Мы думали, что предлагаем клиентам дополнительную услугу, с возможностью активировать её в любое время, но спрос оказался не так уж велик. Людям кажется, что они повторно платят за то, что уже однажды оплатили (за функции, встроенные в автомобиль ещё при покупке, — vc.ru). На самом деле это не так, но, с другой стороны, восприятие клиентов — это и есть реальность.