Болгария запретит проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции
Вслед за Литвой, Эстонией, Финляндией, Норвегией и другими.
- Запрет должен вступить в силу до конца 2 октября 2023 года, пишет издание «Сега» со ссылкой на заявление главы болгарской пограничной полиции Антона Златанова. Последний отметил, что грузовики с регистрацией в России не пускают в Болгарию уже несколько месяцев.
- Ввести ограничения призывал болгарский политик и медиамагнат Делян Пеевски. Некоторые СМИ писали, что это скажется на отношениях двух стран в сферах туризма и торговли. Однако Златанов заметил, что число въезжающих в страну автомобилей с российскими номерами «не такое высокое».
- 8 сентября 2023 года Еврокомиссия пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решать, вводить ли запреты.
- 12 сентября регулятор смягчил рекомендацию: членам ЕС посоветовали сосредоточиться на проверке автомобилей, так как «предметы личной гигиены или одежда» вызывают лишь «несущественное беспокойство».
- Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград. Позже к ним присоединились Эстония, Финляндия, Польша и Норвегия.
- В Финляндии и Норвегии сделали исключение для граждан ЕС и стран Европейской экономической зоны, которые на постоянной основе проживают в России, членов их семей, для сотрудников дипмиссий и тех, у кого есть «гуманитарные причины».
- Помимо этого, «Известия» со ссылкой на Минфин ФРГ сообщили об одном случае конфискации машины с российскими номерами в Чехии. В посольстве последней заявили, что не знают об этом. Но в таможенном управлении страны до этого отмечали, что автомобили с регистрацией в России «в целом не должны добраться до чешской территории».
- Финансовое ведомство Германии также уточнило депутату бундестага Евгению Шмидту, что рекомендацию ЕС трактуют как необходимость ввести запрет на въезд во Франции и Хорватии, пишут «Известия».
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Когда-нибудь наверное россияне поймут,что государство чужих стран ничего россиянам не должно. Хочет, будет запрещать въезд, хочет разрешит. Это их дело. А если россиянам это не нравится, и они хотят ездить куда-то без виз, на своих машинах, то у россиян есть МИД, который и должен работать ради улучшения отношений между Россией и другими странами
Можно нас уже оставить в покое? Мы уж сами разберемся, куда и как нам ездить. Данные меры никак не скажутся на перемещениях, только создадут небольшие проблемы резидентам ЕС, так как в основном они и ездили. Выстреливать себе в ногу - национальная забава некоторых стран ЕС.
Только если Россия запретит условным финнам тоже самое, ЕС будет орать громче всех про нарушение прав))
Скоро на машинах с военными номерами откроем автопробег по Европе))
Это, конечно, да. Одно неясно: как и кому эти запреты должны помочь?
Сам откуда?
Болгары восхитились
Я бы сказал - о.уели.
Их борьба. Но ничего, еще газку прикупят.
Ждем румынов.
И Киркорова своего заберите!
Не-е его надо запретить в ответ!
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Болваны
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Восхищённые болгары запретились :)
Это, конечно, надо было умудриться, чтобы пересраться со всеми своими бывшими республиками настолько и дойти до такого. Хотя если послушать речь нашего министра Ин дел, то все встает на свои места.
Ну и бред написал..
Предлагаю все жителям РФ направиться в ближайший супермаркет и высечь болгарский перец!
Напротив, лучше покрутить пальцем у виска в адрес болгарских властей.
Болгары запретились
Братушки же
И правильно. Нехуй шастать. Продолжайте ездить в Дагестан.
Как будто что-то плохое в Дагестане
Исторически Россия поддерживала восстания в балканских странах и помогла создать Болгарию. Теперь болгары перешли на другую сторону.
Исторически Болгария сформировалась в 680 году, когда они дали пи..ы Византии в битве при Онгале. Это когда ещё не было ни России, ни Руси.
Впрочем ничего нового
На-ду-ли.
Стадное чувство :)
санкции не против россиян же
Видимо санкции против ветра)
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Опять будет овер 800 комментариев ?
Всем так всё равно, что будут строчить.
Разумеется! Ныть будем!
Поздравляю!
И ты, Брут!
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Кто там припомнит освобождение болгар от османов. Это же национальная забава напоминать о былой помощи
Теперь он превратился в мусорную свалку Европы. Я думаю, это то, чего они хотели.
Очень скоро аналогичное решение примет и Армения.
Болгары восхитились или нет?
Не к кому видимо ездить теперь за предсказаниями
европейцы всех стран в санкциях соединяйтесь!
Печально, ведь через Болгарию можно было дальше в ЕС на своей машине проехать.
Печально, но это не жизненно необходимо.
Обидно, когда-то там были славные летние лагеря, собирались со всего мира, а теперь...
Ну че, кто первым опубликует мем с сухоруковым из брата 2?
Да, капитан! Уже, капитан!))
О чём он? Никак вспоминть не могу.
Что-то долго держались
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Восхитились...
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Если следующей будет Италия, то похоже за мной следят.
Когда уже новость "Австралия запретит проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами"?