Allur договорилась о выпуске Skoda в Казахстане Статьи редакции
О каких моделях речь и когда запустят производство, пока неясно.
- Один из крупнейших автопроизводителей в Казахстане Allur подписал соглашение с Volkswagen Group о выпуске автомобилей Skoda в стране, рассказала казахстанская компания в соцсетях.
- Объём инвестиций составит 26 млрд тенге (около 5,4 млрд рублей по курсу на 3 октября 2023 года). Деньги направят на организацию производства и дилерской сети бренда.
- По плану, сотрудничество позволит создать 1500 рабочих мест. «Уже сейчас группа инженеров завода Allur находится на производственной площадке Skoda Auto в Чехии», — приводит Forbes.kz слова представителя компании Айдара Утешева. Другие детали соглашения в Allur не раскрыли.
- Издание kolesa.kz напоминает, что Skoda была представлена в Казахстане с 2000 года, а с 2005 года машины бренда собирали на заводе «Азия Авто». В 2020 году предприятие остановило работу.
- В России Skoda выпускалась на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года Volkswagen приостановила выпуск машин в стране. В мае 2023-го группа объявила о продаже своих российских активов, включая производство в Калуге, компании «Арт-Финанс», связанной с дилером «Авилон».
2.2K показов
1.9K открытий
А некоторые все ждут когда они вернутся
Ikea уже приползла на коленях.
Но мы гордо их послали. Потому что санкции на пользу, сколько же возможностей
А кто икею послал?
Вон ниже уже разгадали секретный план, оказывается все компании в мире открываются исключительно радиЗавод сразу на сбыт в РФ и рассчитан
Лень смотреть их старые комментарии, уверен, что они топили за икею, которая летом приползет🤣
Мурад, выдыхай)
Так это не я тужусь, доказывая, что Шкода на коленях приползла 🤣
ты видишь, что кто-то тужится? Я тоже нет. А Мурад видит)
Они открываются ради 20 млн. жителей Казахстана. Конечно...
Тут главный вопрос - нужно ли таможить машины из таможенного союза
Так они и открывают завод, чтлбы вернуться.
именно, шкода в Казахстане никто и ничто на фоне японцев и корейцев. Завод сразу на сбыт в РФ и рассчитан
Платить налоги он будет в Казахстане, и работу он даст людям в Казахстане а возить будут все те же перегонщики, что возят сейчас из германии, японии и кореи.
Таки да, у бренда есть аудитория. Тот же Опель свои позиции слил, фольцы не хотят
Причем шкод в Алмате вообще днем с огнем не сыщешь) сразу будут в РФ с конвейера отправлять)
По факту будет переплата за машины, у VW будет отличная маржа и буст экономики Казахстана. Главное казахам не слить страну РФ.
Да, однозначно, заживут после открытия завода Шкода. В России после их открытия мощный рывок был.
ну там будет очень локальный буст экономики. Это ж сборка крупноузловая и всё)
Калуга в Тольятти не превратилась от того, что там тачки собирали.
Зато местные чинуши обогатились.
Таджики раньше в Россию ездили, а теперь в Казахстан.
И не только таджики, но и прочие среднеазиаты с низкой квалификацией. Казахстан вместе с этим получит заодно и все минусы. Т.к. в потоке мигрантов очень много нелегалов, обостряется криминогенная обстановка, конкуренция на рынке труда, в результате чего местным рабочим заработать больше не получится.
Нелегальных мигрантов в России практически нет. Сейчас проще мигранта официально взять на работу по договору, чем платить штрафы.
снова тольковыйграли, получается?
При курсе 100, таджикам не очень выгодно в России работать. А без мигрантов мы не можем. Сейчас идут разговоры о привлечении мигрантов из КНДР.
Это хорошо же. Научились работать в России, теперь казахов будут учить
В Алмате их больше чем до@уя
А вот и нет. Не знаю, когда ты смотрел. Пройдись по Алмате сейчас, нет Шкод. 1-2 на сотню в лучше случае и то Кодиак какой-нибудь, в 50% на российских номерах
А на ТО тоже в КЗ гонять?
отдельная услуга "перегон вашей тачки в КЗ")
Кто-то развивает производство в стране, а кто-то возит из Китая. Мы на разных уровнях
А какое именно производство? Собирают шкоды в казахстане, собирают хавалы в туле. Никакой разницы вообще
Ну и автоваз тоже собирают. Какая разница? Только таким макаром у нас и будет два стула: Хавал или автоваз. Первый звучит неплохо, но какие могут быть перспективы, если конкуренции ноль?
РФ не против собирать и Рено из Шкодой, но Рено и Шкода не хотят, чтобы их тут собирали.
И я даже догадываюсь, благодаря чьим "гениальным" геополитическим решениям это произошло
Ну ладно везти из Китая хорошо, цену адекватную в студию.
На что? На шкоду? Хавал? Казахстан?
1500 тыс. рабочих мест... Хотя нам они не нужны. У нас безработицы же нет....
У кого у вас?
Порадуемся за соседей, которые получают инвестиции, рабочие места.
В случае чего эти рабочие места схлапываются в один момент
И? Типо не создавать 1500 рабочих мест? А с инвестициями что?
Купили бы казахи технологии как китайцы купили volvo, или ссср строил заводы с помощью форда. Я бы порадовался
К ним офицалы зашли. Денег занесли. Дилерские центры построят. Казахи начнут Шкоды покупать, деньги в бюджет. Это хорошо. Это не просто шильдики клеить
и ведут реестр тех, кто плохо высказывается о родной стране)))
Ниже правильно написала. Диктатура степей
Так и ты инвестируй и создавай рабочие места :) в чем проблемы или с дивана удобно? :)
Как только ты создашь инвестиционный климат)
А вот это уже хорошие новости для VC!
Узкие фары будут?