Транспорт
Таня Боброва

Латвия подготовит запрет на машины с российскими номерами — их нужно будет перерегистрировать или вывезти за три месяца Статьи редакции

Иначе последуют санкции, вплоть до конфискации.

  • Минюст Латвии внесёт в Сейм законопроект, который запретит автомобилям на российских или белорусских номерах находиться на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.
  • Согласно предложению, владельцы автомобилей должны будут перерегистрировать их в Латвии или вывезти из страны в течение трёх месяцев, иначе «последуют санкции, вплоть до конфискации транспортного средства».
  • Министерство объясняет изменения в законодательстве разъяснениями Еврокомиссии. В сентябре 2023 года она пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах может расцениваться как «запрещённый импорт».
  • Накануне перерегистрировать автомобили с российскими номерами или вывезти их из страны потребовала Эстония и дала на это полгода.
  • Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия в сентябре 2023-го запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.

#новость #латвия

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49 комментариев
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 Rownie

кто нибудь может обьяснить логику почему продажа машин из россии в ЕС помогает режиму - у них же такая логика была в этой санкции, деньги ведь пойдут в экономику ЕС

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ИноПост

Тут уже тысячу раз писали, что все действия ЕС и западного мира как раз помогают "режиму" под видом борьбы с ним. А вот зачем они это делают - это другой вопрос.

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Денис Попович

РФ вместе с США ебут Европу. Такой план, если до кого не дошло еще.

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Пьер Вудман

Почему при этом падает рубль и уровень жизни, растет дефицит бюджета и дорожают авто и другие товары в рф?)

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Елена

ЕС, как и остальные страны западного режима, помогают нам, а не вредят санкциями. Это если смотреть в среднесрочной перспективе. Западный режим играет на нашей стороне, хотя никаких сторон нет в принципе. Просто спектакль со своими целями.
Хотели бы навредить, то открыли все границы и убрали все барьеры на вывод денег, а так, деньги остаются внутри страны. Компании возвращаются под нашу юрисдикцию, платя налоги внутри страны, а не в чужой. Вот и вся схема, простая и понятная, что из нашей страны делают в ускоренном темпе сверхдержаву.
Как только переход произойдет и завершится СВО, то и санкции все снимутся с обеих сторон, вот только никто компании уже уводить не будет, как и деньги.

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Pavel Cree

Ахаххахахахаххахахахах
Прямо в духе

Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения.
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Елена

Так они уже происходят.
Идет подготовка к переходу на новую финансовую систему, основанную на БРИКСе, которая позволит уйти от долларовой.
Идет переформатирование экономики, деньги теперь возвращаются назад в страну, вместе с компаниями.
Начинаем выпускать свои товары, которые можем.
Так что, все норм.

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Пьер Вудман

Иными словами, «надо немного потерпеть и не бузить»?

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Елена

Иными слова, идет переформатирование.

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Пьер Вудман

Логическое или высокого уровня?

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S.Capusta

Вы опять мухоморы собирали? ))

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панкратович

Собрали целое лукошко, не знаем, куда девать

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Пьер Вудман

Эсвэ… что?

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Nobody

Они не вредят нам, они защищают себя от наших денег, культуры, изолируя нас. В долгосрочнойперспективе это имеет смысл: санкции рассчитаны на срок жизни 2-3 поколений.

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Елена

Кто нас изолирует?)) Выезжай куда хочешь. Изолировка не выросла.
Ну, то что защищают наши деньги от западного режима - за это низкий поклон им. Страна билась билась тридцать лет, чтобы перекрыть вывод денег, а тут хоба, сами принялись перекрывать.
Санкции на 2 поколения?))) Столько страны запада не протянут без наших товаров, хотя, если у них призывают мыться и греться в макдональдсах, то может даже и протянут. Но в реальности, отменят после 30 года+-

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Nobody

Без товаров - да, без людей из РФ -обойдутся. Просто будут дальше закручивать гайки плавно и надёжно. Иран сколько под санкциями?

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Andrey K

Логика такая, что по Риге разъезжают авто с флажком РФ и у местных на этот флажок выделяется слюна =)

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fyp

Логика набрать политические очки перед избирателями, а на остальное пох

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Иван Серик
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Black7

Лахта, объясните насколько это русофобно

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Дмитрий

Скорее просто тупо, чем русофобно.

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Дима Коренев

Вчера была же вроде эта новость. Или была про Эстонию? Путаюсь уже.

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Sedoy

Еще про Норвегию не было,тогда точно запутаешься .)

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Дмитрий

Чем сейчас Запад отличается от совка, я не понимаю. Партия сказала надо, прибалты исполнили. Только при совке они были самыми оппозиционными, где сломалось?

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sles

тогда им коммуняки указывали, а они не хотели быть коммуняками- у коммуняк денег нет, а щас буржуи , буржуями они хотят быть.

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Bahhoff S

Красота

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Ваня Шестаков

Ну зачем они это делают, чем это поможет

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Серж

Им просто присылают инструкции из Вашингтона,а там сейчас старые деды рулят

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Татьяна Карпова

3 месяца, вроде, вменяемый срок пребывания, так что можно будет что-то придумать

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Энтони Лавджой

Они бы и Украинские машины конфисковали. Только сейчас как-то неудобно получится

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Док

Сейчас уже как раз можно начинать, ее сливают по всем фронтам. Особенно поляки.

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Sedoy

С 2014 года сливают .

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Joel Joyce

Гойда за гойдой.

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Alex Shevchenko

Так победят!✊😏

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ИноПост

Латвия? Вряд ли.

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Alex Shevchenko

Такие новости находятся вне рамок здравого смысла..

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Елена

Вводят, будут меньше туда ездить и оставлять там денег, так что, спасибо им за такую заботу о нашей экономике.

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A V

Ж2Глобалисты везде орудуют. Это тоже выстрел себе в ногу

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Сергей Лукин

А это борьба с кем?

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Док

Со здравым смыслом

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Black7

Их борьба, а тебе то какое дело до латышей?

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Док

Так у нас с ними прямая граница. Нужно следить, что делает сосед, тем более враждебно настроенный.

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nochnoy.ru

Ну пусть поживут в тупике перед железной стеной, если им так хочется. Ни торговли, ни сотрудничества, ни проезда у них не будет. Профит!

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Пьер Вудман

На них не сильно скажется, а вот что жители Калининграда жрать будут - большой вопрос)

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John Smith

Транзит в Калининград не под запретом, был отдельный пункт про это. Так что можешь сказки про голодающих калининградцев где-то в другом месте рассказывать.

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Пьер Вудман

Так это вы ж предлагаете железную стену и тупик?

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Aleksei M

Проще машину продать в рф (сейчас расцвел бизнес перегонов) и купить в ЕС такую же или лучше даже

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Юрий Малов

Латвия не на шутку занялась этим вопросом

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Дмитрий Андреевич

Кто такая латвея?
И с чем её едят?

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46 комментариев
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