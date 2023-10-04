Транспорт
Евгения Евсеева

Whoosh начал оснащать свои электросамокаты шлемами Статьи редакции

Их использование — рекомендация, а не требование, отмечают в сервисе.

  • Кикшеринг анонсировал изменения в июне 2023 года. Первые самокаты, оборудованные шлемами, уже доступны для аренды в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы, сообщила компания.
  • В следующем сезоне — в 2024 году — самокаты с ними появятся в большинстве городов присутствия Whoosh.
  • Шлемы доступны при аренде бесплатно. В пилотном проекте по их внедрению пока участвует только одна модель самокатов — Ninebot S90L. В начале сезона 2024 года компания планирует оснастить шлемами около 30% своего парка. В 2025 году — 70-80% парка.
  • Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появится кнопка «отстегнуть шлем». Мыть и дезинфицировать их будут в рамках регулярного техобслуживания электросамокатов. Если шлемы украдут — компания может их отследить.
  • Whoosh будет рассказывать, как использовать шлемы, в том числе в своём приложении. Это будут рекомендации, не требования — пользователи сами решат, надевать им шлемы или нет.

#новость #whoosh

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39 комментариев
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 AVer

Whoosh начал оснащать свои электросамокаты переносчиками вшей и грязи. 👍🏻

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predstory

Да, точно, только хотел написать от этом.

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Иван Серик

И не только вшей, а также множества других прекрасных заболеваний.

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Чай поставьте

Крутите барабан

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Станислав

Хорошо Париж не у нас. А то бы клопов плодили бы.

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under construction

можно начать оснащать пешеходов битами?

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Егор Егоров

Реально, подзае...ло уже, что на тротуаре что на проезжей части, не успеваешь уворачиваться и от самокатчиков и от курьеров на этих... электровело...

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Stas Sokolov

Радует одно - зама на носу.

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pavel

А если шлем повредил, поцарапал?

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Alex Shevchenko

То есть, нaeбнyлcя?))

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умный человек

Наебнись, но шлем не поцарапай

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Иван Серик

Значит будет платить за ремонт самоката и шлема. Вообще гениальная идея для определения виновного.

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Elnar I

Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел?

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Mikhail Dragunov

Вши к шлему прилагаются?

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Alex Shevchenko

Баночка керосина в подарок)

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V S

Набегут за сесон

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Иван Серик

Главное не клопы.. только не клопы!

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Кусок Идиотизма

предвижу новость, что все шлемы

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predstory

О, теперь этим шлемом удобно кому-то дать по голове 😀

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Владимир Титов

агрессивным пешеходам

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Andrey Kulakov
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Максим Паршин

Представляю звук, когда шлем будет биться о каркас, особенно на неровных дорогах

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Elnar I

Если внутри каркаса не пусто, то звука и не будет.

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Evgenii Tolstogan

Не пусто-это как...?

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Елена Попова

идея классная, но я не буду явно надевать шлем, если хочу сохранить прическу. Без него же как-то каталась до этого

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Goldenberg

До первого столба обычно так все говорят. Потом прозревают. У нас таких много в вело и сноуборд тусовках было. Две подруги тоже так говорили, что не хотят причёску портить. Обе наебнулись до сотрясения мозга, после этого стали в шлемах катать

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Влад

Интересно, а будет ли указан размер шлема при просмотре самоката в приложении

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Beton

Закреплены на очень удобной высоте — как раз чтобы обоссать.

Идея конечно бредовая, т.к. гигиену не обеспечишь.
Зато есть инфоповод писать смотрите какие мы классные, как мы заботимся о пользователях, о их безопасности.
Фикция.

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Станислав

А насчет шлемов их просто думаю у нас с коммуниздят. Датчик в них стоит, да кто будет их искать. Или дети будут футбол ими играть. Их если только цепью к самокату прикреплять?

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Сергей Гик
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Егор Егоров

Это можно смотреть бесконечно

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Alex Shevchenko

Ну сразу и перчатки митенки тогда тоже, что уж мелочиться

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Ксения Селиванова

И пешеходам заодно надо шлемы раздать

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Хозяин

шлемофонами актуальней

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lakoros

Если у пользователей будет выбор, взять самокат с шлемом или без, то это наверное хорошо, защита о пользователе.
В привалах для них пока шлемы необязательны.

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Владимир Покуц

Хоть шлемы и ни к чему, сам факт того, что они делают что-то новое классно. Мне у них велики нравятся.

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Чай поставьте
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Тоже хочу

ждем на авито

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Дарья Голубева

"Их использование — рекомендация, а не требование, отмечают в сервисе."-казалось бы зачем шлемы на самокатах

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36 комментариев
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