Сервис аренды электросамокатов lite запустил подписку с бесплатным стартом Статьи редакции
Пока доступна в 16 городах.
- На выбор есть две подписки — на семь дней за 149 рублей и на 30 дней за 199 рублей, рассказала компания. Оплатить её можно банковской картой или с помощью SberPay, а также бонусами со счёта в приложении.
- С подпиской пользователи будут оплачивать только минуты аренды, за разблокировку самоката платить не нужно. Разблокировка стоит от 30 до 60 рублей в зависимости от региона.
- Чтобы подключить подписку, нужно на карте в приложении кликнуть на значок Pass в левом верхнем углу. В приложении также можно настроить автопродление.
- Подписка распространяется на поминутный тариф и на мультиаренду — на один аккаунт можно арендовать до пяти электросамокатов. Количество поездок с бесплатным стартом не ограничено.
- Предложение уже доступно в 16 городах, это: Ангарск, Балабаново, Балашов, Березники, Димитровград, Зарайск, Каменск-Уральский, Котовск, Мирный, Нурлат, Омск, Подольск, Старый Оскол, Ступино, Сургут, Троицк. Также в посёлках Большеречье, Тучково, Ува, селе Одесское и в московском районе Солнцево.
- В компании пояснили, что решение о запуске принимают франчайзи. Сервис развивается за счёт франшизы с 2021 года. К началу следующего сезона в lite рассчитывают запустить подписку более чем в 100 городах.
- В 2021 году похожие подписки запустили кикшеринги Whoosh и «Юрент».
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Самое время, снег ещё не выпал ))))
Не факт!
бесплатно
Где-то пытаются обмануть мне кажется
Ну что вы
Истина
мы гусские друг друга...
Вы не понимаете. Это вот платишь, а потом уже бесплатно зато.
Вход - рубль, выход - два
Зачем мне брать незнакомый самокат, если уже есть вуш, яндекс и юрент? Если только тут минуты дешевле.. надеюсь, они достаточно умны..
Яндекса например нет в Подольске. А самокаты Юрента мертвые. Поэтому лайт предпочтительнее.
C Яндексом в принципе тяжело даже в тех областях, где он есть. Пару раз просто останавливался на пол пути, пришлось катить самостоятельно 2км. Потом и вовсе просил припарковаться внутри дома, в итоге минут 20 просто стоял и оплачивал, пока поддержка не включилась. Деньги, естественно, не вернули
Электропомойки должны исчезнуть из городов.
Достали уже эти самокаты, ходить негде
Так вы ездите
Старт самоката бесплатный, платишь только за «стоп»
Это как те самые истории из Египта: покататься бесплатно на верблюде, а вот чтобы слезть с него надо платить деньги
паркурщикам бесплатно за прыжок с кувырком
Платишь и только
Платишь и точка
Так точно такие же у всех самокатов...
У Юрент в рамках очень хорошей подписки МТС премиум старт также бесплатный.
Когда везде выпиливают эти самокаты мы как всегда впереди планеты со своим особым путем
Жажда наживы превальирует над разумом.
странно, что сразу не добавили еще и годовые и 3х месячные подписки
Дак это в следующем году нововведением будет
типа, берегут поводы для выпуска пресс-релизов?
Просто без годовых подписок неконкурентноспособная цена получается (если покупать 12 месячных подписок)..
так их уберут с первым снегом, толку оплачивать подписку?
у whoosh подписка ставится на паузу когда самокаты убирают, и вознобновляется после того как их выставят на улицы. Могли бы и в Lite так же сделать
Реклама?
Кто-нибудь катался? Как оно
А почему сам факт разблокировки платный?
Ну вот вообще, почему? Это какое-то ресурсоемкое действие, или в чем там логика?
страховой случай? если человек поехал, это попадает в статистику, нужно учитывать что он едет и т.д.
Видимо, в каршеринге этого всего нет..)
я лишь предположил, нюансов всех не знаю. В каршеринге возможно это уже заранее все заложено. Стоимость машины же в разы больше.
С этими подписками скоро будешь вести учет, чтобы не запутаться
С сезоном слегка прогадали, в октябре самокаты уже не так актуальны
Если это не самокаты-снегоходы, то не вижу смысла заморачиваться
Есть уже игроки на этом поле
А вот на снежном...... Пока нет..
Комментарии почитаешь, у всех негативный настрой. Но чем плохо, что будет выбор? Может хоть у них проблем с сервисом не будет
Лучшая новость про петушеринг - его запрет в России
а аренда снегоходов не предусмотрена?