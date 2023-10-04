Дилеры назвали примерную стоимость седанов «Москвич 6» — от 2,4 млн до 3,1 млн рублей в зависимости от комплектации Статьи редакции
Китайский аналог продаётся по цене ниже 1,9 млн рублей.
- В октябре 2023 года в продажу должны поступить седаны «Москвич 6» — их представили в апреле. На автозаводе цены не называли. Чтобы узнать, сколько будут стоить машины, редакция Autonews.ru обошла несколько дилерских центров в Москве и Московской области.
- В одном из салонов автомобиль на «механике» будет стоить от 2,7 млн рублей, а с вариатором — 3,1 млн рублей. Но менеджер центра отметил, что цена может вырасти. По его словам, «Москвич 3», например, ещё в июне был на 200 тысяч рублей дешевле.
- Другой дилер ожидает, что стоимость новых седанов будет начинаться от 2,4-2,6 млн рублей, однако окончательно её утвердят после поступления на склад. В ещё одном центре не уверены, что будут закупать «Москвич 6»: у него «не такое богатое оснащение по сравнению с другими [моделями на рынке]». Но сотрудник салона полагает, что стоить они будут примерно как китайские седаны — от 2,3 млн рублей.
- «Москвич 6» производят на базе китайского JAC Sehol A5 Plus. В КНР эту модель продают по ценам около 98,8-134,8 тысяч юаней — это 1,4-1,9 млн рублей по курсу на 4 октября 2023 года. В России машина выйдет в трёх комплектациях. Базовая версия оснащена приборной панелью с экраном диагональю 3,5 дюйма, а также аудиосистемой и дисплеем диагональю 10,4 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
- В оснащении, помимо прочего, будут круиз-контроль, датчики парковки, светодиодная оптика, кондиционер, а также системы антиблокировки при торможении, курсовой устойчивости, бесключевого доступа и дистанционного запуска, распределения тормозного усилия, противоотката и антипробуксовки.
- В более дорогих комплектациях предложат люк с электроприводом, более крупный экран на приборной панели, климат-контроль, шторки безопасности, а также системы кругового обзора, предупреждения о поперечном движении и столкновении сзади и контроля слепых зон.
- Кроссоверы «Москвич 3» — это «рестайлинг» китайских JAC JS4 — поступили в розничную продажу в декабре 2022 года по цене от 1,97 млн рублей. К августу 2023-го они подорожали в среднем до 2,22-2,28 млн.
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Нормальная такая машина.
Покупать, конечно же, я её не буду.
Если не покупать, то цены нормальные
По сути - это, как у перекупов купить машину. Все хотят заработать.
А что будешь?)
А не проще вложиться в Тольятинский завод чтобы там наконец то стали что то дельное собирать а не говноведра? И будет реально за что гордиться, и реальный свой бренд
Проклятое место (с)
Почитай сколько туда инвестировано, плюс заградительные пошлины всякого рода существовали
Там чёрная дыра, сколько денег не вкладывай все равно на выходе таз с болтами.
предлагаю тольяттинскому заводу выпускать лады из золота, как в «ладе голд»
Вообще у них вроде все хорошо:
https://www.rbc.ru/business/04/10/2023/651cf2309a79473de933b320?from=from_main_3
В Тольятти русского тоже мало что осталось. Все запчасти Рено или китай
Конечно ты сказанул не подумав.
Вложится, в свое, чтобы еще и производить, серьезно?
Ты с какой планеты вообще.
Проще поднять утиль сбор 🤣
Там уже столько вкладывали, но еще нужно видимо столько же и продавать Весту за 2Млн, отличный план)
Сами ничего не могут построить, привезли машину с Китая и надо назвать как то по русски вот и назвали москвич что б если уж позориться то до конца. Пусть и москвич, ладно. Но за такую стоимость, такое чувство что это все чей то трип! Где машины из России? Где гордость русского народа? Где то чем можно гордиться? Россия со своими правителями итак по всему миру опозорилась еще и за машину краснеть! Позорище!
https://www.forbes.ru/biznes/497784-prodazi-lada-za-tri-kvartala-2023-goda-vyrosli-na-96?ysclid=lnbjo53tzk804492555
А ваши правители какие автомобили в стране производят?
Как такое может стоить таких денег? Да я себе BMW подержанный куплю за тыс 700
беху за 700к, я даже не знаю, будут ли на ней колеса.
Это уже будет плохой bmw, в эту стоимость даже поло и соляры уже под вопросом,
Это уже не бэмэвэ будет, а прогнившее ведро, с ржавыми болтами
Величие бесценно
Все равно же находятся патриоты, которые готовы столько платить за это
Как купишь, через пару лет владения стоимость ремонта и обслуживания у тебя превысит стоимость авто. А еще будет куча скрытых проблем с электроникой и всякой мелочью, которые не найдут и не захотят искать в сервисах, но которые будут тебя постоянно бесить. Это факт
Блять и эту залупу китайскую с шильдиком москвича люди будут брать, и брать в кредиты. Для меня все еще цена новых грант приемлемая это около 400к, а весты 600-700. Ну не понимаю я нахуй это брать, людям срут в голову такими ценами, в они еще доплачивают за это
Все просто.
Вводим пошлину в 100500% на ввоз импортных автомобилей, а как мы знаем еще санкции работают.
И БМВ которая раньше стоила например миллион рублей, теперь будет стоить например федеральный бюджет на 2021 год.
И все будут покупать москвич
Хм, почему залупа? Хорошая тачка... Залупа - это то, что мог бы выпустить Москвич на её месте... С нашими-то компетенциями... Точнее, их отсутствием... И вообще«Москвич 6» производят на базе китайского JAC Sehol A5 Plus. В КНР эту модель продают по ценам около 98,8-134,8 тысяч юаней — это 1,4-1,9 млн рублей по курсу на 4 октября 2023 года.
Грубо 2 ляма; плюс доставка, растаможка, интерес автосалона - еще лям. На выходе 3 ляма. Все сходится.
Дебилов хватает! Скажу больше. Есть даже те кому ты будешь говорить что тачка у тебя из Китая, а он начнет упираться и рассказывать про технологию производства в Тольятти на заводе и нет это не производство шильдиков, будет затирать за производство с нуля этих москвичей.
Просто ты нищеброд вот и все)
Гранта уже 1,2 млн. Владельцы оправдывают это тем, что онаЗато новая
Чеченская сборка
Недорогие запчасти
Бабки не проблема
Сектор вариатор за 3 млн. на барабане!
На эти 2% и живу, как говорится.
Не пойму, если есть аналог, и он намного дешевле, то зачем брать москвич? Или аналог у нас не продается?
Наш президент специально для таких терпил и цепанул этот аналог для москвичей. Терпилы должны переплачивать, дурак и сам поедет в Китай и пригонит себе, а граждан рф надо до суха выжить! Им в Кремле видится что народ живет лучше кремлевских вот и выжимают из людей последние капли
Ты че совсем не скрепный что ля?
Вместо Мазды 6 - Мазквич 6!
MuskWitch 666
В зависимости от курса. Рано прогнозировать начали.
🤪🤪
Выглядит неплохо.
Это же дастиш фантастиш какой то.
Неплохая хуета