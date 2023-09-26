Транспорт
Полина Лааксо

В Эфиопии запустят производство автомобилей Lada Статьи редакции

Для «внутреннего» пользования.

Аддис-Абеба. Источник: Kayak
  • «АвтоВАЗ» подписал контракт с одной из эфиопских компаний о сборке и выпуске Lada в африканской стране, сообщило ТАСС со ссылкой на посла Эфиопии в России Чама Угалы Уриата. Интерес к работе в регионе проявили ещё два производителя из России, но они только приступили к начальным переговорам.
  • Машины российского бренда собираются использовать внутри страны. Но если объёмы производства увеличат, то эфиопская компания сможет поставлять автомобили также в соседние страны — например, в Южный Судан, Судан, Кению и Сомали.
  • В интервью ТАСС Чам Угала Уриат также рассказал, что теперь туристы из России могут получить визу по прибытии в аэропорт, вместо того чтобы обращаться за ней в посольство. В будущем страны планируют ввести для них безвизовый режим и подключить в Эфиопии систему «Мир», чтобы упростить россиянам расчёты в условиях санкций.

Если сравнить страны Африки, особенно те, которые стали туристическими для России, Эфиопия уникальна тем, что имеет разные места для посещения. У нас есть останки тех, кто стоял у истоков человечества, например, Люси (скелет, 3,2 млн лет). В Эфиопии живут разные племена, с разными языками и обычаями. Очень хорош и природный облик самой Эфиопии, это гористая страна.

Чам Угала Уриат о том, чем Эфиопия интереса для туристов; цитата по ТАСС
  • Отвечая на вопрос о том, что Эфиопия может предложить России взамен, посол напомнил, что государство считается производителем кофе «номер один» в Африке, а также выращивает цветы «с большими и длинными стеблями, которые могут храниться дольше».
  • Сейчас обе категории товаров везут в Россию через третьи страны: кофе идёт из Италии и Германии, а розы — через Нидерланды. Однако такой «сценарий» Эфиопии не нужен — она хочет, чтобы всё доставляли напрямую в Москву, заявил посол. Этот вопрос уже обсуждают с Торгово-промышленной палатой России.

Российские инвесторы и российские бизнесмены, которые ведут бизнес в Европе, — я думаю, что пришло время им приехать в Эфиопию. <...> Нам нужно работать и знать друг друга.

60% населения Эфиопии — люди моложе 30 лет, так что для них очень важно быть продуктивными. <...> Эфиопия сама по себе является отличным рынком, потому что это страна с населением более 120 млн человек.

Аддис-Абеба также является штаб-квартирой Африканского союза. Так что, если кто-то сделал бизнес в Аддис-Абебе, он может связаться со всеми африканцами. Аддис-Абеба может стать отличным логистическим центром.

Чам Угала Уриат; цитата по ТАСС

#новость #lada #автоваз #эфиопия

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16 комментариев
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 Слегка Придурковатый
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Boby Fisher

Совет директоров международного предприятия

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Хозяин

предлагаю новый бренд: Pushkin

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Griby Lenina

LADA Pushka

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Ware Wow

На родине Homo sapiens, в православной Эфиопии!

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Wladimir

Адис-Аббеба - мать городов русских!

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Вадим Д.

Ну давно же пора. Эфиопские тачки эфиопам.

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Андрей Мельник

А ещё 2 производителя из России это кто? УАЗ и КамАЗ или там каким-то образом Дерипаска со своей "Группой ГАЗ" затесался?

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Garmonbon

Ваз начал мировую экспансию

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Даниил К

Правильно, пора уже обновлять автопарк эфиопский, а то база давно не пополнялась. Одни москвичи и жигули на дорогах

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Kiss1nger

Прорыв. Не иначе.

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Inna Moon

Тачки для настоящих генгста-негров

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V Gradusov

Был там в апреле. У них лад и так побольше нашего будет. Больше скажу - таких лад у нас и не найти. Уже.

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lakoros

Отлично, но мы разве сами можем производить автомобили? Еле решили проблемы с запчастями и то не до конца.

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Kiss1nger

Так к слову.
Дилеры предрекли дальнейший рост цен на автомобили в России.
Автомобильные дилеры ожидают, что новые легковые машины подорожают в России в 2023 году на 30%. Об этом сообщил РИА Новости вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов.
"На пользу", "па плану", "только выиграли".

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Black7

Меняем ладу на кофе)
Какой же пиздец происходит😂

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13 комментариев
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