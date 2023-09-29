Транспорт
Евгения Евсеева

Норвегия с 3 октября запретит въезд в страну на машинах с российскими номерами Статьи редакции

Вслед за Литвой, Латвией, Эстонией, Финляндией и Польшей.

  • Об этом МИД Норвегии сообщил местному каналу TV 2. «РИА Новости» со ссылкой на ведомство пишут, что запрет вступит в силу с 3 октября.
  • Ограничения не распространяются на граждан Норвегии и стран Европейской экономической зоны (кроме Норвегии включает страны ЕС, Исландию и Лихтенштейн), которые на постоянной основе проживают в России, членов их семей.
  • Также оно не касается дипломатического транспорта и автомобилей, принадлежащих международным организациям. Исключение могут сделать и для тех, кто едет в Норвегию «по гуманитарным соображениям» — например, на похороны родственников.
  • Запрет не касается автомобилей, у которых десять и более пассажирских мест — в страну можно въехать на автобусе или микроавтобусе. Норвегия пока не пояснила, что нужно делать с российскими машинами, которые уже находятся внутри страны.
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия (ЕК) пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом личных вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решить, вводить ли запреты.
  • 12 сентября ЕК изменила разъяснение санкций — теперь ввоз личных вещей россиян «вызывает несущественную озабоченность». При этом автомобили остались в категории товаров, которые можно использовать для обхода санкций.
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград. Позже к ним присоединились Эстония, Финляндия и Польша.
Фото: DPA

#новость #норвегия

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44 комментария
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 Eddie II

Площадка про бизнес, говорили они. Политика не должна быть основной повесткой статьи, писали они, обосновывая блокировку пользователей...

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Илья Заводов

Ну а куда без этого) Они связаны

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Хошвагт Шад

Действительно.

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Невероятный Блондин

Подсайт «Транспорт» ☝🏼

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дед Мазай и муравьеды

Как же здорово и удобно, когда один и тот же коммент можно постить в разные темы, практически без изменений, копипастом.

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Андрей Комягин

Какая потеря?!!!))) куда ж нам без норвегии и прибалтов теперь, ведь и поехать больше некуда, кроме как к ним) особенно на машине, ну супер актуально же(нет). Для кого этот клоунский тупой флешмоб? Типа кто круче русских «накажет» что ли? Или они реально думают что мы так изолированы? Так на карту пусть посмотрят и протяженность границ РФ. Идиотизм просто высшей степени.

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Seppo Nopilainen
Типа кто круче русских «накажет» что ли?

если судить только по вою в комментариях (уже с неделю) это чуть ли не самая действенная санкция

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Травка

Чё с Калининградом будет во чё

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Score of Doom

Вернётся к исконным корням, это же правильно, да?
Правильно же?

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Сергей Доктор

Чому не на мойве?

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Alex Tramp

Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны?

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Анна Борзыч

Извините, не совсем в теме, что это значит для нас?

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Kiss1nger

Анют, это значит что скоро бюджет твоего пятнцатирублевого места работы, может опустеть.

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Oleg Rico

Это значит, что ты в глазах европейцев недочеловек, низшая раса. Как бы ты здесь не старался на своих хозяев.

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Док
Ограничения не распространяются на граждан Норвегии

После таких заявлений понимаешь одно, проиграть в этом конфликте нам нельзя

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Sedoy

Вы захватническую войну имели ввиду ?

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Соколов Дмитрий

Священную!

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дед Мазай и муравьеды

А есть конфликт?

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vobla

Предлагаю по старинке

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Norman

До "учёбу" никто из них так судя по всему и не добрался.

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Ax

У всех случается синдром незавершенной мысли, автор хотел скорее всего написать «на учебу», но его после слова добирались отвлекла неведомая хрень и он написал «до учебу»

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vinniy pogreb

Интересно кто эти люди, которые ездят на машине там? Понятное дело кроме грузов и тд

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Ware Wow
оно не касается дипломатического транспорта и автомобилей, принадлежащих международным организациям

😂😂 короче те кто ответственны снова могут не переживать

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дед Мазай и муравьеды

Забавно, казалось что после 4-й страны местное комьюнити нытиков выдохнется, но походу еще нет. Посмотрим, что будет после 10-й.

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Dima Alexeev

Да что ж такое, только собирался в отпуск в Норвегию через Польшу и Трибалтику. Придётся в Крым по сухопутному коридору теперь

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Рубль Упалов

Думаю теперь можно принимать ставки кто запретит на этот раз

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Mr Black

Санитарный коридор уже создан,баста карапузики)

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Андрей Комягин

Боюсь, что норвегам и прочим прибалтам санитары уже не помогут) дебилизм - это генетическая деформация)

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abubas//

Я обычный россиянин с зарплатой 40к, у меня даже тачки нет. Вообще пофиг 😂😂😂

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Роман

Все видели обычного россиянина? А то ноете тут, то эплпэй им верните, то в Европу пускайте

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serjomba

😂😂😂😂😂😂 запад выкуси 😂😂😂😂😂😂

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Peter
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Mr Black

Че гойда или нет еще?
Перевозки выросли почти на 40% в ес от ставки в начале года.

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Николай Борисов
первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград

Значит ли это, что нельзя будет проехать транзитом в скором времени?

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Сергей С.

Нет, будут пропускать. Но надо оформлять УТД, личная явка в Москве или Калининграде.

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OLGA ZAVATSKAYA

😆😆😆мы на лыжах! Там встретят если что, но по Высоцкому « мне туда не надо!» ща крабов всех пометим, пусть промысел сворачивают!

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Невкусно и грустно

@Евгения Евсеева Ну ты и тролляка. Такие картинки к новости ставить %)

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Вадим Д.

Да уже не доедет никто, скоро выезд запретят из РФ на любом транспорте, кроме гужевого, вот тогда пусть кусают себе локти, гейропейцы клятые! Ужо мы им"

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Вася Пражкин

Эх, норвеги, повелись на прибалтийскую шпроту.

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Etna

Скоро все страны Европы запретят ,уже действително рисково выезжать куда-то ,не знаешь какие новые ограничения коснутся

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Alex R

А зачем россиянам Европа, когда есть дружественные Узбекистан, Таджикистан и Казахстан?

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MegaAnders

хорошо, что предусмотрены исключения для некоторых граждан , в зависимости от ситуации

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Future Prophecies

Ладно соевая Прибалтика, но за Норвегию действительно обидно

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виктор сикрит

Спасибо. Теперь узнал, что есть граница между РФ и Норвегией

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41 комментарий
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