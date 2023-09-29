Норвегия с 3 октября запретит въезд в страну на машинах с российскими номерами Статьи редакции
Вслед за Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией и Польшей.
- Об этом МИД Норвегии сообщил местному каналу TV 2. «РИА Новости» со ссылкой на ведомство пишут, что запрет вступит в силу с 3 октября.
- Ограничения не распространяются на граждан Норвегии и стран Европейской экономической зоны (кроме Норвегии включает страны ЕС, Исландию и Лихтенштейн), которые на постоянной основе проживают в России, членов их семей.
- Также оно не касается дипломатического транспорта и автомобилей, принадлежащих международным организациям. Исключение могут сделать и для тех, кто едет в Норвегию «по гуманитарным соображениям» — например, на похороны родственников.
- Запрет не касается автомобилей, у которых десять и более пассажирских мест — в страну можно въехать на автобусе или микроавтобусе. Норвегия пока не пояснила, что нужно делать с российскими машинами, которые уже находятся внутри страны.
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
- 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград. Позже к ним присоединились Эстония, Финляндия и Польша.
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Площадка про бизнес, говорили они. Политика не должна быть основной повесткой статьи, писали они, обосновывая блокировку пользователей...
Ну а куда без этого) Они связаны
Действительно.
Подсайт «Транспорт» ☝🏼
Как же здорово и удобно, когда один и тот же коммент можно постить в разные темы, практически без изменений, копипастом.
Какая потеря?!!!))) куда ж нам без норвегии и прибалтов теперь, ведь и поехать больше некуда, кроме как к ним) особенно на машине, ну супер актуально же(нет). Для кого этот клоунский тупой флешмоб? Типа кто круче русских «накажет» что ли? Или они реально думают что мы так изолированы? Так на карту пусть посмотрят и протяженность границ РФ. Идиотизм просто высшей степени.
если судить только по вою в комментариях (уже с неделю) это чуть ли не самая действенная санкция
Чё с Калининградом будет во чё
Вернётся к исконным корням, это же правильно, да?
Правильно же?
Чому не на мойве?
Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны?
Извините, не совсем в теме, что это значит для нас?
Анют, это значит что скоро бюджет твоего пятнцатирублевого места работы, может опустеть.
Это значит, что ты в глазах европейцев недочеловек, низшая раса. Как бы ты здесь не старался на своих хозяев.
После таких заявлений понимаешь одно, проиграть в этом конфликте нам нельзя
Вы захватническую войну имели ввиду ?
Священную!
А есть конфликт?
Предлагаю по старинке
До "учёбу" никто из них так судя по всему и не добрался.
У всех случается синдром незавершенной мысли, автор хотел скорее всего написать «на учебу», но его после слова добирались отвлекла неведомая хрень и он написал «до учебу»
Интересно кто эти люди, которые ездят на машине там? Понятное дело кроме грузов и тд
😂😂 короче те кто ответственны снова могут не переживать
Забавно, казалось что после 4-й страны местное комьюнити нытиков выдохнется, но походу еще нет. Посмотрим, что будет после 10-й.
Да что ж такое, только собирался в отпуск в Норвегию через Польшу и Трибалтику. Придётся в Крым по сухопутному коридору теперь
Думаю теперь можно принимать ставки кто запретит на этот раз
Санитарный коридор уже создан,баста карапузики)
Боюсь, что норвегам и прочим прибалтам санитары уже не помогут) дебилизм - это генетическая деформация)
Я обычный россиянин с зарплатой 40к, у меня даже тачки нет. Вообще пофиг 😂😂😂
Все видели обычного россиянина? А то ноете тут, то эплпэй им верните, то в Европу пускайте
😂😂😂😂😂😂 запад выкуси 😂😂😂😂😂😂
Че гойда или нет еще?
Перевозки выросли почти на 40% в ес от ставки в начале года.
Значит ли это, что нельзя будет проехать транзитом в скором времени?
Нет, будут пропускать. Но надо оформлять УТД, личная явка в Москве или Калининграде.
😆😆😆мы на лыжах! Там встретят если что, но по Высоцкому « мне туда не надо!» ща крабов всех пометим, пусть промысел сворачивают!
@Евгения Евсеева Ну ты и тролляка. Такие картинки к новости ставить %)
Да уже не доедет никто, скоро выезд запретят из РФ на любом транспорте, кроме гужевого, вот тогда пусть кусают себе локти, гейропейцы клятые! Ужо мы им"
Эх, норвеги, повелись на прибалтийскую шпроту.
Скоро все страны Европы запретят ,уже действително рисково выезжать куда-то ,не знаешь какие новые ограничения коснутся
А зачем россиянам Европа, когда есть дружественные Узбекистан, Таджикистан и Казахстан?
хорошо, что предусмотрены исключения для некоторых граждан , в зависимости от ситуации
Ладно соевая Прибалтика, но за Норвегию действительно обидно
Спасибо. Теперь узнал, что есть граница между РФ и Норвегией