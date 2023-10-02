Запрет Японии на экспорт в Россию машин с двигателем более 1,9 л затормозил продажи подержанных автомобилей в стране Статьи редакции
Предложение увеличивается, а цены падают, выяснило Reuters.
- С 8 августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л и гибридов — как новых, так и подержанных. Однако это негативно сказалось на бизнесе местных дилеров, пишет Reuters со ссылкой на участников рынка и аналитику.
- Спрос российских центров на подержанные машины из Японии вырос в 2022 году, когда многие зарубежные автопроизводители отказались от новых поставок в страну. Заказы из России тогда составляли более 25% от всего объёма японского экспорта подержанных автомобилей.
- К началу 2022 года средняя цена одного такого автомобиля находилась на уровне $8200, или 812,7 тысячи рублей по курсу от 2 октября 2023 года. Это вдвое больше, чем в 2020 году, когда на Россию приходилось примерно 15% экспорта.
По данным Reuters, по итогам 2023 года объём продаж подержанных автомобилей из Японии в Россию должен был превысить $1,9 млрд — если бы не санкции. Те сильнее всего ударили по местным перекупщикам и небольшим портам.
- Компания из Тоямы SV Alliance рассказала, что отправляла через порт Фусики по 6500 машин в месяц. Из-за санкций обороты уменьшились на 70%, пришлось сократить несколько человек. Дилер Element Trading из Нииагаты говорит, что у него доля поставок в Россию снизилась с 50% до 20%.
- Увеличить объёмы поставок на другие рынки, особенно праворульные в Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии и Африке, дилерам нелегко. При этом в августе количество выставленных на продажу подержанных автомобилей выросло в Японии на 20% год к году, а средние цены упали на 7%.
139 показов
1.5K открытий
И тут россияне охренели: где ж такое видано?! Европа не замёрзла, у японцев цены падают, да нешто возможно такое?
И тут они охренели ещё больше..))
Тут уже не охренели, наступило состояние полнейшего изумления (-:
Зато болгары настолько восхищены, что закрыли проезд российским машинам.
Состояние полного безумия
Доллар стал 10к рублей? Круто наверное сейчас криптанам)
"К началу 2022 года средняя цена находилась на уровне $8200, или 812,7 млн рублей по курсу от 2 октября 2023 года."
УЖЕ СТОЛЬКО?!?
Это на будущее!
@Полина Лааксо Рубль сегодня, конечно, уже почти сотку пробил, но никак не сотку миллионов (еще пока) %)
простите, забежала вперед
А изначально на что они надеялись, когда перекрывали кислород крупнейшему потребителю их косоруких вёдер, так ещё который и прям возле Японии находится? Ну пусть пытаются толкать свои бушные тойоты индусам или новозеландцам, лол
На самом деле заперт больше бьёт по россиянам, чем по японцам. Японцы придумают что-нибудь, субсидии, продажи на другой рынок. А вот для россиян лучшекосоруких вёдер
Чем Гранта за 1,2 млн
С чего бы? У россиян Корея под боком.
Или уже внутри
Дальний восток сейчас тобой недоволен
В смысле старые машины у японцев будет государство покупать?)
Исконно русский человек никогда такой роскоши себе не позволял как автомобиль
неужели за такие комменты платят?
Ага
Так им русофобам этим! Пусть захлебнутся от дешевых машин! И на что они, сушиеды, только надеялись, связавшись в Великой Россией?
Правильно, пусть у них цены падают, а у нас растут.
812 миллионов рублей? Тысяч! Тысяч, а не миллионов! Ну, кто же так пишет? 0,812 миллионов, кстати, не пишут тоже. Разберитесь уже с математикой и русским языком.