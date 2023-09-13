Эстония запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции
Придётся развернуться обратно или пересечь границу пешком.
- Эстония запретила автомобилям с российскими номерами въезжать в страну через пограничные пункты, сообщил эстонский канал ERR со ссылкой на местное МВД. Мера вступила в силу в 10:00 мск 13 сентября 2023 года и касается всех — независимо от того, на каком основании автовладелец въезжает в Эстонию или ЕС.
- На границе Налогово-таможенный департамент проведёт «соответствующие процедуры». После этого владелец транспортного средства должен будет развернуться и уехать обратно или оставить автомобиль и только тогда пересечь границу, пишет ERR.
- Выехать из страны машины с российскими номерами всё ещё могут — через внешнюю границу Эстонии или внутренние границы ЕС.
- Эстония приняла такое решение, посоветовавшись с Латвией и Литвой. По словам местных властей, «совместные ограничения работают лучше всего», а нужны они, чтобы «повысить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию».
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября регулятор смягчил рекомендацию: членам ЕС посоветовали сосредоточится на проверке автомобилей, так как «предметы личной гигиены или одежда» вызывают лишь «несущественное беспокойство».
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград.
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Ну вот и эти подтянулись. Как всегда — последними из «великой» тройки.
Не мог не вспомнить (-:
Прибалты, хуле.
Бред, конечно))
Ожидания: «повысить цену».
Реальность: «уезжаете от мобилизации? Езжайте обратно!»
Ещё и про «привелегии» говорят, совсем не расизм.
Причем тут расизм? Граждане России могут быть любой расы и национальности.
Он имел ввиду россизм😏
Мы все одной расы, дружок
Скажите это эстонцам.
О, kurwa!
Курвы географически немного не там.
"Мы посоветовались и я решил"))
Я правильно понимаю, что если человек въезжает из Финляндии, например, в Эстонию на рос номерах, его первый же полицейский останавливает и отбирает тс?
В Латвии, например, жесткий дефицит ментов, поэтому можно проехать всю страну, никого не встретив. Тем более можно использовать навигатор Waze, который показывает ментовские патрули по дороге и просто объезжать их.
Чушь.
Чисто политика и набирают очки в своей среде избирателей
Шавки как всегда
Че там по отмыванию денег ненавистного русского режима в Nordea и DNB?
Понять не могу, почему обворовывают Россию, а штраф Danske оплатил США?
Вот вроде хочется саркастически пошутить про Прибалтику и сказать, что это все было ожидаемо… а потом вспоминаешь, как недавно некоторые чиновники или пропагандоны, типа соловьева говорили, что Прибалтику нужно стереть с лица земли и всё в таком духе. Прибалтов тоже можно понять после такой риторики. Особенно на фоне новостей, как некоторые россияне на Кубе вербуют людей на то, что нельзя называть.
Эстонии пора просить извинения у России, последствия не заставят себя ждать и будут жесткими
МИД в твиттере озабоченность может высказать? Да, это будет суровая кара