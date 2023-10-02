Транспорт
Полина Лааксо

Болгария запретит проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами Статьи редакции

Вслед за Литвой, Эстонией, Финляндией, Норвегией и другими.

  • Запрет должен вступить в силу до конца 2 октября 2023 года, пишет издание «Сега» со ссылкой на заявление главы болгарской пограничной полиции Антона Златанова. Последний отметил, что грузовики с регистрацией в России не пускают в Болгарию уже несколько месяцев.
  • Ввести ограничения призывал болгарский политик и медиамагнат Делян Пеевски. Некоторые СМИ писали, что это скажется на отношениях двух стран в сферах туризма и торговли. Однако Златанов заметил, что число въезжающих в страну автомобилей с российскими номерами «не такое высокое».
  • 8 сентября 2023 года Еврокомиссия пояснила, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России машинах с рядом вещей вроде предметов личной гигиены и техники может расцениваться как «запрещённый импорт». Позже добавила, что страны должны сами решать, вводить ли запреты.
  • 12 сентября регулятор смягчил рекомендацию: членам ЕС посоветовали сосредоточиться на проверке автомобилей, так как «предметы личной гигиены или одежда» вызывают лишь «несущественное беспокойство».
  • Сотрудники таможни в Германии конфискуют машины с российскими номерами с июня 2023 года. Литва и Латвия объявили о запрете на въезд 12 сентября, но первая сделала исключение для тех, кто едет транзитом в Калининград. Позже к ним присоединились Эстония, Финляндия, Польша и Норвегия.
  • В Финляндии и Норвегии сделали исключение для граждан ЕС и стран Европейской экономической зоны, которые на постоянной основе проживают в России, членов их семей, для сотрудников дипмиссий и тех, у кого есть «гуманитарные причины».
  • Помимо этого, «Известия» со ссылкой на Минфин ФРГ сообщили об одном случае конфискации машины с российскими номерами в Чехии. В посольстве последней заявили, что не знают об этом. Но в таможенном управлении страны до этого отмечали, что автомобили с регистрацией в России «в целом не должны добраться до чешской территории».
  • Финансовое ведомство Германии также уточнило депутату бундестага Евгению Шмидту, что рекомендацию ЕС трактуют как необходимость ввести запрет на въезд во Франции и Хорватии, пишут «Известия».
Источник: АТОР

#новость #болгария

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121 комментарий
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 Мурад Муртазалиев

Когда-нибудь наверное россияне поймут,что государство чужих стран ничего россиянам не должно. Хочет, будет запрещать въезд, хочет разрешит. Это их дело. А если россиянам это не нравится, и они хотят ездить куда-то без виз, на своих машинах, то у россиян есть МИД, который и должен работать ради улучшения отношений между Россией и другими странами

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Вася Пражкин
Когда-нибудь наверное россияне поймут

Можно нас уже оставить в покое? Мы уж сами разберемся, куда и как нам ездить. Данные меры никак не скажутся на перемещениях, только создадут небольшие проблемы резидентам ЕС, так как в основном они и ездили. Выстреливать себе в ногу - национальная забава некоторых стран ЕС.

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47 комментариев
Score of Doom
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3 комментария
Donatello Supreme

Только если Россия запретит условным финнам тоже самое, ЕС будет орать громче всех про нарушение прав))

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12 комментариев
Andrey Novikov

Скоро на машинах с военными номерами откроем автопробег по Европе))

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4 комментария
Ivan Popov

Это, конечно, да. Одно неясно: как и кому эти запреты должны помочь?

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2 комментария
Сергей Лукьянчиков

Сам откуда?

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Бабаевский по акции

Болгары восхитились

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Вася Пражкин

Я бы сказал - о.уели.

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John Smith

Их борьба. Но ничего, еще газку прикупят.

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Alex Shevchenko
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Вася Пражкин

Ждем румынов.

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Слегка Придурковатый

И Киркорова своего заберите!

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Премудрый пискарь

Не-е его надо запретить в ответ!

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Харитон Прозоров

Болваны

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Dmitry Berezin

Восхищённые болгары запретились :)

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Продюсер душнила

Это, конечно, надо было умудриться, чтобы пересраться со всеми своими бывшими республиками настолько и дойти до такого. Хотя если послушать речь нашего министра Ин дел, то все встает на свои места.

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Асушник

Ну и бред написал..

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Невкусно и грустно

Предлагаю все жителям РФ направиться в ближайший супермаркет и высечь болгарский перец!

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Асушник

Напротив, лучше покрутить пальцем у виска в адрес болгарских властей.

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Dozent

Болгары запретились

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Александр Сокольских

Братушки же

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Ебурашка

И правильно. Нехуй шастать. Продолжайте ездить в Дагестан.

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Внешний хот-дог

Как будто что-то плохое в Дагестане

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новый участник

Исторически Россия поддерживала восстания в балканских странах и помогла создать Болгарию. Теперь болгары перешли на другую сторону.

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Сергей С.

Исторически Болгария сформировалась в 680 году, когда они дали пи..ы Византии в битве при Онгале. Это когда ещё не было ни России, ни Руси.

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1 комментарий
Александр Сокольских

Впрочем ничего нового

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Sith Bender

На-ду-ли.

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Арсений К

Стадное чувство :)

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Donatello Supreme

санкции не против россиян же

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Александр Созыкин

Видимо санкции против ветра)

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Ilyaa

Опять будет овер 800 комментариев ?

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Sith Bender

Всем так всё равно, что будут строчить.

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Премудрый пискарь

Разумеется! Ныть будем!

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Berlinka

Поздравляю!

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Ivan Marias

И ты, Брут!

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Александр Еремин

Кто там припомнит освобождение болгар от османов. Это же национальная забава напоминать о былой помощи

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новый участник

Теперь он превратился в мусорную свалку Европы. Я думаю, это то, чего они хотели.

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новый участник

Очень скоро аналогичное решение примет и Армения.

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Фамилия Имя

Болгары восхитились или нет?

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Мигель Маркин
число въезжающих в страну автомобилей с российскими номерами «не такое высокое»

Не к кому видимо ездить теперь за предсказаниями

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illusive man

европейцы всех стран в санкциях соединяйтесь!

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Dmitry L

Печально, ведь через Болгарию можно было дальше в ЕС на своей машине проехать.

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Асушник

Печально, но это не жизненно необходимо.

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Инло Макс

Обидно, когда-то там были славные летние лагеря, собирались со всего мира, а теперь...

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EilonRo

Ну че, кто первым опубликует мем с сухоруковым из брата 2?

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Alex Shevchenko

Да, капитан! Уже, капитан!))

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noname

О чём он? Никак вспоминть не могу.

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A V

Что-то долго держались

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Премудрый пискарь

Восхитились...

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Ненавижу Лицемеров

Если следующей будет Италия, то похоже за мной следят.

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AleXXX

Когда уже новость "Австралия запретит проезд через погранпункты на автомобилях с российскими номерами"?

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118 комментариев
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