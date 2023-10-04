Транспорт
Полина Лааксо

Дилеры назвали примерную стоимость седанов «Москвич 6» — от 2,4 млн до 3,1 млн рублей в зависимости от комплектации Статьи редакции

Китайский аналог продаётся по цене ниже 1,9 млн рублей.

  • В октябре 2023 года в продажу должны поступить седаны «Москвич 6» — их представили в апреле. На автозаводе цены не называли. Чтобы узнать, сколько будут стоить машины, редакция Autonews.ru обошла несколько дилерских центров в Москве и Московской области.
  • В одном из салонов автомобиль на «механике» будет стоить от 2,7 млн рублей, а с вариатором — 3,1 млн рублей. Но менеджер центра отметил, что цена может вырасти. По его словам, «Москвич 3», например, ещё в июне был на 200 тысяч рублей дешевле.
  • Другой дилер ожидает, что стоимость новых седанов будет начинаться от 2,4-2,6 млн рублей, однако окончательно её утвердят после поступления на склад. В ещё одном центре не уверены, что будут закупать «Москвич 6»: у него «не такое богатое оснащение по сравнению с другими [моделями на рынке]». Но сотрудник салона полагает, что стоить они будут примерно как китайские седаны — от 2,3 млн рублей.
  • «Москвич 6» производят на базе китайского JAC Sehol A5 Plus. В КНР эту модель продают по ценам около 98,8-134,8 тысяч юаней — это 1,4-1,9 млн рублей по курсу на 4 октября 2023 года. В России машина выйдет в трёх комплектациях. Базовая версия оснащена приборной панелью с экраном диагональю 3,5 дюйма, а также аудиосистемой и дисплеем диагональю 10,4 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
  • В оснащении, помимо прочего, будут круиз-контроль, датчики парковки, светодиодная оптика, кондиционер, а также системы антиблокировки при торможении, курсовой устойчивости, бесключевого доступа и дистанционного запуска, распределения тормозного усилия, противоотката и антипробуксовки.
  • В более дорогих комплектациях предложат люк с электроприводом, более крупный экран на приборной панели, климат-контроль, шторки безопасности, а также системы кругового обзора, предупреждения о поперечном движении и столкновении сзади и контроля слепых зон.
Источник: «Москвич»
Источник: «Москвич»
  • Кроссоверы «Москвич 3» — это «рестайлинг» китайских JAC JS4 — поступили в розничную продажу в декабре 2022 года по цене от 1,97 млн рублей. К августу 2023-го они подорожали в среднем до 2,22-2,28 млн.

#новость #москвич

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82 комментария
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 Николай Верегин

Нормальная такая машина.

Покупать, конечно же, я её не буду.

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Soviet Pooh

Если не покупать, то цены нормальные

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8 комментариев
Иван Серик

По сути - это, как у перекупов купить машину. Все хотят заработать.

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Muvandr

А что будешь?)

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Кирилл Беккер

А не проще вложиться в Тольятинский завод чтобы там наконец то стали что то дельное собирать а не говноведра? И будет реально за что гордиться, и реальный свой бренд

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Слегка Придурковатый

Проклятое место (с)

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Framework Юзернеймович

Почитай сколько туда инвестировано, плюс заградительные пошлины всякого рода существовали

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Andy Lenty

Там чёрная дыра, сколько денег не вкладывай все равно на выходе таз с болтами.

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Полина Лааксо
Автор

предлагаю тольяттинскому заводу выпускать лады из золота, как в «ладе голд»

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1 комментарий
Док

Вообще у них вроде все хорошо:
https://www.rbc.ru/business/04/10/2023/651cf2309a79473de933b320?from=from_main_3

Продажи Lada выросли на 96%
Продажи автомобилей Lada, несмотря на «возросшее санкционное давление», с начала года выросли на…
www.rbc.ru
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Никита Сокол

В Тольятти русского тоже мало что осталось. Все запчасти Рено или китай

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1 комментарий
Николай Верегин

Конечно ты сказанул не подумав.

Вложится, в свое, чтобы еще и производить, серьезно?

Ты с какой планеты вообще.

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Мурад Муртазалиев

Проще поднять утиль сбор 🤣

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Dimm Debrov

Там уже столько вкладывали, но еще нужно видимо столько же и продавать Весту за 2Млн, отличный план)

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Зигмунд Джо

Сами ничего не могут построить, привезли машину с Китая и надо назвать как то по русски вот и назвали москвич что б если уж позориться то до конца. Пусть и москвич, ладно. Но за такую стоимость, такое чувство что это все чей то трип! Где машины из России? Где гордость русского народа? Где то чем можно гордиться? Россия со своими правителями итак по всему миру опозорилась еще и за машину краснеть! Позорище!

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Dima Alexeev

https://www.forbes.ru/biznes/497784-prodazi-lada-za-tri-kvartala-2023-goda-vyrosli-na-96?ysclid=lnbjo53tzk804492555

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2 комментария
Dima Alexeev

А ваши правители какие автомобили в стране производят?

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3 комментария
Автопилот

Как такое может стоить таких денег? Да я себе BMW подержанный куплю за тыс 700

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Мимо проходивший

беху за 700к, я даже не знаю, будут ли на ней колеса.

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1 комментарий
Framework Юзернеймович

Это уже будет плохой bmw, в эту стоимость даже поло и соляры уже под вопросом,

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7 комментариев
Andy Lenty

Это уже не бэмэвэ будет, а прогнившее ведро, с ржавыми болтами

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Мурад Муртазалиев

Величие бесценно

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Матвей Латышев

Все равно же находятся патриоты, которые готовы столько платить за это

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1 комментарий
Dmitriy Nedostup

Как купишь, через пару лет владения стоимость ремонта и обслуживания у тебя превысит стоимость авто. А еще будет куча скрытых проблем с электроникой и всякой мелочью, которые не найдут и не захотят искать в сервисах, но которые будут тебя постоянно бесить. Это факт

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1 комментарий
Bellaria

Блять и эту залупу китайскую с шильдиком москвича люди будут брать, и брать в кредиты. Для меня все еще цена новых грант приемлемая это около 400к, а весты 600-700. Ну не понимаю я нахуй это брать, людям срут в голову такими ценами, в они еще доплачивают за это

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Николай Верегин

Все просто.

Вводим пошлину в 100500% на ввоз импортных автомобилей, а как мы знаем еще санкции работают.

И БМВ которая раньше стоила например миллион рублей, теперь будет стоить например федеральный бюджет на 2021 год.

И все будут покупать москвич

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дед Мазай и капибары

Хм, почему залупа? Хорошая тачка... Залупа - это то, что мог бы выпустить Москвич на её месте... С нашими-то компетенциями... Точнее, их отсутствием... И вообще

«Москвич 6» производят на базе китайского JAC Sehol A5 Plus. В КНР эту модель продают по ценам около 98,8-134,8 тысяч юаней — это 1,4-1,9 млн рублей по курсу на 4 октября 2023 года.

Грубо 2 ляма; плюс доставка, растаможка, интерес автосалона - еще лям. На выходе 3 ляма. Все сходится.

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1 комментарий
Зигмунд Джо

Дебилов хватает! Скажу больше. Есть даже те кому ты будешь говорить что тачка у тебя из Китая, а он начнет упираться и рассказывать про технологию производства в Тольятти на заводе и нет это не производство шильдиков, будет затирать за производство с нуля этих москвичей.

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Автопилот

Просто ты нищеброд вот и все)

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2 комментария
Мурад Муртазалиев

Гранта уже 1,2 млн. Владельцы оправдывают это тем, что она

Зато новая
Чеченская сборка
Недорогие запчасти
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4 комментария
Док

Бабки не проблема

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Невкусно и грустно
с вариатором — 3,1 млн рублей.

Сектор вариатор за 3 млн. на барабане!

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Слегка Придурковатый

На эти 2% и живу, как говорится.

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Мурад Муртазалиев
Китайский аналог продаётся по цене ниже 1,9 млн рублей

Не пойму, если есть аналог, и он намного дешевле, то зачем брать москвич? Или аналог у нас не продается?

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Зигмунд Джо

Наш президент специально для таких терпил и цепанул этот аналог для москвичей. Терпилы должны переплачивать, дурак и сам поедет в Китай и пригонит себе, а граждан рф надо до суха выжить! Им в Кремле видится что народ живет лучше кремлевских вот и выжимают из людей последние капли

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Автопилот

Ты че совсем не скрепный что ля?

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7 комментариев
Vladimir Deev

Вместо Мазды 6 - Мазквич 6!

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Док

MuskWitch 666

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Zamir Saidov

В зависимости от курса. Рано прогнозировать начали.

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Ware Wow
на «механике» будет стоить от 2,7 млн

🤪🤪

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Dimm Debrov

Выглядит неплохо.

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ArtemRE2

Это же дастиш фантастиш какой то.

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Sergei Listopad

Неплохая хуета

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79 комментариев
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