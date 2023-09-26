Транспорт
Таня Боброва

Власти Финляндии сняли с Yango временный запрет на передачу данных в Россию Статьи редакции

Расследование показало, что они и так не передаются.

  • Офис уполномоченного по защите данных Финляндии (DPA) снял с Yango (международный бренд такси-сервиса «Яндекса») временный запрет на передачу личных данных в Россию, говорится на его сайте.
  • В августе 2023 года власти страны запретили «Яндексу» и Ridetech International B.V. передавать данные в Россию — запрет должен был начать действовать с 1 сентября и продлиться до 30 ноября 2023-го. Но позже срок его вступления в силу перенесли на 26 сентября.
  • Ограничения в Финляндии объяснили новым законом о такси, который заработал в России с 1 сентября. Одновременно начало действовать постановление правительства, по которому ФСБ получает «круглосуточный удалённый доступ» к базам данным такси из реестра организаторов распространения информации. В нём значится только «Яндекс Такси».
  • Однако, разъяснили теперь в DPA, исходя из полученной информации, новые российские положения не распространяются на услуги такси в Финляндии, поэтому запрет сняли.
  • Сам «Яндекс Такси» сообщал, что данные о поездках «могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в местных законах».

  • «Yango полностью соблюдает GDPR и законы стран, в которых ведёт деятельность. Компания поддерживает прозрачное взаимодействие с органами по защите данных», — прокомментировали «Интерфаксу» снятие запрета в «Яндекс Такси».

#новость #яндекстакси #yango #финляндия

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10 комментариев
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 дед Мазай и муравьеды

Ох... еть, теперь можно передавать данные в Россию! )))) Бинго!

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Ware Wow

Мика Хаккинен сегодня ездил на Улицу Эспланада, 17. Приём!

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Док

Нельзя наложить запрет, если ты и так не передаешь данные

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Zloy Sniper

Так в итоге Яндекс хороший или плохой. Передает данные - плохой, не передает - хороший? Или все равно плохой, так как это Яндекс?

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Ayday Omorbekova
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Александр Пустовалов

Ну все, теперь то заживём!

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Roman

Если не передаются, то зачем сняли? Что изменится

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Zloy Sniper

Ну как же? Если передавать не запрещено, то Яндекс сможет передавать данные. Вот тогда его поймают с поличным и обвинят в передаче и снова запретят. Для чего эти «танцы с бубном»? А фиг их, финнов, знает, у них свои финнские дао, дзен и нирвана, зато оснований отменять запрет уже не будет.

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Denis Bystruev
исходя из полученной информации, новые российские положения не распространяются на услуги такси в Финляндии

Мамой клянусь!

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Сергей Леопольдович

Мама майор?

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