Власти Финляндии сняли с Yango временный запрет на передачу данных в Россию Статьи редакции
Расследование показало, что они и так не передаются.
- Офис уполномоченного по защите данных Финляндии (DPA) снял с Yango (международный бренд такси-сервиса «Яндекса») временный запрет на передачу личных данных в Россию, говорится на его сайте.
- В августе 2023 года власти страны запретили «Яндексу» и Ridetech International B.V. передавать данные в Россию — запрет должен был начать действовать с 1 сентября и продлиться до 30 ноября 2023-го. Но позже срок его вступления в силу перенесли на 26 сентября.
- Ограничения в Финляндии объяснили новым законом о такси, который заработал в России с 1 сентября. Одновременно начало действовать постановление правительства, по которому ФСБ получает «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс Такси».
- Однако, разъяснили теперь в DPA, исходя из полученной информации, новые российские положения не распространяются на услуги такси в Финляндии, поэтому запрет сняли.
- Сам «Яндекс Такси» сообщал, что данные о поездках «могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в местных законах».
«Yango полностью соблюдает GDPR и законы стран, в которых ведёт деятельность. Компания поддерживает прозрачное взаимодействие с органами по защите данных», — прокомментировали «Интерфаксу» снятие запрета в «Яндекс Такси».
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Ох... еть, теперь можно передавать данные в Россию! )))) Бинго!
Мика Хаккинен сегодня ездил на Улицу Эспланада, 17. Приём!
Нельзя наложить запрет, если ты и так не передаешь данные
Так в итоге Яндекс хороший или плохой. Передает данные - плохой, не передает - хороший? Или все равно плохой, так как это Яндекс?
Ну все, теперь то заживём!
Если не передаются, то зачем сняли? Что изменится
Ну как же? Если передавать не запрещено, то Яндекс сможет передавать данные. Вот тогда его поймают с поличным и обвинят в передаче и снова запретят. Для чего эти «танцы с бубном»? А фиг их, финнов, знает, у них свои финнские дао, дзен и нирвана, зато оснований отменять запрет уже не будет.
Мамой клянусь!
Мама майор?