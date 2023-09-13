Evolute опубликовал характеристики нового электровэна i-Van с задним приводом Статьи редакции
О планах запустить производство заявляли ещё в сентябре 2022 года.
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- «Моторинвест», выпускающая электромобили под брендом Evolute, раскрыла подробности о своей новой модели — электрическом минивэне i-Van. По словам компании, он подойдёт как для «корпоративных целей», так и для повседневного передвижения по городу.
- Стоимость объявят ближе к старту продаж, но когда они начнутся и на каком этапе находится само производство — неизвестно.
- Тип электродвигателя — синхронный с постоянными магнитами. Его пиковая мощность — 90 кВт и 122 л. c. Режимов движения два: Eco и Sport. Максимальная грузоподъёмность машины — 800 кг.
- Ёмкость литий-железно-фосфатного аккумулятора составляет 67,5 кВт/ч, что обеспечивает запас хода в 400 км. Медленная зарядка от 5% до 100% займёт 15 часов, быстрая от 30% до 80% — 37 минут.
- Машину выпустят в чёрном, белом и серо-бежевом цветах. Длина корпуса — 513,5 см, ширина — 172 см, высота — 199 см. Салон вместит семь человек и будет выполнен из экокожи в чёрном цвете. Его габариты: длина — 259 см, ширина — 153 см, высота — 128,5 см.
- Руль можно отрегулировать по высоте. Водительское и пассажирские сиденья также регулируются — в шести и четырёх направлениях соответственно. Спинки кресел третьего ряда складываются, чтобы при необходимости можно было расширить пространство для багажа.
- В салоне есть розетка на 12 В и три USB-разъёма. Мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto состоит из дисплея диагональю 10 дюймов и четырёх динамиков. На приборной панели также располагается цветной дисплей диагональю 3,5 дюйма.
- Зеркала заднего вида оснащены электрическими регулировкой и обогревом. Помимо этого есть камеры заднего вида, задние датчики парковки и электрообогрев заднего стекла.
- В машине установлены системы экстренного оповещения при авариях, предупреждения пешеходов о приближении автомобиля, а также системы помощи при экстренном торможении и трогании на подъёме. Для поездок с детьми есть крепления детского сиденья и детский дверной замок.
- Производство электромобилей Evolute запустили на липецком заводе «Моторинвест» в конце сентября 2022 года. Первой моделью стал седан Evolute i-Pro, он поступил в продажу в конце октября по цене от 2 млн рублей.
- Тогда же источники «Ведомостей» рассказывали, что компания ведёт переговоры с «Яндекс Go» о поставках машин для таксопарков-партнёров агрегатора. А в июле 2023 года «Моторинвест» сообщил, что запланировал также выпускать зарядные станции, наметив начало работ на конец 2023-го — начало 2024 года.
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А где Ушат Помоев?
Van. i-Van. Заднеприводный, правда, но что уж тут...
Делать машину заднеприводной, для страны где на дорогах скользко 8-9 месяцев в году?
То есть до 1980 года везде задний привод и в России пальмы и слоны
До 1980 года машин на дорогах практически не было, а пробки во сне даже не снились.
с умного на нормальный свое коммюнике перевести можешь?
Ну Мерседесы только в летнее время выезжают на дорогу в РФ
а что сказать то хотел?
(здесь гейская шутка)
А Vo-Van ожидается?
это уже рестайлинг будет))
Да, про Ивана- это первое, что бросается в глаза)) ну а потом уже можно и не читать, и так все понятно))))
Это сильно конечно. Как будто русские начинают нормально в нейминг в долей троллинга
Это же обычный Dongfeng, а из локализации там только покрышки пирелли.
Мужики, а че вы противитесь, может дадим реально шанс? Вы же пока не поездите не узнаете, может реально понравится?
Режим движения Sport
Уже хочется увидеть рестайлинг i-van i-vanovich
ускорение до первой «сотни» у него длится 18 секунд (при этом дальше 105 км/ч разгон невозможен в принципе)
Че-та Ванек дохленький какой-то.
пассивный же, понять и простить