«Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Сербии Статьи редакции
До этого они были доступны в России и Казахстане.
- Электросамокаты «Яндекса» появились в столице страны — Белграде. Арендовать их могут пользователи старше 18 лет через приложение «Яндекс Go». Это первый кикшеринговый сервис в стране, утверждает компания.
- Для аренды доступны самокаты Ninebot Max Plus, их максимальная скорость — 25 км/ч. Они будут автоматически снижать скорость в «медленных» зонах — с большим количеством людей, рядом со школами, детскими садами и площадками. В запрещённых зонах скорость плавно упадёт по нуля.
- Перед первой поездкой пользователю покажут инструкцию, как управлять самокатом. Также «Яндекс Go» построит маршрут специально для самокатов.
После бронирования дойти до нужного самоката можно будет в течение 10 бесплатных минут. Сама поездка стоит от 12 динаров за минуту (10,4 рубля по курсу ЦБ на 29 сентября 2023 года). Оплата списывается с карты, привязанной к «Яндекс Go». В приложении поддерживается как русский, так и сербский язык.
- «Яндекс Go» запустил аренду электросамокатов в Москве в июле 2021 года. Сейчас она доступна также в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Туле. Среди других стран сервис работает в Казахстане.
2.7K показов
1.1K открытий
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Флинстоуны)
Че не в Иране и КНДР?😀
Сразу уж тогда в космосе
следующий шаг это Африка
Представляю армию талибов с ак-47 на самокатах...
Тут на самом деле и сказать нечего кроме как "Молодцы, расширяются".
Поработай в такси, не так закукарекаешь. Всех таксистов в России за машонку держат.
@Яндекс Go добавьте проверку русской карты в Белграде. Недавно опаздывал на вокзал, Я пару минут искал машину — а когда нашёл, то отменил заказ, т.к. карта в аккаунте была русская и деньги не списались. Пришлось срочно добавлять зарубежную и снова ждать нового водителя.
Хотелось бы чтобы сразу показывал "только наличный расчёт" в Белграде, если в аккаунте нет зарубежной карты.
Комментарий удален модератором
Это невозможно законодательно
Это как раз в тот момент, когда в Сербии вводят закон, обязывающий ездить на самокатах в шлемах и светоотражающей одежде?)
Добавят в инструкцию. Это же самокатчика обязывают, а не Яндекс.
А какая разница? Если люди захотят, будут и так кататься
Да здравствует еще больше аварий с участием электросамокатов
Давно в Сербии живёшь, статистику считаешь?
Тут разные причины:
Неисправность самоката
Дураки самокатчики или пешеходы
Водитель не смотрит куда едет
Кто-то не соблюдает правила
Челюстно-лицевые травмы на экспорт пошли что ли?
А у них что там своих нет?
На Балканах много чего нет, к чему мы давно привыкли и считаем само собой разумеющимся.
Даже если есть, изобилие выбора — не плохо)
Как по мне у них дорого
Езжу в Москве, вуш 8.5, юрент 7-8, Яндекс практически всегда 7 р/мин, плюс в последнее время проводят акции, вроде пакеты минут в подарок, удешевлённая подписка и пр.
Надеюсь, расширят локации, а то сейчас можно только по Новому Белграду ездить. Там оно, конечно, полезно, но мне вот нафиг не надо.
Обычно тестовое не расширяют. Только если приживётся хорошо и сезон не закончится ещё
О, своевременно, как раз в октябре в Белград еду.
А почему в России нет ограничений и автоматического снижения скорости? А то задолбали носиться. Уже на тротуаре не чувствуешь себя в безопасности.
Есть
Есть
Есть, но после того как начали глушить GPS, перестало нормально работать
А чего, там своих не было?
лучше б в странах нато
Яндекс не должен товарищу чекисту передавать все перемещения? Или пока закон только про такси был?