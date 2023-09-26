«Авто.ру» добавил оплату по частям для техосмотра и ремонта автомобилей Статьи редакции
При рассрочке на два месяца переплаты не будет, на четыре и шесть — есть комиссия.
- «Авто.ру» запустил сервис для оплаты услуг СТО частями в разделе «Бортжурнал». Услуга доступна в 61 станции «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» в Москве и Санкт-Петербурге. Компания тестирует рассрочку вместе с «Яндекс Сплит».
В «Бортжурнале» надо выбрать дилера и записаться к нему на СТО. Максимальная стоимость ремонта, для которой доступен «Сплит», — 300 тысяч рублей. Оплата проходит равными долями от двух до шести месяцев, в зависимости от платёжного плана. При расчёте за два месяца переплаты не будет, за четыре и шесть месяцев — есть комиссия, она зависит от срока и размера платежей.
- Соглашение об оплате частями подписывается через ввод специального кода, который приходит пользователю в SMS-сообщении. Платежи списываются автоматически. Станция техобслуживания получает всю сумму заказа сразу после завершения ремонта, вне зависимости от срока рассрочки клиента.
- Компания объясняет запуск услуги увеличением стоимости ремонта, из-за этого владельцы машин часто откладывают устранение неполадок. За два года средняя стоимость ремонта автомобилей выросла на 21%, цены на запчасти — на 70-80%, сообщил «Авто.ру» со ссылкой на данные дилеров.
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во люди щас в рабство по своей воле побегут)))
Ну рассрочка на ремонт штука интересная, не у всех есть каска, а зная, как работает ОСАГО - страшно жить.
рассрочки и кредиты это в принципе не интересные вещи, потому как загоняют в рабство. Если нет денег на ремонт - может стоит его отложить? Исключение, если зарабатываешь машиной (курьер, таксист, перевозки), но в таком случае вопрос почему нет каски и почему нет заначки на случай ремонта.
Ремонт это же не только кузовня. Есть такие ремонты, которые отложить нельзя и они приезжают внезапно.
вот на таких мотивах и уедешь рабом потом)) повторюсь, если нет денег - значит оно тебе не надо. Считаешь иначе - твое право.
Я езжу на своём авто. Все ок. Не переживай.
Загоняет в рабство мышление. А кредиты и рассрочки это удобные инструменты. Никто же не виноват, что вы ими пользоваться не умеете и не рассчитываете свои силы. Это всё равно что говорить - молоток плохая вещь, пальцы отшибает.
Это разные вещи. Молоток действительно зависит от применения. Кредит - хорошая вещь разве что в сша, где ты берешь дом в кредит чуть ли не под 0% лет на 40 и живешь себе счастливо. За эти 40 лет твой дом уже в 3-4 раза в цене подскочит, а ты все равно платишь копейки с зарплаты. А тут кредит - невыгодная кабала. Что именно в нем удобно? Если у тебя нет денег - то тебе это не нужно. Вот у меня нет денег на яхту из бриллиантов. Наверное, она мне не нужна? Или стоит взять 0504040404 кредитов, чтобы ее купить уже щас?
Если у тебя деньги придут вот через неделю - то подожди, в чем проблема? Вдруг еще с работы сократят, или еще какую фигню сделают, а ты тут кредит взял. Кредит это как рабство, чтобы ты не говорил. А знаешь почему? Потому что, чтобы взять кредит, ты должен быть уверен на весь срок кредита, что все у тебя будет хорошо. Работа останется, денежный поток будет какой есть, никто не заболеет, не умрет, не будет никаких форс мажоров. Ты можешь гарантировать, что все так и будет? Нет. В текущих условиях сложно предугадать что будет завтра-послезавтра, не то что через несколько месяцев или даже лет. Поэтому это рабство. Вернее так, это казино, где ты себя ставишь на кон. Повезет - не будешь рабом. Но может и не повезти как бы ты все не просчитывал.
Автокредит в 2021 году оказался выигрышем 😁
да, согласен, бывают такие сюрпризы. У меня сосед тоже рав4 взял за 2.5млн в 2019м году за 2.4млн рублей почти в полной комплектации. Сейчас такая цена - сказка. И до сих пор платит. Но у него пенсия 50к, а на машину 33к в месяц отдает. В следующем году в июле закончит только. А есть и другие примеры - люди, которые за этот период лишились работы. Вот им "везет" так везет)
О да, в США ипотека настолько дешёвая и все её платят, что 2008 год показал это. Расскажите среднестатистическому американцу, что ему легко живётся и ежемесячные счета это копьё.
С работы в любой точке мира могут сократить и что, теперь трястись и не брать кредиты/ипотеки?
Никто и нигде не уверен в своём будущем на "весь срок кредита", может только в Китае и то не факт.
И речь идёт о кредитах на необходимые вещи: ипотека, бытовые приборы, инструменты для бизнеса, закрытие кассовых разрывов и т.д. Огульно говорить, что - кредиты это зло, рабство и ваще не берите их в РФ, это.... Ну такое себе.
P.S. я бы понял, если бы речь шла о студенте, который берёт 100к в кредит на айфон, но в остальном - это бред и неумение в домашнюю экономику.
не, вы никак понять не можете. Кредит это казино. В казино тоже бывают выигрыши, счастливые посетители, кто-то и миллионером там становится. Но не стоит забывать: это казино. Может не повезти, и тогда последствия будут очень серьезными. На одного такого, который выгодно квартиру в ипотеку взял, а она уже в 2 раза подорожала, найдется 10 таких, которые уже работы потеряли, просрочили все платежи какие только смогли, проценты накапали чуть ли не больше, чем они уже выплатили. И теперь они в такой жопе: денег нет, квартиру заберут обратно и продадут знакомым за 2 копейки, а он еще и должен банку останется.
Как можно быть уверенным на весь срок кредита? Та же ипотека берется с одной стоимостью денег, а через 20 лет стоимость тех же денег будет совершенно другая. Да и квартира вырастет в цене. Ипотека и кредит это инструмент. Нет уверенности в себе, тогда живи от ЗП до ЗП в деревне на огородных харчах. Каждому свое. Мир несправедлив :)
И как можно брать деньги в долг, если ты не уверен, сможешь ли ты их отдать? Мне эту логику никогда в жизни не постичь.Да и квартира вырастет в цене.
И? Если ты выплатить не сможешь, ее банк на аукционе продаст за столько, за сколько продаст. Не мало было случаев, когда продавали даже ниже рынка. Что, скорей всего, полный твой кредит не покроет, так что останешься без квартиры и еще должен))
Как можно в принципе жить, если завтра упадёт метеорит? Логика - топ. Ну ты думай прежде чем брать кредит, оценивай свои риски, возможность закрывать кредит, свои навыки, компетенции - это раз.
Два - банк продаёт квартиру уж в совсем запущенных случаях, если ты злостный неплатильщик, ты не реструктуризировал долг и вообще забил на обязательства. Ипотечная квартира продаётся как и любая другая. Не можешь платить - продаёшь.
В целом, выглядит так, будто вы пытаетесь оправдать свой выбор жить в деревне и не брать кредиты. Ну, это ваше дело. Бойтесь молотков и дальше.
Некорректный пример.Ну ты думай прежде чем брать кредит, оценивай свои риски, возможность закрывать кредит
Только выше чел писал, что нельзя быть уверенным в будущем. И как я могу думать смогу ли я выплатить кредит? Исходя из сегодняшнего дня - смогу. А завтра потеряю руку или ногу и все, сильно хуже станет. А послезавтра надо будет бабушку хоронить.В целом, выглядит так, будто вы пытаетесь оправдать свой выбор жить в деревне и не брать кредиты
Вопрос у меня стоял в другом. Как можно брать деньги в долг обещая их выплатить, если не знаешь, что будет завтра?))) В целом вопрос больше риторический, достаточно взглянуть на статистику и увидеть, что каждый пятый не справляется с платежами по кредиту) Уверен, что каждый из них тоже уверял, что кредиты это хорошо, просто нужно оценивать свои риски))))Ипотечная квартира продаётся как и любая другая. Не можешь платить - продаёшь.
Ну да, это ведь так просто, выставил на продажу, завтра уже купили)) На практике по полгода-год-два квартиры стоят, часто приходится снижать цену. Если, конечно, квартира не в таком районе, в каком вся рф мечтает жить.
"А завтра потеряю руку или ногу и все, сильно хуже станет" - для этого есть страхование жизни и здоровья.
Да, у нас огромная закредитованность людей и да, большинство не умеет ими пользоваться. Вы отчасти правы - кредит может вогнать в рабство, но опять же, при условии, что а) - у тебя жизненные обстоятельства такие, что ты берёшь от безысходности, не думая как гасить ( опять же есть процедура банкротства). б) - ты просто тупой и берёшь на авось. в) - ты такой же как в б, только взял кредит в мфо.
В остальных же случаях кредиты это двигатели экономики, которые поддерживают покупательскую способность населения и помогают бизнесу. Можете оставаться при своём мнении, потому что оно кажется вам правильным и верным, но - волков боятся - в лес не ходить.
В общем, все, что я понял из ваших (вас и тех, кто тоже высказался за кредиты) высказываний, так это то, что кредиты - это хорошо. Главное оценивать свои риски, хоть будущего никто не знает и уверен в нем быть не может. Поэтому берите на удачу, ибо волков бояться - в лес не ходить. А те, кто просрочили - сами дураки, не думали ни о чем, просто брали, сами виноваты. Ясно))
Всё что я понял из ваших комментариев, что собеседников вы не слышите, читаете через строчки и вникать не хотите, ясно)
Загоняет в рабство мышление - именно так...
какое мышление? Сегодня ты получаешь 300к и легко берешь в кредит 5 лямов, по расчету ты их запросто выплатишь за 2-3 года. Берешь на всякий случай на 5 лет. А завтра тебя сокращают с работы, потому что начальник против войны, или потому что компания была иностранная. А т.к. многие аналогичные тоже ушли, работу ты уже найти не можешь, и заканчиваешь каким-нибудь кассиром в магните с зарплатой в 40 тыщ и платежом по кредиту в 150 тыщ. Это мышление так виновато?)
У кого-то одна машина и она очень важна для быта. Друзья весной попали в аварию, машину только недавно получили из ремонта, целый ряд факторов был для задержек. Но им норм, живут в центре города и детей нет, и по деньгам почти всю сумму получили с виновника. А вот если загород, дети есть и каско на год стоит как 1/10 от стоимости самого авто - то хз.
P.S. а мне очень даже интересны, кредитное рабство прикольное.
хз, я вот живу за городом с детьми и все такое. Юзаем такси, когда надо. В школу - школьный автобус ездит. В город - городской) Машина сама по себе очень накладна)
У нас до садика в городе с двумя пересадками на автобусе, а такси в одну сторону стоит 600-800р)
По авто согласен, что недешёвое удовольствие, но если плюсы перевешивают - то лучше такси и ОТ.
Будучи еще студентом в такой же ситуации был, жил за городом, такси в одну сторону по утрам 800-1000 до универа, а на автобусах проще помереть с кучей пересадок. На первом же курсе сел за руль старого Санта Фе, лучше уже так: удобней, ни от кого не зависишь, приехал на пары, уехал, на выходные сгонять можно куда-нибудь и т.д.
Я по 25-30к км в год накатываю без дальних поездок, поэтому я тебя понимаю)
Вот прям всегда-всегда? Даже когда сломается что-то?)) На машине до поры до времени ни от кого не зависишь. А если подумать, то от всех: начиная от заправок с конскими ценами и пробок на дороге, заканчивая поломкой авто.
В такси уже заложена стоимость топлива. И в пробках точно так же я стою на такси. И такси точно так же может сломаться — как раз недавно ехал на Бизнесе в регионе, на К5 задняя подвеска дубу дала, как только мы отъехали. При этом такси, если живешь в центре более-менее крупного города вполне норм.
Мне машина удобней — я сейчас делаю ремонт в квартире, покупаю крупногабаритные составляющие, типа плинтусов, езжу по всяким мебельным вне черты города, на склады за плиткой и так далее. На такси я бы задолбался вызывать, ездить, грузить в чужую машину что-то, где может быть газовый баллон и так далее.
Зимой я езжу кататься на сноуборде или лыжах, вдвоем, втроем с друзьями — своя машина незаменимая вещь. Летом езжу за город с палатками или в поездки выходного дня, опять же никакое такси или ОТ не даст этой свободы.
У меня такси 500-600 рублей на комфорте стоит в одну сторону. И не скажу, что это очень дорого, если принять во внимание цены на бензин. На дизель заправить полный бак 50 литров сейчас 4 тысячи стоит. Да и бензин не далеко ушел уже с нынешним ценником. 3.5 за полный бак 95го. И это только бензин. Сюда надо приплюсовать масло, масло и воздухофильтр, всякие сход-развалы, шиномонтаж, сами шины, ТО. Это все очень и очень дорого. Еще налог, каска, осага. А если еще она вдруг сломается в пути и придется вызывать эвакуатор и двигаться в сервис, где тебя 99% наебут.....не, лучше такси))) А если один едешь, то автобуса более чем достаточно. Главное не в час пик ехать)
иногда ремонт нужен срочно, так все по делу, а если боитесь брать рассрочку, я так понимаю был негативный опыт, тогда откладывайте...
нет, я кредиты никогда в жизни не брал. Мне хватает негативного опыта окружающих))
Давай к нам, тут не глубоко...
не, спасибо)))
Если ты должен кому то 1000 рублей то это твоя проблема,а если 100 тыс то это проблема того кому должен))
Постоянно пользуюсь кредитной картой красного банка. 100 дней без % удобно. Зарплату либо на счет под %, либо в акции.
Однажды зарплата закончится, а кредит останется. Посмотрим насколько будет удобно))
Однажды это когда?
У меня на счетах достаточно, что б закрыть всю задолженность по кредитной карте. В общем это максимально удобный инструмент, особенно для крупных покупок. У меня ежемесячная выплата по % на вкладе, и если б я заработок на счет не клал, то выплат было бы меньше и в обороте на бирже тоже было бы меньше денег.
откуда я знаю когда. У всех по-разному. Знаю одно. В самый неподходящий для тебя момент.
Ну закончится зарплата, сниму со счета деньги и все. А до этого, благодаря бОльшим вливаниям в статьи пассивного дохода я больше заработал.
Ну рабство не рабство, а для многих это вполне себе выгодная опция. Особенно, если брать на две месяца и переплаты реально не будет
На очереде продажа в рассрочку хлеб булочными?
булку хлебными
Я думал, вообще везде уже можно по частям оплачивать
Например, сессии в питерских универах...
А у дрома есть подобная тема? Или вслед за этими сделают?
Иногда живешь с некоторым временным лагом от реальности. Для меня авто.ру это сайт такой, где подержанную машину можно купить. А у них уже сервисы, салоны и рассрочка. Пойду, переставлю часы, на моих 2015.
Алкаши затаили дыхание, когда водочку можно будет оплачивать по частям.
Новость должна быть: Авто ру самый последний, кто запустил оплату по частям
А какой процент за это будут брать?