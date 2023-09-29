Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за границу на некоторых самолётах из-за риска их ареста — источники Статьи редакции
S7 задержала рейсы в Бангкок, Дубай и Ургенч «до официального разрешения».
- Росавиация разослала нескольким авиакомпаниям телеграммы, рекомендовав не использовать самолёты Государственной транспортной лизинговой компании (находится под санкциями) для полётов за границу из-за риска их ареста. Первым об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина» со ссылкой на источники, информацию подтвердили собеседники РБК и «Интерфакса».
- Один из источников канала сказал, что регулятор пока не запрещал вылетать из России на перечисленных в телеграммах самолётах — авиакомпании сами должны принимать решение.
- По данным «Интерфакса», исключение сделали для рейсов в Беларусь и Турцию. Собеседник агентства уточнил, что рекомендация действует с 29 сентября 2023 года «до особого решения» Росавиации.
- По словам источника РБК, 29 сентября 2023 года в Минтрансе запланировано совещание по сложившейся ситуации. Об «экстренных совещаниях» в министерстве и Росавиации пишет и «Авиаторщина».
- В ведомствах и «Аэрофлоте» на момент написания заметки не ответили на запрос РБК о комментарии. В пресс-службе S7 сообщили, что до получения официального разрешения вылеты некоторых международных рейсов откладываются. До 00:00 мск 30 сентября перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч.
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Все используемые самолеты вражеские, но ведь своих нет....
Росавиация так же рекомендовала некоторым лицам не летать за границу из-за риска их ареста.
А как вообще на той стороне планировали поступать с самолетами, если они остаются в России, за лизинг денег не получают? Где, что и у кого взыскать? Или списать в потери?
Надеяться на арест, но да, списать в потери
Хотя какие-то самолеты Аэрофлоту газпром выкупил или кто там
Я вам советую вообще сегодня больше не летать на российских самолётах. Обслуживание в Иране и запчасти из Китая
Надо запретить вообще все полеты к этим буржуинам. Нечего там делать, аморально влияют только на нашу скрепность (сарказм)