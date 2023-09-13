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Транспорт
Полина Лааксо

Evolute опубликовал характеристики нового электровэна i-Van с задним приводом Статьи редакции

О планах запустить производство заявляли ещё в сентябре 2022 года.

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  • «Моторинвест», выпускающая электромобили под брендом Evolute, раскрыла подробности о своей новой модели — электрическом минивэне i-Van. По словам компании, он подойдёт как для «корпоративных целей», так и для повседневного передвижения по городу.
  • Стоимость объявят ближе к старту продаж, но когда они начнутся и на каком этапе находится само производство — неизвестно.
Источник: Evolute — здесь и далее
  • Тип электродвигателя — синхронный с постоянными магнитами. Его пиковая мощность — 90 кВт и 122 л. c. Режимов движения два: Eco и Sport. Максимальная грузоподъёмность машины — 800 кг.
  • Ёмкость литий-железно-фосфатного аккумулятора составляет 67,5 кВт/ч, что обеспечивает запас хода в 400 км. Медленная зарядка от 5% до 100% займёт 15 часов, быстрая от 30% до 80% — 37 минут.
  • Машину выпустят в чёрном, белом и серо-бежевом цветах. Длина корпуса — 513,5 см, ширина — 172 см, высота — 199 см. Салон вместит семь человек и будет выполнен из экокожи в чёрном цвете. Его габариты: длина — 259 см, ширина — 153 см, высота — 128,5 см.
  • Руль можно отрегулировать по высоте. Водительское и пассажирские сиденья также регулируются — в шести и четырёх направлениях соответственно. Спинки кресел третьего ряда складываются, чтобы при необходимости можно было расширить пространство для багажа.
  • В салоне есть розетка на 12 В и три USB-разъёма. Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto состоит из дисплея диагональю 10 дюймов и четырёх динамиков. На приборной панели также располагается цветной дисплей диагональю 3,5 дюйма.
  • Зеркала заднего вида оснащены электрическими регулировкой и обогревом. Помимо этого есть камеры заднего вида, задние датчики парковки и электрообогрев заднего стекла.
  • В машине установлены системы экстренного оповещения при авариях, предупреждения пешеходов о приближении автомобиля, а также системы помощи при экстренном торможении и трогании на подъёме. Для поездок с детьми есть крепления детского сиденья и детский дверной замок.
  • Производство электромобилей Evolute запустили на липецком заводе «Моторинвест» в конце сентября 2022 года. Первой моделью стал седан Evolute i-Pro, он поступил в продажу в конце октября по цене от 2 млн рублей.
  • Тогда же источники «Ведомостей» рассказывали, что компания ведёт переговоры с «Яндекс Go» о поставках машин для таксопарков-партнёров агрегатора. А в июле 2023 года «Моторинвест» сообщил, что запланировал также выпускать зарядные станции, наметив начало работ на конец 2023-го — начало 2024 года.

#новость #evolute

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Рулон Обоев
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КакЦапля

А где Ушат Помоев?

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Вадим Д.

Van. i-Van. Заднеприводный, правда, но что уж тут...

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under construction

Делать машину заднеприводной, для страны где на дорогах скользко 8-9 месяцев в году?

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Алекс Р

То есть до 1980 года везде задний привод и в России пальмы и слоны

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Максим Митрюхин

До 1980 года машин на дорогах практически не было, а пробки во сне даже не снились.

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under construction

с умного на нормальный свое коммюнике перевести можешь?

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Ivan Mart

Ну Мерседесы только в летнее время выезжают на дорогу в РФ

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under construction

а что сказать то хотел?

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Слегка Придурковатый

(здесь гейская шутка)

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Невкусно и грустно

А Vo-Van ожидается?

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Герман Романов

это уже рестайлинг будет))

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Диана Чернова

Да, про Ивана- это первое, что бросается в глаза)) ну а потом уже можно и не читать, и так все понятно))))

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Sunny Muffin

Это сильно конечно. Как будто русские начинают нормально в нейминг в долей троллинга

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Stanislav Lem

Это же обычный Dongfeng, а из локализации там только покрышки пирелли.

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чувак

Мужики, а че вы противитесь, может дадим реально шанс? Вы же пока не поездите не узнаете, может реально понравится?

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Всвиторе

Режим движения Sport

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Npc

Уже хочется увидеть рестайлинг i-van i-vanovich

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Вася Пражкин
i-Van – заднеприводный полностью электрический минивэн от Evolute, являющийся разновидностью другой китайской модели 菱智 (Dongfeng LingZhi EV), которая, в свою очередь, ведет историю от Mitsubishi Space Gear из девяностых годов…
ускорение до первой «сотни» у него длится 18 секунд (при этом дальше 105 км/ч разгон невозможен в принципе)

Че-та Ванек дохленький какой-то.

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Аккаунт отморожен

пассивный же, понять и простить

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17 комментариев
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