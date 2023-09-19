Транспорт
Таня Боброва

Партнёр «Яндекс Такси» добавил китайские премиальные автомобили бренда Hongqi в Москве для тарифов Ultima Статьи редакции

До этого в парке компании были Audi и Mercedes.

  • Группа «Техногросс» объявила, что добавила в свой автопарк автомобили китайского бренда Hongqi.
  • В сентябре 2023 года в Москве появится 65 машин марки для использования в такси — тарифах Ultima в «Яндекс Go». До конца года компания планирует увеличить это количество.
  • В «Яндекс Такси» подтвердили Forbes, что премиальные автомобили Hongqi H5 и Hongqi H9 теперь доступны для пользователей. До конца сентября их станет более 100. В сервисе добавили, что «чуть раньше» модель Hongqi H5 появилась в такси в Санкт-Петербурге.
  • По словам директора по развитию бизнеса «Яндекс Такси» в России и СНГ Ивана Запольского, которого цитирует Forbes, сервис продолжает переговоры с местными и зарубежными автопроизводителями под запросы партнёров в разных сегментах перевозок.
  • В феврале 2023 года «Москвич» объявил о поставках 3000 автомобилей для сервисов такси и каршеринга «Яндекса». В 2022-м «Ведомости» писали, что «Яндекс» договаривался о скидках на машины «АвтоВАЗа» и китайских марок для таксопарков-партнёров.
Hongqi H9 / Источник: Hongqi, Autonews

#новость #яндекстакси #такси

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108 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Hongqi - как это по-русски читать? Хонгки? Хонджки? Гонджкви?

Китайцы, заебали, нормально локализуйте названия, блеять.

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Dimitri

Нах им для колонии локализовать? Это они только для запада делают.

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Нейрослав Жепетеев

Учитывая особенности китайского диалекта - Хуньцы.

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7 комментариев
Невероятный Блондин

А должен бы уже изучать новый родной язык 😛

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4 комментария
Илья Варавин

Официально - «Хунцы»

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Хэппи милф

У китайцев почему-то q вместо цз пишется

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Борис

Да мы как ни будь по своему обзовем. Не в первой. Хёндэ, Найки, Сам-сон уже никто и не вспомнит

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1 комментарий
lakoros

Это нужно было и с западных производителей спрашивать.

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Директор Интернетов

Хон Ки

Интересно, почему вы считаете, что ваше, скажем, Slegka Pridurkovatiy будет легче читать?

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1 комментарий
Lupa Za

紅旗

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Lupa Za

Хунцзы

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Батыржан Орынтай

И - импортозамещение

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Димка Мухин

Е - ебать ты оригинал

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1 комментарий
Alexey

У меня половина знакомых отменяет поездку когда к ним едет не ешка, а BMW 5er, а вы тут про Hongqi.

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John Smith

При том, что BMW 5 не хуже Ешки — знакомые клоуны, не разбирающиеся в авто.

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6 комментариев
Адам Ньюман

Ну и знакомые у тебя

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1 комментарий
Mr. Z

Для пассажира BMW 5er заметно удобнее )

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Кузя

Извините, но это какие то понты, реально занятому человеку надо переместится из точки А в точку Б, максимально быстро

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Lupa Za

кто такая "ешка"?

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бомба для ванны

Ну еще бы, хочется же ехать на определенной тачке, когда платишь так много

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Lupa Za

Твои знакомые нихера не шарят в автомобилях. Сейчас китайский автопром - это просто космос. И всякие твои древние БэЭнВэ просто сосут в сторонке

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1 комментарий
Dima Alexeev

Интересно наблюдать, как быстро свободная ниша занимается другими компаниями

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Polizist

А мне интересно наблюдать как народ радуется этому наполнению хунцами

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11 комментариев
Фоксик
Доля Китая в импорте автомобилей Россией за январь–август составила 92% — ФТС.

Вот он суверенитет

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При себе ничего нет

Импорт параши на колесах

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Дмитрий Алекперов

так то ж импорт. Это ввоз. Ты считай общую долю автомобилей на рынке по странам - вот тут и проявятся реальные данные.

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1 комментарий
Инло Макс

В ультиме за х3 цену хочется видеть майбах, а не китайский премиум, если честно

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Грустный супчик

Что-то на богатом))

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Mr. Z

Майбах стоит 30 000 000. В Вилли он есть. Но для массового Яндекса это уже не та модель.

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неформат

живя в замкадьях никаких алтимов в помине не увидишь, ладаседанбаклажан в экономе соляра в комфорте, камри ви комфорте плюс, собственно всё

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Artemy

В Ultima Online теперь тоже играть нельзя?

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Рулон Обоев

С новыми тарифами от Yandex - можно все)

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Лимоныч

Уж не знаю, как они там правильно читаются, но выглядят оч даже прикольно

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Киприан Лейн

Посмотрим, будет ли так же прикольно, когда, постояв на жаре, она наполнится испарениями токсичного пластика.

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7 комментариев
Nobody

Хонтси пушечка

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Dimitri

Дешевая пародия на Майбах. Не более.

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8 комментариев
Юрий Б.

Никто, абсолютно никто:

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Невероятный Блондин

Были англицизмы в языке, скоро будут китаизмы.

Хонкунцы через тайпинчоу

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Dimitri

Суверенитет, не меньше.

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4 комментария
Артур Маслов

Прям по Сорокину

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John Smith

Hongqi H9 в рознице стоит ~8 млн. руб. Ну и какая эта Ultima и замена Maybach? Абсурд.

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Драка вегетарианца с людоедом

Так у ультимы же вроде три разных тарифа, с Е-классом, S-классом и майбахами

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2 комментария
German Strongov

хуньцы хаха

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Алексей Фомин
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Пьер Вудман

lol

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Yep Yep

Кому то не похуй на москвичей?

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Артур Маслов

замкадыш, тебя кто в интернет выпустил

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Адам Ньюман

Давно этого ждал. В китайцах еще и массаж должен быть, вот это пассажиры заценят особенно.

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whtwr

Яндекс.Такси и этим все сказано. Лучше бы так за ИИ-блокировкой следили

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ilia

А не получится ли так, что депутаты вместо "пересаживаться на отечественные авто" просто станут вот так - пользоваться такси с НЕ-отечественными авто - китайскими даже вон?

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Виктория Шибакова

Премиальные китайцы, вот чего мы заслуживаем?

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Виктор Викторович

Надеюсь, что будет хотя бы выбор, что приедет. На китайских хочется максимум в комфорт+ ездить

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Ivan Lysik

Ооооо прикольно

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105 комментариев
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