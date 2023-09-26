В Эфиопии запустят производство автомобилей Lada Статьи редакции
Для «внутреннего» пользования.
- «АвтоВАЗ» подписал контракт с одной из эфиопских компаний о сборке и выпуске Lada в африканской стране, сообщило ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в России Чама Угалы Уриата. Интерес к работе в регионе проявили ещё два производителя из России, но они только приступили к начальным переговорам.
- Машины российского бренда собираются использовать внутри страны. Но если объёмы производства увеличат, то эфиопская компания сможет поставлять автомобили также в соседние страны — например, в Южный Судан, Судан, Кению и Сомали.
- В интервью ТАСС Чам Угала Уриат также рассказал, что теперь туристы из России могут получить визу по прибытии в аэропорт, вместо того чтобы обращаться за ней в посольство. В будущем страны планируют ввести для них безвизовый режим и подключить в Эфиопии систему «Мир», чтобы упростить россиянам расчёты в условиях санкций.
- Отвечая на вопрос о том, что Эфиопия может предложить России взамен, посол напомнил, что государство считается производителем кофе «номер один» в Африке, а также выращивает цветы «с большими и длинными стеблями, которые могут храниться дольше».
- Сейчас обе категории товаров везут в Россию через третьи страны: кофе идёт из Италии и Германии, а розы — через Нидерланды. Однако такой «сценарий» Эфиопии не нужен — она хочет, чтобы всё доставляли напрямую в Москву, заявил посол. Этот вопрос уже обсуждают с Торгово-промышленной палатой России.
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Совет директоров международного предприятия
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LADA Pushka
На родине Homo sapiens, в православной Эфиопии!
Адис-Аббеба - мать городов русских!
Ну давно же пора. Эфиопские тачки эфиопам.
А ещё 2 производителя из России это кто? УАЗ и КамАЗ или там каким-то образом Дерипаска со своей "Группой ГАЗ" затесался?
Ваз начал мировую экспансию
Правильно, пора уже обновлять автопарк эфиопский, а то база давно не пополнялась. Одни москвичи и жигули на дорогах
Прорыв. Не иначе.
Тачки для настоящих генгста-негров
Был там в апреле. У них лад и так побольше нашего будет. Больше скажу - таких лад у нас и не найти. Уже.
Отлично, но мы разве сами можем производить автомобили? Еле решили проблемы с запчастями и то не до конца.
Так к слову.
Дилеры предрекли дальнейший рост цен на автомобили в России.
Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.
"На пользу", "па плану", "только выиграли".
Меняем ладу на кофе)
Какой же пиздец происходит😂