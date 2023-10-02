Транспорт
Полина Лааксо

Запрет Японии на экспорт в Россию машин с двигателем более 1,9 л затормозил продажи подержанных автомобилей в стране Статьи редакции

Предложение увеличивается, а цены падают, выяснило Reuters.

Источник: Reuters
  • С 8 августа 2023 года в Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями более 1,9 л и гибридов — как новых, так и подержанных. Однако это негативно сказалось на бизнесе местных дилеров, пишет Reuters со ссылкой на участников рынка и аналитику.
  • Спрос российских центров на подержанные машины из Японии вырос в 2022 году, когда многие зарубежные автопроизводители отказались от новых поставок в страну. Заказы из России тогда составляли более 25% от всего объёма японского экспорта подержанных автомобилей.
  • К началу 2022 года средняя цена одного такого автомобиля находилась на уровне $8200, или 812,7 тысячи рублей по курсу от 2 октября 2023 года. Это вдвое больше, чем в 2020 году, когда на Россию приходилось примерно 15% экспорта.

По данным «Автостата», из 303 тысяч бывших в использовании машин, которые Россия импортировала с января по август 2023 года, 50% привезли из Японии.

  • По данным Reuters, по итогам 2023 года объём продаж подержанных автомобилей из Японии в Россию должен был превысить $1,9 млрд — если бы не санкции. Те сильнее всего ударили по местным перекупщикам и небольшим портам.

  • Компания из Тоямы SV Alliance рассказала, что отправляла через порт Фусики по 6500 машин в месяц. Из-за санкций обороты уменьшились на 70%, пришлось сократить несколько человек. Дилер Element Trading из Нииагаты говорит, что у него доля поставок в Россию снизилась с 50% до 20%.
  • Увеличить объёмы поставок на другие рынки, особенно праворульные в Новой Зеландии, Юго-Восточной Азии и Африке, дилерам нелегко. При этом в августе количество выставленных на продажу подержанных автомобилей выросло в Японии на 20% год к году, а средние цены упали на 7%.
Транспорт
Евгения Евсеева
Без гарантии и ремонта: Autonews — о том, как дилеры продают новые автомобили в России Статьи редакции

Главное из материала издания, которое под видом покупателя поговорило с продавцами автосалонов брендов разных ценовых сегментов.

Фото Autonews

#новость #автомобили #япония

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 Вадим Д.
Предложение увеличивается, а цены падают

И тут россияне охренели: где ж такое видано?! Европа не замёрзла, у японцев цены падают, да нешто возможно такое?

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S.Capusta
К началу 2022 года средняя цена находилась на уровне $8200, или 812,7 млн рублей по курсу от 2 октября 2023 года.

И тут они охренели ещё больше..))

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Вадим Д.

Тут уже не охренели, наступило состояние полнейшего изумления (-:

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Владимир Егоров

Зато болгары настолько восхищены, что закрыли проезд российским машинам.

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Иван Серик

Состояние полного безумия

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Никита

Доллар стал 10к рублей? Круто наверное сейчас криптанам)

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

"К началу 2022 года средняя цена находилась на уровне $8200, или 812,7 млн рублей по курсу от 2 октября 2023 года."

УЖЕ СТОЛЬКО?!?

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Полина Лааксо
Автор
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Иван Серик

Это на будущее!

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Невкусно и грустно
К началу 2022 года средняя цена одного такого автомобиля находилась на уровне $8200, или 812,7 млн рублей по курсу от 2 октября 2023 года

@Полина Лааксо Рубль сегодня, конечно, уже почти сотку пробил, но никак не сотку миллионов (еще пока) %)

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Полина Лааксо
Автор

простите, забежала вперед

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Eternal Hate

А изначально на что они надеялись, когда перекрывали кислород крупнейшему потребителю их косоруких вёдер, так ещё который и прям возле Японии находится? Ну пусть пытаются толкать свои бушные тойоты индусам или новозеландцам, лол

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Мурад Муртазалиев

На самом деле заперт больше бьёт по россиянам, чем по японцам. Японцы придумают что-нибудь, субсидии, продажи на другой рынок. А вот для россиян лучше

косоруких вёдер

Чем Гранта за 1,2 млн

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Andrey Gordeev
На самом деле заперт больше бьёт по россиянам

С чего бы? У россиян Корея под боком.

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Александр

Или уже внутри

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Мурад Муртазалиев

Дальний восток сейчас тобой недоволен

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Mr. Z
субсидии

В смысле старые машины у японцев будет государство покупать?)

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NN

Исконно русский человек никогда такой роскоши себе не позволял как автомобиль

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Александр Св-Ко

неужели за такие комменты платят?

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NN

Ага

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Невкусно и грустно
Предложение увеличивается, а цены падают

Так им русофобам этим! Пусть захлебнутся от дешевых машин! И на что они, сушиеды, только надеялись, связавшись в Великой Россией?

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Максим

Правильно, пусть у них цены падают, а у нас растут.

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Melissa Mata

812 миллионов рублей? Тысяч! Тысяч, а не миллионов! Ну, кто же так пишет? 0,812 миллионов, кстати, не пишут тоже. Разберитесь уже с математикой и русским языком.

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