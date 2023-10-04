Whoosh начал оснащать свои электросамокаты шлемами Статьи редакции
Их использование — рекомендация, а не требование, отмечают в сервисе.
- Кикшеринг анонсировал изменения в июне 2023 года. Первые самокаты, оборудованные шлемами, уже доступны для аренды в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы, сообщила компания.
- В следующем сезоне — в 2024 году — самокаты с ними появятся в большинстве городов присутствия Whoosh.
- Шлемы доступны при аренде бесплатно. В пилотном проекте по их внедрению пока участвует только одна модель самокатов — Ninebot S90L. В начале сезона 2024 года компания планирует оснастить шлемами около 30% своего парка. В 2025 году — 70-80% парка.
- Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появится кнопка «отстегнуть шлем». Мыть и дезинфицировать их будут в рамках регулярного техобслуживания электросамокатов. Если шлемы украдут — компания может их отследить.
- Whoosh будет рассказывать, как использовать шлемы, в том числе в своём приложении. Это будут рекомендации, не требования — пользователи сами решат, надевать им шлемы или нет.
661 показ
1K открытий
Whoosh начал оснащать свои электросамокаты переносчиками вшей и грязи. 👍🏻
Да, точно, только хотел написать от этом.
И не только вшей, а также множества других прекрасных заболеваний.
Крутите барабан
Хорошо Париж не у нас. А то бы клопов плодили бы.
можно начать оснащать пешеходов битами?
Реально, подзае...ло уже, что на тротуаре что на проезжей части, не успеваешь уворачиваться и от самокатчиков и от курьеров на этих... электровело...
Радует одно - зама на носу.
А если шлем повредил, поцарапал?
То есть, нaeбнyлcя?))
Наебнись, но шлем не поцарапай
Значит будет платить за ремонт самоката и шлема. Вообще гениальная идея для определения виновного.
Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?
Вши к шлему прилагаются?
Баночка керосина в подарок)
Набегут за сесон
Главное не клопы.. только не клопы!
предвижу новость, что все шлемы
О, теперь этим шлемом удобно кому-то дать по голове 😀
агрессивным пешеходам
Представляю звук, когда шлем будет биться о каркас, особенно на неровных дорогах
Если внутри каркаса не пусто, то звука и не будет.
Не пусто-это как...?
идея классная, но я не буду явно надевать шлем, если хочу сохранить прическу. Без него же как-то каталась до этого
До первого столба обычно так все говорят. Потом прозревают. У нас таких много в вело и сноуборд тусовках было. Две подруги тоже так говорили, что не хотят причёску портить. Обе наебнулись до сотрясения мозга, после этого стали в шлемах катать
Интересно, а будет ли указан размер шлема при просмотре самоката в приложении
Закреплены на очень удобной высоте — как раз чтобы обоссать.
Идея конечно бредовая, т.к. гигиену не обеспечишь.
Зато есть инфоповод писать смотрите какие мы классные, как мы заботимся о пользователях, о их безопасности.
Фикция.
А насчет шлемов их просто думаю у нас с коммуниздят. Датчик в них стоит, да кто будет их искать. Или дети будут футбол ими играть. Их если только цепью к самокату прикреплять?
Это можно смотреть бесконечно
Ну сразу и перчатки митенки тогда тоже, что уж мелочиться
И пешеходам заодно надо шлемы раздать
шлемофонами актуальней
Если у пользователей будет выбор, взять самокат с шлемом или без, то это наверное хорошо, защита о пользователе.
В привалах для них пока шлемы необязательны.
Хоть шлемы и ни к чему, сам факт того, что они делают что-то новое классно. Мне у них велики нравятся.
ждем на авито
"Их использование — рекомендация, а не требование, отмечают в сервисе."-казалось бы зачем шлемы на самокатах