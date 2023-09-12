Транспорт
Маша Цепелева

Таможенный департамент Литвы объявил, что не будет пропускать автомобили с российскими номерами Статьи редакции

Ведомство так решило после разъяснений Еврокомиссии о том, что ввоз личных автомобилей считается запрещённым импортом.

  • Через литовские пограничные пункты не пропустят автомобили с регистрацией в России. При этом гражданство владельца не имеет значения, пояснили BBC в Таможенном департаменте Литвы.
  • Главы МВД Литвы Агне Билотайте и МИДа Йовита Нелюпшене заявляли, что российские автомобили, въезжающие в страну, должны быть конфискованы, передавало агентство BNS. Это не коснётся только тех, кто едет транзитом в Калининград «с необходимыми документами», но какими не уточняется.
  • В конце июня 2023 года владельцы рассказали о случаях ареста машин из России в Германии. Сотрудники немецкой таможни объясняли это санкциями и уведомляли, что заводят уголовные дела.
  • 8 сентября Еврокомиссия пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах может расцениваться как запрещённый импорт личных автомобилей. То же касается и личных вещей. Позже ведомство заявило, что страны ЕС должны в индивидуальном порядке решить, вводить ли запреты.
  • 12 сентября Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что российские автомобили могут по-прежнему въезжать в страну. На погранконтроле в Латвии корреспонденту BBC пояснили, что из-за российских автомобильных номеров «проблем не будет». Такая же позиция была у сотрудников пограничного пункта эстонской Лухаамы.

#новость #литва #финляндия #латвия #санкции

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9 комментариев
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 Eternal Hate

Шавка всё пытается выслужиться перед хозяевами

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Artu

Калининграду амба

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Dima Alexeev

Не дождётесь

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Антон Калинкин

Типичные

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Вадим Д.

Кто бы сомневался. Медленные и трудные тоже вот-вот подтянутся.

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Seppo Nopilainen

.

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Dima Alexeev

Почему бы и нет

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Тимофей Измайлов

А тут уже можно приплетать политику? Или зашквар?

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melkiyPadonok

Финляндии приготовиться .

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6 комментариев
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