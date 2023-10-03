Транспорт
Таня Боброва

Allur договорилась о выпуске Skoda в Казахстане Статьи редакции

О каких моделях речь и когда запустят производство, пока неясно.

  • Один из крупнейших автопроизводителей в Казахстане Allur подписал соглашение с Volkswagen Group о выпуске автомобилей Skoda в стране, рассказала казахстанская компания в соцсетях.
  • Объём инвестиций составит 26 млрд тенге (около 5,4 млрд рублей по курсу на 3 октября 2023 года). Деньги направят на организацию производства и дилерской сети бренда.
  • По плану, сотрудничество позволит создать 1500 рабочих мест. «Уже сейчас группа инженеров завода Allur находится на производственной площадке Skoda Auto в Чехии», — приводит Forbes.kz слова представителя компании Айдара Утешева. Другие детали соглашения в Allur не раскрыли.
  • Издание kolesa.kz напоминает, что Skoda была представлена в Казахстане с 2000 года, а с 2005 года машины бренда собирали на заводе «Азия Авто». В 2020 году предприятие остановило работу.
  • В России Skoda выпускалась на площадке Горьковского автозавода (ГАЗ) в Нижнем Новгороде. В марте 2022 года Volkswagen приостановила выпуск машин в стране. В мае 2023-го группа объявила о продаже своих российских активов, включая производство в Калуге, компании «Арт-Финанс», связанной с дилером «Авилон».

#новость #volkswagen

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49 комментариев
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 Дмитрий Зима

А некоторые все ждут когда они вернутся

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Артем Якимов

Ikea уже приползла на коленях.

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Kruason

Но мы гордо их послали. Потому что санкции на пользу, сколько же возможностей

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Иван

А кто икею послал?

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Мурад Муртазалиев

Вон ниже уже разгадали секретный план, оказывается все компании в мире открываются исключительно ради

Завод сразу на сбыт в РФ и рассчитан

Лень смотреть их старые комментарии, уверен, что они топили за икею, которая летом приползет🤣

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Timur e la squadra

Мурад, выдыхай)

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Мурад Муртазалиев

Так это не я тужусь, доказывая, что Шкода на коленях приползла 🤣

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Timur e la squadra

ты видишь, что кто-то тужится? Я тоже нет. А Мурад видит)

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Сергей Д.

Они открываются ради 20 млн. жителей Казахстана. Конечно...

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Leo Uvarov

Тут главный вопрос - нужно ли таможить машины из таможенного союза

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Eozvarit

Так они и открывают завод, чтлбы вернуться.

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Timur e la squadra

именно, шкода в Казахстане никто и ничто на фоне японцев и корейцев. Завод сразу на сбыт в РФ и рассчитан

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Aleksei M

Платить налоги он будет в Казахстане, и работу он даст людям в Казахстане а возить будут все те же перегонщики, что возят сейчас из германии, японии и кореи.

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Timur e la squadra

Таки да, у бренда есть аудитория. Тот же Опель свои позиции слил, фольцы не хотят

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Timur e la squadra

Причем шкод в Алмате вообще днем с огнем не сыщешь) сразу будут в РФ с конвейера отправлять)

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Нет

По факту будет переплата за машины, у VW будет отличная маржа и буст экономики Казахстана. Главное казахам не слить страну РФ.

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Dima Alexeev

Да, однозначно, заживут после открытия завода Шкода. В России после их открытия мощный рывок был.

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Timur e la squadra

ну там будет очень локальный буст экономики. Это ж сборка крупноузловая и всё)
Калуга в Тольятти не превратилась от того, что там тачки собирали.

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Нет
Калуга в Тольятти не превратилась от того, что там тачки собирали.

Зато местные чинуши обогатились.

Таджики раньше в Россию ездили, а теперь в Казахстан.

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Асушник

И не только таджики, но и прочие среднеазиаты с низкой квалификацией. Казахстан вместе с этим получит заодно и все минусы. Т.к. в потоке мигрантов очень много нелегалов, обостряется криминогенная обстановка, конкуренция на рынке труда, в результате чего местным рабочим заработать больше не получится.

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Мурад Муртазалиев

Нелегальных мигрантов в России практически нет. Сейчас проще мигранта официально взять на работу по договору, чем платить штрафы.

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Пепеслав Кекский

снова тольковыйграли, получается?

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Мурад Муртазалиев

При курсе 100, таджикам не очень выгодно в России работать. А без мигрантов мы не можем. Сейчас идут разговоры о привлечении мигрантов из КНДР.

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Dima Alexeev

Это хорошо же. Научились работать в России, теперь казахов будут учить

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Стас Боинг

В Алмате их больше чем до@уя

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Timur e la squadra

А вот и нет. Не знаю, когда ты смотрел. Пройдись по Алмате сейчас, нет Шкод. 1-2 на сотню в лучше случае и то Кодиак какой-нибудь, в 50% на российских номерах

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Иван Серик
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Иван

А на ТО тоже в КЗ гонять?

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Timur e la squadra

отдельная услуга "перегон вашей тачки в КЗ")

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Тимофей Измайлов

Кто-то развивает производство в стране, а кто-то возит из Китая. Мы на разных уровнях

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Vladislav Sabenin

А какое именно производство? Собирают шкоды в казахстане, собирают хавалы в туле. Никакой разницы вообще

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Тимофей Измайлов

Ну и автоваз тоже собирают. Какая разница? Только таким макаром у нас и будет два стула: Хавал или автоваз. Первый звучит неплохо, но какие могут быть перспективы, если конкуренции ноль?

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Иван

РФ не против собирать и Рено из Шкодой, но Рено и Шкода не хотят, чтобы их тут собирали.

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Тимофей Измайлов

И я даже догадываюсь, благодаря чьим "гениальным" геополитическим решениям это произошло

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При себе ничего нет

Ну ладно везти из Китая хорошо, цену адекватную в студию.

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Тимофей Измайлов

На что? На шкоду? Хавал? Казахстан?

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Kiss1nger

1500 тыс. рабочих мест... Хотя нам они не нужны. У нас безработицы же нет....

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Dima Alexeev

У кого у вас?

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Мурад Муртазалиев

Порадуемся за соседей, которые получают инвестиции, рабочие места.

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unknown

В случае чего эти рабочие места схлапываются в один момент

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Мурад Муртазалиев

И? Типо не создавать 1500 рабочих мест? А с инвестициями что?

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unknown

Купили бы казахи технологии как китайцы купили volvo, или ссср строил заводы с помощью форда. Я бы порадовался

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Мурад Муртазалиев

К ним офицалы зашли. Денег занесли. Дилерские центры построят. Казахи начнут Шкоды покупать, деньги в бюджет. Это хорошо. Это не просто шильдики клеить

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Timur e la squadra

и ведут реестр тех, кто плохо высказывается о родной стране)))

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Алексей

Ниже правильно написала. Диктатура степей

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Иван

Так и ты инвестируй и создавай рабочие места :) в чем проблемы или с дивана удобно? :)

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Мурад Муртазалиев

Как только ты создашь инвестиционный климат)

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Dima Alexeev

А вот это уже хорошие новости для VC!

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Тоже хочу

Узкие фары будут?

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