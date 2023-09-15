Транспорт
Полина Лааксо

Финляндия запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции

До этого такое же решение приняли Латвия, Литва и Эстония.

  • Ограничение вступает в силу с 16 сентября 2023 года, сообщил МИД Финляндии. Оно не распространяется на граждан ЕС и стран Европейской экономической зоны, которые на постоянной основе проживают в России, членов их семей, а также на сотрудников дипломатических миссий и тех, кто едет в Финляндию по «гуманитарным причинам».
  • В МИДе также заявили, что машины с российскими номерами, которые уже находятся на территории страны, должны покинуть её до 16 марта 2024 года. Финское ведомство считает, что все страны-члены ЕС должны одинаково трактовать рекомендации Еврокомиссии.
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
  • 12 сентября регулятор смягчил рекомендацию: членам ЕС посоветовали сосредоточиться на проверке автомобилей, так как «предметы личной гигиены или одежда» вызывают лишь «несущественное беспокойство».
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград. Позже к ним присоединилась и Эстония.
  • Финляндия закрыла въезд туристам из России ещё 29 сентября 2022 года, но продолжала пускать тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или чтобы получить политическое убежище.
Источник: РБК

#новость #финляндия

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74 комментария
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 Иван Серик
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Pavel Cree

Помню как буквально вчера-позавчера некоторые радовались, что финны-то уж точно такой "бред" соблюдать не начнут, это вот эти вот балтийские страны там чудят.
Но начали конечно же. Ждём грозных ответных мер от сверхдержавы.

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Gosoo Gosoo

Очень классная мера, закрыть границы 😅
Но рест фо зе викед, как говорится.
Проклятые русские туристы, ухх мы вам покажем. Никакой вам форели и пармезана европейского.

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Иван Хаманн

https://youtu.be/munYZkStamc?si=UHCRL3J_QNqK1Cc0

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Allestor Klei

Грозных мер не будет. Все же пилить себе оставшийся сук с "параллельным импортом" не будут

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Невкусно и грустно

Соберем весь олтерманни с авито и публично высечем!

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Док

Так победят

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Just a human

Даже комментарий не поменяли. Ленивый бот что ли

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Виктория

Прям в мой день рождения 😆🔥

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Wittgenstein

С днем рождения!

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1 комментарий
Гора Жора

Поздравляем, вот тебе и подарок

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Wittgenstein

Вообще ни на что не повлияет. И так невозможно заехать без визы. А все автомобили, которые находятся на территории Евросоюза больше 180 дней должны быть поставленны на учет по месту нахождения (фактически, сдать свои номера, получить местные и сделать местную страховку). Так как до 14 марта больше чем полгода - очевидно, что и это никак не повлияет на тех, кто уже там. Короче говоря, ничего серьезного не случилось.

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Дмитрий Зима

а такая постановка предполагает какие либо оплаты пошлин таможенных?

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9 комментариев
Артур Мороз

Круто они наказывают обычного среднестатистического россиянина. Непонятно, правда, какой в этом смысл. Что это поменяет?

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zeliboba

Среднестатистический россиянин не ездит в бывшее вкл на авто

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Михаил Анохин

А зачем они простых людей в концлагерях уничтожали? Потому что мы плохие потому что русские. Странно, что это ещё кого-то удивляет.

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2 комментария
Вадим Д.

Всё, собрали каре. Только не на тузах, а на двойках.

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Norman

Вообще то на "шестерках" если мы говорим про балтийские страны.

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Тимур Шакиров

Новая услуга в Финляндии😂 Хочешь насолить закажи номер из РФ и повесь на машину тому кто не нравится)))

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zeliboba

Достаточно наклеить стикер Z

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debil
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Zamir Saidov

Т.е. без номеров можно?
Господи, какая лютая дичь, неужели там некому сказать "нет, мы не будем выполнять хуету еврокомиссии"?

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Невкусно и грустно
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Марк

Как в мультике про крота в конце - FIN

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Алеоп

Поддерживают: где родился, там и пригодился

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Seppo Nopilainen

На два часа раньше
https://vc.ru/s/sokr/836587-novosti-za-14-sentyabrya-2023-goda-korotko-o-glavnom?comment=6441143&from=copylink&type=quick

Новости за 14 сентября 2023 года – коротко о…
США расширили санкции на десятки физлиц и компаний РФЛюди пересекли 6 из 9 границ, отделяющих…
vc.ru
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Полина Лааксо
Автор

два часа назад финское издание писало, что финляндия ПЛАНИРУЕТ ввести ограничения. сейчас она их ввела :—)

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3 комментария
Сноб забанен. Спасибо вадимуди

фигня какая-то.

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2 комментария
Иван

А через Турцию в Сербию на авто можно?

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Пьер Вудман

В Европу, в принципе, нет смысла гнать машины из рф. чаще всего будет выгоднее продать в рф и купить в Европе. Я именно так и сделал. Смог купить лучше на месте и это даже без учета ебалы с налогами на ввоз. Уже не говоря о том, что многие даже относительно новые тачки, продававшиеся в рф, не пройдут под новые эко требование мегаполисов ес, и соответственно из-за этих нескольких городов будут очень дешево стоить уже во всей Европе. Слишком много нюансов

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10 комментариев
Just a human

Объясните почему это плохо?) Европа же загнивает и козни плетет. Зачем туда ехать?)

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zeliboba

Ширпотреб дешевле, а учитывая приток с одной территории, то теперь и услуги женщин с пониженной социальной ответственностью

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7 комментариев
Пьер Вудман

Опять полумеры

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Марина Крылова

Ну вот, никаких поездок в Европу больше на машине.

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zeliboba

По сути выезд из России на авто это же не импорт, а реэкспорт ))

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Edward
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Kruason

Путин уже в панике, хватит, астанавитесь. Не так же сразу в упор бить!

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Allestor Klei
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КакЦапля

-Всех убьем, всех ограбим, все как мы любим! (с)

- ууу, нас никто не уважает и никто не зочет с нами дружить, уууу.

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71 комментарий
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