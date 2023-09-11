Пикап Sollers, который собирают на бывшем заводе Mazda, будет стоить от 2,4 млн рублей — «Ъ» Статьи редакции
Это локализованная копия модели JAC T6.
- «Соллерс» 11 сентября 2023 года начнёт серийную сборку пикапов на заводе во Владивостоке под собственным брендом, рассказали источники «Ъ». Пока речь идёт об одной модели — это автомобиль, аналогичный китайскому JAC T6.
- По информации издания, он будет стоить от 2,4 млн рублей за бензиновую версию и от 2,5 млн рублей — с дизельным двигателем. В начале 2024 года начнётся производство ещё одной модели пикапа, но линейка будет расширяться и в другие сегменты.
- На конвейере во Владивостоке нет линии для сварки и окраски. Но в автомобилях будут локальные комплектующие: сначала блок «ЭРА-Глонасс» и электроника, позже — двигатель и автоматическая коробка передач российской сборки, рассказал собеседник «Ъ», знакомый с планами компании.
В сентябре 2022 года «Соллерс Авто» заявила, что запустит производство машин под собственным брендом. А в ноябре Mazda передала «Соллерсу» свою долю в совместном предприятии на Дальнем Востоке за €1. Японская компания оценила убытки в 12 млрд иен или $82 млн по курсу на 10 ноября 2022 года.
- До весны 2022 года во Владивостоке выпускались кроссоверы Mazda CX-9 и CX-5, седан Mazda 6. О выпуске там пикапов под брендом Sollers стало известно в июле 2023 года.
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Можно даже и не пояснять, других-то сверхдержава не изготовит.
Почему не изготовит? Любые трехбуквенные на выбор - jac, faw, byd, gac - тысячи их
С тремя буквами не очень шутка: УАЗ, ГАЗ, ВАЗ...
А че патриотично не назвать? Пикап это слово инородное, недружественное🫡
Зовут же америкосы платки «бабушкой», так что нам тоже можно
"Babooshka, Babooshka, Babooshka-ya-ya!"
Очередной китаец? Победа!
Совет № 42: Берите, как только начнут продавать. Хотя бы двигатель и коробка будут нормальными, китайскими.
Что вы ноете, диванные аналитики? Китайцы также начинали с локализации. Пусть что-то делают, чем не делают.
Мазда сама откололась, под давлением пиндосов.
Согласен! Плюс сохранение рабочих мест, загрузка мощностей, получение опыта сборки. Глядишь и сами попробуем делать.
"...он будет стоить от 2,4 млн рублей за бензиновую версию и от 2,5 млн рублей — с дизельным двигателем"
По тому, что удалось найти, цены на T6 в Китае 11-18 тысяч баксов. Ну то есть 1,1-1,8 млн рублей. Сейчас установленная цена кажется не такой уж и большой, но вот смущает это "от".