Транспорт
Евгения Евсеева

«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Сербии Статьи редакции

До этого они были доступны в России и Казахстане.

  • Электросамокаты «Яндекса» появились в столице страны — Белграде. Арендовать их могут пользователи старше 18 лет через приложение «Яндекс Go». Это первый кикшеринговый сервис в стране, утверждает компания.
  • Для аренды доступны самокаты Ninebot Max Plus, их максимальная скорость — 25 км/ч. Они будут автоматически снижать скорость в «медленных» зонах — с большим количеством людей, рядом со школами, детскими садами и площадками. В запрещённых зонах скорость плавно упадёт по нуля.
  • Перед первой поездкой пользователю покажут инструкцию, как управлять самокатом. Также «Яндекс Go» построит маршрут специально для самокатов.

  • После бронирования дойти до нужного самоката можно будет в течение 10 бесплатных минут. Сама поездка стоит от 12 динаров за минуту (10,4 рубля по курсу ЦБ на 29 сентября 2023 года). Оплата списывается с карты, привязанной к «Яндекс Go». В приложении поддерживается как русский, так и сербский язык.

  • «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Сейчас она доступна также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Туле. Среди других стран сервис работает в Казахстане.

#новость #яндекс #электросамокаты

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57 комментариев
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 Milton Fridman
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Mr Black

Флинстоуны)

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Энтони
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Mr Black

Че не в Иране и КНДР?😀

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Антон Лампов

Сразу уж тогда в космосе

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1 комментарий
Владимир Степану

следующий шаг это Африка

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Энтони

Представляю армию талибов с ак-47 на самокатах...

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Миранда Хоббс

Тут на самом деле и сказать нечего кроме как "Молодцы, расширяются".

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Петров Иванов

Поработай в такси, не так закукарекаешь. Всех таксистов в России за машонку держат.

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3 комментария
Бинарный Ёж

@Яндекс Go добавьте проверку русской карты в Белграде. Недавно опаздывал на вокзал, Я пару минут искал машину — а когда нашёл, то отменил заказ, т.к. карта в аккаунте была русская и деньги не списались. Пришлось срочно добавлять зарубежную и снова ждать нового водителя.

Хотелось бы чтобы сразу показывал "только наличный расчёт" в Белграде, если в аккаунте нет зарубежной карты.

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Piu-piu

Это невозможно законодательно

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3 комментария
Павел Чегин

Это как раз в тот момент, когда в Сербии вводят закон, обязывающий ездить на самокатах в шлемах и светоотражающей одежде?)

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Бинарный Ёж

Добавят в инструкцию. Это же самокатчика обязывают, а не Яндекс.

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3 комментария
Саша Васильев

А какая разница? Если люди захотят, будут и так кататься

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1 комментарий
Мигель Маркин

Да здравствует еще больше аварий с участием электросамокатов

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Ruby Roid

Давно в Сербии живёшь, статистику считаешь?

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Василий Королёв

Тут разные причины:
Неисправность самоката
Дураки самокатчики или пешеходы
Водитель не смотрит куда едет
Кто-то не соблюдает правила

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1 комментарий
Лимончелло

Челюстно-лицевые травмы на экспорт пошли что ли?

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Ник Глебов

А у них что там своих нет?

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Бинарный Ёж

На Балканах много чего нет, к чему мы давно привыкли и считаем само собой разумеющимся.

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5 комментариев
Litvinov

Даже если есть, изобилие выбора — не плохо)

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Миранда Хоббс

Как по мне у них дорого

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Глеб Мельников

Езжу в Москве, вуш 8.5, юрент 7-8, Яндекс практически всегда 7 р/мин, плюс в последнее время проводят акции, вроде пакеты минут в подарок, удешевлённая подписка и пр.

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4 комментария
Егор Захаров

Надеюсь, расширят локации, а то сейчас можно только по Новому Белграду ездить. Там оно, конечно, полезно, но мне вот нафиг не надо.

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Антон Лампов

Обычно тестовое не расширяют. Только если приживётся хорошо и сезон не закончится ещё

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Artemy

О, своевременно, как раз в октябре в Белград еду.

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Alex R

А почему в России нет ограничений и автоматического снижения скорости? А то задолбали носиться. Уже на тротуаре не чувствуешь себя в безопасности.

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Pro1212 Sto2020

Есть

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Jraah Mraah

Есть

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3 комментария
Mikhail Shamov

Есть, но после того как начали глушить GPS, перестало нормально работать

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Тоже хочу

А чего, там своих не было?

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sles

лучше б в странах нато

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Pavel Loginov

Яндекс не должен товарищу чекисту передавать все перемещения? Или пока закон только про такси был?

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54 комментария
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