Латвия подготовит запрет на машины с российскими номерами — их нужно будет перерегистрировать или вывезти за три месяца Статьи редакции
Иначе последуют санкции, вплоть до конфискации.
- Минюст Латвии внесёт в Сейм законопроект, который запретит автомобилям на российских или белорусских номерах находиться на территории страны. Об этом говорится на сайте ведомства.
- Согласно предложению, владельцы автомобилей должны будут перерегистрировать их в Латвии или вывезти из страны в течение трёх месяцев, иначе «последуют санкции, вплоть до конфискации транспортного средства».
- Министерство объясняет изменения в законодательстве разъяснениями Еврокомиссии. В сентябре 2023 года она пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах может расцениваться как «запрещённый импорт».
- Накануне перерегистрировать автомобили с российскими номерами или вывезти их из страны потребовала Эстония и дала на это полгода.
- Латвия, Эстония, а также Литва, Польша и Финляндия в сентябре 2023-го запретили проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами. При этом Литва сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград, а Финляндия — для граждан ЕС, сотрудников дипмиссий и некоторых других категорий.
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кто нибудь может обьяснить логику почему продажа машин из россии в ЕС помогает режиму - у них же такая логика была в этой санкции, деньги ведь пойдут в экономику ЕС
Тут уже тысячу раз писали, что все действия ЕС и западного мира как раз помогают "режиму" под видом борьбы с ним. А вот зачем они это делают - это другой вопрос.
РФ вместе с США ебут Европу. Такой план, если до кого не дошло еще.
Почему при этом падает рубль и уровень жизни, растет дефицит бюджета и дорожают авто и другие товары в рф?)
ЕС, как и остальные страны западного режима, помогают нам, а не вредят санкциями. Это если смотреть в среднесрочной перспективе. Западный режим играет на нашей стороне, хотя никаких сторон нет в принципе. Просто спектакль со своими целями.
Хотели бы навредить, то открыли все границы и убрали все барьеры на вывод денег, а так, деньги остаются внутри страны. Компании возвращаются под нашу юрисдикцию, платя налоги внутри страны, а не в чужой. Вот и вся схема, простая и понятная, что из нашей страны делают в ускоренном темпе сверхдержаву.
Как только переход произойдет и завершится СВО, то и санкции все снимутся с обеих сторон, вот только никто компании уже уводить не будет, как и деньги.
АхаххахахахаххахахахахЕсть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения.
Прямо в духе
Так они уже происходят.
Идет подготовка к переходу на новую финансовую систему, основанную на БРИКСе, которая позволит уйти от долларовой.
Идет переформатирование экономики, деньги теперь возвращаются назад в страну, вместе с компаниями.
Начинаем выпускать свои товары, которые можем.
Так что, все норм.
Иными словами, «надо немного потерпеть и не бузить»?
Иными слова, идет переформатирование.
Логическое или высокого уровня?
Вы опять мухоморы собирали? ))
Собрали целое лукошко, не знаем, куда девать
Эсвэ… что?
Они не вредят нам, они защищают себя от наших денег, культуры, изолируя нас. В долгосрочнойперспективе это имеет смысл: санкции рассчитаны на срок жизни 2-3 поколений.
Кто нас изолирует?)) Выезжай куда хочешь. Изолировка не выросла.
Ну, то что защищают наши деньги от западного режима - за это низкий поклон им. Страна билась билась тридцать лет, чтобы перекрыть вывод денег, а тут хоба, сами принялись перекрывать.
Санкции на 2 поколения?))) Столько страны запада не протянут без наших товаров, хотя, если у них призывают мыться и греться в макдональдсах, то может даже и протянут. Но в реальности, отменят после 30 года+-
Без товаров - да, без людей из РФ -обойдутся. Просто будут дальше закручивать гайки плавно и надёжно. Иран сколько под санкциями?
Логика такая, что по Риге разъезжают авто с флажком РФ и у местных на этот флажок выделяется слюна =)
Логика набрать политические очки перед избирателями, а на остальное пох#й
Лахта, объясните насколько это русофобно
Скорее просто тупо, чем русофобно.
Вчера была же вроде эта новость. Или была про Эстонию? Путаюсь уже.
Еще про Норвегию не было,тогда точно запутаешься .)
Чем сейчас Запад отличается от совка, я не понимаю. Партия сказала надо, прибалты исполнили. Только при совке они были самыми оппозиционными, где сломалось?
тогда им коммуняки указывали, а они не хотели быть коммуняками- у коммуняк денег нет, а щас буржуи , буржуями они хотят быть.
Красота
Ну зачем они это делают, чем это поможет
Им просто присылают инструкции из Вашингтона,а там сейчас старые деды рулят
3 месяца, вроде, вменяемый срок пребывания, так что можно будет что-то придумать
Они бы и Украинские машины конфисковали. Только сейчас как-то неудобно получится
Сейчас уже как раз можно начинать, ее сливают по всем фронтам. Особенно поляки.
С 2014 года сливают .
Гойда за гойдой.
Так победят!✊😏
Латвия? Вряд ли.
Такие новости находятся вне рамок здравого смысла..
Вводят, будут меньше туда ездить и оставлять там денег, так что, спасибо им за такую заботу о нашей экономике.
Ж2Глобалисты везде орудуют. Это тоже выстрел себе в ногу
А это борьба с кем?
Со здравым смыслом
Их борьба, а тебе то какое дело до латышей?
Так у нас с ними прямая граница. Нужно следить, что делает сосед, тем более враждебно настроенный.
Ну пусть поживут в тупике перед железной стеной, если им так хочется. Ни торговли, ни сотрудничества, ни проезда у них не будет. Профит!
На них не сильно скажется, а вот что жители Калининграда жрать будут - большой вопрос)
Транзит в Калининград не под запретом, был отдельный пункт про это. Так что можешь сказки про голодающих калининградцев где-то в другом месте рассказывать.
Так это вы ж предлагаете железную стену и тупик?
Проще машину продать в рф (сейчас расцвел бизнес перегонов) и купить в ЕС такую же или лучше даже
Латвия не на шутку занялась этим вопросом
Кто такая латвея?
И с чем её едят?