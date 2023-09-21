Эстония потребовала в течение полугода перерегистрировать автомобили с российскими номерами или вывезти их из страны Статьи редакции
Местные власти запретили въезд на российских машинах в сентябре 2023 года.
- Владельцы автомобилей с российскими номерами, которые находятся на территории Эстонии, должны зарегистрировать их в стране или вывезти в Россию в течение полугода, заявил глава МВД Лаури Ляэнеметс. Его слова приводит местное издание RUP.ee.
- При регистрации нужно оплатить налог и таможенную пошлину. Например, для автомобиля стоимостью €20 тысяч пошлина составляет почти €2000, налог — €4400, добавил министр.
- Он напомнил, что жители Эстонии обязаны в течение пяти дней зарегистрировать транспортное средство, привезённое для личного пользования, а иностранцы — когда пользуются им в стране в течение года. «Поэтому автомобили с российскими номерами уже давно должны были быть в реестре», — сказал Ляэнеметс.
- Эстония запретила проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами в сентябре 2023 года. Такие же меры приняли Литва (исключение сделали для тех, кто едет транзитом в Калининград), Латвия, Польша и Финляндия. Последняя сделала исключение для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий, а также обязала машины с российскими номерами, которые уже находятся в стране, покинуть её до 16 марта 2024 года.
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня.
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Цивилизованный Запад после таких шагов становится все более "цивилизованным".
К счастью мир то у нас двух полярный строится. И в противовес этим колонизаторам и дикарям с запада на востоке уже заря великолепного русского мира ослепляет красотой
Западу очень важно твое мнение, не забывай высказываться трижды в день после таблеток
А чем проблема то?
Захотели и потребовали?
Новость высосана из пальца. Такое требование во всех странах ЕС всегда было. Более того после получения ВНЖ еще и права обменять надо (или кое-где сдать заново). Тут новшество только в том, что по понятным причинам теперь нельзя выехать из ЕС и въехать вновь, обнулившись. Но обиженые россияне ведутся на такое, а сми хайпуют
Наверное, есть нюанс. Если ты не делал ВНЖ, то мог спокойно въезжать, да? И сейчас тоже можешь въезжать, да?
По российскому законодательству, машины с иностранными номерами могут находится на территории России до 1 года. Дальше так же надо оформлять местную регистрацию и получать российские номера.
Этот закон полностью аналогичен эстонскому.
но плохие это эстонцы.
Нет. Закон не аналогичен. Можно выехать и въехать снова. Нет условия в течение полугода перерегистрировать или выехать.
Но я это пишу для проформы. Реально, какой-то большой проблемы в эстонском законе нет, на мой взгляд
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В дурке без изменений
Что там у вас, все также пишут письма в Спортлото?
Европейское равенство))
Постоянно проживаешь в стране и должен оплатить таможенную пошлину/зарегистрировать автомобиль. Никогда нигде в мире такого не было!
Почему сборную России тренирует эстоец Карпин?
У нас и автомобили с европейскими и украинскими номерами спокойно ездят по улицам
Это наш хитрый ответ эстонцам! Работать с такими талантами то ещё испытание)
Вот эстонцы негодяи, столько работы нашим чинушам подкинули - надо думать, какие санкции в ответ ввести. Тут нужны золотые мозги, например доктор РАН Ковальчук или академик Петрик. С воронежом то уже не актуально, надо что-то новое
Предупреждаю, увижу в России машины с эстонскими номерами – напишу гвоздиком крупно: – «вам здесь не рады».
На каком языке? На эстонском?
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Хотя бы раз видел такие номера?
Снова ни в чем не повинных россиян дискриминируют, надоели!
А в чем виноваты простые россияне?
Вошли во вкус ,так просто русских в покое не оставят
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Ты от третьего лица пишешь?
Ожидаем от автомобилей ответных санкций. План скайнет уже находится на стадии разработки.
По тексту новости всё логично.
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Горячие эстонские парни ))) Быстро отреагировали.
Толерантность в высшей степени ее проявления
Пусть вернут тогла и все ворованные россиянские деньги
Тогл - это хто?
Грозные прибалты снова бегут впереди паровоза? Ничего нового.
Уже даже ИИ признает сто с Югославией ошибочка вышла, как и с Ираком.
И перевести шильдик "Жигули" на эстонский.