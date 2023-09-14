«Дочка» РЖД начала продавать в вагонах переноски для мелких домашних животных Статьи редакции
Стоит 1500 рублей.
- За первые три дня продаж пассажиры приобрели более 50 сумок, рассказала «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД).
- Прямоугольная переноска с каркасом сделана из непромокаемой ткани и стоит 1500 рублей. Пассажиры могут купить её у проводника.
- В ФПК объяснили, что решили продавать сумки, чтобы не отказывать в перевозке пассажирам с питомцами, которые до начала поездки не успели приобрести переноски.
- По правилам РЖД, пассажиры могут взять в поезд дальнего следования мелких домашних животных, собак, кошек и птиц в переносках или клетках и за дополнительную плату. Крупных собак можно перевозить, только выкупив отдельное купе. Мелких животных без переноски можно перевозить также при условии выкупа купе.
- При этом животных можно провозить не во всех вагонах — при оформлении билета вагоны, в которых разрешён провоз, обозначены значком с лапой.
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Для детей подходит? Что на этот счет говорится в инструкции?
То есть кто-то реально бежит на поезд, взяв с собой кошку/собаку без переноски? Ну собаку, ладно, сама дойдёт, хотя не всякая.
Ну, выручат, пожалуй, таких дол... загадочных.
Возможно, с 1 сентября изменились правила не только о питании пассажиров верхних полок?
Ведь ещё в июне, помнишь, ехал Джек-рассел просто на поводке? А теперь, возможно, даже им размером с кошку, надо покупать переноску или не пустят в плацкартный вагон.
Не менялись, как минимум год назад были такие же правила. Я с собакой (6кг) ездил в переноске
Надо же, я всегда беру в вагон с животными {всех дают потискать}, и корги, и джеки - все просто на поводках были.
А они что, должны по этим правилам сутки если ехать почти, все время в сумке сидеть?
Ага :) Поэтому на длинное расстояние выкупается все купе
Да уж… с зарплатой 16т…
ответ на картинке, объявят, что твоя переноска не соответсявует правилам и либо покупай, либо в вагон не пустят.
РЖД иногда проезжает через очень маленькие городки
Ну кто ж такие заголовки пишет, @Таня Боброва , вот как надо:
РЖД - для мелких сучек, Вы удивитесь
Знакомая яжемать просила узнать габариты. Интересуется влезет ли туда ребенок? Ведь билеты для животных дешевле чем для детей старше 5 лет
Месяцев до двух влезет.
Тогда не катит, до 5 лет проезд у РЖД и так бесплатный
берите две
Пусть в авоську засунет, они разных размеров есть
Зажрались, уже и переноску им подавай. А как же старая-добрая ручная кладь?
Такая же сумка на озоне 500р, неплохой бизнес у "дочки".
Ну Победа же тоже <не в курсе>, что сейчас рюкзак любого размера можно купить
Вообще дороговато выходит, они в среднем 1200 стоят
600 р они стоят на маркетплейсах
Когда начнут пирожки официально продавать?
Смотри, дочка Яндекса беспилотные машины в Омериках делает. А ты у меня по вагонам поездов так и ходишь, всякой дрянью китайской торгуешь. Когда за ум возьмешься?
Лучше бы затычки для детей продавали (до 3 лет), и седативное для школьников.
А почему не купить заранее и дешевле?