал технолоджи продакшен.

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Rha

Потому что горящий от злости пердак и так все отлично согревает.

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Цукер Блин

Назло фрицам отморожу жеппу.

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schengen.reisen versicherung

Выдвижные самотыки зашли бы веселее

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Цукер Блин

Анальные фиксаторы, выстреливающие при аварии.

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Отнюдь

это для богатых, в автовазе швабры ставят

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2 комментария
Никита Звонарь

Подогрев, да ещё и по подписке? Нет уж, печкой обойдутся

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Хозяин

буду греть пердак комментами на VC.ru

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Bames Jond
Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили

С большой вероятностью им не кажется

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Стерлядка Вяленая
Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили (за функции, встроенные в автомобиль ещё при покупке, — vc.ru). На самом деле это не так

Ну как это не так?! Обогрев бесплатно установили чтоль? Не запихнули в стоимость машины? Не верится как-то.

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Андрей Иванов

Именно так, его дешевле ставить всем, чем городить отдельную производственную линию.
P.S. но цена конечно конь. 500$ за фактически "купить функцию", китайская грелка-чехол с алишки стоит 5$, так себе конечно сравнение, но порядок цен передаёт.

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2 комментария
Jiko

Вот еще идея, предоставлять подписку на автомобиль, который уже купил, чтобы была возможность получать дополнительную услугу и пользоваться автомобилем, когда будет удобно

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Хозяин

По моей статистике главные отморозки по стилю вождения как раз на BMW и ездят.

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Александр Пустовалов

Помнится, один челик пытался со мной спорить, когда я ему говорил, что платить за одно и то же два раза это безумие. Ибо эти функции уже включены в стоимость автомобиля, т.к. они уже там физически есть. Но сторонников не переубедить, не знаю что у них а голове происходит. Пусть на кассе в магазине открутят пробку от бутылки с водой и заплатят за нее дополнительно 10% от стоимости, не знаю как ещё объяснить

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Цукер Блин

Еще в 90-е в Интеле вместо линейки процессоров производили один самый мощный и перемычками отключали у него ядра и понижали производительность. Были лайфхаки, что нужно сделать, чтобы хакнуть мощность. Как тебе такое физически?

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Alex Lowen

"Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили. На самом деле это не так".
Как владелец новой БМВ хочу сказать, что товарищ пиздит. Там есть опция для "подготовки определенной функции" и "сама функция".
Когда ты покупаешь авто, в котором что-то может быть активировано софтверно, то все в ней уже есть и ты уже заплатил за все это.
Более того, мне продавец сказал, что с тем же рулем, происходит такая ситуация: тот кто берет себе машину в лизинг, берет функцию по подписке, так как подписка чуть дешевле, чем постоянная функция. Через 2 года, кто-то покупает себе машину как БУ и ему приходится платить еще раз, чтобы получить себе эту функцию. В итоге БМВ получает в два раза больше бабла.

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Иван Бонич

Кажется повлиял пример с теслой, где автопилот и прочие помощники за отдельную монету от авто

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Ale K

Ну все таки автопилот это не обязательная функция, а действительно может продаваться как полноценный "доп", но вот к подогрева руля действительно есть вопросы

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Ракс

"Не прокатило, вычеркиваем"

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Цукер Блин

Просто машины стали дороже на 415 баксов.

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A V

Изначально было понятно! Скоро начнут доплачивать сами чтобы их корыта брали)))

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Dmitry Eliseev

да ,услуга действительно не особо полезная

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schengen.reisen versicherung

Предлагаю БМВ за подписку сделать показ факов на стоп-сигналах для водил сзади. Понты дороже денег

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Антон Большаков

Не прокатило, вычеркиваем.

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Nikolay Golovnov

😄😄😄😄лохов нашел

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Роман Кулаков

Вам бы братья баварские продажи свои сохранить в связи с китайской экспансией, а они подогрев продают, идиоты.

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Вася Пражкин
Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили. На самом деле это не так.

Петя думал, что он самый умный разводила, но на самом деле это не так.

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Грустный супчик
Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили (за функции, встроенные в автомобиль ещё при покупке, — vc.ru). На самом деле это не так, но, с другой стороны, восприятие клиентов — это и есть реальность.

То есть механизм установлен, софт разработан и интегрирован. Но денег при покупке автомобиля за это все не брали даже в базовой комплектации. А заложили в подписку? Ну очень сомнительно.

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Arnold Kristonsen

"На самом деле это не так, но, с другой стороны, восприятие клиентов — это и есть реальность"

Ну то есть в покрытых мхом и пропахших прелыми дедами коридорах европейских автоконцернах НАКОНЕЦ-ТО стали о чем-то догадываться

Жду когда прозреют насчет того, что идея "а давайте от ДВС откажемся к 2025 году" тоже окажется, мягко говоря, глуповатой.

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schengen.reisen versicherung

БМВ тачки для пацанов с контактами иванычей, сервис в России то больше недоступен

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Send Nukes

Спецоперация "Прогрев гоев" не удалась.

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Родитель 1

Здравый смысл победил.

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