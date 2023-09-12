Таможенный департамент Литвы объявил, что не будет пропускать автомобили с российскими номерами Статьи редакции
Ведомство так решило после разъяснений Еврокомиссии о том, что ввоз личных автомобилей считается запрещённым импортом.
- Через литовские пограничные пункты не пропустят автомобили с регистрацией в России. При этом гражданство владельца не имеет значения, пояснили BBC в Таможенном департаменте Литвы.
- Главы МВД Литвы Агне Билотайте и МИДа Йовита Нелюпшене заявляли, что российские автомобили, въезжающие в страну, должны быть конфискованы, передавало агентство BNS. Это не коснётся только тех, кто едет транзитом в Калининград «с необходимыми документами», но какими не уточняется.
- В конце июня 2023 года владельцы рассказали о случаях ареста машин из России в Германии. Сотрудники немецкой таможни объясняли это санкциями и уведомляли, что заводят уголовные дела.
- 8 сентября Еврокомиссия пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах может расцениваться как запрещённый импорт личных автомобилей. То же касается и личных вещей. Позже ведомство заявило, что страны ЕС должны в индивидуальном порядке решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что российские автомобили могут по-прежнему въезжать в страну. На погранконтроле в Латвии корреспонденту BBC пояснили, что из-за российских автомобильных номеров «проблем не будет». Такая же позиция была у сотрудников пограничного пункта эстонской Лухаамы.
32 показа
527 открытий
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Шавка всё пытается выслужиться перед хозяевами
Калининграду амба
Не дождётесь
Типичные
Кто бы сомневался. Медленные и трудные тоже вот-вот подтянутся.
.
Почему бы и нет
А тут уже можно приплетать политику? Или зашквар?
Финляндии приготовиться .