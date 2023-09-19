Партнёр «Яндекс Такси» добавил китайские премиальные автомобили бренда Hongqi в Москве для тарифов Ultima Статьи редакции
До этого в парке компании были Audi и Mercedes.
- Группа «Техногросс» объявила, что добавила в свой автопарк автомобили китайского бренда Hongqi.
- В сентябре 2023 года в Москве появится 65 машин марки для использования в такси — тарифах Ultima в «Яндекс Go». До конца года компания планирует увеличить это количество.
- В «Яндекс Такси» подтвердили Forbes, что премиальные автомобили Hongqi H5 и Hongqi H9 теперь доступны для пользователей. До конца сентября их станет более 100. В сервисе добавили, что «чуть раньше» модель Hongqi H5 появилась в такси в Санкт-Петербурге.
- По словам директора по развитию бизнеса «Яндекс Такси» в России и СНГ Ивана Запольского, которого цитирует Forbes, сервис продолжает переговоры с местными и зарубежными автопроизводителями под запросы партнёров в разных сегментах перевозок.
- В феврале 2023 года «Москвич» объявил о поставках 3000 автомобилей для сервисов такси и каршеринга «Яндекса». В 2022-м «Ведомости» писали, что «Яндекс» договаривался о скидках на машины «АвтоВАЗа» и китайских марок для таксопарков-партнёров.
3.3K показов
3.4K открытий
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Hongqi - как это по-русски читать? Хонгки? Хонджки? Гонджкви?
Китайцы, заебали, нормально локализуйте названия, блеять.
Нах им для колонии локализовать? Это они только для запада делают.
Учитывая особенности китайского диалекта - Хуньцы.
А должен бы уже изучать новый родной язык 😛
Официально - «Хунцы»
У китайцев почему-то q вместо цз пишется
Да мы как ни будь по своему обзовем. Не в первой. Хёндэ, Найки, Сам-сон уже никто и не вспомнит
Это нужно было и с западных производителей спрашивать.
Хон Ки
Интересно, почему вы считаете, что ваше, скажем, Slegka Pridurkovatiy будет легче читать?
紅旗
Хунцзы
И - импортозамещение
Е - ебать ты оригинал
У меня половина знакомых отменяет поездку когда к ним едет не ешка, а BMW 5er, а вы тут про Hongqi.
При том, что BMW 5 не хуже Ешки — знакомые клоуны, не разбирающиеся в авто.
Ну и знакомые у тебя
Для пассажира BMW 5er заметно удобнее )
Извините, но это какие то понты, реально занятому человеку надо переместится из точки А в точку Б, максимально быстро
кто такая "ешка"?
Ну еще бы, хочется же ехать на определенной тачке, когда платишь так много
Твои знакомые нихера не шарят в автомобилях. Сейчас китайский автопром - это просто космос. И всякие твои древние БэЭнВэ просто сосут в сторонке
Интересно наблюдать, как быстро свободная ниша занимается другими компаниями
А мне интересно наблюдать как народ радуется этому наполнению хунцами
Вот он суверенитет
Импорт параши на колесах
так то ж импорт. Это ввоз. Ты считай общую долю автомобилей на рынке по странам - вот тут и проявятся реальные данные.
В ультиме за х3 цену хочется видеть майбах, а не китайский премиум, если честно
Что-то на богатом))
Майбах стоит 30 000 000. В Вилли он есть. Но для массового Яндекса это уже не та модель.
живя в замкадьях никаких алтимов в помине не увидишь, ладаседанбаклажан в экономе соляра в комфорте, камри ви комфорте плюс, собственно всё
В Ultima Online теперь тоже играть нельзя?
С новыми тарифами от Yandex - можно все)
Уж не знаю, как они там правильно читаются, но выглядят оч даже прикольно
Посмотрим, будет ли так же прикольно, когда, постояв на жаре, она наполнится испарениями токсичного пластика.
Хонтси пушечка
Дешевая пародия на Майбах. Не более.
Никто, абсолютно никто:
Были англицизмы в языке, скоро будут китаизмы.
Хонкунцы через тайпинчоу
Суверенитет, не меньше.
Прям по Сорокину
Hongqi H9 в рознице стоит ~8 млн. руб. Ну и какая эта Ultima и замена Maybach? Абсурд.
Так у ультимы же вроде три разных тарифа, с Е-классом, S-классом и майбахами
хуньцы хаха
lol
Кому то не похуй на москвичей?
замкадыш, тебя кто в интернет выпустил
Давно этого ждал. В китайцах еще и массаж должен быть, вот это пассажиры заценят особенно.
Яндекс.Такси и этим все сказано. Лучше бы так за ИИ-блокировкой следили
А не получится ли так, что депутаты вместо "пересаживаться на отечественные авто" просто станут вот так - пользоваться такси с НЕ-отечественными авто - китайскими даже вон?
Премиальные китайцы, вот чего мы заслуживаем?
Надеюсь, что будет хотя бы выбор, что приедет. На китайских хочется максимум в комфорт+ ездить
Ооооо прикольно