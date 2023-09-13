Транспорт
Полина Лааксо

Эстония запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции

Придётся развернуться обратно или пересечь границу пешком.

  • Эстония запретила автомобилям с российскими номерами въезжать в страну через пограничные пункты, сообщил эстонский канал ERR со ссылкой на местное МВД. Мера вступила в силу в 10:00 мск 13 сентября 2023 года и касается всех — независимо от того, на каком основании автовладелец въезжает в Эстонию или ЕС.
  • На границе Налогово-таможенный департамент проведёт «соответствующие процедуры». После этого владелец транспортного средства должен будет развернуться и уехать обратно или оставить автомобиль и только тогда пересечь границу, пишет ERR.
  • Выехать из страны машины с российскими номерами всё ещё могут — через внешнюю границу Эстонии или внутренние границы ЕС.
  • Эстония приняла такое решение, посоветовавшись с Латвией и Литвой. По словам местных властей, «совместные ограничения работают лучше всего», а нужны они, чтобы «повысить цену, которую Россия будет платить за свою агрессию».
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
  • 12 сентября регулятор смягчил рекомендацию: членам ЕС посоветовали сосредоточится на проверке автомобилей, так как «предметы личной гигиены или одежда» вызывают лишь «несущественное беспокойство».
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград.
Источник: «РИА Новости»

#новость #эстония

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 Вадим Д.

Ну вот и эти подтянулись. Как всегда — последними из «великой» тройки.

Не мог не вспомнить (-:

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Слегка Придурковатый

Прибалты, хуле.

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Framework Юзернеймович

Бред, конечно))

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Gre Li

Ожидания: «повысить цену».
Реальность: «уезжаете от мобилизации? Езжайте обратно!»
Ещё и про «привелегии» говорят, совсем не расизм.

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Alex R

Причем тут расизм? Граждане России могут быть любой расы и национальности.

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Alex Shevchenko

Он имел ввиду россизм😏

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Инженер-душнила

Мы все одной расы, дружок

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Gre Li

Скажите это эстонцам.

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Док

О, kurwa!

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Слегка Придурковатый

Курвы географически немного не там.

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Alex Shevchenko

"Мы посоветовались и я решил"))

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Михаил Штерн

Я правильно понимаю, что если человек въезжает из Финляндии, например, в Эстонию на рос номерах, его первый же полицейский останавливает и отбирает тс?

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Роман Карташов

В Латвии, например, жесткий дефицит ментов, поэтому можно проехать всю страну, никого не встретив. Тем более можно использовать навигатор Waze, который показывает ментовские патрули по дороге и просто объезжать их.

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Михаил Штерн

Чушь.

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Роман Карташов

Чисто политика и набирают очки в своей среде избирателей

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Eternal Hate

Шавки как всегда

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Тау Техно Механикус

Че там по отмыванию денег ненавистного русского режима в Nordea и DNB?
Понять не могу, почему обворовывают Россию, а штраф Danske оплатил США?

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Продюсер душнила

Вот вроде хочется саркастически пошутить про Прибалтику и сказать, что это все было ожидаемо… а потом вспоминаешь, как недавно некоторые чиновники или пропагандоны, типа соловьева говорили, что Прибалтику нужно стереть с лица земли и всё в таком духе. Прибалтов тоже можно понять после такой риторики. Особенно на фоне новостей, как некоторые россияне на Кубе вербуют людей на то, что нельзя называть.

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NN

Эстонии пора просить извинения у России, последствия не заставят себя ждать и будут жесткими

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xbevice

МИД в твиттере озабоченность может высказать? Да, это будет суровая кара

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