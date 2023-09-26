Российские инвесторы и российские бизнесмены, которые ведут бизнес в Европе, — я думаю, что пришло время им приехать в Эфиопию. <...> Нам нужно работать и знать друг друга.

60% населения Эфиопии — люди моложе 30 лет, так что для них очень важно быть продуктивными. <...> Эфиопия сама по себе является отличным рынком, потому что это страна с населением более 120 млн человек.

Аддис-Абеба также является штаб-квартирой Африканского союза. Так что, если кто-то сделал бизнес в Аддис-Абебе, он может связаться со всеми африканцами. Аддис-Абеба может стать отличным логистическим центром.