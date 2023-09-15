Транспорт
Таня Боброва

«Ситидрайв» предложил пользователям в Санкт-Петербурге уроки с инструктором на автоплощадке Статьи редакции

Пользователи могут взять занятие на 20, 40 или 60 минут по 5 рублей за минуту.

  • Каршеринг запустил школу безопасного вождения для всех зарегистрированных пользователей. Проект будет работать до середины октября 2023 года. Если он будет пользоваться спросом, компания может запустить подобную школу ещё раз, уточнили vc.ru в «Ситидрайве».
  • Например, услуга может пригодиться тем, у кого был перерыв в вождении, или тем, кто впервые решил использовать каршеринг и неуверенно себя чувствует за рулём незнакомого автомобиля, считает сервис.
  • Чтобы ей воспользоваться, нужно выбрать в приложении фильтр «Учебный». На карте появятся машины, доступные для аренды на площадке, где водители смогут отработать навыки. Затем нужно забронировать автомобиль и приехать на площадку, там пользователя встретит сотрудник сервиса и пригласит инструктора.
  • Всего на площадке доступно 18 упражнений и четыре автомобиля «Москвич 3» и Haval Jolion. Пользователи могут взять занятие на 20, 40 или 60 минут по цене 5 рублей за минуту.
  • Школа будет работать по пятницам с 15:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям — с 12:00 до 17:00. Адрес — автошкола «Нево-класс» на Дальневосточном проспекте.
Источник: «Ситидрайв»

#новость #ситидрайв

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11 комментариев
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 Sam Greenwood
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Вадим Д.

300 ₽ за час вождения с инструктором?! Звучит просто невероятно.
Вот прям молодцы, если это и правда будет работать 👍🏻

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Сергей Коновалов

Думаю что будет без дублирующих педалей. Просто тренировочная площадка, что тоже неплохо. К слову, ещё вопрос, как будет решаться случай ДТП на этой площадке.

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Beton

Быть пользователем Ситимобил = иметь в/у.

Соответственно там нулевых челиков, которым объяснять где какая педаль, не будет.
Просто для консультационных целей, объяснить как припарковаться и т.п., это же на площадке всего лишь, даже не в городе.

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Владимир Пивульский

Да, но теперь давайте подумаем, сколько их них действительно сами сдали на права, а скольким «помогли»
Плюс не все сразу приобретают автомобили после получения ВУ и могут пройти годы, прежде чем они сядут снова за руль, а это потеря навыков.

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Вася Пражкин

Это хорошо. Еще надо уроки с потерянными болтами на колесе, отсутствию запаски, аптечки и знака аварийной остановки, заблеванным салоном и чтоб двигатель сбоил. Юзер должен быть готов к реальным условиям.

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Vladimir P

Дареному коню болты в колесах не считают

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Artemy

так вроде на каршеринговых машинах и учат.

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Клара Sakura

Ситидрайв предложил пользователям уроки с инструктором на автоплощадке - отличная идея для обучения!

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Сергей Екимов

Звучит очень круто, узнать бы подробности, если релаьно 100р за 20 мин с инструктором, то это прям молодцы.

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Матвей Латышев

Цена вообще копеечная. Идея топчик)

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