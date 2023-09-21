Транспорт
Таня Боброва

Эстония потребовала в течение полугода перерегистрировать автомобили с российскими номерами или вывезти их из страны Статьи редакции

Местные власти запретили въезд на российских машинах в сентябре 2023 года.

  • Владельцы автомобилей с российскими номерами, которые находятся на территории Эстонии, должны зарегистрировать их в стране или вывезти в Россию в течение полугода, заявил глава МВД Лаури Ляэнеметс. Его слова приводит местное издание RUP.ee.
  • При регистрации нужно оплатить налог и таможенную пошлину. Например, для автомобиля стоимостью €20 тысяч пошлина составляет почти €2000, налог — €4400, добавил министр.
  • Он напомнил, что жители Эстонии обязаны в течение пяти дней зарегистрировать транспортное средство, привезённое для личного пользования, а иностранцы — когда пользуются им в стране в течение года. «Поэтому автомобили с российскими номерами уже давно должны были быть в реестре», — сказал Ляэнеметс.
  • Эстония запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами в сентябре 2023 года. Такие же меры приняли Литва (исключение сделали для тех, кто едет транзитом в Калининград), Латвия, Польша и Финляндия. Последняя сделала исключение для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий, а также обязала машины с российскими номерами, которые уже находятся в стране, покинуть её до 16 марта 2024 года.
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня.

#новость #эстония

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55 комментариев
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 Revenant

Цивилизованный Запад после таких шагов становится все более "цивилизованным".

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Инженер-душнила

К счастью мир то у нас двух полярный строится. И в противовес этим колонизаторам и дикарям с запада на востоке уже заря великолепного русского мира ослепляет красотой

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4 комментария
Пряничный дедушка

Западу очень важно твое мнение, не забывай высказываться трижды в день после таблеток

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3 комментария
Ale K

А чем проблема то?
Захотели и потребовали?

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2 комментария
Пьер Вудман

Новость высосана из пальца. Такое требование во всех странах ЕС всегда было. Более того после получения ВНЖ еще и права обменять надо (или кое-где сдать заново). Тут новшество только в том, что по понятным причинам теперь нельзя выехать из ЕС и въехать вновь, обнулившись. Но обиженые россияне ведутся на такое, а сми хайпуют

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ИноПост

Наверное, есть нюанс. Если ты не делал ВНЖ, то мог спокойно въезжать, да? И сейчас тоже можешь въезжать, да?

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Николай Верегин

По российскому законодательству, машины с иностранными номерами могут находится на территории России до 1 года. Дальше так же надо оформлять местную регистрацию и получать российские номера.

Этот закон полностью аналогичен эстонскому.

но плохие это эстонцы.

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Dima Alexeev

Нет. Закон не аналогичен. Можно выехать и въехать снова. Нет условия в течение полугода перерегистрировать или выехать.
Но я это пишу для проформы. Реально, какой-то большой проблемы в эстонском законе нет, на мой взгляд

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2 комментария

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Андрей Матросов

В дурке без изменений

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Иван Помидоров

Что там у вас, все также пишут письма в Спортлото?

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Евгений Матвеев

Европейское равенство))

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Sergeant Ding

Постоянно проживаешь в стране и должен оплатить таможенную пошлину/зарегистрировать автомобиль. Никогда нигде в мире такого не было!

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4 комментария
Nobody

Почему сборную России тренирует эстоец Карпин?

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Dima Alexeev

У нас и автомобили с европейскими и украинскими номерами спокойно ездят по улицам

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Макс Бруквин

Это наш хитрый ответ эстонцам! Работать с такими талантами то ещё испытание)

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Ruby Roid

Вот эстонцы негодяи, столько работы нашим чинушам подкинули - надо думать, какие санкции в ответ ввести. Тут нужны золотые мозги, например доктор РАН Ковальчук или академик Петрик. С воронежом то уже не актуально, надо что-то новое

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A

Предупреждаю, увижу в России машины с эстонскими номерами – напишу гвоздиком крупно: – «вам здесь не рады».

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Гриша Н.

На каком языке? На эстонском?

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2 комментария
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Alex R

Хотя бы раз видел такие номера?

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1 комментарий
Pavel Cree

Снова ни в чем не повинных россиян дискриминируют, надоели!

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Жони Деп

А в чем виноваты простые россияне?

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1 комментарий
Дмитрий Затокин

Вошли во вкус ,так просто русских в покое не оставят

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Sергей Фeдoтов

Ты от третьего лица пишешь?

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Арам Манучарян

Ожидаем от автомобилей ответных санкций. План скайнет уже находится на стадии разработки.

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Невероятный Блондин

По тексту новости всё логично.

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дед Мазай и муравьеды

Горячие эстонские парни ))) Быстро отреагировали.

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Алексей Пахомов

Толерантность в высшей степени ее проявления

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A V

Пусть вернут тогла и все ворованные россиянские деньги

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дед Мазай и муравьеды

Тогл - это хто?

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Cargo

Грозные прибалты снова бегут впереди паровоза? Ничего нового.

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Sергей Фeдoтов

Уже даже ИИ признает сто с Югославией ошибочка вышла, как и с Ираком.

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Бинарный Ёж

И перевести шильдик "Жигули" на эстонский.

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