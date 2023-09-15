Финляндия запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции
До этого такое же решение приняли Латвия, Литва и Эстония.
- Ограничение вступает в силу с 16 сентября 2023 года, сообщил МИД Финляндии. Оно не распространяется на граждан ЕС и стран Европейской экономической зоны, которые на постоянной основе проживают в России, членов их семей, а также на сотрудников дипломатических миссий и тех, кто едет в Финляндию по «гуманитарным причинам».
- В МИДе также заявили, что машины с российскими номерами, которые уже находятся на территории страны, должны покинуть её до 16 марта 2024 года. Финское ведомство считает, что все страны-члены ЕС должны одинаково трактовать рекомендации Еврокомиссии.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября регулятор смягчил рекомендацию: членам ЕС посоветовали сосредоточиться на проверке автомобилей, так как «предметы личной гигиены или одежда» вызывают лишь «несущественное беспокойство».
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград. Позже к ним присоединилась и Эстония.
- Финляндия закрыла въезд туристам из России ещё 29 сентября 2022 года, но продолжала пускать тех, кто едет по гуманитарной визе, к близким родственникам, по работе и учёбе, для лечения или чтобы получить политическое убежище.
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Помню как буквально вчера-позавчера некоторые радовались, что финны-то уж точно такой "бред" соблюдать не начнут, это вот эти вот балтийские страны там чудят.
Но начали конечно же. Ждём грозных ответных мер от сверхдержавы.
Очень классная мера, закрыть границы 😅
Но рест фо зе викед, как говорится.
Проклятые русские туристы, ухх мы вам покажем. Никакой вам форели и пармезана европейского.
https://youtu.be/munYZkStamc?si=UHCRL3J_QNqK1Cc0
Грозных мер не будет. Все же пилить себе оставшийся сук с "параллельным импортом" не будут
Соберем весь олтерманни с авито и публично высечем!
Так победят
Даже комментарий не поменяли. Ленивый бот что ли
Прям в мой день рождения 😆🔥
С днем рождения!
Поздравляем, вот тебе и подарок
Вообще ни на что не повлияет. И так невозможно заехать без визы. А все автомобили, которые находятся на территории Евросоюза больше 180 дней должны быть поставленны на учет по месту нахождения (фактически, сдать свои номера, получить местные и сделать местную страховку). Так как до 14 марта больше чем полгода - очевидно, что и это никак не повлияет на тех, кто уже там. Короче говоря, ничего серьезного не случилось.
а такая постановка предполагает какие либо оплаты пошлин таможенных?
Круто они наказывают обычного среднестатистического россиянина. Непонятно, правда, какой в этом смысл. Что это поменяет?
Среднестатистический россиянин не ездит в бывшее вкл на авто
А зачем они простых людей в концлагерях уничтожали? Потому что мы плохие потому что русские. Странно, что это ещё кого-то удивляет.
Всё, собрали каре. Только не на тузах, а на двойках.
Вообще то на "шестерках" если мы говорим про балтийские страны.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Новая услуга в Финляндии😂 Хочешь насолить закажи номер из РФ и повесь на машину тому кто не нравится)))
Достаточно наклеить стикер Z
Т.е. без номеров можно?
Господи, какая лютая дичь, неужели там некому сказать "нет, мы не будем выполнять хуету еврокомиссии"?
Как в мультике про крота в конце - FIN
Поддерживают: где родился, там и пригодился
На два часа раньше
https://vc.ru/s/sokr/836587-novosti-za-14-sentyabrya-2023-goda-korotko-o-glavnom?comment=6441143&from=copylink&type=quick
два часа назад финское издание писало, что финляндия ПЛАНИРУЕТ ввести ограничения. сейчас она их ввела :—)
фигня какая-то.
А через Турцию в Сербию на авто можно?
В Европу, в принципе, нет смысла гнать машины из рф. чаще всего будет выгоднее продать в рф и купить в Европе. Я именно так и сделал. Смог купить лучше на месте и это даже без учета ебалы с налогами на ввоз. Уже не говоря о том, что многие даже относительно новые тачки, продававшиеся в рф, не пройдут под новые эко требование мегаполисов ес, и соответственно из-за этих нескольких городов будут очень дешево стоить уже во всей Европе. Слишком много нюансов
Объясните почему это плохо?) Европа же загнивает и козни плетет. Зачем туда ехать?)
Ширпотреб дешевле, а учитывая приток с одной территории, то теперь и услуги женщин с пониженной социальной ответственностью
Опять полумеры
Ну вот, никаких поездок в Европу больше на машине.
По сути выезд из России на авто это же не импорт, а реэкспорт ))
Путин уже в панике, хватит, астанавитесь. Не так же сразу в упор бить!
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