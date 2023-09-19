«Ситидрайв» обновил тариф долгосрочной аренды автомобилей — пользоваться одной машиной могут до пяти человек Статьи редакции
Клиентам также доступны новые авто без пробега.
- Каршеринг расширил возможности долгосрочной аренды, рассказали в компании. Теперь в тариф включено 1500 км пробега в месяц. Например, месячная аренда Haval Jolion Elite стоит от 62 990 рублей, Skoda Kodiaq Active — 88 990 рублей. Стоимость километра сверх установленного лимита составит 12 рублей.
- К управлению одного автомобиля допускаются до пяти водителей, зарегистрированных в сервисе. А наличие долгосрочной аренды больше не ограничивает использование других тарифов «Ситидрайва».
- Пользователям также стали доступны новые автомобили без пробега — Geely Coolray Comfort, Exceed LX, электрические Volkswagen ID.4 и Volkswagen ID.6. Перед арендой машины её можно протестировать в шоуруме сервиса в Москве на Ярославском шоссе, 27.
- «Ситидрайв» добавил долгосрочную аренду автомобилей в июне 2023 года. По тарифу можно взять полностью заправленную и чистую машину — без оклейки от каршеринга, с запасным колесом, набором автомобилиста и залитой «омывайкой». Во время срока аренды предусмотрен сезонный шиномонтаж и плановый технический осмотр.
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Цена разумная 600 уе в месяц.
Но пробег 1500 км на 30 дней это 50км/день. WTF?
Не увидел разумной цены. Тем более с 1500 км в месяц. Кредит в сходную цену выйдет, только после кредита у тебя еще машина останется.
Даже в Сочи не съездить
Ниже несогласные не понимают и никогда не ездили на арендных, видимо. Машина в 2тыс рублей в сутки -норм цена,таксисты дороже арендуют у парков.
В других странах брал по 30 -40 евро в сутки без ограничения пробега-тоже дёшево.
Для такого пробега цена не совсем разумная. В любом случае придется доп деньги доплачивать.
Это всё конечно здорово, но 1500 км как-то совсем мало, куда с таким поездишь
"Клиентам также доступны новые авто без пробега." - но только 1 раз.
это точно, у меня друг который на один шаг вперед говно видеть не хочет, брал у хюндая аренду говоря зачем мне покупать авто если я каждый год на новое буду садится ) только вот новое ему никто уже не обещал как оказалось
Это пздц. Вы цены видели???
Ограничение пробега конечно жесть. 1500 в месяц очень мало. Хотелось бы 2000-2500. Все таки многие берут аренду при путешествиях
а так да согласен пробег смешной, в тоте питер сгонять и его сожрет просто дорога, по городу бдешь ездить с +18р за км, дороже чем на каршеринге поминутном
поеать в краснодарский край, дорога сожрет весь пробер на только в одну сторону, обрано вернутсья 18тыс руб стоить будет только перепробег
ну или пробега хватит летом на 4 выходны на дачу сгонять и по магазинам, на работу уже не поездишь
пробегом они фиксируют траты на ТО, если они проводят его, ибо я на сайте что-то не виду в списке предоставляемых услуг что ТО сити делает а не арендатор.
да и полного калькулятора нет у ни на сайте ибо везде ключевое ОТ фигурирует а от 63 это и 100к может быть
Слезы какие-то. Сколько же км там было до этих нововведений?
Значит ты там куда-то по 1,5к мотаешься? Как это понимать?
Белка и драйв рулят!
Ситидрайв - не рекомендую. Спустило колесо? Штраф. Сломалась машина в 2км от зоны завершения - штраф!
На счет Белки согласен, лучший карш. Ситидрайв уже 2 года не дает мне доступ, без объяснения причин, хотя у меня безаварийный стаж вождения больше 10 лет и наверное штрафов 5 за весь стаж, не грубые нарушения. хз что у них за политика)
У белки парк гораздо меньше чем у ситидрайва - еще ни разу не удалось найти подходящую машину рядом с собой.
Яндекс драйв только от двух лет, увы.
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По одному походу люди уже не вывозят
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