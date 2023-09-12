Транспорт
Маша Цепелева

Латвия запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции

При отказе вернуться назад машину могут конфисковать.

  • Въезжать в Латвию через пункты на границе с Россией и Беларусью на машинах с российскими номерами запрещено с 18:00 12 сентября по местному времени, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пояснение Службы государственных доходов.
  • Владельцы таких автомобилей должны будут вернуться в Россию или Беларусь, иначе машину могут конфисковать.
  • Возвращаться из Евросоюза (ЕС) в Россию на легковых автомобилях с российскими номерами можно, но при условии, что они не декларируются как товар и используются только в качестве личного средства передвижения.
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах может расцениваться как запрещённый импорт личных автомобилей. Позже ЕК добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва объявила о запрете на въезд 12 сентября. Финляндия заявила, что российские автомобили могут по-прежнему пересекать границу.

#новость #литва

2.5K показов
1.4K открытий
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
0
50 комментариев
Написать комментарий...
 John Smith

Но если ты чинуша и тебе нужно на лечение, то welcome в ЕС. Урсула не против. А ты, обычный средний класс, который против войны, получи визу на неделю или вообще дома сиди.
А прибалты…Как всегда. Не люди, а говно.

Ответить
Развернуть ветку
Шалтай Болтай

"А ты, обычный средний класс, который против войны..."
И что ты сделал против войны? Сидел дома и шепотом возмущался? Латвия может вводить любые санкции против агрессора. Это их право.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
И что ты сделал против войны?

виктимблейминг

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Тимофеев

Можно плз еще оправданий нацизма (радикального шовинизма, где нация = гражданская нация)? Может русских еще в концлагеря помещать можно?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Владимирович

Подождите

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Это вся политика ЕС и штатов. Элита как гоняла к ним на отдыхи, лечения так и гоняет, как отправляли пиздюшню в тамошние вузы, так и отправляют. А если ты обычный чел, то тебе там не рады! Руки по локоть в крови, поддерживаешь жуткий режим и вообще из-за тебя мир рушится!

Ответить
Развернуть ветку
Пряничный дедушка

ну так ты проголосуй против такого неприятного правительства, поменяй. ах да, ты же не знаешь что это такое

Ответить
Развернуть ветку
ttt

проголосуй? серьёзно? может ещё петицию на ченджорг подписать?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

А что скажет вадим и сочувствующие в столь сложное время для Родины... А, они сейчас обсуждают как они запретили меня на виси.
И рекомендую к прочтению сокр. Детище Вадима и ко. Там очень интересный контент.
Вот например

Ответить
Развернуть ветку
MrLoad

Кликбейтный заголовок, но суть вроде передана верно

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Тимофеев

Не люди, а правительство.

Ответить
Развернуть ветку
Артём Щука

Санкции не против народа, напоминаю :)

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Так санкции и не против народа, а против бездушных вещей.

Ответить
Развернуть ветку
Пряничный дедушка

да кого волнует что ты там напоминаешь? своим властям сходи напомни что-нибудь

Ответить
Развернуть ветку
Пряничный дедушка

ой, петр пэ поставил дизлайк, какой жесткий протест, теперь то точно эстонцы передумают и прибегут извиняться

Ответить
Развернуть ветку
Georgy Frolov

Россияне страдают от бессмысленности санкций, а украинцы от бессмысленности того, что второй год над головой летают ракеты. Интересно, кто больше страдает.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow
Интересно, кто больше страдает

Чтобы невинные перестали страдать, должны страдать невинные? Если кто-то страдает, нужно не прекратить его страдания, а заставить страдать еще кого-то?

Ответить
Развернуть ветку
Батищев Александр

Граждане стороны агрессии априори не невинны, чтобы стать таким нужны аргументы. Говорю как россиянин, живущий в Украине.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Нет, не нужны аргументы, если человек не участвует в агрессии. Иначе аргументы невиновности можно потребовать и от граждан Украины. Это уже ксенофобия. Смешно видеть как ЕС издевалось даже над людьми бегущими от перспективы участия в войне.

Ответить
Развернуть ветку
Бублик static void

Отлично, еще одно место для бесплатной утилизации старой машины, на этот раз даже есть общая граница.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

Нужно просто уже закрыть границу наглухо и всё, сколько можно уже катать этот хайп туда-сюда.

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

разве личное авто и выезд за пределы матушки-Родины это не чуждые нам ценности? Нам же Главный указал три жизненных сценария развития - скопытится от водки, попасть под колеса или поехать на сво. Остальное нам нахой не нужно.

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов
Ответить
Развернуть ветку
Вадим Владимирович

Да всё уже запретите всем ЕСом нахер отъ*битесь только.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Можно в ответ запретить Латвию.

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев
Ответить
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

а запрещалочка выросла?

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

Тем временем, где то в парламенте...

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

А что может помешать?

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

ну а что ей мешало 23 года?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Федотов

Дураки были. Верили в дружбу народов. Что спорт вне политики, а шпроты это просто килька.

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

ну то что 23 года под дураком сидели - это и так понятно

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

Слышал легенду,
Будто когда-то
Эту страну населяли гиганты.
Будто бы жили
Странной судьбою:
Были готовы к работе и к бою,
От недостатка
Хлеба и мяса
Бредили Марксом, Победой и Марсом,
Снежной тайгою,
Арктикой хмурой,
Яркими звёздами над Байконуром,
Пламенем жарким,
Бездной бездонной...
Строили шахты, плотины и домны.
И заблуждались,
И побеждали.
Ждали гостей из немыслимой дали.
Сквозь канонаду
Бойни кровавой
Мчались, чтоб рухнуть в высокие травы,
В снег почерневший,
В воду и в глину...
Алый свой флаг вознесли над Берлином.
Шли от колхозной
Луковой грядки
К Олимпиаде, Афгану, разрядке.
Шли сквозь шаблоны
И трафареты,
Шли, за собой увлекая планету,
Кровью писали
Добрую сказку.
Даже ошибки их были гигантски.
Верили, веру
В сердце лелея,
В непогрешимость речей с Мавзолея,
Знали, что правы
Серп их и молот,
Знали, что мир лишь на время расколот,
Что не навечно
Боль и печали...

Но измельчали. Увы, измельчали...
Их же потомки
Прячутся робко
В затхлой тиши кабинетных коробок,
Мыслят стандартно,
Далью не бредят,
Сводят безжизненно с дебетом кредит,
Мелко мечтают,
Думают редко...
В них ничего не осталось от предков.

Время гигантов
Гуськов Алексей

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Кузнецов

Уже на год пережила :))

Ответить
Развернуть ветку
ИноПост

Ну Эстонцы, ну вы чо там тупите, ну камон...

Ответить
Развернуть ветку
новый участник

Стало невозможным предсказать, куда эти санкции приведут Россию.

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев

Ну, примерное направление все же есть

Ответить
Развернуть ветку
Костя Драгон

Какая увлекательная статья, просто не могу сдержать свою радость!

Ответить
Развернуть ветку
Звенислав Николаевич

Да что ж такое-то

Ответить
Развернуть ветку
Рулон Обоев
Ответить
Развернуть ветку
Artem

Маша осознанно или нет пригласила куколдов рассказать свою куколдскую точку зрения

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

Так отлично. Куплю шаху убитую и поеду. Будет смешно 🤣

Ответить
Развернуть ветку
Mike Elkin

ага - развернут на границе и не пустят просто

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

Основания? Старая машина?

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Новикова

Езжай. Пришли отчет. Или ты балабол?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

Оппа.. вызов ☎️ креативный копирайтер Ольга 😀

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Новикова

Да

Ответить
Развернуть ветку
ingeniare

Прям забавно наблюдать, как ЕС и США делает все то, чтобы простые русские люди, которые не поддерживают войну, все больше ненавидели эти страны. Так как это уже тот самый нацизм, унижение по национальносу признаку и сегрегация людей, чисто по месту рождению. То есть потверждают все что было ложью от Пу, но теперь стало реальностью.
Мне кажется что они долбоебы.

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Новикова

Токсик, тебя еще не выслали из твоего мерсина?
Я тебя жду.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
47 комментариев
Раскрывать всегда
null