Латвия запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции
При отказе вернуться назад машину могут конфисковать.
- Въезжать в Латвию через пункты на границе с Россией и Беларусью на машинах с российскими номерами запрещено с 18:00 12 сентября по местному времени, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснение Службы государственных доходов.
- Владельцы таких автомобилей должны будут вернуться в Россию или Беларусь, иначе машину могут конфисковать.
- Возвращаться из Евросоюза (ЕС) в Россию на легковых автомобилях с российскими номерами можно, но при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве личного средства передвижения.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах может расцениваться как запрещённый импорт личных автомобилей. Позже ЕК добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва объявила о запрете на въезд 12 сентября. Финляндия заявила, что российские автомобили могут по-прежнему пересекать границу.
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Но если ты чинуша и тебе нужно на лечение, то welcome в ЕС. Урсула не против. А ты, обычный средний класс, который против войны, получи визу на неделю или вообще дома сиди.
А прибалты…Как всегда. Не люди, а говно.
"А ты, обычный средний класс, который против войны..."
И что ты сделал против войны? Сидел дома и шепотом возмущался? Латвия может вводить любые санкции против агрессора. Это их право.
виктимблейминг
Можно плз еще оправданий нацизма (радикального шовинизма, где нация = гражданская нация)? Может русских еще в концлагеря помещать можно?
Подождите
Это вся политика ЕС и штатов. Элита как гоняла к ним на отдыхи, лечения так и гоняет, как отправляли пиздюшню в тамошние вузы, так и отправляют. А если ты обычный чел, то тебе там не рады! Руки по локоть в крови, поддерживаешь жуткий режим и вообще из-за тебя мир рушится!
ну так ты проголосуй против такого неприятного правительства, поменяй. ах да, ты же не знаешь что это такое
проголосуй? серьёзно? может ещё петицию на ченджорг подписать?
А что скажет вадим и сочувствующие в столь сложное время для Родины... А, они сейчас обсуждают как они запретили меня на виси.
И рекомендую к прочтению сокр. Детище Вадима и ко. Там очень интересный контент.
Вот например
Кликбейтный заголовок, но суть вроде передана верно
Не люди, а правительство.
Санкции не против народа, напоминаю :)
Так санкции и не против народа, а против бездушных вещей.
да кого волнует что ты там напоминаешь? своим властям сходи напомни что-нибудь
ой, петр пэ поставил дизлайк, какой жесткий протест, теперь то точно эстонцы передумают и прибегут извиняться
Россияне страдают от бессмысленности санкций, а украинцы от бессмысленности того, что второй год над головой летают ракеты. Интересно, кто больше страдает.
Чтобы невинные перестали страдать, должны страдать невинные? Если кто-то страдает, нужно не прекратить его страдания, а заставить страдать еще кого-то?
Граждане стороны агрессии априори не невинны, чтобы стать таким нужны аргументы. Говорю как россиянин, живущий в Украине.
Нет, не нужны аргументы, если человек не участвует в агрессии. Иначе аргументы невиновности можно потребовать и от граждан Украины. Это уже ксенофобия. Смешно видеть как ЕС издевалось даже над людьми бегущими от перспективы участия в войне.
Отлично, еще одно место для бесплатной утилизации старой машины, на этот раз даже есть общая граница.
Нужно просто уже закрыть границу наглухо и всё, сколько можно уже катать этот хайп туда-сюда.
разве личное авто и выезд за пределы матушки-Родины это не чуждые нам ценности? Нам же Главный указал три жизненных сценария развития - скопытится от водки, попасть под колеса или поехать на сво. Остальное нам нахой не нужно.
Да всё уже запретите всем ЕСом нахер отъ*битесь только.
Можно в ответ запретить Латвию.
а запрещалочка выросла?
Тем временем, где то в парламенте...
А что может помешать?
ну а что ей мешало 23 года?
Дураки были. Верили в дружбу народов. Что спорт вне политики, а шпроты это просто килька.
ну то что 23 года под дураком сидели - это и так понятно
Слышал легенду,
Будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили
Странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка
Хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгою,
Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким,
Бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались,
И побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду
Бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший,
В воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной
Луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны
И трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали
Добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру
В сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы
Серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно
Боль и печали...
Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки
Прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно,
Далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают,
Думают редко...
В них ничего не осталось от предков.
Время гигантов
Гуськов Алексей
Уже на год пережила :))
Ну Эстонцы, ну вы чо там тупите, ну камон...
Стало невозможным предсказать, куда эти санкции приведут Россию.
Ну, примерное направление все же есть
Какая увлекательная статья, просто не могу сдержать свою радость!
Да что ж такое-то
Маша осознанно или нет пригласила куколдов рассказать свою куколдскую точку зрения
Так отлично. Куплю шаху убитую и поеду. Будет смешно 🤣
ага - развернут на границе и не пустят просто
Основания? Старая машина?
Езжай. Пришли отчет. Или ты балабол?
Оппа.. вызов ☎️ креативный копирайтер Ольга 😀
Да
Прям забавно наблюдать, как ЕС и США делает все то, чтобы простые русские люди, которые не поддерживают войну, все больше ненавидели эти страны. Так как это уже тот самый нацизм, унижение по национальносу признаку и сегрегация людей, чисто по месту рождению. То есть потверждают все что было ложью от Пу, но теперь стало реальностью.
Мне кажется что они долбоебы.
Токсик, тебя еще не выслали из твоего мерсина?
Я тебя жду.