Транспорт
Таня Боброва

Сервис аренды электросамокатов lite запустил подписку с бесплатным стартом Статьи редакции

Пока доступна в 16 городах.

  • На выбор есть две подписки — на семь дней за 149 рублей и на 30 дней за 199 рублей, рассказала компания. Оплатить её можно банковской картой или с помощью SberPay, а также бонусами со счёта в приложении.
  • С подпиской пользователи будут оплачивать только минуты аренды, за разблокировку самоката платить не нужно. Разблокировка стоит от 30 до 60 рублей в зависимости от региона.
  • Чтобы подключить подписку, нужно на карте в приложении кликнуть на значок Pass в левом верхнем углу. В приложении также можно настроить автопродление.
  • Подписка распространяется на поминутный тариф и на мультиаренду — на один аккаунт можно арендовать до пяти электросамокатов. Количество поездок с бесплатным стартом не ограничено.
  • Предложение уже доступно в 16 городах, это: Ангарск, Балабаново, Балашов, Березники, Димитровград, Зарайск, Каменск-Уральский, Котовск, Мирный, Нурлат, Омск, Подольск, Старый Оскол, Ступино, Сургут, Троицк. Также в посёлках Большеречье, Тучково, Ува, селе Одесское и в московском районе Солнцево.
  • В компании пояснили, что решение о запуске принимают франчайзи. Сервис развивается за счёт франшизы с 2021 года. К началу следующего сезона в lite рассчитывают запустить подписку более чем в 100 городах.
  • В 2021 году похожие подписки запустили кикшеринги Whoosh и «Юрент».
Источник: lite

#новость #lite #кикшеринг

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40 комментариев
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 Жони Деп

Самое время, снег ещё не выпал ))))

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Иван Серик

Не факт!

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Fred Han
подписка
бесплатно

Где-то пытаются обмануть мне кажется

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Alex Shevchenko

Ну что вы

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Бабаевский по акции

Истина

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Юрий Петраков

мы гусские друг друга...

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VVV

Вы не понимаете. Это вот платишь, а потом уже бесплатно зато.

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Ник К.

Вход - рубль, выход - два

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Владимир Владимирович

Зачем мне брать незнакомый самокат, если уже есть вуш, яндекс и юрент? Если только тут минуты дешевле.. надеюсь, они достаточно умны..

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Eldar Salikhov

Яндекса например нет в Подольске. А самокаты Юрента мертвые. Поэтому лайт предпочтительнее.

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dr. Dolittle

C Яндексом в принципе тяжело даже в тех областях, где он есть. Пару раз просто останавливался на пол пути, пришлось катить самостоятельно 2км. Потом и вовсе просил припарковаться внутри дома, в итоге минут 20 просто стоял и оплачивал, пока поддержка не включилась. Деньги, естественно, не вернули

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Слегка Придурковатый

Электропомойки должны исчезнуть из городов.

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КакЦапля

Достали уже эти самокаты, ходить негде

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Док

Так вы ездите

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Ilya Brin

Старт самоката бесплатный, платишь только за «стоп»

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Ярослава Радионова

Это как те самые истории из Египта: покататься бесплатно на верблюде, а вот чтобы слезть с него надо платить деньги

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Alex Melnikoff

паркурщикам бесплатно за прыжок с кувырком

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Гора Жора

Платишь и только

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Ilya Brin

Платишь и точка

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Саша Панина

Так точно такие же у всех самокатов...

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Михаил Мн

У Юрент в рамках очень хорошей подписки МТС премиум старт также бесплатный.

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fullstackoff

Когда везде выпиливают эти самокаты мы как всегда впереди планеты со своим особым путем

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Александр Кайт

Жажда наживы превальирует над разумом.

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Vlad

странно, что сразу не добавили еще и годовые и 3х месячные подписки

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Maxim Demin

Дак это в следующем году нововведением будет

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Vlad

типа, берегут поводы для выпуска пресс-релизов?

Просто без годовых подписок неконкурентноспособная цена получается (если покупать 12 месячных подписок)..

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Alex Melnikoff

так их уберут с первым снегом, толку оплачивать подписку?

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Vlad

у whoosh подписка ставится на паузу когда самокаты убирают, и вознобновляется после того как их выставят на улицы. Могли бы и в Lite так же сделать

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Maxim Demin

Реклама?

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Костя Маслов

Кто-нибудь катался? Как оно

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Невероятный Блондин

А почему сам факт разблокировки платный?
Ну вот вообще, почему? Это какое-то ресурсоемкое действие, или в чем там логика?

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Tanur

страховой случай? если человек поехал, это попадает в статистику, нужно учитывать что он едет и т.д.

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Antosha

Видимо, в каршеринге этого всего нет..)

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Tanur

я лишь предположил, нюансов всех не знаю. В каршеринге возможно это уже заранее все заложено. Стоимость машины же в разы больше.

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Нина К.

С этими подписками скоро будешь вести учет, чтобы не запутаться

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Илья В.

С сезоном слегка прогадали, в октябре самокаты уже не так актуальны

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Докер

Если это не самокаты-снегоходы, то не вижу смысла заморачиваться
Есть уже игроки на этом поле
А вот на снежном...... Пока нет..

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Тот самый чел

Комментарии почитаешь, у всех негативный настрой. Но чем плохо, что будет выбор? Может хоть у них проблем с сервисом не будет

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Михаил Барабаш

Лучшая новость про петушеринг - его запрет в России

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Юрий Петраков

а аренда снегоходов не предусмотрена?

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37 комментариев
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